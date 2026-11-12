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يوميات الشرق

«أفق متحوّل»... نجلاء السليم تُعيد رسم علاقة الفن بالذكاء الاصطناعي

الفنانة السعودية لـ«الشرق الأوسط»: المبدع الحقيقي يوجّه الأداة وفق رؤيته ولا يجعلها تُسيطر عليه

المعرض يزاوج بين اللوحات وشاشات وظّفت الذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)
المعرض يزاوج بين اللوحات وشاشات وظّفت الذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)
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«أفق متحوّل»... نجلاء السليم تُعيد رسم علاقة الفن بالذكاء الاصطناعي

المعرض يزاوج بين اللوحات وشاشات وظّفت الذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)
المعرض يزاوج بين اللوحات وشاشات وظّفت الذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)

في وقت تتباين فيه مواقف الفنانين من الذكاء الاصطناعي بين التحفظ والانفتاح، اختارت الفنانة السعودية نجلاء السليم أن تُدخله فضاء اللوحة، وتختبر إمكاناته في قراءة أعمالها وأعمال والدها الفنان الراحل محمد السليم، في معرضها الجديد «أفق متحوّل»؛ المُقام حالياً في «نايلا جاليري» بالرياض حتى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ويضم أعمالاً تشكيلية إلى جانب فيديوهات تُحرك تفاصيل مختارة منها، في تجربة تصل بين إرث فني تشكل منذ عقود وتقنية تفرض حضورها على مجالات الإبداع.

توضح السليم لـ«الشرق الأوسط» أن فكرة المعرض تعود إلى تجربة والدها الراحل مع الفن الرقمي في منتصف التسعينات، حين أنجز عملاً باستخدام الكومبيوتر وبرنامج «الرسام»، في وقت كانت فيه هذه الوسيلة جديدة على الفنانين والجمهور. وتشير إلى أن والدها كان من أوائل مَن رسموا بـ«الفن الرقمي» آنذاك، مستذكرةً تجربته بوصفها محطة مبكرة في إدخال التقنية إلى أسلوبه.

نجلاء السليم في معرضها الذي يمتد إلى 19 نوفمبر الحالي (الشرق الأوسط)

امتداد الأسلوب... وتحوّل الوسيط

يضم المعرض 21 عملاً، من بينها عملان لمحمد السليم: لوحة زيتية تعود إلى عام 1994، وعمل رقمي من 1995، يظهر فيه القرص المرن الذي استخدمه والدها لإنجاز العمل، مؤطّراً إلى جانب صور منه. أما أعمال نجلاء، فتعود إلى مراحل متباعدة من تجربتها؛ من لوحة زيتية أنجزتها عام 1999، إلى أعمال أحدث بالأكريليك. ويضع ترتيبُ الأعمال الزائرَ أمام مسار يبدأ باللوحة في صورتها الأصلية، ثم ينتقل إلى امتدادها البصري عبر الحركة والصورة الرقمية.

وتحرص السليم على التمييز بين الأسلوب الفني وشكل العمل أو وسيطه، فهي ووالدها ينتميان إلى «الآفاقية»؛ الأسلوب الذي أسسه محمد السليم قبل عقود واستلهمه من أفق مدينة الرياض، مبينة أن تجربتها استقلت مع الوقت بملامح تخصها، مع بقاء الأسلوب أساساً لها. أما الجديد في المعرض، فيكمن في إدخال الفيديو المولَّد بالذكاء الاصطناعي إلى جانب اللوحة، فالتقنية تغيّر طريقة عرض العمل وتجربة مشاهدته، بينما تظل لغته التشكيلية ممتدة من اللوحة الأصلية.

تكوين في المعرض من أعمال الفنان الراحل محمد السليم (الشرق الأوسط)

اللوحة تتحرك أمام الزوار

بجوار كل لوحةٍ شاشةٌ تَعرض فيديو مستوحىً من العمل نفسه، ويتحول بعض عناصر اللوحة وألوانها إلى مشاهد متحركة بتقنية ثلاثية الأبعاد، تتيح للزائر تأمل التكوين والتفاصيل من زاوية مختلفة. وتتعامل نجلاء مع الفيديو بوصفه امتداداً للعمل الفني وصيغةً فنية لعرضه؛ يضيف إليه الحركة والعمق، ويمنح المتلقي مدخلاً إلى قصته: من أين بدأ، وكيف تطورت عناصره، وما الذي يمكن اكتشافه فيه مع المشاهدة.

