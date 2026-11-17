ليس سراً أن روبوتات الدردشة والوكلاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تجيب على استفسارات الموظفين، وتكتب الرسائل الإلكترونية، وتؤدي مهمات أخرى في بيئات العمل المكتبية.

الذكاء الاصطناعي الصوتي

تشهد أدوات الذكاء الاصطناعي التي تتواصل صوتياً، بدلاً من استخدام لوحات المفاتيح والشاشات، انتشاراً واسعاً في بيئات العمل الميداني؛ من المصانع إلى متاجر البيع بالتجزئة. وفي بعض الحالات، يُسهّل الذكاء الاصطناعي القادر على فهم اللغة المنطوقة على العاملين الوصول إلى المعلومات ومشاركتها رقمياً في بيئات يصعب فيها استخدام أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو شاشات اللمس التقليدية بسبب ارتداء القفازات الواقية، أو الظروف الجوية الخارجية، أو الحاجة إلى تشغيل معدات أخرى.

يقول بيتر موكل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فرونتير أوديو» (Frontier Audio): «مع ظهور الذكاء الاصطناعي، أصبح الصوت وسيلة تواصل فعّالة. ويستخدم العاملون في الخطوط الأمامية أيديهم وأعينهم في عملهم. ولهذا السبب قد لا تجدي شاشة اللمس أو لوحة المفاتيح أو الفأرة نفعاً».

سماعات أذن وميكروفونات على الكتف

تقدم شركة «فرونتير أوديو» أجهزة وبرامج صوتية لربط العاملين في قطاعات متنوعة من التصنيع إلى الطيران، بما في ذلك من خلال عقود مع القوات الجوية الأميركية. وتأتي أجهزة الشركة بأشكال وأحجام مختلفة، منها سماعات رأس تغطي الأذن مزودة بخاصية إلغاء الضوضاء، وميكروفونات تُثبّت على الكتف، على غرار أجهزة الاتصال اللاسلكي التي يستخدمها كثير من العاملين للبقاء على اتصال. وتتيح هذه الأجهزة للمستخدمين التحدث مع زملائهم أو مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، ما يساعد في مهام مثل الإبلاغ عن مشاكل الصيانة قبل أن تتسبب في مشاكل إنتاجية، وتحديد مواقع المعدات مثل العربات في المنشآت الواسعة، وتلقي التنبيهات المهمة دون الحاجة إلى التوقف والنظر إلى الشاشة.

يقول موكل: «لا يمكننا إضافة أعباء إضافية... علينا أن نسهل عليهم الأمر. ومنصتنا، التي تُعدّ جزءاً أساسياً من جعل العملية سلسة وسهلة الاستخدام، تعمل تماماً مثل جهاز راديو عادي».

أجهزة للشرطة وفرق صيانة الكهرباء

وليست «فرونتير أوديو» الوحيدة التي تُطوّر أنظمة ذكاء اصطناعي تعمل بالصوت لأماكن العمل، وغالباً ما تُدمج مع خدمات البث اللاسلكي، إذ تُقدّم «موتورولا سوليوشنس» (Motorola Solutions) ميزات ذكاء اصطناعي مُدمجة في أجهزة اللاسلكي الخاصة بالشرطة. كما أعلنت «سمسارا» (Samsara)، التي تُطوّر أدوات اتصال وتحليل لمجموعة متنوعة من العمليات الميدانية، الشهر الماضي أن الأوامر الصوتية أصبحت الواجهة الرئيسية للتفاعل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي على منصتها. وتستطيع روبوتاتها الصوتية التواصل مع فرق الصيانة العاملة على خطوط الكهرباء، وسائقي الشاحنات الوافدين إلى مواقع عمل غير مألوفة، وغيرهم من العاملين في المواقف التي لا يُمكنهم فيها النظر إلى الشاشة.

