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علوم

«جوارب تقوية القدم»... تساعدك على الجري لمسافات وفترات أطول

تحسّن قدرة التحمل أثناء المشي وتسرّع المشي بالجهد المبذول نفسه

«جوارب تقوية القدم»... تساعدك على الجري لمسافات وفترات أطول
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TT

«جوارب تقوية القدم»... تساعدك على الجري لمسافات وفترات أطول

«جوارب تقوية القدم»... تساعدك على الجري لمسافات وفترات أطول

يبدو أن إضافة أشرطة ضيقة في الجوارب حول مقدمة القدم تُسهّل المشي والجري. ويُعادل تأثير هذه الجوارب، التي تُقوّي القدمين، انخفاض الطاقة المُستهلكة الذي يشعر به الشخص العادي عندما يفقد كيلوغرامين من وزنه.

صلابة القدمين

إن أقدام الإنسان أكثر صلابة من أقدام القردة الأخرى؛ وهذا ما ساعده على المشي على قدمين. وقد تساءل كل من أوين بيك وهوي تانغ من جامعة تكساس الأميركية في أوستن، عما إذا كان بإمكانهما زيادة هذه الصلابة من خلال تعديل الأحذية. إلا أن المحاولات السابقة لتقليل جهد المشي والجري باستخدام أحذية ذات نعال أو حشوات أكثر صلابة باءت بالفشل؛ لذا اتجها إلى الجوارب.

جوارب مطورة

وتُصنع الجوارب الجديدة من مزيج شائع من الخيوط الاصطناعية، كما هو الحال في الجوارب الرياضية. وقام بيك وتانغ بحياكة ثلاثة أشرطة ضيقة بعرض 1 ملليمتر في منطقة عرضها 30 ملليمتراً حول مقدمة القدم. ونتج من ذلك ضغط على القدمين يزيد 24 ضعفاً مقارنةً بالجوارب العادية.

ولاختبار نتائج التطوير؛ استعان الباحثون باثني عشر بالغاً من كلا الجنسين لا يعانون أي مشاكل صحية معروفة. وحلل الباحثون طريقة مشي المشاركين وهم يرتدون جوارب داعمة للقدم، وجوارب عادية، ومن دون جوارب. ثم سار المشاركون على جهاز المشي لمدة خمس دقائق وهم يرتدون أحذية مزودة بالجوارب الداعمة والجوارب العادية.

وقاس بيك وتانغ الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين (VO2 max)، وهو أقصى مقدار من الأكسجين يمكن للجسم امتصاصه أثناء التمارين عالية الكثافة. وسمح لهم ذلك بتحديد كمية الطاقة التي استهلكها المشاركون في كل تجربة من تجارب المشي، والمعروفة باسم معدل استهلاك الطاقة الأيضي metabolic expenditure.

اختبارات الجوارب الجديدة (لقطة مصورة من الدراسة المنشورة) غِراف تظهر فيه نتائج اختبارات الجوارب الجديدة لتقوية القدم * (إلى اليسار) منحنيات قوة الشد مقابل الطول لجوارب التحكم (برتقالية) وجوارب تقوية القدم (بنفسجية)... إضافة إلى نوعين من الجوارب المتوفرة تجارياً (خضراء) في المنطقة المحيطة بمقدمة القدم (المشار إليها بالمستطيل الأحمر) * (إلى اليمين) ارتدى 12 مشاركاً جوارب التحكم وجوارب تقوية القدم أثناء المشي على جهاز المشي بأحذية بترتيب متوازن. أثناء المشي على جهاز المشي سُجّلت غازات الزفير باستخدام نظام قياس التمثيل الغذائي... وكذلك قوى رد فعل الأرض عبر جهاز المشي المزود بأجهزة قياس القوة وأنماط حركة الجسم باستخدام نظام التقاط الحركة وتنشيط عضلات الساق باستخدام تخطيط كهربائية العضل السطحي (EMG) وصور حزم عضلات الساق عبر التصوير بالموجات فوق الصوتية ثنائي الأبعاد

انخفاض معدل استهلاك الطاقة الأيضي

وقد خفضت الجوارب الجديدة هذه الداعمة للقدم هذا المعدل لدى عشرة من المشاركين الاثني عشر بنسبة 2 في المائة أكثر من الجوارب العادية. وهذا يعادل فقدان الشخص العادي كيلوغرامين، وفقاً للباحثين الذين نشروا نتائج دراستهم في «وقائع الجمعية الملكية بي» Proceedings of the Royal Society B.