وبسؤالها عن الانطباعات الأولية لزوار المعرض الذي انطلق مساء الاثنين الماضي، تشير إلى عودة بعض الزوار إلى اللوحات بعد مشاهدتهم الفيديو، والمقارنة بين العمل الساكن وصيغته المتحركة، برؤية أن الفيديو قرّبهم من تفاصيل في اللوحة، وأظهر لهم خيوطاً قصصية كانوا يتأملونها بطريقة أخرى. وكانت نجلاء تخشى أن تستحوذ الشاشة على الانتباه، إلا إن الحركة أدت دوراً مكملاً، ودفعت بالزوار إلى العودة للوحة، ومراجعة عناصرها وألوانها بعد مشاهدة امتدادها الرقمي.

تصالح مع الذكاء الاصطناعي

تقول السليم: «أنا متصالحة مع الذكاء الاصطناعي، وأشعر أن المبدع الحقيقي هو الذي عليه أن يسيطر على هذه الأداة ولا يجعلها تُسيطر عليه». وتختصر رؤيتها بالقول: «أَعُدّ الذكاء الاصطناعي أداة مثل أداة الفرشاة وأداة الطباعة وأداة السكين». ومن هذا المنطلق، تقيس نجاح التجربة بمدى خدمة الوسيلة للفكرة الفنية، وبقدرة الفنان على توجيهها ضمن تصوره للعمل.

وترى أن النقاش بشأن الذكاء الاصطناعي يتأرجح بين التخوف منه والاندفاع وراء إمكاناته، «بينما يتيح العمل المتأني مساحة أوسع للفنان كي يستفيد من التقنية مع الاحتفاظ بقراره الفني». ففي تجربتها، تنطلق الفيديوهات من الألوان والعناصر التي رسمتها، وتعيد تقديمها في صيغة متحركة. وترى أن الفنان يحدد القصة التي يريد عرضها، ويختار تفاصيلها، ثم يختبر ما تنتجه الأداة ويعيد توجيهها بما ينسجم مع اللوحة.

نجلاء السليم وابنها طارق الزيد داخل المعرض (الشرق الأوسط)

شريك تقني... ولقاء 3 أجيال

تتعاون نجلاء في الجانب التقني مع ابنها طارق الزيد، المختص في الذكاء الاصطناعي، وهو الذي قاد المبادرة التقنية للمعرض. وتقول إن وجوده منحها شعوراً بالأمان في خوض تجربة جديدة؛ إذ يجمع بين معرفته التقنية وفهمه ميولها الفنية، في حين يصف كتيّب المعرض المشروع بأنه لقاءً بين 3 أجيال: إرث محمد السليم، وتجربة نجلاء، وخبرة طارق في التقنية.

كما تصف السليم العمل مع ابنها بأنه مسار من التجريب والمراجعة، فحين تأتي النتائج بعناصر تبتعد عن تصورها، يعودان إلى صياغة الأوامر وتحديد التفاصيل التي يرغبان في إبرازها. وتؤكد أن الذكاء الاصطناعي قد يفاجئ المستخدم باقتراحات غير متوقعة؛ «لذلك يحتاج الفنان إلى معرفة ما يريد من العمل، وإلى شريك تقني قادر على فهم المفردات الفنية وترجمتها إلى توجيهات دقيقة».

من أعمال الفنانة نجلاء السليم (الشرق الأوسط)

«دار الفنون»... ذاكرة «الآفاقية»

يحضر إرث محمد السليم أيضاً عبر «دار الفنون السعودية»، التي أسسها عام 1979 لدعم الفنون التشكيلية وتعزيز حضورها، وتتولى نجلاء اليوم إدارة الدار، التي تجمع في مشروعها بين صون أعمال والدها وإتاحة مساحة للممارسة الفنية المعاصرة، وتتعاون الدار مع «ليتس غو سكاي» لتنفيذ هذا المعرض، كما يكتسب حضور الدار معنى يتصل بفكرته، فالأعمال تنتقل بين الأجيال، كما تنتقل معها أسئلة الفنانين عن وسائل التعبير الجديدة.

