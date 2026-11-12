ماتيو غاروني: أتنقل بين الأنواع الفنية لاكتشاف الجديد

قال المخرج الإيطالي ماتيو غاروني إن جائزة «الهرم الذهبي لإنجاز العمر»، التي تسلّمها في افتتاح الدورة السابعة والأربعين من «مهرجان القاهرة السينمائي الدولي» كانت مفاجأة له، فهو جاء إلى مصر للمرة الأولى وهو يعلم أنه سيقدّم ندوة عن تجربته، وعرف بأمر التكريم خلال الزيارة. مشيراً إلى أن ارتباطه بالعمل فرض عليه إقامة قصيرة، فلم تتح له فرصة رؤية الكثير من القاهرة، لكنه أحب أجواء المهرجان ويعتزم العودة حين يتاح له وقت أطول.

وأضاف غاروني في حوار مع «الشرق الأوسط» أن اختيار فيلم واحد بوصفه الأهم في مسيرته يشبه محاولة اختيار أغنية من بين أغانٍ يحبها، فكل فيلم، في نظره، جزء من حياته، ومن الصعب عليه أن يفصل ما صنعه عن الفترة التي عاشها خلال العمل عليه.

وأوضح أن ما يدفعه إلى صناعة الفيلم التالي هو احتمال اكتشاف شيء جديد، وأن الانتقال بين الأنواع السينمائية يمنحه فرصة لذلك، وهو أمر يمكن تتبّعه في مسيرته منذ فيلمه الروائي الأول «تيرا دي ميتسو» عام 1997.

وتسلم المخرج الإيطالي جائزة إنجاز العمر من مهرجان القاهرة مساء الأربعاء، مع إلقاء «ماستر كلاس»، الخميس، وهي الفعالية التي نفدت تذاكرها بعد وقت قصير من طرحها بسبب الإقبال الجماهيري.

وُلد ماتيو غاروني في روما عام 1968، لأب يعمل في النقد المسرحي وأم تعمل في التصوير الفوتوغرافي. ودرس الرسم وعمل مساعداً للتصوير السينمائي قبل أن يتجه إلى الإخراج، ويفوز عام 1996 بجائزة «ساكر دورو» عن فيلمه القصير «سيلويت»، وفي العام التالي، أسّس في روما شركة «أرخميدس» للإنتاج، التي قدّم من خلالها أول أفلامه الروائية الطويلة.

وأشار المخرج الإيطالي إلى أن الرسم سبق السينما في حياته، وأنه ما زال يفكّر في أفلامه بعين الرسام، مشيراً إلى أن تطوير الحكاية عنده يصاحبه التفكير في شكل العالم الذي ستتحرّك فيه الشخصيات، وفيما يمكن أن يراه الجمهور داخله، فهو يبحث في أثناء صنع الفيلم عن شيء يفاجئه هو أولاً، آملاً أن تنتقل تلك الدهشة إلى المشاهد.

ووصف غاروني فيلمه «غومورا» بأنه «حكاية خرافية سوداء»، رغم أن الفيلم يستند إلى واقع الجريمة المنظمة، وهو العمل الذي فاز بالجائزة الكبرى في مهرجان «كان» عام 2008، قبل أن يفوز غاروني بالجائزة نفسها عن فيلم «واقع» عام 2012.

يزور المخرج الإيطالي مصر للمرة الأولى (إدارة المهرجان)

وتطرّق المخرج الإيطالي إلى إغراء الشهرة في فيلمه «واقع»، الذي استند إلى واقعة عاشها شقيق زوجته، مؤكداً أنه يتفهّم رغبة من يرى عالم النجوم من الخارج في أن يصبح جزءاً منه.

وأوضح أن ما يستوقفه في شخصياته هو ما يعرفه الناس من صراعاتها، سواء في سعيها إلى الحب والسعادة أو في محاولتها البقاء، مشيراً إلى أنه قدم فيلم «أنا القبطان»، انطلاقاً من رغبته في تغيير نقطة البداية بحكاية الهجرة كما يراها الجمهور في إيطاليا.

وقال إن «الناس اعتادوا رؤية المهاجرين عند وصولهم، وسماع أخبارهم في صورة أعداد، فيما تغيب عن تلك الصورة عائلاتهم وأحلامهم»، وفق تعبيره. ولهذا اختار ما سمّاها «اللقطة العكسية»، أي النظر إلى الطريق من الجهة التي يراه منها من يخوضونه.

ويتتبّع الفيلم شابين يغادران داكار إلى أوروبا، فيعرف المتفرج ما الذي يأملانه من السفر قبل أن يرافقهما عبر الصحراء ومراكز الاحتجاز في ليبيا وصولاً إلى البحر، وهو العمل الذي استوحى غاروني أحداثه من تجربة المهاجر الإيفواري مامادو كواسي، فيما نال غاروني عن «أنا القبطان» جائزة «الأسد الفضي» لأفضل إخراج في مهرجان فينيسيا عام 2023، وترشّح الفيلم عام 2024 لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي ممثلاً لإيطاليا.

وقال غاروني إن الجوائز لا تشغل تفكيره في أثناء صنع الفيلم، إذ ينصبّ اهتمامه على ما يمكن أن يثيره العمل من مشاعر لدى من يراه. مؤكداً أن ما يسعده هو أن يستمتع الجمهور بالعرض، أو أن يدرك أن شيئاً من الفيلم بقي مع أحد المتفرجين بعد مغادرته القاعة.