البيض والأرزّ بدل الدُّمى في صالات الألعاب اليابانية

بينما تراقب مينا كاماتا طفلها الجالس في عربة، تحرّك بتركيز ذراع الرافعة في آلة ألعاب تقليدية بإحدى ضواحي طوكيو، في محاولة لاقتناص جائزة غير مألوفة: عبوة من ورق التواليت بدلاً من الدُّمى المحشوّة المعتادة.

ومع تصاعد الضغوط الناجمة عن التضخّم على ميزانيات الأسر اليابانية ومستوى معيشتها، تتّجه صالات الألعاب الكبرى إلى ابتكار صيغة تجمع بين التسوّق والترفيه، عبر توفير آلات مخالب (ألعاب الرافعة) مليئة بسلع أساسية، من البيض والأرز إلى مساحيق الغسيل، في تجربة تتيح للأُسر الحصول على مستلزماتها اليومية والاستمتاع بوقتها خارج المنزل، من دون الشعور بأنها مضطرّة إلى الاختيار بين شراء الضروريات والترفيه.

وقالت كاماتا، وهي ربّة منزل تبلغ 25 عاماً، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنها فازت بالجائزة بعد محاولتَين فقط، بلغت تكلفة كلّ منهما 100 ين (0.64 دولار). وأضافت: «إن حالفك الحظ قليلاً، فالأمر يعادل الشراء بأسعار مخفّضة».

الحظّ هنا لا يرتدي هيئة دبّ محشوّ (أ.ف.ب)

ويرى خبراء أنّ هذه الظاهرة تمثّل استجابة لموجة التضخّم الممتدّة التي تشهدها اليابان، حيث ظلّت الأسعار ترتفع بمعدّلات تفوق زيادات الأجور لسنوات.

وقالت المتخصّصة في سلوك المستهلك بمعهد «إن إل آي» للبحوث، ناوكو كوغا، إنّ «الإنفاق على الغذاء والمنتجات اليومية يتراجع باستمرار منذ 5 سنوات؛ لأنّ هذه السلع أصبحت من البنود التي تستهدفها الأُسر بالتقليص لخفض الإنفاق».

وأضافت أنّ «تجّار التجزئة يحاولون جعل التسوّق ممتعاً لتشجيع المستهلكين على الشراء، وتخفيف شعورهم بالذنب حيال الإنفاق».

وكانت آلات المخالب تشهد ازدهاراً في اليابان حتى قبل موجة التضخّم الأخيرة.

لم يعد الحظّ يوزّع الدُّمى وحدها (أ.ف.ب)

ووفق اتحاد صناعة الترفيه الياباني، زاد حجم سوق ألعاب الجوائز بأكثر من الضعف خلال عشر سنوات، ليبلغ 417.7 مليار ين (2.7 مليار دولار) في عام 2024، وأصبح يمثّل نحو 70 في المائة من إيرادات صالات الألعاب.

وخلال السنوات الأخيرة، ارتفعت نسبة الأُسر الباحثة عن مستلزمات الحياة اليومية بين زبائن هذه الصالات.

وفي مدينة كاواساكي، الواقعة في الضواحي الجنوبية لطوكيو، تصطفّ مئات الآلات في أحد فروع سلسلة «بينكس» المتخصّصة، وهي مليئة بزجاجات المشروبات الغازية وأكياس الحلوى والمنظّفات.

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة «تيسكو»، المشغّلة لسلسلة «بينكس»، تيروآكي تسوتشيا: «عندما تنفق أسرة 10 آلاف ين على يوم من الكاريوكي أو البولينغ، فإنّها تستمتع بوقتها وينتهي الأمر عند هذا الحدّ. أمّا في (بينكس)، فتعود إلى المنزل بورق التواليت والزجاجات والألعاب».

وأضاف: «في ظلّ التضخّم، يختار الآباء وسائل الترفيه التي تحقّق أكبر قيمة مقابل المال».