إجمالاً؛ يقدم «أفق متحوّل» تجربة فريدة من نوعها في تجديد الوسيط، مع الحفاظ على الصلة بأسلوب «الآفاقية»، فاللوحة تظل نقطة الانطلاق، والفيديو يفتح أمامها مجالاً للحركة والتأويل، فيما يصل طارق بين إرث جده وخبرة جيله التقنية. وتلخص نجلاء موقفها من هذه العلاقة في إصرارها على أن يبقى القرار للفنان، بوصف التقنية تمنح العمل إمكانات إضافية ضمن مسار العمل نفسه.

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يوميات الشرق

«نداء استغاثة»... طائرة تهبط اضطرارياً بعد تسرّب مياه أغرق مقصورة الركاب

طائرة تظهر في مطار فاسيل ليفسكي في صوفيا ببلغاريا (أ.ب)
طائرة تظهر في مطار فاسيل ليفسكي في صوفيا ببلغاريا (أ.ب)
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«نداء استغاثة»... طائرة تهبط اضطرارياً بعد تسرّب مياه أغرق مقصورة الركاب

طائرة تظهر في مطار فاسيل ليفسكي في صوفيا ببلغاريا (أ.ب)
طائرة تظهر في مطار فاسيل ليفسكي في صوفيا ببلغاريا (أ.ب)

اضطرت طائرة ركاب تابعة لشركة «فرونتير» الأميركية إلى الهبوط اضطرارياً في شيكاغو، الأربعاء، بعدما تسبب تسرب مياه من حوض المغسلة في إحدى دورات المياه في غمر مقصورة الركاب، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

وكانت رحلة «فرونتير» رقم 3566 متجهة من دنفر إلى ديترويت عندما أعلن الطيارون حالة الطوارئ، إثر تعطل صنبور المياه في دورة المياه الأمامية، ما أدى إلى تدفق المياه بغزارة وغمر أرضية الطائرة وتسربها إلى الممر، وفق ما أظهره مقطع فيديو.

ونقل تسجيل صوتي عن أحد الطيارين قوله لمراقبي الحركة الجوية: «نداء استغاثة، نداء استغاثة، نداء استغاثة».

وتابع: «نود إعلان حالة طوارئ؛ فقد حدث تسرب في حوض المغسلة الموجود في الجزء الأمامي من الطائرة، وتتدفق المياه منه بغزارة، إلى درجة أنها أغرقت مقصورة الركاب بالكامل في الخلف، ونحن قلقون بشأن الأجهزة الإلكترونية».

وأضاف: «نود تحويل مسار الرحلة إلى مطار شيكاغو أوهير».

وأظهرت لقطات صوّرها أحد الركاب ممر الطائرة وقد غمرته المياه بالكامل.

وبحسب شبكة «سي بي إس»، ساعد سبّاك كان على متن الطائرة في إغلاق صنبور الحوض، لكن كمية كبيرة من المياه كانت قد تسربت بالفعل إلى المقصورة، ما دفع الطيارين إلى التواصل لاسلكياً مع مراقبي الحركة الجوية.

وأكدت شركة «فرونتير» أن الطائرة هبطت بسلام، من دون تسجيل أي إصابات.

وقالت الشركة في بيان: «في وقت سابق من اليوم، وبينما كانت الرحلة رقم 3566 متجهة من دنفر إلى ديترويت، حدث تسرب في صنبور المياه الموجود في دورة المياه الأمامية، ما أدى إلى تدفق المياه على جزء من أرضية الطائرة».

وأضافت: «وبناءً على ذلك، طلب قائد الطائرة الهبوط اضطرارياً في مطار شيكاغو أوهير. وقد هبطت الطائرة بسلام، ولم تُسجّل أي إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم».