ونقلت مجلة «نيو ساينتست» البريطانية عن الباحث بيك، أن هذا الانخفاض في استهلاك الطاقة لا يعني بالضرورة أن الجوارب ستؤدي إلى تقليل الفوائد الصحية التي يحصل عليها مرتدوها، مثل فقدان الوزن، من جراء المشي أو الجري مقارنةً بالجوارب العادية. ويضيف: «إن خفض معدل الأيض في الجسم يعني تحسين قدرة التحمل أثناء المشي، وتقليل التعرق في الأيام الحارة، وإمكانية المشي بسرعة أكبر بنفس الجهد المبذول عند استخدام الجوارب المتوفرة تجارياً».

انقباضات عضلية أكثر فاعلية

ويوضح بيك أن الجوارب تعمل عن طريق تمكين الكاحل وعضلاته من الدفع بسرعة أقل؛ ما يتطلب جهداً أقل وطاقة أيضية أقل، وبالتالي انقباضات عضلية أكثر فاعلية. ويشير إلى أنه على عكس الأحذية الصلبة، تسمح الجوارب لأصابع القدم بالانثناء وللقوس بالارتداد بحرية أكبر.

ويقول توماس بوشيل، من جامعة أكسفورد، إن فكرة أن القدم الصلبة تجعل المشي أقل استهلاكاً للطاقة موجودة منذ زمن طويل، لكن لم يتمكن أحد من إثبات ذلك عملياً على البشر أثناء المشي حتى الآن. ويضيف: «يكمن سر نجاح الفريق في أن المحاولات السابقة (باستخدام الأحذية) كانت توقف حركة القدم عند الحاجة، أي في نهاية الخطوة».

تجدر الإشارة إلى أنه لم تُجرَ اختباراتٌ (ميدانية) بعد على استخدامات هذه الجوارب. لكن بيك يقول إنه من الناحية النظرية، يمكن لأي شخص فقدت قدماه بعضاً من شكلها، مثلاً بسبب التقدم في السن، أن يستفيد منها. ويضيف أن الباحثين قد أبرموا بالفعل اتفاقية بحث ممولة مع شركة الأحذية «نيو بالانس» لتسويق هذه الجوارب.

* رابط الدراسة الإلكتروني:

https://royalsocietypublishing.org/rspb/article/293/2082/20261467/484043/Foot-stiffening-socks-reduce-the-metabolic-cost-of?searchresult=1

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«جوارب تقوية القدم»... تساعدك على الجري لمسافات وفترات أطول

«جوارب تقوية القدم»... تساعدك على الجري لمسافات وفترات أطول
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TT

«جوارب تقوية القدم»... تساعدك على الجري لمسافات وفترات أطول

«جوارب تقوية القدم»... تساعدك على الجري لمسافات وفترات أطول

يبدو أن إضافة أشرطة ضيقة في الجوارب حول مقدمة القدم تُسهّل المشي والجري. ويُعادل تأثير هذه الجوارب، التي تُقوّي القدمين، انخفاض الطاقة المُستهلكة الذي يشعر به الشخص العادي عندما يفقد كيلوغرامين من وزنه.

صلابة القدمين

إن أقدام الإنسان أكثر صلابة من أقدام القردة الأخرى؛ وهذا ما ساعده على المشي على قدمين. وقد تساءل كل من أوين بيك وهوي تانغ من جامعة تكساس الأميركية في أوستن، عما إذا كان بإمكانهما زيادة هذه الصلابة من خلال تعديل الأحذية. إلا أن المحاولات السابقة لتقليل جهد المشي والجري باستخدام أحذية ذات نعال أو حشوات أكثر صلابة باءت بالفشل؛ لذا اتجها إلى الجوارب.

