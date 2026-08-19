من الشاشة إلى الحامل الخشبي... جيل «زد» يبحث عن نفسه في الرسم

في عصر الذكاء الاصطناعي، يضع شباب الحاضر حوامل الرسم في الحدائق ويعودون إلى الفرشاة والألوان بحثاً عن الهدوء والتجربة الإنسانية. ففي «هايد بارك» وسط لندن، يجلس رسامون شباب خلف صفوف من الحوامل الخشبية، محاولين نقل المشهد من حولهم إلى لوحاتهم. بعضهم يجلس على أغطية النزهات، بينما يحتمي آخرون من الشمس بقبعاتهم، بينما تتوزع حولهم الألوان والفرش.

يبدو المشهد للوهلة الأولى وكأنه عائد من القرن التاسع عشر، لكنه في الحقيقة جزء من ظاهرة متنامية بين أبناء جيل «زد» وجيل الألفية: العودة إلى الرسم في الهواء الطلق، أو ما يعرف بالفرنسية بـ«بلين إير» (Plein Air).

تقول باتريسروز ماكلين، مؤسسة مجموعة «أمبيانت آرت لندن»: «إنها لاحظت إقبالاً متزايداً من الشباب على جلسات الرسم التي تنظمها المجموعة في الحدائق والأماكن المفتوحة. ويختار المشاركون أحياناً إعادة رسم مشهد مقترح، أو ببساطة التقاط لحظة من حياتهم اليومية وتحويلها إلى لوحة».

من الشاشة إلى الحامل الخشبي (أكاديمية الفنون الافتراضية)

وتعود جذور هذه الممارسة إلى القرن التاسع عشر، عندما بدأ الفنانون بالخروج من الاستوديوهات ووضع حواملهم في الطبيعة لرسم المشاهد كما تراها العين مباشرة، مع تغير الضوء والطقس وحركة الناس. لكن المفارقة أن هذه العودة تحدث اليوم في عصر يستطيع فيه الذكاء الاصطناعي إنتاج صورة متكاملة خلال ثوانٍ، وفقاً لمجلة «سميثسونيان».

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تنتشر مقاطع لفنانين شباب يوثقون مراحل رسم لوحاتهم في الهواء الطلق، ويقدمون نصائح حول استخدام أدوات بسيطة أو إعادة تدوير علب وأخشاب قديمة لتجهيز معدات الرسم.

ويصف الفنان الأميركي ريمينغتون روبنسون الرسم في الهواء الطلق بأنه أشبه بـ«تأمل قصير». فالفنان، في رأيه، يقضي ساعة أو ساعتين في مراقبة المشهد، محاولاً التقاط تفاصيله بالألوان، بدلاً من الاكتفاء بصورة جاهزة على شاشة. كما أن تغير الضوء، ومرور الأشخاص، وحتى الحشرات أو السيارات التي تظهر فجأة أمام الرسام، تصبح جزءاً من التجربة، وتفرض عليه الصبر والتكيف.

وترى مؤرخة الفن كلير ويلزدون أن هذه الظاهرة تذكّر بحركة «الفنون والحرف» التي ظهرت خلال الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، كرد فعل على السلع المنتجة بكميات ضخمة والتي اعتبرها أنصارها تفتقر إلى الروح الإنسانية. وتقول إن الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي قد يجد في الرسم اليدوي وسيلة للعودة إلى «إيقاعات الطبيعة» وإلى شيء يمكنه التحكم فيه وصنعه بيديه.

وتبدو هذه الرغبة في الابتعاد عن الشاشة واضحة أيضاً في مدارس الفنون، التي تشهد ارتفاعاً في أعداد المتقدمين، وفي انتشار مجموعات الرسم في الحدائق العامة.

ويقول عالم النفس ريتز بيراه إن الناس «يستهلكون كميات هائلة من المحتوى، لكنهم يعيشون عدداً أقل من التجارب» التي يشعرون خلالها بأنهم حاضرون بالكامل.

وهنا تكمن جاذبية الرسم على طريقة فناني القرن التاسع عشر. فاللوحة ليست مجرد نتيجة نهائية، وإنما رحلة تبدأ بالنظر والملاحظة، وتمر بالتجربة والخطأ، وتنتهي بعمل يحمل أثر صاحبه. وفي عالم تستطيع فيه الخوارزميات أن تنتج صورة بضغطة زر، يبدو أن بعض الشباب لا يبحثون عن طريقة أسرع لصناعة الفن، بل عن طريقة أبطأ للعودة إلى أنفسهم.

وربما لهذا السبب يعود جيل «زد» إلى الحوامل الخشبية والفرشاة والألوان؛ ليس هروباً من المستقبل، وإنما بحثاً عن شيء إنساني لا يزال من الصعب على الآلة أن تصنعه... التجربة نفسها.