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يوميات الشرق

مهرجان سينمائي يحتفي بالاختلاف... أبطال فيلم الافتتاح من ذوي الاحتياجات الخاصة

"نجوم الكفاءات" أبطال فيلم افتتاح المهرجان الأكاديمي السينمائي (الشرق الأوسط)
"نجوم الكفاءات" أبطال فيلم افتتاح المهرجان الأكاديمي السينمائي (الشرق الأوسط)
TT
TT

مهرجان سينمائي يحتفي بالاختلاف... أبطال فيلم الافتتاح من ذوي الاحتياجات الخاصة

"نجوم الكفاءات" أبطال فيلم افتتاح المهرجان الأكاديمي السينمائي (الشرق الأوسط)
"نجوم الكفاءات" أبطال فيلم افتتاح المهرجان الأكاديمي السينمائي (الشرق الأوسط)

في العادة تُفرَد السجّادة الحمراء في المهرجانات السينمائية لنجوم الشاشة الفضّية وسائر المشاهير. لعلّ "مهرجان جامعة الكفاءات السينمائي" هو أوّل حدثٍ سينمائي يخالف تلك القاعدة، فيصنع توازناً فريداً على السجّادة الحمراء ليلة افتتاحه.

تتوزّع عدسات الصحافة وعيون الضيوف، ما بين الممثلين المعروفين وممثلين من نوعٍ آخر خطفوا الأنظار والقلوب. هم "نجوم الكفاءات". 9 شبانٍ وشابات من ذوي الاحتياجات الخاصة والأحلام الكبيرة. الليلة ليلتُهم بما أنّهم يتصدّرون برنامج المهرجان، مفتتحين إياه بفيلمهم القصير الأوّل Burnt by Birth (مُحترق منذ الولادة) والذي يترجم بقصّته شعار النسخة الثالثة من المهرجان الأكاديمي السينمائي، وهو "احترام التنوّع" على قاعدة أنّ "الفن الحقيقي يوحّد ولا يفرّق".

عضو لجنة التحكيم الفنان جورج خبّاز متوسطاً ممثلي فيلم الافتتاح (الشرق الأوسط)

منذ تأسيسها عام 1957، اختارت مؤسسة "الكفاءات" الدمج قضيّة لها. يلفت نائب عميد كلية الفنون والإعلام ومدير المهرجان د. جورج مطر في حوار مع "الشرق الأوسط" إلى أنّ "خصوصية مؤسسة وجامعة الكفاءات تكمن في أنها تُعادل ما بين الأصحّاء وذوي الاحتياجات الخاصة. الدمج هو الأساس بينهم وهُم يتشاركون المساحة والحقوق التربويّة ذاتها".

هنا، لا أصحّاء ومعوّقين فالجميع سواسية في قُدرتهم على التعلّم والعطاء والإبداع. لطالما كرّر مؤسِّسُها الراحل نديم الشويري شعار: "زنودٌ تُنتج لا أيدٍ تستعطي"، وعشيّة العيد الـ70 للمؤسسة بلغت تلك الإنتاجيّة الشاشة الكبيرة.

يعود مهرجان الكفاءات بدورة ثالثة بعد 20 سنوات من الغياب (الشرق الأوسط)

"نجوم الكفاءات"، الّذين تتنوّع حالاتهم ما بين متلازمة التثلّث الصبغي والتوحّد والتأخّر العلمي، يفيضون فرحاً. يتحدّثون بقدرِ ما يستطيعون عن مشاركتهم في الفيلم وعن التزامهم التدريب المسرحي ضمن الفرقة. يلتقطون الصور إلى جانب ضيوف المهرجان ويجعلون أهاليهم فخورين بهم.

ناظراً إليهم باعتزاز، يؤكّد عميد كلية الفنون والإعلام في جامعة الكفاءات الكاتب والسيناريست المخضرم شكري أنيس فاخوري أنّ تجربة الفيلم "هي الأولى من نوعها"، متمنياً في حديثه مع "الشرق الأوسط" أن "تُفتَحَ أبواب المهنة أكثر" للموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

رئيس الجامعة وعميد كلية الفنون ومدير المهرجان برفقة المخرجَين سمير حبشي وبهيج حجيج (جامعة الكفاءات)

الفيلم القصير من إنتاج مؤسسة وجامعة الكفاءات العائدة إلى مهرجانها السينمائي بعد 10 سنوات غياب. ووفق د. جورج مطر لـ"الشرق الأوسط"، فإنّ Burnt by Birth هو ثمرة مجهود مشترك بين مختلف كلّيّات الجامعة وطلّابها وخرّيجيها. تكاتفت الأيادي لصناعة الفيلم وتنوّع العاملون عليه ما بين الطلّاب ذوي الاحتياجات الخاصة وزملائهم من غير ذوي الإعاقة.

