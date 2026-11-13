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يوميات الشرق

حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني لبنانية تعيش في طرابلس

زارها بلال إردوغان في منزلها وتحدثا التركية

بلال إردوغان مع حفيدة السلطان عبد الحميد (الشرق الأوسط)
بلال إردوغان مع حفيدة السلطان عبد الحميد (الشرق الأوسط)
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حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني لبنانية تعيش في طرابلس

بلال إردوغان مع حفيدة السلطان عبد الحميد (الشرق الأوسط)
بلال إردوغان مع حفيدة السلطان عبد الحميد (الشرق الأوسط)

اكتشف أهالي مدينة طرابلس بشمال لبنان بمناسبة زيارة بلال إردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لمدينتهم، أن حفيدة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني تسكن بينهم.

فقد استهل إردوغان جولته في مدينة طرابلس، يوم الجمعة، بزيارة مواطنته سلمى السباعي، حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني، وسط استغراب كثيرين، وتساؤلهم حول السيدة التي قصدها الزائر التركي.

بلال إردوغان مع حفيدة السلطان عبد الحميد (الشرق الأوسط)

جاء اللقاء مع سلمى السباعي في اليوم الثاني له في لبنان، في منزلها في حي وسط طرابلس، حيث وجد عدد من أفراد العائلة، لا سيما ولديها الموجودين في لبنان، أحدهما باسم السباعي الذي وصف الزيارة بأنها «جلبت لأسرتنا السعادة».

واعتادت العائلة زيارة سفراء تركيا لدى لبنان، لكنها المرة الأولى التي تأتي فيها شخصية على هذا المستوى. وسلمي السباعي هي الحفيدة من الجيل الرابع للسلطان عبد الحميد من سلالة ابنه البكر محمد سليم، وحفيدة هذا الأخير نميكة التي تزوجت في قصر يلدز من علي كنعان بيك، واضطرا كما بقية أفراد العائلة للرحيل عن تركيا، والإقامة في طرابلس التي عاشا فيها وبقيت سلالتهما إلى اليوم.

ويصف باسم السباعي حياة عائلته بأنها كانت بسيطة وفيها كثير من الخفر، «بسبب الخوف من التعرض للأذى بعد مقتل عدد من أفرادها الذين كانوا سفراء حينها على أيدي أرمن». أما والدته سلمى التي بلغت تسعينها اليوم، فقد بقيت تركية رغم زواجها من الطرابلسي نوري السباعي. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «في بيتنا، لم تشاهد أمي يوماً المحطات اللبنانية، بل تتابع القنوات التلفزيونية التركية. وبقيت هي وأهلها يتحدثون التركية، وعاشوا عاداتهم التي حملوها معهم». ورغم أنهم حصلوا على الجنسية اللبنانية، فإنهم استعادوا أيضاً جنسيتهم التركية فيما بعد، وسمح للنساء بالعودة لزيارة بلادهن عام 1954، قبل أن يسمح للرجال في وقت متأخر. «أمي تتحدث العثمانية القديمة، فيما التركية التي كان يتحدثها الضيف بلال إردوغان لا تتطابق تماماً مع التي لا تزال تتحدثها أمي».

صورة خاصة بالـ«الشرق الأوسط» للقاء العائلة مع اردوغان تغيب عنها سلمى (الشرق الأوسط)

الحفيدة سلمى حاولت جاهدة متابعة مسلسل السلطان عبد الحميد، لكنها كانت في كل مرة تبكي بفيض من الحزن، وتطفئ جهازها، قائلة إنها لا تتحمل رؤية ما تعرض له جدها من إجحاف.

ويخبرنا باسم السباعي عن زيارة خاصة قامت بها عائلة السلطان عبد الحميد الموجودة في لبنان إلى تركيا عام 2015 بدعوة من الرئيس رجب طيب إردوغان: «كنا نحو 25 شخصاً، استقبلونا استقبال الملوك بدءاً من الطائرة، وفي الفنادق. فتحت لنا القصور، وواكبنا رجال الأمن، وأقيمت لنا المآدب، ونظمت لنا الجولات في الأماكن التي عاش فيها أجدادنا. تلك كانت زيارة لا تنسى».