جوارب مطورة

وتُصنع الجوارب الجديدة من مزيج شائع من الخيوط الاصطناعية، كما هو الحال في الجوارب الرياضية. وقام بيك وتانغ بحياكة ثلاثة أشرطة ضيقة بعرض 1 ملليمتر في منطقة عرضها 30 ملليمتراً حول مقدمة القدم. ونتج من ذلك ضغط على القدمين يزيد 24 ضعفاً مقارنةً بالجوارب العادية.

ولاختبار نتائج التطوير؛ استعان الباحثون باثني عشر بالغاً من كلا الجنسين لا يعانون أي مشاكل صحية معروفة. وحلل الباحثون طريقة مشي المشاركين وهم يرتدون جوارب داعمة للقدم، وجوارب عادية، ومن دون جوارب. ثم سار المشاركون على جهاز المشي لمدة خمس دقائق وهم يرتدون أحذية مزودة بالجوارب الداعمة والجوارب العادية.

وقاس بيك وتانغ الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين (VO2 max)، وهو أقصى مقدار من الأكسجين يمكن للجسم امتصاصه أثناء التمارين عالية الكثافة. وسمح لهم ذلك بتحديد كمية الطاقة التي استهلكها المشاركون في كل تجربة من تجارب المشي، والمعروفة باسم معدل استهلاك الطاقة الأيضي metabolic expenditure.

اختبارات الجوارب الجديدة (لقطة مصورة من الدراسة المنشورة) غِراف تظهر فيه نتائج اختبارات الجوارب الجديدة لتقوية القدم * (إلى اليسار) منحنيات قوة الشد مقابل الطول لجوارب التحكم (برتقالية) وجوارب تقوية القدم (بنفسجية)... إضافة إلى نوعين من الجوارب المتوفرة تجارياً (خضراء) في المنطقة المحيطة بمقدمة القدم (المشار إليها بالمستطيل الأحمر) * (إلى اليمين) ارتدى 12 مشاركاً جوارب التحكم وجوارب تقوية القدم أثناء المشي على جهاز المشي بأحذية بترتيب متوازن. أثناء المشي على جهاز المشي سُجّلت غازات الزفير باستخدام نظام قياس التمثيل الغذائي... وكذلك قوى رد فعل الأرض عبر جهاز المشي المزود بأجهزة قياس القوة وأنماط حركة الجسم باستخدام نظام التقاط الحركة وتنشيط عضلات الساق باستخدام تخطيط كهربائية العضل السطحي (EMG) وصور حزم عضلات الساق عبر التصوير بالموجات فوق الصوتية ثنائي الأبعاد

انخفاض معدل استهلاك الطاقة الأيضي

وقد خفضت الجوارب الجديدة هذه الداعمة للقدم هذا المعدل لدى عشرة من المشاركين الاثني عشر بنسبة 2 في المائة أكثر من الجوارب العادية. وهذا يعادل فقدان الشخص العادي كيلوغرامين، وفقاً للباحثين الذين نشروا نتائج دراستهم في «وقائع الجمعية الملكية بي» Proceedings of the Royal Society B.

ونقلت مجلة «نيو ساينتست» البريطانية عن الباحث بيك، أن هذا الانخفاض في استهلاك الطاقة لا يعني بالضرورة أن الجوارب ستؤدي إلى تقليل الفوائد الصحية التي يحصل عليها مرتدوها، مثل فقدان الوزن، من جراء المشي أو الجري مقارنةً بالجوارب العادية. ويضيف: «إن خفض معدل الأيض في الجسم يعني تحسين قدرة التحمل أثناء المشي، وتقليل التعرق في الأيام الحارة، وإمكانية المشي بسرعة أكبر بنفس الجهد المبذول عند استخدام الجوارب المتوفرة تجارياً».

انقباضات عضلية أكثر فاعلية

ويوضح بيك أن الجوارب تعمل عن طريق تمكين الكاحل وعضلاته من الدفع بسرعة أقل؛ ما يتطلب جهداً أقل وطاقة أيضية أقل، وبالتالي انقباضات عضلية أكثر فاعلية. ويشير إلى أنه على عكس الأحذية الصلبة، تسمح الجوارب لأصابع القدم بالانثناء وللقوس بالارتداد بحرية أكبر.