أما القصة "فتعكس التحدّيات التي يواجهها ذوو الاحتياجات الخاصة في المجتمع من خلال قصة بطل الفيلم رامي عبد الخالق"، وفق د. مطر. وعن كواليس التصوير يقول إنّ "الممثلين كانوا مذهلين بهدوئهم والتزامهم وإدراكهم لما عليهم أن يقوموا به".

مشهد من فيلم الافتتاح Burnt by Birth (الشرق الأوسط)

بكثيرٍ من المشاهد الصامتة، يروي الفيلم قصة "رامي"، الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي كما سائر الشبّان في سنّه، يحمل أحلاماً ومواهب ومشاعر. إلّا أنّه يتعرّض للصدّ من قِبَل المجتمع لكَونه مختلفاً. ولا يقتصر الرفض على المجتمع، فالشخصية ومنذ الولادة، ضحية النبذ.

في المؤسسة التربوية حيث يدرس، يتجاور الطلّاب على اختلاف قدراتهم الجسديّة والذهنيّة. ويَحدُث أن ينشأ بين "رامي" وزميلته "جسيكا" التي لا تعاني أي إعاقة، اهتمامٌ متبادل. تدخل والدتها على الخطّ طالبةً إلى المدير (الممثل نزيه يوسف) طرد رامي لأنه يلهي ابنتها عن الدراسة.

بمواجهة الاستبعاد، يستجمع رامي مواهبه ويُطلقها على الملأ أمام رفاقه وأساتذته وجسيكا. واقفاً تحت الأضواء على خشبة المسرح يغنّي: "من حقّي أعيش زيّكم أفرق بإيه عنّكم... أقدر أحب واعرف أحسّ"، لينهال التصفيق وينال رامي إعجاباً وتقديراً واحتضاناً لم يحصل عليه من قبل.

يُستكمل التصفيق على الشاشة بتصفيقٍ داخل قاعة الاحتفال، ليليَه تكريم الممثل الأساسي والمخرج جيسون صيقلي وسائر الممثلين والعاملين في الفيلم.

فريق الفيلم من متدرّبي وطلّاب وخرّيجي جامعة الكفاءات مكرّماً على المسرح (الشرق الأوسط)

في دورته الثالثة الممتدّة ما بين 11 و13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، يُفرد المهرجان شاشاته لـ20 فيلماً قصيراً وافداً من 12 بلداً، وقد جرى اختيارها من بين 382 فيلماً. وتتنافس الأفلام على 10 جوائز هي: أفضل فيلم قصير، وجائزة الكفاءات لاحترام التنوّع، وأفضل فيلم طالبي، وأفضل تصوير، وأفضل أداء، وأفضل مونتاج، وأفضل صوت، وأفضل سيناريو، وتنويه خاص من لجنة التحكيم، إضافةً إلى جائزة الجمهور.

أما الدول المشاركة فهي، إلى جانب لبنان، مصر، وعُمان، وتركيا، وإيران، وإيطاليا، وهولندا، والدنمارك، والولايات المتحدة الأميركية، والصين، وكوريا الجنوبية. ويتولّى التحكيم فنانون وأخصائيون سينمائيون هم سمير حبشي، وجورج خبّاز، وبهيج حجيج، وسابين صيداوي، وميلاد طوق.

لجنة تحكيم مهرجان الكفاءات السينمائي (الشرق الأوسط)

بما أنّ المهرجان يدمج ما بين الهويتَين الأكاديمية والاحترافيّة، لا غرابة في أن تُدرَج الأفلام الطالبية إلى جانب الأعمال المحترفة ضمن المنافسة، من دون عزلها في خانة مستقلة.

ويقول د. جورج مطر في هذا السياق: "ليس هدفنا ترفيهياً بقَدر ما هو إلقاء الضوء على النتاج الأكاديمي في الجامعة، لذلك فإنّ المهرجان يدمج بين الطابعين التربوي والفني، وهو بمثابة منصة انطلاق للطلاب من الحياة الأكاديمية إلى الحياة المهنية".

