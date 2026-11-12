«أفق متحوّل»... نجلاء السليم تُعيد رسم علاقة الفن بالذكاء الاصطناعي

في وقت تتباين فيه مواقف الفنانين من الذكاء الاصطناعي بين التحفظ والانفتاح، اختارت الفنانة السعودية نجلاء السليم أن تُدخله فضاء اللوحة، وتختبر إمكاناته في قراءة أعمالها وأعمال والدها الفنان الراحل محمد السليم، في معرضها الجديد «أفق متحوّل»؛ المُقام حالياً في «نايلا جاليري» بالرياض حتى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ويضم أعمالاً تشكيلية إلى جانب فيديوهات تُحرك تفاصيل مختارة منها، في تجربة تصل بين إرث فني تشكل منذ عقود وتقنية تفرض حضورها على مجالات الإبداع.

توضح السليم لـ«الشرق الأوسط» أن فكرة المعرض تعود إلى تجربة والدها الراحل مع الفن الرقمي في منتصف التسعينات، حين أنجز عملاً باستخدام الكومبيوتر وبرنامج «الرسام»، في وقت كانت فيه هذه الوسيلة جديدة على الفنانين والجمهور. وتشير إلى أن والدها كان من أوائل مَن رسموا بـ«الفن الرقمي» آنذاك، مستذكرةً تجربته بوصفها محطة مبكرة في إدخال التقنية إلى أسلوبه.

نجلاء السليم في معرضها الذي يمتد إلى 19 نوفمبر الحالي (الشرق الأوسط)

امتداد الأسلوب... وتحوّل الوسيط

يضم المعرض 21 عملاً، من بينها عملان لمحمد السليم: لوحة زيتية تعود إلى عام 1994، وعمل رقمي من 1995، يظهر فيه القرص المرن الذي استخدمه والدها لإنجاز العمل، مؤطّراً إلى جانب صور منه. أما أعمال نجلاء، فتعود إلى مراحل متباعدة من تجربتها؛ من لوحة زيتية أنجزتها عام 1999، إلى أعمال أحدث بالأكريليك. ويضع ترتيبُ الأعمال الزائرَ أمام مسار يبدأ باللوحة في صورتها الأصلية، ثم ينتقل إلى امتدادها البصري عبر الحركة والصورة الرقمية.

وتحرص السليم على التمييز بين الأسلوب الفني وشكل العمل أو وسيطه، فهي ووالدها ينتميان إلى «الآفاقية»؛ الأسلوب الذي أسسه محمد السليم قبل عقود واستلهمه من أفق مدينة الرياض، مبينة أن تجربتها استقلت مع الوقت بملامح تخصها، مع بقاء الأسلوب أساساً لها. أما الجديد في المعرض، فيكمن في إدخال الفيديو المولَّد بالذكاء الاصطناعي إلى جانب اللوحة، فالتقنية تغيّر طريقة عرض العمل وتجربة مشاهدته، بينما تظل لغته التشكيلية ممتدة من اللوحة الأصلية.

تكوين في المعرض من أعمال الفنان الراحل محمد السليم (الشرق الأوسط)

اللوحة تتحرك أمام الزوار

بجوار كل لوحةٍ شاشةٌ تَعرض فيديو مستوحىً من العمل نفسه، ويتحول بعض عناصر اللوحة وألوانها إلى مشاهد متحركة بتقنية ثلاثية الأبعاد، تتيح للزائر تأمل التكوين والتفاصيل من زاوية مختلفة. وتتعامل نجلاء مع الفيديو بوصفه امتداداً للعمل الفني وصيغةً فنية لعرضه؛ يضيف إليه الحركة والعمق، ويمنح المتلقي مدخلاً إلى قصته: من أين بدأ، وكيف تطورت عناصره، وما الذي يمكن اكتشافه فيه مع المشاهدة.

وبسؤالها عن الانطباعات الأولية لزوار المعرض الذي انطلق مساء الاثنين الماضي، تشير إلى عودة بعض الزوار إلى اللوحات بعد مشاهدتهم الفيديو، والمقارنة بين العمل الساكن وصيغته المتحركة، برؤية أن الفيديو قرّبهم من تفاصيل في اللوحة، وأظهر لهم خيوطاً قصصية كانوا يتأملونها بطريقة أخرى. وكانت نجلاء تخشى أن تستحوذ الشاشة على الانتباه، إلا إن الحركة أدت دوراً مكملاً، ودفعت بالزوار إلى العودة للوحة، ومراجعة عناصرها وألوانها بعد مشاهدة امتدادها الرقمي.

