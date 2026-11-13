الساعون إلى «إنقاذ» فرنسا كُثر... واليمين المتشدد يقترب من الإليزيه

أسبوعاً وراء أسبوع، تتمدد لائحة المرشحين للانتخابات الرئاسية في فرنسا إلى حد غير مسبوق، إلى درجة أن المشهد السياسي يلامس حدود السوريالية. حتى اليوم، ثمة ما يزيد على 30 مرشحاً من كل الألوان السياسية، إما أعلنوا ترشحهم رسمياً أو أنهم عازمون على إعلانه بانتظار حلول اللحظة المناسبة لانتخابات ستجرى على دورتين يومي 28 أبريل (نيسان) و2 مايو (أيار) من العام المقبل، أي بعد 5 أشهر ونصف شهر.

آخر الواصلين إلى المنافسة الرئاسية الفرنسية تيدي رينر، بطل «الجودو» الحائز على 5 ميداليات ذهبية في الألعاب الأولمبية وعلى طيف من الميداليات الأخرى.

رينر أعلن ترشحه في حديث يوم الثلاثاء الماضي لصحيفة «لو باريزيان»، وفي فيديو تمت مشاهدته آلاف المرات. ويعول الأخير على شهرته وشعبيته، إذ ينظر إليه على أنه أحد الشخصيات الأكثر تحبباً لقلوب الفرنسيين. وقال للصحيفة المذكورة: «أسمع أصوات غضبٍ يتردّد صداها في بعض الخطابات التي تتبنّاها بنبرة شديدة السلبية، وعلى ألسنة أشخاص لم تعد لديهم طموحات، ولا تلك الرغبة في التفكير بطموح كبير. والحال أن فرنسا بلد عظيم. لقد أتاحت لي أن أصبح الشخص الذي أنا عليه اليوم، ومنحتني الفرصة لتحقيق أحلام كبيرة». وأضاف: «أنا أترشح لأقول إنه بإمكاننا النهوض بفرنسا من جديد».

من «الجودو»... إلى قصر الإليزيه!

تيدي رينر، المولود عام 1989 في جزيرة غوادلوب الموجودة بأرخبيل البحر الكاريبي، وهي من الممتلكات الفرنسية البعيدة، يقدّم نفسه على أنه «لا ينتمي إلى اليمين ولا إلى اليسار»، وأنه يريد محاربة العنصرية المتفشية في المجتمع الفرنسي وإصلاح قانون التقاعد والنهوض بالبلاد...

الرجل قال على منصة «إكس» في فيديو: «أعرف أنه سيُقال عني إنني مجنون... لكنني لن أقف متفرجاً بينما وطني يحترق، وأنا أبحث عن أعذار». ثم جاءت المفاجأة من حيث لا أحد ينتظرها. فالرئيس إيمانويل ماكرون علّق على قرار رينر بقوله، في حديث لـ«القناة الخامسة» إنه «سعيد بانخراط رينر، البطل الكبير، في المخاض الرئاسي بموهبته وأفكاره، وهذا سيكون مفيداً لبلدنا».

وما يقوله ماكرون بالغ الأهمية، ليس لأن رينر سيصبح رئيساً للجمهورية الفرنسية، بل لأنها المرة الأولى التي يثمّن فيها رغبة أحد الراغبين في الوصول إلى قصر الإليزيه. فالرئيس الحالي لم يعقّب على ترشيح اثنين من رؤساء حكوماته المتعاقبين، هما إدوار فيليب وغبريال أتال؛ الأول يرأس حزب «هورايزون»، والثاني حزب «النهضة» الذي أطلقه ماكرون عام 2016.

فيليب وأتال ينتميان كلاهما إلى ما يسمى «الكتلة المركزية» الداعمة لماكرون، التي تضم أيضاً شريكاً ثالثاً هو حزب «الحركة الديمقراطية» برئاسة فرنسوا بايرو، وهو رئيس حكومة سابق. والحال أن المرشحين المذكورين يسعيان للتبرؤ من إرث ماكرون السياسي والاقتصادي والاجتماعي، على الرغم من مساهمتهما به، والسبب في ذلك تراجع شعبيته 14 في المائة حتى الحضيض. ومن ثم، إذا كان تعبير «البطة العرجاء» أميركي المنشأ، فإنه يصحّ على وضع الرئيس الفرنسي الحالي، الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة، لكنه يترك الباب مفتوحاً... وربما يعود لحلبة التنافس عام 2032.

