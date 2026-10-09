مشجعون «يخطفون» زفافاً... ويهدون العروسين رحلة إلى كرواتيا

بدأت القصة بمشهد عفوي اقتحم فيه مشجّعو كرة القدم جلسة تصوير زفاف، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى رحلة استثنائية لم تكن تخطر ببال العروسين، جابا خلالها كرواتيا.

ويحلّ أشتون وزاكاري سميث، القادمان من مدينة فيلادلفيا الأميركية، ضيفَيْن على كرواتيا هذا الأسبوع، بعدما احتفلا بزفافهما في يونيو (حزيران) الماضي وسط حشد من مشجّعي كرة القدم الكرواتيين خلال بطولة كأس العالم التي استضافتها الولايات المتحدة.

وذكرت «أسوشييتد برس»، أنّ العروسين كانا قد أتمّا مراسم زواجهما للتو، وخرجا من مبنى بلدية فيلادلفيا لالتقاط الصور التذكارية، حين انضم إليهما مئات الكرواتيين الذين ارتدوا قمصاناً رياضية تزيّنها المربعات الحمراء والبيضاء، التي تُشكّل ألوان المنتخب الكرواتي. وسرعان ما انتشرت الصور والمقاطع المصوّرة التي توثّق تبادل العروسين القبلات وسط المشجّعين على مواقع التواصل الاجتماعي، لتفتح تلك المصادفة الباب أمام صداقة جديدة لم تكن في الحسبان.

وتتذكّر أشتون سميث تفاصيل اللحظة قائلة: «كان الأمر جنونياً بكلّ معنى الكلمة. كنا قد انتهينا للتو من مراسم الزفاف، وخرجنا لالتقاط بعض الصور أمام مبنى البلدية. لقد حذّرونا من سيطرة المشجّعين على الطريق، لكننا قلنا لأنفسنا: لا بأس، لنجرّب الأمر على أي حال».

وتضيف أنّ ذلك كان، رغم شعورهما بالصدمة في البداية، «أفضل قرار كان بإمكاننا اتخاذه على الإطلاق».

وتتابع أشتون: «اندفع الجميع نحونا. في البداية، قلنا لأنفسنا: (نأمل أن يكون الجميع في صفّنا). لكن الجميع كانوا بالفعل هناك، يحتفلون معنا، وكان مذهلاً حقاً أن نرى كيف استقبلنا هؤلاء الأشخاص، الذين لا يعرفوننا مطلقاً، بكلّ هذا الترحيب والود».

للحبّ جمهور لم يُدعَ (أ.ب)

وبعد أشهر من تلك الواقعة، حظي الزوجان باستقبال حارّ مماثل في مدينة سبليت الكرواتية، المطلّة على ساحل البحر الأدرياتيكي. وقد وجّه إليهما المجلس الوطني الكرواتي للسياحة، إلى جانب رابطة المشجعين «مي هرفاتي» (نحن الكروات)، دعوة لزيارة البلاد وقضاء «شهر عسل ثانٍ» فيها.

وقالت أشتون، في مقابلة أُجريت معها في وقت سابق من الأسبوع الحالي: «أشعر بسعادة غامرة. لقد تعلّمنا كثيراً عن تاريخ كرواتيا، والأجواء هنا الآن لا تُوصف».

وانضمّت أشتون وزاكاري إلى مسيرة للمشجّعين على امتداد الطريق المحاذي لساحل البحر في المدينة، قبيل مباراة كرواتيا وإسبانيا، الثلاثاء، ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. وبينما كانت إحدى الفرق الموسيقية تعزف، تعالت هتافات المشجّعين وأغنياتهم، وسرعان ما اندمج العروسان في أجواء الاحتفال. وفي وقت لاحق من المساء، حضرا المباراة أيضاً.

وقالت أشتون: «يتمتّع المشجّعون بطاقة هائلة، وقد جلبوا معهم الحماسة نفسها التي أظهروها في فيلادلفيا».

من جهته، قال دانيال بيديزيك، من رابطة «مي هرفاتي»، إن الطريقة العفوية التي استقبل بها المشجّعون الكرواتيون حفل الزفاف في فيلادلفيا كشفت عن «طبيعة الشعب الذي ننتمي إليه؛ إنه شعب دافئ ومضياف».

وأضاف: «كنا معهما في ذلك اليوم، وها نحن اليوم نستضيفهما في كرواتيا». وترافق الرابطة المنتخب الكرواتي في رحلاته حول العالم، وتشتهر بحمل علم كرواتي يبلغ طوله 100 متر.

ولم تقتصر الرحلة على مدينة سبليت، إذ شملت أيضاً مدينة شيبينيك الساحلية، ورحلة بحريّة وزيارة إلى متنزّه كركا الوطني.

ومن المقرّر أن يتوجّه الزوجان إلى دوبروفنيك، المدينة التاريخية الشهيرة بأسوارها التي تعود إلى العصور الوسطى، والواقعة في أقصى جنوب ساحل البحر الأدرياتيكي، قبل أن يختتما رحلتهما في العاصمة زغرب.

وتقول أشتون: «بالمعنى الدقيق، هذا هو شهر عسلنا الثاني، لأننا قضينا شهر عسل كان مخطّطاً له مسبقاً قبل الزفاف. وكان شهر العسل الأول هادئاً ومريحاً، أما هذه الرحلة فتسير بإيقاع متسارع، من نشاط إلى آخر، ونحن نحب ذلك كثيراً».

أما زاكاري سميث فيقول إنه لم يتوقّع يوماً أن تطأ قدماه كرواتيا، الواقعة في جنوب شرقي أوروبا.

ويضيف: «عرفتُ كثيراً عن كرواتيا، وأعرف أين تقع، وأعرفها بالطبع، لكنني لم أفكّر يوماً في أنني سأتمكّن من زيارتها؛ لذلك، فإن وجودي هنا أمر رائع ومذهل».