استمرت «زيارة بلال إردوغان ربع ساعة، لكنها رفعت معنوياتنا»، يقول باسم السباعي. «فضريبة النفي التي دفعها أجدادي كانت غالية جداً. طردوا من حياة القصور المترفة، وعاش بعضهم في باريس حمّالين ينقلون الشنط، وسائقي سيارات أجرة».

صورة سابقة لسلمى السباعي قبل أن يسوء وضعها الصحي (الشرق الأوسط)

الحفيدة سلمى كانت تزور كل صيف إسطنبول بعد أن استرجعت بعض إرثها وبات لها بيت هناك، تقيم لأشهر ثم تعود، لكن خالتها وخالها، توفيا وكانا آخر من تبقى لها من العائلة هناك، ولم تعد ترغب في العودة. أما الجيل الخامس الذي ينتمي إليه باسم، فينظر إلى ماضي العائلة بحزن. أما عما بقي لهم في تركيا، فيخبرنا أنها الجذور، والتاريخ، وكذلك إرث السلطان عبد الحميد وتركته التي لم تقسّم بعد. كانت له أملاك كثيرة، قبل توليه السلطة، وهذه منعت عن ورثته، ويبدو أن ثمة تسوية تجري لإعادتها لأصحابها.

وهذه ليست السلالة الوحيدة للسلطان عبد الحميد في لبنان، إذ إن نجله الأصغر الأمير عابدين، كان قد ترك تركيا وأقام في جونية شمال لبنان، وتوفي وليست له ذرية.

وتنتمي السباعي إلى الجيل الرابع من أحفاد السلطان عبد الحميد الثاني، وهي مولودة في دمشق عام 1937، وحفيدة أمينة نميكة إيسين، إحدى حفيدات السلطان. وكانت قد تحدثت في مقابلة مع وكالة «الأناضول» عام 2015 عن الظروف الصعبة التي عاشها أفراد من العائلة العثمانية بعد مغادرتهم تركيا عام 1924، واستقرار بعضهم في باريس.

وأظهرت المقابلة احتفاظها بمقتنيات عائلية تعود إلى الحقبة العثمانية، بينها أوسمة وسرير نُقل من قصر يلدز، فيما حصلت على الجنسية التركية عام 2010.

وسبق أن استقبلت السباعي عام 2017 قريبها أورخان عثمان أوغلو، أحد أحفاد السلطان، في لقاء جمعهما بعد انقطاع منذ عام 2004، واستعادا خلاله ذكريات العائلة التي توزّع أفرادها على بلدان عدة.

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يوميات الشرق

عندما يغمس السوشي بالصلصة الجزائرية... الطبق الياباني خاضع للتحولات رغم قواعده الصارمة

تحوّل تغميس السوشي بالصلصة الجزائرية إلى «ترند» رحّب به اليابانيون (بكسلز)
تحوّل تغميس السوشي بالصلصة الجزائرية إلى «ترند» رحّب به اليابانيون (بكسلز)
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عندما يغمس السوشي بالصلصة الجزائرية... الطبق الياباني خاضع للتحولات رغم قواعده الصارمة

تحوّل تغميس السوشي بالصلصة الجزائرية إلى «ترند» رحّب به اليابانيون (بكسلز)
تحوّل تغميس السوشي بالصلصة الجزائرية إلى «ترند» رحّب به اليابانيون (بكسلز)

بدأت الحكاية في الأسبوع الأخير من أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، بمنشورٍ على منصة «إكس» لمواطن فرنسي جزائري يغمّس السوشي بالصلصة الجزائرية. كتب أنه يستطيع فعلَ ذلك بما أنه داخل الأراضي الفرنسية، بعيداً عمّا قد يثير من غضبٍ لدى اليابانيين.

إلا أنّ المفاجأة كانت بالعدد الهائل من ردود الفعل المرحّبة التي تلقّاها، لا سيما من آلاف اليابانيين الذين تفاعلوا بإيجابيّة مع وصفته الجديدة، مطالبين إياه بإخبارهم المزيد عن الصلصة الجزائرية التي لا يعرفون نكهتها. فبعد أن كان طبق السوشي محاطاً بهالة من التقاليد الصارمة، بدأ اليابانيّون مؤخراً تقبُّل أشكاله المُستحدَثة. ما عادت الصويا صلصتَه الحصريّة، وقد سبق كلٌّ من الحمّص بالطحينة ومزيج الصعتر والسمّاق الصلصة الجزائريّة إلى إمبراطوريّة السوشي.