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يوميات الشرق

«أفق متحوّل»... نجلاء السليم تُعيد رسم علاقة الفن بالذكاء الاصطناعي

المعرض يزاوج بين اللوحات وشاشات وظّفت الذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)
المعرض يزاوج بين اللوحات وشاشات وظّفت الذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)
TT
TT

«أفق متحوّل»... نجلاء السليم تُعيد رسم علاقة الفن بالذكاء الاصطناعي

المعرض يزاوج بين اللوحات وشاشات وظّفت الذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)
المعرض يزاوج بين اللوحات وشاشات وظّفت الذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)

في وقت تتباين فيه مواقف الفنانين من الذكاء الاصطناعي بين التحفظ والانفتاح، اختارت الفنانة السعودية نجلاء السليم أن تُدخله فضاء اللوحة، وتختبر إمكاناته في قراءة أعمالها وأعمال والدها الفنان الراحل محمد السليم، في معرضها الجديد «أفق متحوّل»؛ المُقام حالياً في «نايلا جاليري» بالرياض حتى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ويضم أعمالاً تشكيلية إلى جانب فيديوهات تُحرك تفاصيل مختارة منها، في تجربة تصل بين إرث فني تشكل منذ عقود وتقنية تفرض حضورها على مجالات الإبداع.

توضح السليم لـ«الشرق الأوسط» أن فكرة المعرض تعود إلى تجربة والدها الراحل مع الفن الرقمي في منتصف التسعينات، حين أنجز عملاً باستخدام الكومبيوتر وبرنامج «الرسام»، في وقت كانت فيه هذه الوسيلة جديدة على الفنانين والجمهور. وتشير إلى أن والدها كان من أوائل مَن رسموا بـ«الفن الرقمي» آنذاك، مستذكرةً تجربته بوصفها محطة مبكرة في إدخال التقنية إلى أسلوبه.

نجلاء السليم في معرضها الذي يمتد إلى 19 نوفمبر الحالي (الشرق الأوسط)

امتداد الأسلوب... وتحوّل الوسيط

يضم المعرض 21 عملاً، من بينها عملان لمحمد السليم: لوحة زيتية تعود إلى عام 1994، وعمل رقمي من 1995، يظهر فيه القرص المرن الذي استخدمه والدها لإنجاز العمل، مؤطّراً إلى جانب صور منه. أما أعمال نجلاء، فتعود إلى مراحل متباعدة من تجربتها؛ من لوحة زيتية أنجزتها عام 1999، إلى أعمال أحدث بالأكريليك. ويضع ترتيبُ الأعمال الزائرَ أمام مسار يبدأ باللوحة في صورتها الأصلية، ثم ينتقل إلى امتدادها البصري عبر الحركة والصورة الرقمية.

وتحرص السليم على التمييز بين الأسلوب الفني وشكل العمل أو وسيطه، فهي ووالدها ينتميان إلى «الآفاقية»؛ الأسلوب الذي أسسه محمد السليم قبل عقود واستلهمه من أفق مدينة الرياض، مبينة أن تجربتها استقلت مع الوقت بملامح تخصها، مع بقاء الأسلوب أساساً لها. أما الجديد في المعرض، فيكمن في إدخال الفيديو المولَّد بالذكاء الاصطناعي إلى جانب اللوحة، فالتقنية تغيّر طريقة عرض العمل وتجربة مشاهدته، بينما تظل لغته التشكيلية ممتدة من اللوحة الأصلية.

تكوين في المعرض من أعمال الفنان الراحل محمد السليم (الشرق الأوسط)

اللوحة تتحرك أمام الزوار

بجوار كل لوحةٍ شاشةٌ تَعرض فيديو مستوحىً من العمل نفسه، ويتحول بعض عناصر اللوحة وألوانها إلى مشاهد متحركة بتقنية ثلاثية الأبعاد، تتيح للزائر تأمل التكوين والتفاصيل من زاوية مختلفة. وتتعامل نجلاء مع الفيديو بوصفه امتداداً للعمل الفني وصيغةً فنية لعرضه؛ يضيف إليه الحركة والعمق، ويمنح المتلقي مدخلاً إلى قصته: من أين بدأ، وكيف تطورت عناصره، وما الذي يمكن اكتشافه فيه مع المشاهدة.

وبسؤالها عن الانطباعات الأولية لزوار المعرض الذي انطلق مساء الاثنين الماضي، تشير إلى عودة بعض الزوار إلى اللوحات بعد مشاهدتهم الفيديو، والمقارنة بين العمل الساكن وصيغته المتحركة، برؤية أن الفيديو قرّبهم من تفاصيل في اللوحة، وأظهر لهم خيوطاً قصصية كانوا يتأملونها بطريقة أخرى. وكانت نجلاء تخشى أن تستحوذ الشاشة على الانتباه، إلا إن الحركة أدت دوراً مكملاً، ودفعت بالزوار إلى العودة للوحة، ومراجعة عناصرها وألوانها بعد مشاهدة امتدادها الرقمي.

