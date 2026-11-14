في «غودزيللا ناقص صفر»... الوحش لا يُلام

قال المخرج تاكاشي يامازاكي إن فيلمه Godzilla Minus Zero «غودزيللا ناقص صفر» هو رد على فيلم كريستوفر نولان «أوبنهايمر» (2023) معتبراً أنه «قدّم العالِم الذي اخترع القنبلة النووية ولم يصوّر عواقبها».

تلك العواقب التي تلت إلقاء قنبلتين نوويّتين على هيروشيما وناغازاكي ألهمت المخرج إيشيرو هوندا تقديم أول «غودزيللا» (أو Gojira باليابانية) سنة 1954 أي بعد تسع سنوات من إلقاء القنبلتين في السادس والتاسع من أغسطس (آب) سنة 1945، وسنوات أقل على بدء إجراء تجارب نووية بعضها لم يكن بعيداً عن الساحل الياباني.

مشهد من «غودزيللا ناقص صفر» (imdb)

ألهمت تداعيات إلقاء القنبلتين أفلاماً يابانية أخرى تناولت هذا الوحش البحري. في صميم معظم الأفلام التي أنتجت حول غودزيللا، رسالة مفادها أنه لولا القنبلة النووية لما خرج غودزيللا من أعماق البحر ودمر مدناً وقرى يابانية من بينها العاصمة طوكيو. إنه عقاب مزدوج لبلد عانى قوّة القنبلة وبطش الوحش.

بحراً وجوّاً

يستوعب «غودزيللا ناقص صفر» هذه الرسالة بل يُعيد صياغتها بما يناسب إنسان هذا القرن. صحيح أن نولان لم يهتم بإصدار حكم أخلاقي على صانع القنبلة ولا على ما تسببت فيه من كوارث، لكن ذلك النقص مفيد لفيلمي يامازاكي «غودزيللا ناقص واحد» (2023) وفيلمه القادم لأنه منح المخرج الياباني فرصة الانفراد (خصوصاً في هذا الفيلم) بالموقف السياسي المعادي للقنبلة ومن ألقاها. لو أن نولان أكمل سرد فيلمه ليشمل إلقاء القنبلتين النوويّتين لانتقص من قوّة مضمون غودزيلا يامازاكي وتفرّده.

في «غودزيللا ناقص صفر» تجسيد جديد لكل شيء آخر أيضاً: المجتمع الياباني الذي يحاول النهوض ومحاولة استئناف الحياة من جديد بعد الحرب. الشخصيات التي عرفها الجمهور في فيلم 2023 ما زالت محمّلة بمتاعب ومشاعر الذنب الدفينة. تربط الأحداث بين الشخصيات عبر سيناريو محكم ومتوازن على الجانبين، الإنساني والتشويقي. ثم ذلك الوحش ذو الثلاثة وجوه: هو وحش قاتل أولاً ومتمرّد شرس ثانياً وضحية تُثير الشفقة قبل وبعد كل شيء. كان يعيش في أعماق الأطلسي في عالم خاص به لولا أن تلك التجارب النووية أصابته. لا بد أنه تساءل عن التحوّلات التي طرأت عليه. ما هذه الإشعاعات التي باتت تسري في جسده؟ ما الذي حدث له؟ كان صعوده إلى السطح مدفوعاً بالرغبة في الإجابة عن هذه الأسئلة وليرى من هاجمه لينتقم منه.

حين نشاهد الوحش يحطم كل شيء في طريقه بسهولة، نتضامن معه كوننا، بوصفنا مشاهدين مُلمّين، نفهم دواعي غضبه. نخاف منه، نشعر مع الضحايا الأبرياء لكننا لا نستطيع لومه.

علاوة على ذلك هناك وحش إضافي. ليس وحشاً جديداً على صعيد تاريخ أفلام الوحوش اليابانية (سبق لإيشيرو هوندا تقديمه في عام 1964 باسم غيدورا (Ghidora)، بل كائن متجدد يوظّفه يامازاكي لتوسيع دائرة الصراع ورفع مستوى التشويق وحجم الكارثة.

في فيلم يامازاكي الجديد (تم إطلاقه حول العالم قبل أيام بنجاح تجاري كبير) يظهر غيدورا في صورة وحش مختلف في عناصر تكوينه، يمهّد لغزو قوى قادمة من الفضاء كانت قضت على كواكب بعيدة (يتم ذكر اسم كوكب الزُهرة) قبل آلاف السنين وها هي الآن تحاول تدمير الأرض. هذا ما يرفع سقف التوقعات إذ نعلم أن الوحشين لا بد سيتواجهان عاجلاً أو آجلاً وأحدهما سيخرج منتصراً أو -منعاً للتوقعات المبسّطة- قد لا يخرج أي منهما سالماً.

«غودزيللا ناقص صفر»: الذعر في الشوارع (روبوت كوميونيكاشنز)

هواجس وكوابيس

خلال مشاهدتي للفيلم انفصلت قليلاً عن الحدث الماثل (المشهد الذي نرى فيه غودزيللا يغزو اليابسة بكل قوّته التي لا ينفع معها سلاح) لأفكر في حجم الجهد الذي بذله المخرج يامازاكي وفريق عمله ليأتي كل شيء بهذا القدر من الإتقان التقني في الوقت الذي كان يتعامل فيه، على المستوى الإنساني، مع ذكريات بعض شخصياته المؤلمة وشعور بعضها الآخر (بينهم علماء ومحاربون) بالذنب بسبب حالات ومفارقات وأخطاء ارتكبوها خلال أحداث الفيلم السابق. ولا يقتصر الجهد التقني المبذول فقط على استخدام وتحريك المؤثرات البصرية بل أيضاً على حشد طاقات التصاميم الفنية والإنتاجية إذ تدور الأحداث في ستينات القرن الماضي، حين كان كل شيء مختلفاً، من الملابس إلى العمارة وأنماط الحياة.

في الوقت نفسه، في قلب هذا الفيلم الكوارثي الضخم العديد من النواحي الإنسانية. الحكايات تتآلف برقة. شخصياتها صادقة تلتقي صوب هدف واحد عبر أكثر من قناة. هذه المضامين ليست وقفاً على أحوال شخصياته البشرية بل تمتد ليشمل شخصية غودزيللا أيضاً. الوحيد الذي يبدو مخلوقاً بلا أرق هو الوحش الطائر غيدورا، لكن هذا مفهوم كون غيدورا مصنوعاً وليس مخلوقاً.

الشعور بالذنب والغضب يسود شخصيات هذا الفيلم لأن الماضي لم ينتهِ. بعودة غودزيللا يتبيّن للجميع أن الخطر ما زال حاضراً. الفيلم عن سلسلة متواصلة من الأحداث بدأت بهجوم نووي ما زال حاضراً كآثار وكهاجس يقض مضاجع الجميع (هناك مشهد لكابوس ندرك أسبابه) وكواقع يجسّده غودزيللا... الوحش الذي تتعاطف معه رغم كل شيء.