لم تعمل أذني اليمنى منذ إصابتي بإصابة دماغية في مرحلة الدراسة الإعدادية، والسمع في أذن واحدة فقط يُعقّد الحياة. وطوال ما يقارب 25 عاماً من معرفتي بزوجتي، كنا نحرص دائماً على أن تكون هي في الجانب الذي أسمع منه بوضوح كلما أردنا التحدث، كما كتب سكوت دود(*).

سكوت دود المصاب بفقدان السمع في أذن واحدة يجرِّب السماعات

تجربة في عيادة الإخصائي

لذا، كان من المخالف للقواعد أن نجلس على أريكة بلاستيكية زرقاء في غرفة انتظار مزدحمة، مع تلفاز صاخب على يساري وزوجتي جًيْمي على يميني. لكننا كنا في عيادة إخصائي السمع، ملتزمين بتعليمات الطبيب: تبادل أطراف الحديث. ولم أكن أستطيع سماعها من هذا الاتجاه من قبل... لكنني الآن أستطيع.

بدا الأمر بسيطاً، لكنه كان ذا معنى عميق. لقد دربني فقدان السمع في أذن واحدة طوال حياتي على تجنب هذا الموقف تحديداً -ضوضاء عالية على يساري، وشخص يتحدث على يميني. ومع ذلك، ها نحن أولاء نتحدث بشكل عفوي كأي زوجين عاديين لا يضطران إلى تعديل أماكن جلوسهما باستمرار.

ثم طلبتُ من جًيْمي أن تفسح لي المجال، فانزلقت إلى الطرف الآخر من الأريكة الزرقاء واستمرت في الحديث. كنت ما زلت أسمعها. ثم انتقلت إلى صف من الكراسي على بُعد نحو ستة أمتار. كان صوت التلفزيون لا يزال مرتفعاً، وما زلت أسمعها.

تلف العصب السمعي

بهذه البساطة، غيّر جهازان إلكترونيان صغيران موضوعان خلف أذني، طريقة إدراكي للعالم.

هناك أنواع عديدة من فقدان السمع، بعضها أصعب علاجاً من غيرها. إلا أن حالتي معقَّدة بشكل خاص، فقد أدى الارتجاج الذي تعرضت له في المرحلة الإعدادية نتيجة ارتطام الرأس إلى تلف العصب السمعي الأيمن، مما جعل معظم وسائل المساعدة السمعية غير فعالة بالنسبة لي. بينما نحن ندرك اليوم خطورة إصابات الرأس كهذه.

ثم ذهبت إلى المستشفى، وشخّص الأطباء إصابتي بنوعٍ من إصابات الدماغ الرَّضية يُعرف باسم «الإصابة الارتدادية (contrecoup)»، وهي كلمة فرنسية تعني «الضربة المضادة». (في إصابة الرأس تحدث إصابة الضربة تحت موقع الاصطدام بجسم ما، بينما تحدث إصابة رجع الضربة في الجهة المقابلة للمنطقة المصابة. ترتبط إصابات الضربة ورجع الضربة بالكدمات الدماغية).

أدى السقوط إلى اهتزاز دماغي بشدة، مما تسبب في ضغط العصب السمعي على جانب جمجمتي. ولا تصل الإشارات من أذني اليمنى إلى دماغي بسبب تلف العصب، الذي لا يلتئم. والاسم الطبي لحالتي هو «الصمم أحادي الجانب single-sided deafness»، مع أنني لطالما وصفتها بضعف السمع. يعاني المصابون بالصمم أحادي الجانب من صعوبة في فهم الكلام، وصعوبة عزل الضوضاء المحيطة، وصعوبة تحديد مصادر الأصوات، وكل ذلك أعاني منه يومياً... إضافة إلى الضغط النفسي.

«إجهاد السمع»

يُطلق على هذه الحالة اسم «إجهاد السمع listening fatigue»، وقد ربطتها الدراسات الطبية بالقلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية وزيادة خطر الانتحار. طوال معظم حياتي، كنت أتعامل مع الأمر بشكل جيد. لكن خلال السنوات القليلة الماضية، شعرت كأن الأمور تزداد سوءاً. أصبحت أشعر بالقلق والتعب والانفعال بسهولة أكبر. ولأول مرة منذ عقود، في سن الرابعة والخمسين، قررت زيارة إخصائي سمعيات مرة أخرى.

سكوت دود يضبط السماعات بواسطة تطبيق هاتفي

في غرفة فحص السمع

جلستُ في غرفة فحص السمع ورفعتُ يدي عندما سمعتُ الطبيب يُشغّل نغمةً أو صفيراً عبر سماعات أذن خاصة. تذكرتُ بوضوح أنني فعلتُ الشيء نفسه مع الإخصائيين بعد إصابتي في رأسي قبل أكثر من أربعين عاماً. عندما رُفع مستوى الصوت في الأذن اليمنى، شعرتُ باهتزاز جمجمتي من أعلى النغمات، لكنني لم أسمعها.