كما تُمكّن «مانغو أبس» (MangoApps)، التي تُقدّم أدوات ذكاء اصطناعي وشبكات داخلية مُصممة خصيصاً للعاملين في الخطوط الأمامية، المستخدمين من الوصول إلى معلومات حول الجداول الزمنية وسياسات الشركة وغير ذلك من الأمور عبر الدردشة النصية أو الصوتية بلغتهم المُفضّلة، عادةً من جوالاتهم الحالية. يقول آندي تولتون، نائب رئيس قسم التسويق في الشركة إن «كثيراً من الشركات أدركت خلال جائحة (كوفيد - 19) محدودية وسائل التواصل مع موظفيها خارج نطاق العمل المكتبي التقليدي». ويضيف: «بالنسبة لغالبية الشركات، تعتمد شبكاتها الداخلية بشكل أساسي على أجهزة الكمبيوتر المكتبية».

التواصل في الميدان

وبينما صُممت أدوات الذكاء الاصطناعي في مكان العمل في الغالب مع وضع موظفي المكاتب في الاعتبار، تُدرك الشركات الآن إمكانية توفير وصول متعدد اللغات إلى بيانات الشركة وعملياتها للموظفين الميدانيين، الذين كانوا في بعض الحالات لا يزالون يستخدمون الحافظات والنماذج الورقية حتى وقت قريب. ويعود الفضل في ذلك إلى التحسينات في معالجة الصوت التي جعلت التعرف على الكلام والمحادثات العفوية أقل إحباطاً، حتى في البيئات الصاخبة، إلى جانب التطورات في قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على تقديم معلومات دقيقة واتخاذ الإجراءات نيابةً عن البشر.

ويقول تولتون: «لقد تحسنت تقنية الذكاء الاصطناعي الصوتي بشكل كبير، وكذلك المعرفة التي يمكن للذكاء الاصطناعي الوصول إليها والتدرب عليها. وقد ازداد ذلك، بالإضافة إلى قدرته على العمل، بشكل هائل خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية».

ضمان تواصل الأجهزة في الخارج

مع ذلك، وكما هي الحال في بيئات العمل المكتبية، فإنّ تطبيق الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل للعاملين في الخطوط الأمامية ليس بالأمر البسيط، إذ يتعين على الشركات ضمان ملاءمة الأجهزة التي يستخدمها الموظفون للتواصل مع الذكاء الاصطناعي، سواءً كانت جوالات ذكية أو أجهزة لاسلكية، لبيئات عملهم. وسواء كان الوصول إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي صوتياً أو نصياً، فإنها تحتاج عادةً إلى التكامل مع مصادر البيانات والعمليات الحالية لجمع مدخلات الموظفين، مع ضمان موثوقيتها وأمانها.

يقول دايان رودريغيز، نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع العالمي والتنقل في «مايكروسوفت»: «لكي يعمل الذكاء الاصطناعي، يجب مشاركة البيانات لا داخلياً فقط، بل أيضاً مع الموردين. وقد يتطلب الأمر أيضاً استخدام بيانات حساسة من العملاء».

أدوات «مايكروسوفت» في «طيران الخليج» البحرينية

وكانت «مايكروسوفت» أعلنت عن أدوات جديدة لبناء ونشر وكلاء ذكاء اصطناعي تعمل بالصوت عبر منصة «آزور» (Azure) السحابية في مارس (آذار) الماضي. كما توفر الشركة ضمانات أمنية، بما في ذلك تقنيات خاصة بالتصنيع يمكن دمجها مع الذكاء الاصطناعي. وتشير «مايكروسوفت» إلى أمثلة على واجهات صوتية يستخدمها عملاء مثل «طيران الخليج»، الناقل الوطني للبحرين، وشركة «MediaMarktSaturn» لتجارة الإلكترونيات بالتجزئة، التي نشرت أدوات مساعدة صوتية مدعومة من «آزور» يمكن لموظفي المبيعات استخدامها للبحث عن معلومات حول المنتجات والمخزون أثناء مساعدة العملاء.

ويقول رودريغيز إن ضمان تبني الموظفين لهذه التقنية واستخدامها لتحسين أدائهم لا يقل أهمية عن التقنية نفسها. وهذا جزء من سبب منح الموظفين إمكانية الوصول إلى واجهات صوتية أو أي أنظمة أخرى تُسهّل التفاعل مع أدوات العمل. ولكن من المهم أيضاً مراقبة كيفية استخدام هذه الأدوات للتأكد من جدوى الاستثمار. ويضيف: «إدارة التغيير، في رأيي، أهم من أي شيء آخر».

* مجلة «فاست كومباني»