ترند السوشي الجزائري

طالت موجة الذهول بالوصفة الجديدة أصحاب الاختصاص في اليابان. فبدل الاعتراض على المسّ بالطبق التقليدي ورمز البلاد، أراد بعض الطهاة المعروفين خوض التجربة. من بين هؤلاء الشيف ريوجي تيشيما الذي اقترح على سلسلة مطاعم «سوشيرو» اليابانية المتخصصة في السوشي، إضافة الصلصة الجزائرية إلى قائمة الطعام لديها.

وما هي إلا أيام على نشر التغريدة، حتّى تحوّل السوشي المغمّس بالصلصة الجزائريّة إلى ترند عالمي على منصات التواصل الاجتماعي. المؤثّرون راغبون في التجربة أمام متابعيهم، وهم يثنون على مزيج النكهات واللسعة الحادّة لصلصة الجزائر التي تتلاقى وحياديّة طعم السوشي.

ما هي الصلصة الجزائرية؟

غالباً ما تُرافق الصلصة الجزائريّة المشاوي، وسندويتشات الكباب، والتاكوس، والبطاطا المقليّة، والهامبرغر. هي رائجة في مطاعم الوجبات السريعة في فرنسا وسائر أوروبا، والجزائر بطبيعة الحال.

أما مكوّناتها الأساسية فهي: المايونيز، وصلصة الطماطم، ومعجون الهريسة الحار، والبهارات الخاصة، والبصل. ويُضاف إليها أحيانا الثوم، وعصير الليمون، والكمّون والسكّر.

الصلصة الجزائرية المرافقة لمجموعة من الوجبات السريعة (إنستغرام)

عَولمة السوشي

إذا كانت الخلطة الجزائريّة قد أحدثت كل تلك الضجّة لدى مُحبّي السوشي، فهذا لا يعني أنها التجربة الأولى التي أرادت نقل الطبق الياباني إلى مطبخٍ آخر.

سبق أن استعاض كثيرون عن الصويا، وهي الرفيق التقليدي للسوشي، بصلصات لا تمتّ للمطبخ الياباني بصِلة.

* سوشي بالحمّص... سوشي بالسمّاق

يُنسَب تغميس السوشي بخلطة الصعتر والسمّاق والزيت إلى المطبخ الشرق أوسطي؛ إذ لا يجد المتوسطيّون غرابة في الدمج ما بين السلمون وسمك السوشي ونكهة الصعتر والسمّاق.

من بين الابتكارات المتوسّطية كذلك، تغميس السوشي بالطحينة أو بالحمّص بالطحينة كبديل عن الصويا.

سوشي على الطريقة المتوسّطيّة (إنستغرام)

* السوشي بنكهة عربيّة

لا يقتصر التفنّن في السوشي على الصلصات داخل المطابخ العربيّة؛ بل يتجاوزها إلى المكوّنات. فمن بين الطهاة العرب من يستعيض عن الأرزّ الأبيض في صناعة السوشي بالبرغل أو الكسكس. ومنهم مَن يضيف الزعفران إلى أرزّ السوشي مانحاً إياه لوناً ونكهة مشرقيين، بينما يضيف آخرون جبنة الحلّوم مع الخضراوات المشويّة. أما ذروة الابتكار العربي فهي الفلافل على طريقة السوشي.

الفلافل على طريقة السوشي (إنستغرام)

* سوشي المانجو البرازيلي والبوريتو المكسيكي

ضربت رياح العولمة السوشي فأخذته من شرق الكرة الأرضيّة إلى غربها. وإن ظنّ محبّو الطبق الياباني أنّهم كلما طلبوه مع المانجو، يوجّهون بذلك تحية إلى «بلاد الشمس المشرقة» فهُم مخطئون.

البرازيليّون هم من روّجوا لإضافة الفواكه، على رأسها المانجو والفراولة، إلى السوشي.

