«تقويم القطيف» يواصل فعالياته... وتراث «الرامس» يحتضن «معرض الفن»

ضمن فعاليات «تقويم القطيف 2026»، الذي أطلقته الهيئة العامة للترفيه، يُفتتح الخميس المقبل، «معرض الفن»، في مشروع «الرامس» بوسط العوامية. ويٌعّد المعرض تجربة فنية تجمع بين الإبداع المعاصر والهوية التراثية.

ويقام المعرض خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، بمشاركة فنانين ومواهب محلية، في تجربة تتجاوز عرض اللوحات والأعمال الفنية إلى استثمار خصوصية الموقع المعمارية، وإتاحة التواصل بين الفنانين والجمهور، والتعريف بالمشهد الإبداعي في محافظة القطيف التي تمتلك تاريخاً في الفنون والحرف والتراث البحري والزراعي.

ويمثل المعرض ثانية فعاليات «تقويم القطيف»، بعد تجربة «سينما القطيف» التي استضافها كورنيش المحافظة في يونيو (حزيران) الماضي، واستمرت 18 يوماً، وشهدت إقبالاً جماهيرياً، في إطار برنامج يتضمن فعاليات ثقافية وتراثية ورياضية وترفيهية موزعة على ثلاثة مواقع رئيسية.

الفن والتراث

ويكتسب «معرض الفن» خصوصية تراثية، كونه يقع في مشروع «الرامس» وسط العوامية، الذي يتميز بتصميم معماري يستلهم عناصر من التراث المحلي، مما يمنح الأعمال الفنية المعاصرة فضاءً يرتبط بالذاكرة العمرانية والاجتماعية للمحافظة.

ويتيح المعرض للزوار اكتشاف تجارب الفنانين وأساليبهم، والتفاعل المباشر معهم، من خلال أجنحة مخصصة للأعمال الفنية، وورش تفاعلية تستهدف مختلف الفئات العمرية، إلى جانب مساحات للتصوير والاستراحة.

كما يتضمن ركناً لاقتناء الأعمال الأصلية والمطبوعات والتذكارات المستوحاة من الأعمال المعروضة، في خطوة تتيح للفنانين تسويق إنتاجهم، وتفتح مجالاً لربط النشاط الثقافي بفرص اقتصادية للمبدعين المحليين.

ويشمل المعرض ستة مسارات فنية تتوزع بين الرسم والفنون التشكيلية، والخط العربي، والنحت والمجسمات، والفن الرقمي، والتصوير الفوتوغرافي، والخزف والفخار، بما يعكس تنوع التجارب الإبداعية التي يسعى المنظمون إلى تقديمها للجمهور، ويتيح مساحة للفنانين لعرض أعمالهم، وتوفير فرص للتواصل بين المبدعين والمهتمين بالفنون.

معرض الفن يجمع إبداعات فنانين القطيف ضمن فعاليات تقويم القطيف الرامس – وسط العوامية 12 – 14 نوفمبر ️ pic.twitter.com/Rpe5fhzCO7 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 7, 2026

كان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، قد أعلن في مايو (أيار) الماضي إطلاق «تقويم القطيف»، تحت شعار «بحر، تراث، حياة»، في مشروع يستثمر المقومات الطبيعية والثقافية للمحافظة، ويجمع بين الترفيه والفنون والرياضة والتجارب المجتمعية.

ويمتد البرنامج المعلن على مدى 256 يوماً، ويتضمن ثماني فعاليات رئيسية وثلاث مسابقات كبرى، موزعة على مواقع مختلفة، بهدف تنويع الخيارات الترفيهية، واستقطاب الزوار، وإبراز المقومات السياحية للقطيف.

وكانت «سينما القطيف» أولى محطات التقويم، حيث أُقيمت عروض سينمائية مفتوحة على كورنيش المحافظة، في تجربة جمعت الترفيه بالواجهة البحرية، قبل أن ينتقل البرنامج إلى الفنون البصرية في وسط العوامية.

ومن المقرر أن يستضيف موقع «الرامس» أيضاً معرضاً للسيارات الكلاسيكية خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، بمشاركة ملَّاك السيارات القديمة، في فعالية تستحضر جانباً من تاريخ المركبات والتحولات الاجتماعية المرتبطة بها.

وتشمل الأنشطة المعلنة كذلك «سوق القطيف» التراثية، التي تتيح التعريف بالحرف والمنتجات المحلية، وفعاليات «رمال» للمغامرات الصحراوية، إلى جانب مسابقات صيد الأسماك وسباقات الدراجات الهوائية والماراثون.

البحر والنخيل

وتستند فكرة «تقويم القطيف» إلى خصوصية المحافظة التي تجمع بين البحر والواحات الزراعية والمواقع التاريخية والأسواق والحرف التقليدية، وهي عناصر شكَّلت على مدى قرون ملامح الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

فقد ارتبط تاريخ القطيف بالبحر وصيد الأسماك والغوص والتجارة البحرية، كما ارتبط بواحات النخيل والزراعة والصناعات الحرفية والأسواق التي كانت تستقبل التجار والمنتجات من مناطق مختلفة. وتحتفظ المحافظة بمواقع تاريخية وتراثية، من بينها جزيرة تاروت وقلعتها، والأسواق القديمة، والبلدات ذات الطابع العمراني المحلي، إلى جانب واجهات بحرية ومرافق سياحية يمكن أن تشكل عناصر متكاملة في تجربة الزائر.