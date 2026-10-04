«عودة الغايب»... فضل شاكر يحيي ليلة غنائية في الرياض

هذه المرة، يعود «الغايب» حقاً؛ لا في أغنية تستدعيه، ولا بصوت يصل من وراء شاشة، بل على خشبة مسرح في الرياض، حيث يطوي فضل شاكر في 22 أكتوبر (تشرين الأول) غياباً امتد لنحو 14 عاماً عن الحفلات الجماهيرية، ويبدأ من العاصمة السعودية أولى خطوات عودته إلى المسرح. ولعل من المصادفات التي يصعب ألا تُقرأ فنياً أن تحمل ليلة العودة اسم «عودة الغايب». فـ«يا غايب»، التي التصقت بصوت شاكر قبل أكثر من عقدين، تعود اليوم، لا بوصفها أغنية من أرشيفه فحسب، بل كأنها تسترد صاحبها بعد رحلة طويلة خرج خلالها صوته إلى الناس مراراً، بينما بقي هو بعيداً عنهم.

https://x.com/turki_alalshikh/status/2106701493973717151?s=48

من على مسرح أبو بكر سالم، وضمن «موسم الرياض»، يستأنف شاكر حفلاته، في ليلة كتب عنها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عبر حسابه في منصة «X»: «كثير سألوا عنه، وكثير انتظروا رجعته... الفنان الكبير فضل شاكر يلتقي جمهوره من الرياض بعد غياب طويل على مسرح أبو بكر ضمن حفلات موسم الرياض».

غياب عن المسرح... لا عن الغناء. الغياب الطويل يعيد الحكاية إلى الرباط. ففي 19 مايو (أيار) 2012، وقف شاكر على مسرح «النهضة» ضمن مهرجان «موازين». غنّى «معقول» و«فاكر» و«بعدك على البال» و«يا غايب»، وشاركته يارا «خذني معك»، فيما صعد ابنه محمد إلى جواره ليغنيا «روح». لم يكن أحد يعرف أن تلك الليلة ستتحول إلى واحدة من آخر صوره على المسرح قبل أن تأخذ حياته مساراً آخر تماماً. بعدها، أعلن اعتزاله، ثم ارتبط اسمه بتداعيات أحداث في لبنان عام 2013، وانتقل إلى مخيم عين الحلوة في صيدا. هناك امتد غيابه عن الحفلات سنوات، لكن المفارقة أن المسرح غاب عن فضل شاكر أكثر مما غاب فضل شاكر عن الغناء.

صوت يعبر «عين الحلوة»، فمن داخل المخيم، بدأ منذ 2018 يفك عزلته الفنية بالتدريج. أقام استوديو صغيراً في مكان إقامته؛ يسجل فيه صوته، ثم تخرج التسجيلات إلكترونياً إلى موزعين ومهندسي صوت لاستكمالها في الخارج. كانت الأغنية تعبر الحدود التي لم يكن صاحبها قادراً على عبورها. بدأت ملامح العودة مع «شبعنا من التمثيل»، ثم توالت «ليه الجرح» و«بديت أطيب» و«ابقى قابلني» و«ليه» و«وينك حبيبي» و«فستان الحلوة» و«قاعد مكانا»، وصولاً إلى مشروع «بجامل ناس» عام 2022. وفي 2025 تسارعت العودة مع «أحلى رسمة» و«وغلبني» و«كيفك ع فراقي» مع ابنه محمد، ثم «صحّاك الشوق».

فضل شاكر يعود إلى المسرح من الرياض بعد 14 عاماً من الغياب (بنش مارك)

كان شاكر، عملياً، يعود إلى جمهوره بأغنية تلو أخرى، لكن من دون مسرح. وفي أكتوبر 2025، بدأت مرحلة أخرى حين سلّم نفسه إلى الجيش اللبناني، لتُعاد محاكمته وجاهياً في ملفات سبق أن صدرت فيها أحكام غيابية. وخلال 2026، حصل على البراءة لعدم كفاية الأدلة في قضية منفصلة تتعلق باتهامه بمحاولة قتل الشيخ هلال حمود، ثم أخلت المحكمة العسكرية سبيله بكفالات في قضايا أخرى، قبل أن يُرفع منع السفر عنه ويُعاد إليه جوازه، مع استمرار النظر في ملفات لم يصدر فيها حكم نهائي. لذلك، لا تعني البراءة في القضية المنفصلة انتهاء جميع ملفاته القضائية.

الرياض... من الجائزة إلى المسرح في 17 يناير (كانون الثاني) 2026، غاب شاكر عن مقاعد Joy Awards، لكنه كان أحد أبرز الفائزين في ليلتها. منحه تصويت الجمهور جائزتي «الفنان المفضل» و«الأغنية المفضلة» عن «صحّاك الشوق»، فيما فاز محمد فضل شاكر بجائزة «الوجه الجديد المفضل» في الموسيقى.

ظهر الأب برسالة مسجلة. قال إن السنوات أثبتت له أن «الفن الصادق بيعرف طريقه للناس»، وإن وصول صوته وأغنياته إليهم بعد كل ذلك الوقت يعد شرفاً له، شاكراً موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه وتركي آل الشيخ. وبعد 9 أشهر، يأتي فضل شاكر إلى الرياض بالفعل. والمدينة التي وصل إليها في يناير صوتاً وصورة على شاشة، تستقبله في أكتوبر واقفاً أمام الجمهور. حتى محمد، الذي صعد إلى جوار والده في «موازين» عام 2012، يعود إلى المشهد بعد 14 عاماً فناناً يحمل جائزته الخاصة. لهذا، لا تختصر «عودة الغايب» عودة مطرب إلى الغناء؛ ففضل شاكر سبق أن عاد إلى الأغنية من استوديو صغير في عين الحلوة، واستعاد جمهوره وأرقامه وجوائزه قبل أن يستعيد حرية السفر. ما بقي مؤجلاً طوال 14 عاماً كان المسرح.

وفي 22 أكتوبر، يبدأ فضل شاكر من الرياض ما توقف في الرباط عام 2012؛ يعود صاحب «يا غايب» إلى جمهوره، وتتحول «عودة الغايب» من عنوان ليلة إلى فصل جديد في حكايته.