السوشي بالمانجو ابتكار برازيلي (بكسلز)

لم يتفنّن شعبٌ في السوشي بِقَدرِ ما فعل المكسيكيّون. من عندهم انتشرَ الـ«سوشي بوريتو»، وهم مَن لفّوا السوشي بخبز التورتيا، وفي مكسيكو أيضاً بدأ سكب الجبن الذائب والساخن فوق لفائف السوشي. أما المايونيز الحارّ وقطع الفلفل المرافقة للسوشي فهُم أسيادُها من دون منازع. تعود إليهم كذلك عادة قلي حبّات السوشي بالكامل قبل تقديمها مقرمشة.

السوشي بوريتو ابتكار مكسيكي (بكسلز)

سوشي Made in America

كلٌّ أدخلَ تعديلاتٍ على السوشي بطريقة تتوافق ومطبخ بلاده. وإذا كان السوشي بجبن البوراتا وزيت الكمأة قد بقي محصوراً في إيطاليا، ولم يتجاوز ذلك المحشو بالكبد المسمّن (foie gras) حدود فرنسا، فإنّ الأميركيين نجحوا في تصدير نسختهم الخاصة من السوشي، لتصبح جزءاً لا يتجزّأ من قوائم المطاعم اليابانيّة حول العالم.

لم تتوقّف الاختراعات الأميركية عند برغر السوشي وبيتزا السوشي التي تدمج مكوّنات السوشي وتقدّمها على هيئة الطبقَين الأشهر في العالم. فالـ«أوراماكي» أي السوشي المغلّف بالأرزّ بدلاً من عشبة البحر هو ابتكار أميركي وليس يابانياً. أما لفائف «كاليفورنيا» الشهيرة والمكوّنة من السلطعون المصنّع والأفوكادو والخيار والسمسم وفُتات الـ«بانكو»، فآتية هي أيضاً من الولايات المتحدة. تُضاف إلى قائمة السوشي الأميركية «لفائف فيلادلفيا» المغلّفة بالسلمون وفي داخلها الجبنة الكريميّة والخيار.

لفائف الأوراماكي سوشي من صناعة أميركية (بكسلز)

كيف تأكل السوشي مثل اليابانيين

السوشي في بلاد المنشأ تجربة مغايرة كلياً عن بقية أنحاء العالم، شكلاً ومضموناً. في مطاعم طوكيو وأوساكا وسائر المدن اليابانية، لن تجد الصلصات الكثيفة والحارّة ولا الرقائق المحمّصة ولا ألواناً كثيرة في الطبق المقدّم لك. السوشي في اليابان عنوانه البساطة، وأساسه السمك النيئ الطازج.

يتكوّن السوشي التقليدي غالباً من شريحة من السمك توضع فوق كمية صغيرة من الأرزّ؛ بلا إضافات معقّدة. يشيع استخدام السلمون، والتونة، والدنيس، والماكريل، والحبّار، وثعبان البحر. ولا يقل الأرز أهمية عن السمك، فأرزّ السوشي المعروف بـ«شاري» يُتبّل بعناية مع الخل والملح، وأحياناً السكر، كما أن درجة حرارته وقوامه يُعدّان عنصرين في غاية الأهمية.

أما أبرز الأصناف المستهلكة في اليابان فهي:

- نيغيري: كمية صغيرة من الأرزّ المتبّل بالخلّ تُشكّل باليد، وتوضع فوقها شريحة من السمك النيئ.

السوشي الأشهر في اليابان هو النيغيري (بكسلز)

- غونكان ماكي: أرزّ ملفوف بعشبة البحر ليشكّل وعاءً صغيراً للمكونات التي يصعب وضعها مباشرة فوق الأرز. يشتهر هذا النوع بشكل خاص باسم «توبيكو»، أي بطارخ السمك الطائر، والـ«إيكورا» أي بطارخ السلمون.

تنضمّ إليه أصناف الماكي الملفوفة بعشبة البحر، وتحتوي على الأرزّ والخيار والتونة النيئة.

الماكي الملفوف بعشبة البحر (بكسلز)

قواعد يابانيّة صارمة في أكل السوشي

يُعَدّ تناول السوشي في اليابان طقساً بحدِّ ذاته. فهو تقليدٌ تعود جذوره إلى القرن الخامس قبل الميلاد، وترافقه قواعد يجب احترامها.