ويقول توماس بوشيل، من جامعة أكسفورد، إن فكرة أن القدم الصلبة تجعل المشي أقل استهلاكاً للطاقة موجودة منذ زمن طويل، لكن لم يتمكن أحد من إثبات ذلك عملياً على البشر أثناء المشي حتى الآن. ويضيف: «يكمن سر نجاح الفريق في أن المحاولات السابقة (باستخدام الأحذية) كانت توقف حركة القدم عند الحاجة، أي في نهاية الخطوة».

تجدر الإشارة إلى أنه لم تُجرَ اختباراتٌ (ميدانية) بعد على استخدامات هذه الجوارب. لكن بيك يقول إنه من الناحية النظرية، يمكن لأي شخص فقدت قدماه بعضاً من شكلها، مثلاً بسبب التقدم في السن، أن يستفيد منها. ويضيف أن الباحثين قد أبرموا بالفعل اتفاقية بحث ممولة مع شركة الأحذية «نيو بالانس» لتسويق هذه الجوارب.

* رابط الدراسة الإلكتروني:

https://royalsocietypublishing.org/rspb/article/293/2082/20261467/484043/Foot-stiffening-socks-reduce-the-metabolic-cost-of?searchresult=1

مواضيع
تقنيات جديدة العالم
علوم

تطوير نظام ذكاء اصطناعي «خصوصي»... محادثاتك لا تغادر جهازك

نظم الذكاء الاصطناعي تحتفظ بالبيانات الشخصية قد تتشارك بها
نظم الذكاء الاصطناعي تحتفظ بالبيانات الشخصية قد تتشارك بها
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تطوير نظام ذكاء اصطناعي «خصوصي»... محادثاتك لا تغادر جهازك

نظم الذكاء الاصطناعي تحتفظ بالبيانات الشخصية قد تتشارك بها
نظم الذكاء الاصطناعي تحتفظ بالبيانات الشخصية قد تتشارك بها

مع تحول الذكاء الاصطناعي جزءاً من تفاعلات الحياة اليومية، أصبحت كيفية التعامل مع المعلومات التي تتم مشاركتها مع أنظمة المحادثة الذكية محور اهتمام عام وتنظيمي (قانوني) متزايد، كما كتب جيمس روبرتس (*).

مَن يطلّع على بيانات المستخدمين؟

وقد أطلقت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) عام 2025 تحقيقاً حول روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والموجهة للمستهلكين؛ بهدف معرفة كيفية معالجة الشركات مُدخلات المستخدمين (البيانات المُدخلة)، وكيفية استخدامها أو مشاركتها للمعلومات الشخصية التي يتم الحصول عليها من خلال محادثاتهم.

ويعكس هذا التدقيق تساؤلاً أوسع حول طبيعة العلاقة بين المستخدمين وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تزداد قدراتها يوماً بعد يوم. كما تناول تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية قضايا أخرى، مثل تفاعل المستخدمين، وتحقيق الأرباح، والسلامة، والتأثيرات المحتملة لـ«الرفقاء» المعتمدين على الذكاء الاصطناعي؛ ما يوضح أن التساؤلات حول الذكاء الاصطناعي القائم على المحادثة تتجاوز مجرد كفاءة التكنولوجيا الأساسية.

آراء الجمهور... متشائمة

وتقدم آراء الجمهور مؤشراً آخر على التحدي الذي يواجه هذا القطاع؛ إذ أظهر استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث (Pew Research Center) عام 2026، أن 71 في المائة من البالغين في الولايات المتحدة يعتقدون أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي سيجعل معلوماتهم الشخصية أقل أماناً، في حين رأى 3 في المائة فقط أنه سيجعلها أكثر أماناً. كما كشف الاستطلاع عن أن 67 في المائة من الأميركيين لديهم ثقة ضئيلة -أو معدومة- في قدرة الحكومة الفيدرالية على تنظيم الذكاء الاصطناعي بشكل فعال.

خصائص الذكاء الاصطناعي «الموثوق»

وتضفي هذه المخاوف أهمية أكبر على كيفية تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب كيفية إدارتها وتنظيمها.