تصالح مع الذكاء الاصطناعي

تقول السليم: «أنا متصالحة مع الذكاء الاصطناعي، وأشعر أن المبدع الحقيقي هو الذي عليه أن يسيطر على هذه الأداة ولا يجعلها تُسيطر عليه». وتختصر رؤيتها بالقول: «أَعُدّ الذكاء الاصطناعي أداة مثل أداة الفرشاة وأداة الطباعة وأداة السكين». ومن هذا المنطلق، تقيس نجاح التجربة بمدى خدمة الوسيلة للفكرة الفنية، وبقدرة الفنان على توجيهها ضمن تصوره للعمل.

وترى أن النقاش بشأن الذكاء الاصطناعي يتأرجح بين التخوف منه والاندفاع وراء إمكاناته، «بينما يتيح العمل المتأني مساحة أوسع للفنان كي يستفيد من التقنية مع الاحتفاظ بقراره الفني». ففي تجربتها، تنطلق الفيديوهات من الألوان والعناصر التي رسمتها، وتعيد تقديمها في صيغة متحركة. وترى أن الفنان يحدد القصة التي يريد عرضها، ويختار تفاصيلها، ثم يختبر ما تنتجه الأداة ويعيد توجيهها بما ينسجم مع اللوحة.

نجلاء السليم وابنها طارق الزيد داخل المعرض (الشرق الأوسط)

شريك تقني... ولقاء 3 أجيال

تتعاون نجلاء في الجانب التقني مع ابنها طارق الزيد، المختص في الذكاء الاصطناعي، وهو الذي قاد المبادرة التقنية للمعرض. وتقول إن وجوده منحها شعوراً بالأمان في خوض تجربة جديدة؛ إذ يجمع بين معرفته التقنية وفهمه ميولها الفنية، في حين يصف كتيّب المعرض المشروع بأنه لقاءً بين 3 أجيال: إرث محمد السليم، وتجربة نجلاء، وخبرة طارق في التقنية.

كما تصف السليم العمل مع ابنها بأنه مسار من التجريب والمراجعة، فحين تأتي النتائج بعناصر تبتعد عن تصورها، يعودان إلى صياغة الأوامر وتحديد التفاصيل التي يرغبان في إبرازها. وتؤكد أن الذكاء الاصطناعي قد يفاجئ المستخدم باقتراحات غير متوقعة؛ «لذلك يحتاج الفنان إلى معرفة ما يريد من العمل، وإلى شريك تقني قادر على فهم المفردات الفنية وترجمتها إلى توجيهات دقيقة».

من أعمال الفنانة نجلاء السليم (الشرق الأوسط)

«دار الفنون»... ذاكرة «الآفاقية»

يحضر إرث محمد السليم أيضاً عبر «دار الفنون السعودية»، التي أسسها عام 1979 لدعم الفنون التشكيلية وتعزيز حضورها، وتتولى نجلاء اليوم إدارة الدار، التي تجمع في مشروعها بين صون أعمال والدها وإتاحة مساحة للممارسة الفنية المعاصرة، وتتعاون الدار مع «ليتس غو سكاي» لتنفيذ هذا المعرض، كما يكتسب حضور الدار معنى يتصل بفكرته، فالأعمال تنتقل بين الأجيال، كما تنتقل معها أسئلة الفنانين عن وسائل التعبير الجديدة.

إجمالاً؛ يقدم «أفق متحوّل» تجربة فريدة من نوعها في تجديد الوسيط، مع الحفاظ على الصلة بأسلوب «الآفاقية»، فاللوحة تظل نقطة الانطلاق، والفيديو يفتح أمامها مجالاً للحركة والتأويل، فيما يصل طارق بين إرث جده وخبرة جيله التقنية. وتلخص نجلاء موقفها من هذه العلاقة في إصرارها على أن يبقى القرار للفنان، بوصف التقنية تمنح العمل إمكانات إضافية ضمن مسار العمل نفسه.

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