ليس مقبولاً لدى اليابانيين أن تقطّع حبّة السوشي إلى جزأين أو أكثر أو أن تُقضم؛ بل يجب أن تؤكَل دفعة واحدة. أما استعمال الشوكة والسكّين فمستحيل، ويُستعاض عنه بالعيدان الخشبيّة أو بالأصابع بعد تنظيفها بمنديل ساخن ومعقّم.

ليس مُحبّذاً كذلك أن يجري فصل قطعة السمك عن الأرزّ وأكلُهما كلٌّ على حدة. ولمَن يريد الذهاب أعمق في آداب أكل السوشي، فعليه أن يدع السمك يلمس لسانه قبل الأرزّ، لذلك يجب أن تُرفع قطعة السوشي من الصحن رأساً على عقب، وأن يغمّس السمك فقط بصلصة الصويا وليس القطعة كاملة.

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طعام مذاقات مطبخ اليابان الجزائر
يوميات الشرق

تصريحات أحمد الفيشاوي حول «هوية المصريين» تفجر جدلاً

الفنان المصري أحمد الفيشاوي (حسابه على "فيسبوك")
الفنان المصري أحمد الفيشاوي (حسابه على "فيسبوك")
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تصريحات أحمد الفيشاوي حول «هوية المصريين» تفجر جدلاً

الفنان المصري أحمد الفيشاوي (حسابه على "فيسبوك")
الفنان المصري أحمد الفيشاوي (حسابه على "فيسبوك")

فجّرت تصريحات للفنان المصري أحمد الفيشاوي حول «هوية المصريين» وأصولهم جدلاً واسعاً، بعد تأكيده أن المصريين أفارقة، لانتمائهم لأفريقيا، و«فراعنة»، لامتداد جذورهم للحضارة المصرية القديمة، وليسوا عرباً، رغم أنهم يتحدثون العربية.

وتصدَّر أحمد الفيشاوي قوائم «الترند» على «إكس»، السبت، في مصر، عقب تصريحاته في برنامج «بودكاست»، عبر قناة «المشهد» الفضائية، قال فيها إنه «أفريقي وفرعوني، بلدي مصر في قلب القارة السمراء، وأتحدَّث العربية، لكني لستُ عربياً».

وأثار التعليق استغراب المحاورة لهذا النفي لصفة العربية، وأشارت إلى أن مصر جزء من الوطن العربي، وتقع في قلب خريطته، غير أن الفنان تمسَّك بتصريحه حول الهوية الأفريقية والأصول «الفرعونية» للمصريين، مشيراً إلى أصول والده من محافظة المنوفية ووالدته من محافظة الشرقية من مصر.

وفي الوقت نفسه، قال الفيشاوي إن هذا الكلام ليس رأيه الشخصي، وإنما الواقع والحقيقة المعروفة عالمياً، مشيراً إلى أن هذه المعلومات موجودة على الإنترنت.

ووصف فكرة الوحدة العربية بأنها «كذبة كبيرة»، مستدركاً: «لكن العرب إخوتنا وحبايبنا وجيراننا، لكننا لسنا عرباً بل أفارقة».

ويُعدّ أحمد الفيشاوي من الفنانين الشباب الذين قدموا العديد من البطولات المطلقة، وهو نجل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والفنانة الراحلة سمية الألفي، ومن الأعمال السينمائية التي قدمها: «شيخ جاكسون» و«يوم للستات» و«هاتولي راجل» و«عادل مش عادل»، وأحدث أعماله السينمائية كان فيلم «سفاح التجمع».

أحمد الفيشاوي خلال البودكاست (إكس)

ويرى الناقد الفني المصري أحمد سعد الدين أن «هذا التصريح لأحمد الفيشاوي ليس جديداً؛ فهو يعود لفترة قديمة كان يتحدث فيها عن الحضارة، وأننا أفارقة وفراعنة ولسنا عرباً»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «أحمد الفيشاوي ممثل، وليس حجة على التاريخ. لو صدر هذا الكلام من متخصص في التاريخ أو الحضارة، مثل زاهي حواس أو غيره، يمكن أن يكون له ما يبرر النقاش حوله، لكن هذا مجرد اجتهاد من فنان».

ويتابع: «المشكلة الحقيقية الآن أن كل شخص يقول رأياً هو مقتنع به يتم تضخيم هذا الرأي على (السوشيال ميديا) من دون داعٍ. المفروض ألا يتدخل الفنان في موضوعات مثيرة للجدل مثل هذه، ولها متخصصون يتحدثون عنها».

