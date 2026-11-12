«جوارب تقوية القدم»... تساعدك على الجري لمسافات وفترات أطول

يبدو أن إضافة أشرطة ضيقة في الجوارب حول مقدمة القدم تُسهّل المشي والجري. ويُعادل تأثير هذه الجوارب، التي تُقوّي القدمين، انخفاض الطاقة المُستهلكة الذي يشعر به الشخص العادي عندما يفقد كيلوغرامين من وزنه.

صلابة القدمين

إن أقدام الإنسان أكثر صلابة من أقدام القردة الأخرى؛ وهذا ما ساعده على المشي على قدمين. وقد تساءل كل من أوين بيك وهوي تانغ من جامعة تكساس الأميركية في أوستن، عما إذا كان بإمكانهما زيادة هذه الصلابة من خلال تعديل الأحذية. إلا أن المحاولات السابقة لتقليل جهد المشي والجري باستخدام أحذية ذات نعال أو حشوات أكثر صلابة باءت بالفشل؛ لذا اتجها إلى الجوارب.

جوارب مطورة

وتُصنع الجوارب الجديدة من مزيج شائع من الخيوط الاصطناعية، كما هو الحال في الجوارب الرياضية. وقام بيك وتانغ بحياكة ثلاثة أشرطة ضيقة بعرض 1 ملليمتر في منطقة عرضها 30 ملليمتراً حول مقدمة القدم. ونتج من ذلك ضغط على القدمين يزيد 24 ضعفاً مقارنةً بالجوارب العادية.

ولاختبار نتائج التطوير؛ استعان الباحثون باثني عشر بالغاً من كلا الجنسين لا يعانون أي مشاكل صحية معروفة. وحلل الباحثون طريقة مشي المشاركين وهم يرتدون جوارب داعمة للقدم، وجوارب عادية، ومن دون جوارب. ثم سار المشاركون على جهاز المشي لمدة خمس دقائق وهم يرتدون أحذية مزودة بالجوارب الداعمة والجوارب العادية.

وقاس بيك وتانغ الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين (VO2 max)، وهو أقصى مقدار من الأكسجين يمكن للجسم امتصاصه أثناء التمارين عالية الكثافة. وسمح لهم ذلك بتحديد كمية الطاقة التي استهلكها المشاركون في كل تجربة من تجارب المشي، والمعروفة باسم معدل استهلاك الطاقة الأيضي metabolic expenditure.

اختبارات الجوارب الجديدة (لقطة مصورة من الدراسة المنشورة) غِراف تظهر فيه نتائج اختبارات الجوارب الجديدة لتقوية القدم * (إلى اليسار) منحنيات قوة الشد مقابل الطول لجوارب التحكم (برتقالية) وجوارب تقوية القدم (بنفسجية)... إضافة إلى نوعين من الجوارب المتوفرة تجارياً (خضراء) في المنطقة المحيطة بمقدمة القدم (المشار إليها بالمستطيل الأحمر) * (إلى اليمين) ارتدى 12 مشاركاً جوارب التحكم وجوارب تقوية القدم أثناء المشي على جهاز المشي بأحذية بترتيب متوازن. أثناء المشي على جهاز المشي سُجّلت غازات الزفير باستخدام نظام قياس التمثيل الغذائي... وكذلك قوى رد فعل الأرض عبر جهاز المشي المزود بأجهزة قياس القوة وأنماط حركة الجسم باستخدام نظام التقاط الحركة وتنشيط عضلات الساق باستخدام تخطيط كهربائية العضل السطحي (EMG) وصور حزم عضلات الساق عبر التصوير بالموجات فوق الصوتية ثنائي الأبعاد

انخفاض معدل استهلاك الطاقة الأيضي

وقد خفضت الجوارب الجديدة هذه الداعمة للقدم هذا المعدل لدى عشرة من المشاركين الاثني عشر بنسبة 2 في المائة أكثر من الجوارب العادية. وهذا يعادل فقدان الشخص العادي كيلوغرامين، وفقاً للباحثين الذين نشروا نتائج دراستهم في «وقائع الجمعية الملكية بي» Proceedings of the Royal Society B.

ونقلت مجلة «نيو ساينتست» البريطانية عن الباحث بيك، أن هذا الانخفاض في استهلاك الطاقة لا يعني بالضرورة أن الجوارب ستؤدي إلى تقليل الفوائد الصحية التي يحصل عليها مرتدوها، مثل فقدان الوزن، من جراء المشي أو الجري مقارنةً بالجوارب العادية. ويضيف: «إن خفض معدل الأيض في الجسم يعني تحسين قدرة التحمل أثناء المشي، وتقليل التعرق في الأيام الحارة، وإمكانية المشي بسرعة أكبر بنفس الجهد المبذول عند استخدام الجوارب المتوفرة تجارياً».

انقباضات عضلية أكثر فاعلية

ويوضح بيك أن الجوارب تعمل عن طريق تمكين الكاحل وعضلاته من الدفع بسرعة أقل؛ ما يتطلب جهداً أقل وطاقة أيضية أقل، وبالتالي انقباضات عضلية أكثر فاعلية. ويشير إلى أنه على عكس الأحذية الصلبة، تسمح الجوارب لأصابع القدم بالانثناء وللقوس بالارتداد بحرية أكبر.

ويقول توماس بوشيل، من جامعة أكسفورد، إن فكرة أن القدم الصلبة تجعل المشي أقل استهلاكاً للطاقة موجودة منذ زمن طويل، لكن لم يتمكن أحد من إثبات ذلك عملياً على البشر أثناء المشي حتى الآن. ويضيف: «يكمن سر نجاح الفريق في أن المحاولات السابقة (باستخدام الأحذية) كانت توقف حركة القدم عند الحاجة، أي في نهاية الخطوة».

تجدر الإشارة إلى أنه لم تُجرَ اختباراتٌ (ميدانية) بعد على استخدامات هذه الجوارب. لكن بيك يقول إنه من الناحية النظرية، يمكن لأي شخص فقدت قدماه بعضاً من شكلها، مثلاً بسبب التقدم في السن، أن يستفيد منها. ويضيف أن الباحثين قد أبرموا بالفعل اتفاقية بحث ممولة مع شركة الأحذية «نيو بالانس» لتسويق هذه الجوارب.

* رابط الدراسة الإلكتروني:

https://royalsocietypublishing.org/rspb/article/293/2082/20261467/484043/Foot-stiffening-socks-reduce-the-metabolic-cost-of?searchresult=1