ويحدّد المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) مجموعة من الخصائص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الموثوق، تشمل: تعزيز الخصوصية، والأمن والمرونة، والموثوقية، والمساءلة، والشفافية. ويدعو «إطار عمل إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي» الصادر عن المعهد المؤسساتِ إلى مراعاة هذه الخصائص خلال مراحل التصميم والتطوير والنشر والتقييم لأنظمة الذكاء الاصطناعي.

«سيرينا للأعمال» نظام ذكاء اصطناعي خصوصي يعمل على الأجهزة الإلكترونية الداخلية (لقطة مصورة من موقع شركة «فولك تيك إيه آي» الإلكتروني)

نظام ذكي «خصوصي»... المحادثات لا تغادر جهازك

وفي ظل هذه البيئة، اختار مايكل فولك، مؤسس شركة «فولك تيك إيه آي» FolkTech AI، بناء نظام «سيرينا» (Serena)، الذي تصفه الشركة بأنه «ذكاء اصطناعي وكيل يعتمد على التشغيل المحلي» (local-first agentic AI).

وصُمم «سيرينا» ليعمل على الأجهزة الخاصة بالمستخدم نفسه. وتؤكد الشركة أن «سيرينا» يعمل بالكامل على جهاز المستخدم، بحيث لا تغادر المحادثات الجهاز، كما أنه لا يتطلب إنشاء حساب. أما نسخة «سيرينا للأعمال» (Serena Business)، فقد صُممت لتعمل على أجهزة تخضع لسيطرة المؤسسة المعنية.

وبالنسبة لمايكل فولك، فإن البنية التقنية للنظام تعكس مبدأً تبناه من مسيرته المهنية السابقة بصفته رجل إسعاف؛ إذ أوضحت له تجربته في حالات الطوارئ مدى خطورة تعطل التكنولوجيا عندما يتطلب الأمر اتخاذ قرارات تحت الضغط.

مساعد ذكي فعال... من دون اتصال دائم بخادم سحابي خارجي

وقد أسهمت هذه التجربة في تشكيل عزيمته على ابتكار مساعد ذكي يظل فعالاً ومفيداً دون الحاجة إلى اتصال دائم بخادم سحابي خارجي. ويقول فولك: «تعلمت في وقت مبكر أن الموثوقية ليست مجرد هدف هندسي نظري. فعندما يعتمد الناس على التكنولوجيا في لحظات حرجة، يجب أن يكون النظام حاضراً، وأن يعمل بطريقة مفهومة وموثوقة. وظلت هذه التجربة حاضرة في ذهني عندما بدأت في التفكير في ماهية المساعد الذكي القائم على الذكاء الاصطناعي».

معالجة المحادثات محلياً

ويرى فولك أن مكان معالجة البيانات يغير طبيعة العلاقة بين الفرد والمساعد الذكي؛ فإذا تمت معالجة المحادثات محلياً، فلن تضطر المعلومات إلى عبور حدود الشبكة الخارجية للوصول إلى خوادم تابعة لجهة خارجية. ورغم أن هذا النهج لا يلغي بالضرورة كل المخاطر الأمنية المرتبطة بالبرمجيات أو الأجهزة، فإنه يغير مسار البيانات الذي ينبغي على المستخدم وضعها في الحسبان.

ويضيف فولك: «يجب أن تبدأ الخصوصية من البنية التقنية ذاتها. فبمجرد خروج المعلومات من الجهاز، يظهر مكان جديد يتطلب بناء الثقة. لقد أردت الانطلاق من فرضية مغايرة: إبقاء الذكاء (الاصطناعي) قريباً من المستخدم، والحفاظ على البيانات تحت سيطرته المباشرة، وضمان خضوع النظام للمساءلة عن تصرفاته».

كما يرى فولك الاستمرارية جزءاً جوهرياً من تجربة استخدام المساعد الذكي؛ حيث صُمم نظام «سيرينا» ليحتفظ بالسياق ذي الصلة بمرور الوقت؛ ما يتيح البناء على المحادثات السابقة بدلاً من التعامل مع كل تفاعل بوصفه حدثاً منعزلاً تماماً. كما يتصور فولك أن المتابعة الاستباقية تُعدّ جزءاً من قيمة المنتج؛ إذ يمكن للمساعد العودة إلى قضايا ناقشها المستخدم سابقاً.