وعُرف الفيشاوي بإثارته للجدل في أكثر من موقف على مدى مشواره الفني الذي يمتد من الثمانينات حتى الآن، سواء بمواقفه ولقاءاته وظهوره، أو تصريحاته التي يصفها البعض بالحدة، ويصفها آخرون بالصريحة والجريئة. وهو ما انعكس على التصريحات التي انتشرت أخيراً، والتي قوبلت بانتشار كبير وهجوم من بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرى الخبير في «السوشيال ميديا» والإعلام الرقمي محمد فتحي أن «تصريحات أحمد الفيشاوي فجّرت نقاشاً أكبر من مجرد رأي فنان مصري في هوية المصريين؛ لأنها لمست واحدة من أكثر القضايا حساسية؛ فالهوية المصرية ليست اختياراً من متعدد. مصر دولة أفريقية جغرافياً، صاحبة حضارة فرعونية تاريخياً، وأصبحت جزءاً أصيلاً من الثقافة واللغة والحضارة العربية. هذه دوائر هوية متداخلة، وليست متناقضة».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «أما سر الانتشار (السوشيالي)، فيعود إلى عدة عوامل، فتصريحات أحمد الفيشاوي دائماً ما تثير الجدل لأنه درج على استخدام تعبيرات حادة، وهو ما يضمن تفاعلاً واسعاً، بخلاف أن القضية تمس مشاعر الانتماء والاعتزاز بالهوية، وهي قضية تشهد استقطاباً كبيراً بين مؤيد ومعارض».

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تلفزيون مصر
يوميات الشرق

تيودورا آنا ميهاي: «هيسل 85» يرصد حسابات المصالح خلف «كارثة كروية»

مخرجة الفيلم في مهرجان القاهرة (الشرق الأوسط)
مخرجة الفيلم في مهرجان القاهرة (الشرق الأوسط)
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تيودورا آنا ميهاي: «هيسل 85» يرصد حسابات المصالح خلف «كارثة كروية»

مخرجة الفيلم في مهرجان القاهرة (الشرق الأوسط)
مخرجة الفيلم في مهرجان القاهرة (الشرق الأوسط)

قالت المخرجة البلجيكية الرومانية تيودورا آنا ميهاي، إن قرار إقامة نهائي كأس أوروبا بين ليفربول ويوفنتوس، في ليلة أودت فيها كارثة ملعب «هيسل» بحياة 39 شخصاً، كان مدخلها إلى فيلم «هيسل 85»، مؤكدة أنها أرادت أن تعرف ما الذي كان يعرفه المسؤولون عن حجم الكارثة حين اتخذوا القرار، وكيف تداخل الخوف من تجدد العنف مع الحسابات السياسية وتضارب المصالح في المداولات التي سبقت إقامة المباراة.

يدور فيلم «هيسل 85» حول كارثة وقعت في 29 مايو (أيار) 1985، قبيل انطلاق نهائي كأس أوروبا بين ليفربول الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي على ملعب «هيسل» في بروكسل، إذ اندفع مشجعون من ليفربول نحو المدرج «زد»، مما أدى إلى تراجع الجماهير الموجودة فيه وتكدّسها عند جدار انهار تحت ضغط الحشود، وأسفرت الكارثة عن مصرع 39 شخصاً وإصابة نحو 400 آخرين. تسبب الحادث في تأخير المباراة التي انتهت بفوز يوفنتوس بهدف سجّله ميشيل بلاتيني من ركلة جزاء. واستمدت المخرجة تيودورا آنا ميهاي حكاية فيلمها من الساعات الفاصلة بين وقوع الكارثة وانطلاق النهائي.

ينافس الفيلم على جوائز القاهرة السينمائي (الشركة المنتجة)

وأكدت تيودورا آنا ميهاي، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، بالتزامن مع عرض الفيلم في المسابقة الدولية للدورة السابعة والأربعين من «مهرجان القاهرة السينمائي الدولي»، أن المنتج هانس إيفيرارت عرض عليها المشروع بينما كانت تعمل على فيلمها «ترافيك»، بعدما أبدت له رغبتها في تقديم عمل عن بلجيكا، حيث أمضت جانباً كبيراً من سنوات تكوينها.