تصالح مع الذكاء الاصطناعي

تقول السليم: «أنا متصالحة مع الذكاء الاصطناعي، وأشعر أن المبدع الحقيقي هو الذي عليه أن يسيطر على هذه الأداة ولا يجعلها تُسيطر عليه». وتختصر رؤيتها بالقول: «أَعُدّ الذكاء الاصطناعي أداة مثل أداة الفرشاة وأداة الطباعة وأداة السكين». ومن هذا المنطلق، تقيس نجاح التجربة بمدى خدمة الوسيلة للفكرة الفنية، وبقدرة الفنان على توجيهها ضمن تصوره للعمل.

وترى أن النقاش بشأن الذكاء الاصطناعي يتأرجح بين التخوف منه والاندفاع وراء إمكاناته، «بينما يتيح العمل المتأني مساحة أوسع للفنان كي يستفيد من التقنية مع الاحتفاظ بقراره الفني». ففي تجربتها، تنطلق الفيديوهات من الألوان والعناصر التي رسمتها، وتعيد تقديمها في صيغة متحركة. وترى أن الفنان يحدد القصة التي يريد عرضها، ويختار تفاصيلها، ثم يختبر ما تنتجه الأداة ويعيد توجيهها بما ينسجم مع اللوحة.

نجلاء السليم وابنها طارق الزيد داخل المعرض (الشرق الأوسط)

شريك تقني... ولقاء 3 أجيال

تتعاون نجلاء في الجانب التقني مع ابنها طارق الزيد، المختص في الذكاء الاصطناعي، وهو الذي قاد المبادرة التقنية للمعرض. وتقول إن وجوده منحها شعوراً بالأمان في خوض تجربة جديدة؛ إذ يجمع بين معرفته التقنية وفهمه ميولها الفنية، في حين يصف كتيّب المعرض المشروع بأنه لقاءً بين 3 أجيال: إرث محمد السليم، وتجربة نجلاء، وخبرة طارق في التقنية.

كما تصف السليم العمل مع ابنها بأنه مسار من التجريب والمراجعة، فحين تأتي النتائج بعناصر تبتعد عن تصورها، يعودان إلى صياغة الأوامر وتحديد التفاصيل التي يرغبان في إبرازها. وتؤكد أن الذكاء الاصطناعي قد يفاجئ المستخدم باقتراحات غير متوقعة؛ «لذلك يحتاج الفنان إلى معرفة ما يريد من العمل، وإلى شريك تقني قادر على فهم المفردات الفنية وترجمتها إلى توجيهات دقيقة».

من أعمال الفنانة نجلاء السليم (الشرق الأوسط)

«دار الفنون»... ذاكرة «الآفاقية»

يحضر إرث محمد السليم أيضاً عبر «دار الفنون السعودية»، التي أسسها عام 1979 لدعم الفنون التشكيلية وتعزيز حضورها، وتتولى نجلاء اليوم إدارة الدار، التي تجمع في مشروعها بين صون أعمال والدها وإتاحة مساحة للممارسة الفنية المعاصرة، وتتعاون الدار مع «ليتس غو سكاي» لتنفيذ هذا المعرض، كما يكتسب حضور الدار معنى يتصل بفكرته، فالأعمال تنتقل بين الأجيال، كما تنتقل معها أسئلة الفنانين عن وسائل التعبير الجديدة.

إجمالاً؛ يقدم «أفق متحوّل» تجربة فريدة من نوعها في تجديد الوسيط، مع الحفاظ على الصلة بأسلوب «الآفاقية»، فاللوحة تظل نقطة الانطلاق، والفيديو يفتح أمامها مجالاً للحركة والتأويل، فيما يصل طارق بين إرث جده وخبرة جيله التقنية. وتلخص نجلاء موقفها من هذه العلاقة في إصرارها على أن يبقى القرار للفنان، بوصف التقنية تمنح العمل إمكانات إضافية ضمن مسار العمل نفسه.