«سيرينا للأعمال» يعمل على أجهزة المؤسسة

وتندرج هذه القدرات ضمن رؤية فولك الأوسع، التي ترى أن المساعد الذكي يجب أن يطور فهماً للسياق، بدلاً من الاكتفاء باسترجاع المعلومات عند الطلب. وبالنسبة لقطاع الأعمال، يشكل هذا المفهوم أساس نظام «سيرينا للأعمال»، الذي يصفه فولك بأنه «عقل رقمي» قادر على بناء معرفة مترابطة تستند إلى وثائق المؤسسة وإجراءاتها وسياقها التشغيلي. وتؤكد الشركة أن «سيرينا للأعمال» يُجيب على استفسارات المؤسسة استناداً إلى وثائقها الخاصة وعلى أجهزة تُسيطر عليها.

الموثوقية والأمان والمرونة والخصوصية والشفافية والمساءلة

يُعدّ هذا التمييز مهماً لأن إطار عمل المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا يُعامل الموثوقية بوصفها مجموعة من الخصائص التي تجب مراعاتها في سياقها. فالموثوقية والأمان والمرونة والخصوصية والشفافية والمساءلة هي اعتبارات مترابطة وليست مجرد ميزات يُمكن اختزالها إلى مُصطلح مُنتج واحد.

ويضع نهج فولك هذه الأسئلة على المستوى المعماري، حيث يعتقد أنه تنبغي معالجتها قبل أن يُصبح المُساعد جزءاً لا يتجزأ من حياة المُستخدم أو عمليات المؤسسة.

التبرع بالنظام لمجتمعات لا تملك اتصالا بالإنترنت

وتقول الشركة إن لها هدفاً اجتماعياً مهماً. ويقول فولك إنها تعتزم التبرع بنظام «سيرينا» للمستهلكين مع محتوى تعليمي مُتقدم للمجتمعات التي لا تملك اتصالاً موثوقاً بالإنترنت مقابل كل منتج «سيرينا للأعمال» يتم بيعه. ويرى أن المعالجة المحلية ذات أهمية خاصة للمجتمعات التي لا يمكن فيها ضمان اتصال مستمر بالإنترنت. وتظل هذه المبادرة التزاماً من الشركة، ويتوقف نطاقها النهائي على التنفيذ والتوسع.

ووفقاً لفولك، فإن الشركة لا تزال صغيرة تعتمد على التمويل الذاتي، ويصف طموحها ببناء تكنولوجيا قائمة على معيار واضح للنزاهة. كما أن الشركة منفتحة على الشراكات الاستراتيجية والاستثمار مع توسعها، مع الحفاظ على التحكم والخصوصية والموثوقية كعناصر أساسية في فلسفة المنتج. ويرى أن قطاع الذكاء الاصطناعي الأوسع سيستمر في مواجهة تساؤلات حول حقوق البيانات والخصوصية والأمان والمساءلة.

ويضيف: «يجب أن يكتسب الذكاء الاصطناعي الثقة من خلال الغرض الذي صُمم لأجله. إذا كان الذكاء سيصبح جزءاً من حياتك، فيجب أن تعرف أين يُخزن، ومن يتحكم به، وماذا يحدث لمعلوماتك. أما هدفي فبسيط: بناء تكنولوجيا تخدم الناس دون أن تطلب منهم التخلي عن التحكم (ببياناتهم)».

* «كوارتز» - خدمات «تريبيون ميديا»

مواضيع
الذكاء الاصطناعي تقنيات جديدة العالم
علوم

خطط لمكافحة برامج الذكاء الاصطناعي للغش في اختبارات الدخول الجامعية الأميركية

خطط لمكافحة برامج الذكاء الاصطناعي للغش في اختبارات الدخول الجامعية الأميركية
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خطط لمكافحة برامج الذكاء الاصطناعي للغش في اختبارات الدخول الجامعية الأميركية

خطط لمكافحة برامج الذكاء الاصطناعي للغش في اختبارات الدخول الجامعية الأميركية

طُرِح في الأسواق أخيراً برنامج «أوتو سات» (Auto SAT) بسعر 499 دولاراً، مع اشتراط الدفع عبر العملات المشفرة حصراً. وتم تسويق البرنامج باعتباره وسيلة مضمونة لاجتياز اختبار «سات» (SAT) بنجاح باهر، كما كتبت ستيفاني سول(*). («سات» SAT - Scholastic Aptitude Test، هو اختبار للالتحاق بالجامعات الأميركية. وهو اختبار معياري رقمي تنظمه مؤسسة «كوليدج بورد» الأميركية، ويُستخدم كمعيار أساسي للقبول في الجامعات والكليات الأميركية، بالإضافة إلى بعض الجامعات الدولية- المحرر).