وأشارت إلى أنها ترددت بسبب محدودية معرفتها بكرة القدم، ثم قرأت مسودة مبكرة للسيناريو واطلعت على الأبحاث التي أُعدّت له، قبل أن تطلب إعادة صياغته لافتة إلى أن ما جذبها إلى الحكاية، هو ما يجري بعيداً عن أرض الملعب، حيث كان على أشخاص يتلقون أخباراً متفرقةً عن الضحايا أن يبتّوا في مصير النهائي القاري.

وتدور أحداث الفيلم في بروكسل عام 1985، حين تحضر ماري، ابنة عمدة المدينة والمتحدثة باسمه، نهائي كأس أوروبا مع والديها، فيما يتولى لوكا روسي تغطيته للتلفزيون الإيطالي، وقد جاء أفراد من عائلته من إيطاليا لحضور المباراة. وعندما يقع التدافع في المدرجات، تجد ماري نفسها بين المسؤولين الذين يبحثون إمكان إقامة النهائي، وتتولى مهام إضافية بعدما يتعذر على والدها مواصلة إدارة الموقف، وفي ممرات الملعب، يحاول لوكا معرفة مصير أقاربه بينما يواصل تغطية الكارثة التي بات يخشى أن يكونوا بين ضحاياها.

وقالت ميهاي إنها اختارت الشخصيتين لقربهما من مواقع اتخاذ القرار ومحدودية قدرتهما على التأثير فيه، فماري تدخل غرف الاجتماعات بحكم عملها وصلتها بالعمدة، ويحتاج إليها المسؤولون للترجمة في فيلم تتوزع حواراته بين الهولندية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية.

المخرجة خلال تصوير الفيلم (الشرق الأوسط)

وأضافت المخرجة أنها فوجئت، أثناء البحث، بأن بعض من كانوا في المدرج «زد»، حيث وقعت الكارثة، رأوا أن إقامة المباراة كانت القرار الصائب، خشية أن يؤدي إلغاؤها إلى مزيد من العنف أو كارثة أكبر، مؤكدة أنها تتفهم هذا الخوف، وإن أحداً لا يستطيع الجزم بما كان سيحدث لو أُلغي النهائي، لكن اختلاف الشهود في تقدير القرار أعادها إلى ما سبق تلك الليلة، وإلى سلسلة الإخفاقات التي جعلت إقامة مباراة تُطرح في غرفة المسؤولين باعتبارها وسيلة محتملة لاحتواء كارثة وقعت بالفعل.

وأوضحت ميهاي أنها استندت إلى الشهادات والتسجيلات لبناء تسلسل الأحداث، واستعانت بالخيال لكتابة ما يمكن أن يكون دار خلف الأبواب المغلقة، لافتة إلى أن البث الأصلي يكشف كيف أدرك بعض الصحافيين فداحة الكارثة فيما كانوا ينقلونها على الهواء. وأثار اهتمامها أيضاً ما بدا لها من سعي السلطات إلى التحكم في المعلومات التي تصل إلى الجمهور.

وقالت إن توقيت دخول الأرشيف كان من أصعب جوانب العمل مع المونتير بيرت ياكوبس. ففي بعض اللحظات يرى الجمهور في التسجيلات ما لم يصل بعد إلى ماري أو لوكا، وفي لحظات أخرى يبقى مع إحداهما وهي تحاول التحقق مما سمعت.

وأضافت أن موقع الشخصيات أسفل المدرجات جعل الصوت أساسياً في تصوير الكارثة. فبينما تجري المداولات داخل الغرف، يسمع المشاهد الحشود ومقاطع البث وشذرات الاتصالات التي عمل مصمم الصوت سينان يانسن على توزيعها.

وعن استقبال الفيلم، قالت ميهاي إنها توقعت أن تختلف قراءته باختلاف ما يتذكره الجمهور عن تلك الليلة، خصوصاً لدى مشجعي ليفربول ويوفنتوس، مشيرة إلى أن حصوله على جائزة الجمهور في مهرجان «طوكيو»، بعد عرضه العالمي الأول في «برلين»، أظهر لها أن حكاية الملعب قادرة على مخاطبة جمهور بعيد عن ذاكرة الكارثة.

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