وكانت الشركة، التي تدير 5 فروع في منطقة طوكيو الكبرى وتقول إنّ عدد زائريها يتجاوز مليون شخص سنوياً، قد تخلّت العام الماضي عن ألعاب الفيديو والآلات التي تعمل بعملات معدنية رمزية، لإعادة تركيز نشاطها على آلات المخالب. وتقول إنّ إيراداتها من بيع المنتجات المنزلية بهذه الطريقة ارتفعت إلى 2.6 ضعف مستواها قبل عامين.

صار للترفيه مكان في سلّة المشتريات (أ.ف.ب)

وأوضح تسوتشيا أنّ نموذج العمل يشبه نموذج سلسلتَي «كوستكو» و«أيكيا»، اللتين تعتمدان على متاجر كبيرة في ضواحي المدن، حيث تكون الأراضي أقلّ تكلفة، ويأتي الزبائن الأوفياء بسياراتهم وينفقون مبالغ أكبر نسبياً.

وفي الأشهر الأخيرة، ظلَّ معدّل التضخّم في اليابان يدور حول المستوى المستهدف للبنك المركزي، البالغ 2 في المائة. ورغم أنّ هذه النسبة تبدو متواضعة مقارنةً بمعدّلات التضخّم في اقتصادات متقدّمة كثيرة، فإنّها تمثّل صدمة لبلد اعتاد عقوداً من ركود الأسعار أو تراجعها.

وبعدما أمضت تشياكي سوغاي، البالغة 56 عاماً وتعمل في مطعم للسوشي، ساعتين أو 3 ساعات أمام الآلات، دفعت عربة ضخمة مكدّسة بالجوائز التي فازت بها، وبلغت تكلفتها نحو 8 آلاف ين.

وقالت: «كنت أشتري في السابق كثيراً من الوجبات الخفيفة من المتاجر الصغيرة، لكنني أصبحت أحصل عليها هنا».

وبدت ساتشيكو إيوكاوا، البالغة 49 عاماً، راضية هي الأخرى عن غنيمتها: صندوقان من البيض الفاخر بسعر أقلّ من الأسعار المتاحة في المتاجر الكبرى. وقالت: «أحرص عادةً على عدم الإسراف في الإنفاق، لكنني أسمح لنفسي هنا ببعض التدليل».

وانضمّت شركات تجزئة كبرى إلى هذا الاتّجاه. فقد افتتحت شركة «أيون فانتازي»، المتخصّصة في الترفيه والتابعة لمجموعة «أيون» العملاقة، في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، أول مساحة مخصّصة لجوائز تشمل مواد غذائية ومنتجات منزلية، وتستهدف الأمهات على وجه الخصوص.

وتدير الشركة حالياً سبع مساحات من هذا النوع، وتخطّط لافتتاح نحو 60 مساحة بحلول عام 2030.

وقال أحد المديرين في «أيون فانتازي»، يويا شيوزاوا: «في وقت أصبح فيه المستهلكون شديدي الحساسية تجاه التكلفة، نقدّم تجربة تجمع بين المرح وإثارة الحصول على صفقة جيّدة».

وأضاف: «نلاحظ، على سبيل المثال، أنّ بعض الزبائن يتوجّهون إلى السوبرماركت المجاور لشراء مكوّنات تُكمل وجبة العشاء، بعد فوزهم بالخضراوات».

وترى كوغا أنّ هذا الاتّجاه قد يستمرّ حتى بعد انحسار موجة التضخّم الحالية، في ظلّ سعي المتاجر التقليدية إلى إيجاد أسباب جديدة لجذب الزبائن، الذين يتّجهون بصورة متزايدة إلى شراء مستلزمات المنزل عبر الاشتراكات في موقع «أمازون».

وتتوقَّع أن تتوسّع المتاجر في «المبادرات الرامية إلى استقطاب الزبائن، سواء من خلال آلات المخالب أو عبر وسائل أخرى».