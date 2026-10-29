قبل عرض الجزء الثالث... «كثيب» يعود إلى الشاشة الكبيرة في السعودية

قبل نحو 5 أسابيع من عرض الجزء الثالث من «كثيب» (Dune)، الذي يترقبه جمهور واسع من عشاق السينما، تُعيد دور العرض في السعودية، في 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، تقديم الجزأين الأول والثاني من السلسلة، تمهيداً لوصول الجزء الجديد إلى صالات السينما السعودية في 17 ديسمبر (كانون الأول).

وتكتسب هذه العودة أهميتها من طبيعة السلسلة نفسها، إذ يُشكّل الفيلمان السابقان فصلين متكاملين من رحلة واحدة، تبدأ بانهيار عائلة أتريدس، وتنتهي بصعود بول أتريدس (تيموثي شالاميه) إلى العرش. ومن ثم، تمنح إعادة العرض الجمهور فرصة لاستعادة خيوط الحكاية قبل انطلاق فصلها الجديد؛ حيث تتجه الأنظار إلى مصير الإمبراطورية، وإلى العلاقة التي تركها الجزء الثاني معلّقة بين بول وتشاني (زيندايا).

من وريث إلى إمبراطور

ويستند «كثيب: الجزء الثالث» إلى رواية «مسيح كثيب» لفرانك هربرت، وينقل السرد من ملحمة الصعود إلى تأملات السلطة وتبعاتها، فبعد نحو عقدين من اعتلاء بول عرش الإمبراطورية، يواجه عواقب حكمه ومؤشرات على اضطراب مقبل، وفي الوقت نفسه، تصبح تشاني محوراً للأسرار والمؤامرات التي تُحيط به، فيما تلاحقه رؤى انهيار الإمبراطورية.

ويجمع الفيلم الجديد شخصيات السلسلة الأساسية، بينها جيسيكا (ريبيكا فيرغسون)، وستيلغار (خافيير بارديم)، وغورني هاليك (جوش برولين)، والأميرة إيرولان (فلورنس بيو)، وآليا (أنيا تايلور جوي)، كما يعود هايت (جيسون موموا) إلى الأحداث، وينضم روبرت باتينسون إلى عالم «كثيب» بدور سكيتيل، أحد أبرز الوجوه الجديدة التي ستلعب دوراً مؤثراً في الصراع المتصاعد حول مصير الإمبراطورية.

بوستر الفيلم (الحساب الرسمي للفيلم)

التريلر وملامح الصراع

وهذا الأسبوع، كشفت «وارنر براذرز» عن الإعلان الترويجي الرسمي الجديد للفيلم، بعد أن سبقه مقطعان تشويقيان طُرح أولهما في مارس (آذار) والثاني في يوليو (تموز). وتنتقل مشاهده بين ساحات المعارك والديدان الرملية العملاقة ومراكز السلطة، مع إبراز التحول الذي أصاب بول منذ رحلته الأولى في الصحراء، فالشاب الذي اعتلى العرش باسم النبوءة يجد نفسه أمام نتائج الحرب التي خاضها، وأمام أسئلة عن السلطة التي باتت تُحدد مصائر من حوله.

وتستحوذ تشاني على جانب من نقاشات الجمهور حول الإعلان الترويجي، إذ توحي بعض مشاهده بوقوفها في مواجهة بول، وباحتمال ارتباطها بالمؤامرة التي تستهدف حكمه، في حين تفتح هذه الإشارات باب التكهن حول اتجاه العلاقة بين الشخصيتين والمسار الذي سيتخذه الفيلم في اقتباس الرواية.

حكاية صعود على امتداد فيلمين

وبالعودة للجزأين الماضيين، فلقد بدأت السلسلة في «كثيب» بوصول عائلة أتريدس إلى أراكس؛ الكوكب الصحراوي الذي تنتج تربته مادة التوابل ذات القيمة الاستراتيجية، ويتابع الفيلم بول وهو ينتقل من حياة القصور إلى اختبار الصحراء، فيما يحاول والده الدوق ليتو (أوسكار إسحاق) إدارة صراع النفوذ مع آل هاركونن، ويقود سقوط العائلة بول ووالدته جيسيكا إلى الفرار واللجوء إلى الفريمن؛ حيث يلتقي ستيلغار وتشاني، التي تظهر في رؤاه قبل أن تصبح رفيقته في الصحراء.

أما في «كثيب: الجزء الثاني»، فتتقدم مقاومة الفريمن لآل هاركونن إلى واجهة الأحداث، إذ يتعلم بول أساليب العيش في الصحراء ويقترب من تشاني، فيما تعمل جيسيكا على ترسيخ النبوءة التي تمنحه صفة المنقذ. ثم يقوده الانتقام إلى مواجهة الإمبراطور شادام الرابع (كريستوفر والكن) واعتلاء العرش، وعقد زواج سياسي من الأميرة إيرولان. غير أن الفوز بالسلطة يأتي بثمن باهظ؛ إذ يختتم الفيلم بإطلاق حرب مقدسة باسم بول وابتعاد تشاني عنه، في تحول يهيئ لصراع الجزء الثالث بين صورة القائد الذي يراه أتباعه منقذاً والحاكم الذي يواجه نتائج سلطته.

زيندايا تعود مع تحولات جديدة للشخصية (imdb)

نجاح تجاري وجوائز كبرى

وتجاوزت الإيرادات العالمية للفيلمين 1.12 مليار دولار؛ إذ حقق «كثيب» نحو 411 مليون دولار عبر عروضه وإعادات عرضه، «فيما حصد «كثيب: الجزء الثاني» أكثر من 714 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي. وامتد نجاح الجزء الأول إلى الجوائز، فحصد 6 جوائز أوسكار من 10 ترشيحات، و5 جوائز من الأكاديمية البريطانية، كما نال هانز زيمر عنه جائزة غولدن غلوب للموسيقى الأصلية. أما الجزء الثاني فحصد جائزتي أوسكار عن الصوت والمؤثرات البصرية، وجائزتين من الأكاديمية البريطانية في الفئتين نفسيهما.

وتُظهر مؤشرات التقييم الرقمية استقبالاً قوياً للفيلمين، مع تقدم الجزء الثاني على الأول؛ إذ سجّل «كثيب» 83 في المائة على منصة «روتن توميتوز»، فيما وصل «كثيب: الجزء الثاني» إلى 92 في المائة.

وتضع هذه الإيرادات والجوائز والتقييمات الفيلمين في موقع بارز بين أفلام الخيال العلمي الحديثة، فيما تتجه التوقعات إلى الجزء الثالث لمعرفة مصير بول وتشاني والإمبراطورية التي بناها.