وأكدت الفحوصات ما كنتُ أخشاه. الآن، إلى جانب الخط المستقيم الذي يُشير إلى ضعف شديد في السمع في الأذن اليمنى، أظهر انخفاض آخر في الرسم البياني تدهوراً في سمعي في أذني السليمة أيضاً. وقالت إخصائية السمع، الدكتورة فيليس شافير-كوهين، إن هذا يحدث لكثير من الناس في الخمسينات والستينات من عمرهم. وبعد عقود من الصمم في أذن واحدة، كنتُ أكثر عرضةً من غيري لفقدان سمع إضافي ومشكلات أخرى مُرتبطة به.

نظام «توجيه الإشارة المُعاكس»

نصحتني بتجربة نظام يُسمى «توجيه الإشارة المُعاكس contralateral routing of signal أو (CROS)». كنتُ أرتدي جهاز استقبال على أذني اليمنى، يلتقط الأصوات وينقلها إلى مُضخّم صوت على أذني اليسرى. مع ذلك، لم أكن أعرف الاتجاه الذي يجب أن أسلكه، لكنني كنت أسمع بشكل أفضل.

كانت تقنية «CROS» موجودة عندما تعرضتُ لحادثي، لكن الأنظمة آنذاك كانت بدائية، تتطلب أسلاك نقل تمر عبر مؤخرة رأس المستخدم، أو أحياناً تكون مخفية داخل نظارات سميكة. وحتى لاحقاً وعندما صُغّرت تلك التصاميم، لم تكن الأصوات تتزامن في كثير من الأحيان. ولذل تخلَّى عديد من المستخدمين عنها بسبب الإحباط.

أنظمة محسّنة بالذكاء الاصطناعي

لكن في العقد الماضي، كما ذكرت شافير-كوهين، تحسّنت أجهزة «CROS» السمعية، حتى إنها أصبحت مزوَّدة بتقنية الذكاء الاصطناعي للمساعدة في قياس حركات الرأس وإجراء التعديلات. وهي الآن توصي بها لمرضى مثلي. لذا فقد أجريتُ بنفسي بعض الأبحاث، وأكدت المراجع الطبية صحة كلامها. بعد أسبوعين، ذهبتُ مع زوجتي إلى عيادة شافير-كوهين في مركز «ساميت هيلث» في مونتكلير، بنيو جيرسي. وقالت لي الإخصائية إن أفضل طريقة لتجربة الجهاز هي إجراء محادثة عادية مع زوجتي.

وضعتُ جهازين أسودين أنيقين، بحجم وشكل فصوص الثوم تقريباً، خلف أذنيّ. عادةً ما تُرسل الطبيبة الأزواج إلى الخارج، لكن الجو كان شديد البرودة ذلك اليوم. لذا، كان عليّ الانتظار في غرفة الانتظار. وبينما كان التلفزيون يُشغّل برنامجاً بصوت عالٍ على يساري، وجَيمي تُحادثني كالمعتاد على يميني، حدّقتُ أمامي مباشرةً، مُحاولاً منع أذني السليمة من الالتفات نحوها.

كان الجهاز خلف أذني اليمنى يلتقط صوتها ويُرسله إلى جهاز نظير له على اليسار، والذي بدوره يُمرّره عبر مكبر صوت صغير في نهاية سلك يمتدّ داخل قناة أذني. سألتها: «هل تُدركين كم هو غريب هذا؟»، كان الأمر غريباً بالنسبة لها أيضاً. قررنا أخذ السماعات معنا.

سكوت دود ينظم السماعات

أجهزة غالية الثمن

أنظمة «CROS» الجيدة ليست رخيصة؛ فقد كلّفني جهازي نحو 5000 دولار من مُورّد يُدعى «أوتيكون». وتصنع شركات مثل «آبل» و«بوز» وغيرها من الشركات الرائدة في مجال الصوتيات أجهزة السمع الآن أيضاً. وبعضها متوفر من دون وصفة طبية. وبدأت أسمع أصواتا جديدة. وبعد مرور أشهر، ما زلت أسمع أصواتاً جديدة. وبعض هذه الأصوات مذهل، وبعضها الآخر لا أطيقه.

إجهاد السمع على الأذن السليمة

ولم يختفِ إجهاد السمع، بل ربما ازداد سوءاً... إذ أصبح على أذني الوحيدة معالجة مزيد من الأصوات، وما زلت بحاجة إلى الراحة. وغالباً ما أترك سماعات الأذن في علب الشحن في عطلات نهاية الأسبوع، أو أخرجها في الحافلة في أثناء عودتي إلى المنزل، لأريح نفسي قليلاً.

تستطيع زوجتي أن تعرف فوراً أنني أرتديها عندما أدخل المنزل ليلاً، من خلال نبرة صوتي. وقد كنت أعلم أنني أتحدث بصوت عالٍ. ولطالما سمعت هذا الكلام من الناس، إذ عندما أواجه صعوبة في السمع، يرتفع صوتي لتعويض ذلك.

سألني أحد زملائي بعد أيام من بدء استخدامي السماعات: «هل تدرك كم أصبح صوتك أقل ارتفاعاً الآن؟». نعم، أدرك ذلك. والآن، أصبحت أنا من يجد أصوات الآخرين مزعجة أحياناً. لحسن الحظ، يمكنني فعل شيء حيال ذلك. سماعاتي مزودة بمعادل صوت وتحكم في مستوى الصوت، عبر تطبيق على هاتفي.

* خدمة «نيويورك تايمز».