ذكاء اصطناعي يجيب على الشاشة عن أسئلة الاختبار

يعتمد البرنامج على الذكاء الاصطناعي، ويعرض الإجابات مباشرة على شاشة حاسوب الطالب أثناء تأدية الاختبار. وما إن بدأ طرح «أوتو سات» للبيع في شهر مارس (آذار)، حتى اكتشفته مؤسسة «كوليدج بورد» College Board -الجهة المسؤولة عن اختبار «سات»- عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وسارعت المؤسسة إلى شراء نسخة من البرنامج وتقييمها، ثم أجرت تعديلات على تصميم الاختبار ورموزه البرمجية لإبطال مفعول «أوتو سات». كما رفعت دعوى قضائية ضد مطور هذا البرنامج الضار، مطالبة بإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص به.

وتعد جهود «كوليدج بورد » ضد «أوتو سات» أحدث حلقة في سلسلة من المواجهات المكلفة -التي تشبه لعبة «القط والفأر»- ضد عمليات الاختراق الإلكتروني العالمية، إذ تدفع عمليات الغش التي تستغل التطورات في تقنيات الذكاء الاصطناعي هذه المؤسسة غير الربحية -التي تبلغ قيمة أعمالها ملياري دولار- إلى تعزيز تدابيرها الدفاعية.

اختبار رقمي عبر الانترنت

في عام 2024 تحول اختبار «سات» إلى نظام رقمي عبر الإنترنت، يُجرى باللغة الإنجليزية فقط في جميع أنحاء العالم، وهي خطوة استهدفت جزئياً وضع حد لتسريب أسئلة الاختبار. غير أن المحتالين، سعياً منهم لاستغلال رغبة الطلاب في الحصول على درجات عالية، ابتكروا مجموعة متنوعة من الحيل لتقويض أمن الاختبار الرقمي.

وغالباً ما يجمع هؤلاء بين أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة وأسلوب شائع في الغش يعتمد على فروق التوقيت، إذ يمكن للمتقدمين للاختبار في نيوزيلندا على سبيل المثال، الدخول إلى النظام قبل غيرهم في مناطق أخرى من العالم بساعات، ونسخ الأسئلة، ثم بيعها لأشخاص في مناطق زمنية تالية. وقد أثار العديد من الطلاب والمعلمين مخاوف بشأن هذه الممارسات، مما دفع «كوليدج بورد » إلى التحرك.

إجراءات أمنية لدرء الغش

ووفقاً لما ذكره ماسي ريتش، المتحدث باسم «كوليدج بورد» فإن المؤسسة تخطط لاعتماد جدول زمني جديد لاختبارات «سات» بحلول عام 2027. ورغم أنه لم يُعلن عن تفاصيل الجدول الجديد بعد، فإنه يهدف إلى إلغاء الفارق الزمني الذي يمتد لساعات بين الاختبارات التي تُجرى في مناطق زمنية مختلفة، مما يقلل من فرص الغش القائم على استغلال فروق التوقيت.

وفي إطار إجراءات أمنية أخرى، حظر «كوليدج بورد» النظارات الذكية المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وبدأ بتتبع ضغطات المفاتيح وحركات المؤشر في بعض المواقع.