من جهة ثانية، قبل أسابيع قليلة، تحديداً يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، انضمت ناتاشا بولوني، الصحافية المعروفة، إلى لائحة الطامحين للرئاسة. وإزاء «الفوضى» - كما تقول - التي تعم فرنسا الغارقة في مآزق سياسية واقتصادية ومالية، ونظراً لتراجع حضورها ونفوذها الدوليين، بما في ذلك في أوروبا، فإن بولوني تريد «إخراجها من صعوباتها». وتقول ما حرفيته: «الوضع (الحالي) يلزمني بالتحرك، وأنا لا أستطيع أن أشاهد، عن بعد، بلدي ينهار». وبولوني، إذ تقدّم نفسها على أنها أقرب إلى الفكر اليساري الاجتماعي، فإنها تشدّد على ضرورة استعادة فرنسا لسيادتها دبلوماسياً واقتصادياً وصناعياً وغذائياً، وأيضاً في قطاع الطاقة.

زمّور أيضاً وأيضاً

في الواقع، تتأرجح الترشيحات ما بين الغثّ والسمين. ومن بين الطامحين ثمة مَن يجرّ وراءه ملفاً طويلاً من الأحكام القضائية. وأبرز هؤلاء أريك زمّور، رئيس حزب «الاستعادة» اليميني البالغ التطرّف والمتبنّي الأول لنظرية «الاستبدال» الرائجة في بلدان أوروبية، مثل بريطانيا وألمانيا وغيرهما. وفحواها أن الهجرات «العشوائية والكثيفة» التي تحطّ رحالها في فرنسا «المسيحية» تعمل على إبدال الحضارة والثقافة المسيحيتين بحضارة وثقافة مختلفتين، وتحديداً إسلاميتين.

ولقد سبق لزمّور - وهو بالمناسبة أمازيغي يهودي الأصل، وليس مسيحياً - الذي يترشح للمرة الثانية للرئاسيات، أن صدرت بحقّه 5 مرات أحكام مُبرمة بسبب تصريحاته العنصرية خلال السنوات العشر الأخيرة. ففي لقاء تلفزيوني في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، برّر ترشحه «رسمياً»، بأن «أياً من المرشحين لا يحمل برنامجاً يضمن لنا مستقبلاً يكون حقيقة فرنسياً». ومن أقواله المأثورة أن «غالبية مهرّبي المخدرات هم من السود والعرب»، أو وصفه الحجاب والجلابة (القميص الطويل) بأنهما «من أزياء جيش الاحتلال» الإسلامي. بل ذهب في مناسبة أخرى إلى اعتبار أن القاصرين من المهاجرين الذين يصلون إلى فرنسا هم «إما مغتصبون» أو «سارقون» أو «قتلة». في أي حال، زمّور يهدف إلى التخلّص من مليوني مهاجر بنهاية الولاية الرئاسية المقبلة وخفض المساعدات الاجتماعية التي يستفيد منها هؤلاء، علماً بأن عائلته وصلت إلى فرنسا من الجزائر.

قطعاً، لن يصبح أي من تيدي رينر وناتاشا بولوني وأريك زمّور رئيساً للجمهورية. فثمة مرشحون، من اليمين واليسار، يدخلون السباق وينسحبون في الأيام الأخيرة لأنهم لن يستفيدوا من التمويل الحكومي الذي لا يُمنح إلا لمَن يحصد 5 في المائة من الأصوات وما فوق. ولإثبات الحضور، وليس أكثر من ذلك، نجد يساراً العديد من الترشيحات، مثل فابيان روسيل، أمين عام الحزب الشيوعي، ومارين توندوليه، أمين عام حزب «الخضر»، والنائبين فرنسوا روفان وكليمانتين أوتين، وكانا ينتميان سابقاً إلى حزب «فرنسا الأبية»، وناتالي أرتو، أمينة عام حزب «النضال العمالي».

وثمة، إلى جانب هؤلاء، من لم يُعلن ترشحه يساراً، لكنه جاهز للوثوب حالماً يتوضّح المشهد السياسي. وعلى رأس هؤلاء اثنان: فرنسوا هولند، الاشتراكي، رئيس الجمهورية الأسبق، وبرنار كازنوف، آخر رئيس حكومة في عهده.

هولند، يراقب ما إذا كان رافاييل غلوكسمان، رئيس حزب «الساحة العامة» الذي فاز في المنافسة الداخلية لتعيين مرشح يحمل - في الوقت عينه - الراية الاشتراكية، ويمثل «الساحة العمومية»، قاطعاً الطريق على أوليفيه فور، أمين عام الحزب الاشتراكي. وهولند يراقب أيضاً استطلاعات الرأي، وينتظر انهيار شعبية غلوكسمان، لكنه لن يترشح إذا بقي الأخير في السباق، وقد أمهل نفسه حتى نهاية العام ليتخذ قراره.

تتأرجح الترشيحات ما بين الغثّ والسمين... ومن بين الطامحين ثمة مَن يجرّ وراءه ملفاً طويلاً من الأحكام القضائية