شكاوى عن تسريب الاختبارات مبكراً

وتأتي هذه الجهود الأمنية استجابةً لشكاوى قدّمها طلاب وغيرهم إلى «كوليدج بورد» بشأن أمن اختبار «سات»، وذلك عبر رسائل بريد إلكتروني حصلت عليها صحيفة «نيويورك تايمز»، وأشاروا إلى أسئلة من اختبار «سات» ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان آخرها خلال الاختبار الدولي الذي أُجري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

كما راسلت مجموعة من مدرّبي التحضير لاختبار «سات» وبعض الطلاب الذين خضعوا للاختبار في أوزبكستان في مارس الماضي «كوليدج بورد»، للإبلاغ عن «تسريبات موثقة عبر عدة دورات دولية»، وتحديداً شكواهم من توفر أسئلة الاختبار على منصة «تلغرام» قبل خمس ساعات من بدء الاختبار في آسيا الوسطى.

كما ذكرت رسالة بريد إلكتروني من أحد المعلمين الخصوصيين الذي طلب عدم الكشف عن هويته حمايةً لمدرسته وطلابه موجهة إلى «كوليدج بورد» بتاريخ 12 أكتوبر، واطلعت عليها صحيفة «تايمز»، أن نسخة مسربة من الاختبار انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في أوروبا في الساعة 1:30 صباحاً يوم إجراء الاختبار، أي قبل ساعات من موعد أدائه من قبل الطلاب في أوروبا.

وصرحت كاميل تومسون، نائبة رئيس قسم أمن الاختبارات في «كوليدج بورد» بأنه على الرغم من ظهور مشكلات عرضية، فإن المؤسسة لا تزال على ثقة بأن اختبار «سات» الرقمي يتمتع بمستوى جيد من الأمان.

اختبار رقمي «يتكيَّف» وفق دقة الإجابات

يُعد اختبار «سات» الرقمي اختباراً تكيّفياً؛ إذ تختلف الأسئلة التي يُطرحها الاختبار بناءً على مدى دقة إجابات الطالب في الأسئلة الأولى. وتساعد هذه الاختلافات في تقليل احتمالات الغش. ورغم أن «كوليدج بورد» لا يفصح عن العدد الدقيق للنسخ المختلفة الممكنة للاختبار، فإن المؤسسة غير الربحية تؤكد أن الاختبارات تختلف بشكل كبير «من منطقة إلى أخرى حول العالم، بل ومن جهاز حاسوب إلى آخر». وأشارت تومسون إلى أن نسبة الحصول على درجات عالية ظلت ثابتة، وهو مؤشر آخر على أن الاختبار لا يزال آمناً. وقالت في مقابلة أجريت معها: «لم نلحظ أي تغير ملحوظ في أعداد الطلاب الذين يحصلون على درجات في النطاق الأعلى من سلم التقييم».

غش واحتيال

ومع ذلك، أثارت حوادث أخرى مخاوف إضافية؛ ففي واقعة منفصلة تتعلق باحتمالية حدوث غش في أوزبكستان، ألقت السلطات في العاصمة طشقند القبض على عدة رجال هذا الخريف، بتهمة إدارة عملية غش متطورة تقنياً في اختبار «سات». كما ظهرت نسخ من اختبار شهر أكتوبر -والتي ذكر بعض المعلمين أنها تضمنت أسئلة حقيقية من الاختبار- على موقع إلكتروني يحمل اسم «bluebooky.com». وقد سجل هذا الموقع أكثر من 500 ألف زيارة في شهر أغسطس (آب) الماضي، ويتقاضى رسوماً من المستخدمين. ويحاكي اسم الموقع اسم التطبيق الرسمي الذي يوفره «كوليدج بورد لإجراء الاختبار، والذي يحمل اسم «Bluebook».

وعند عرض نسخة من أسئلة اختبار شهر أكتوبر التي كانت متاحة على موقع «bluebooky.com»- على «كوليدج بورد»، رفضت المؤسسة التعليق على مدى صحة هذه الأسئلة أو كونها أصلية.

برمجيات غش ذكية «خبيثة»

وبحسب دعوى قضائية رفعتها «كوليدج بورد»، فإن تطبيقاً بالذكاء الاصطناعي «Auto SAT»، يعتبر برمجيات خبيثة تقوم باجتياز واختراق شاشة الحماية على موقع اختبار «سات». وتمكنت هذه البرمجيات الخبيثة من الوصول إلى أسئلة الاختبار في الوقت الفعلي وقامت بإرسالها إلى روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي، الذي كان يعرض الإجابات على جهاز الطالب أثناء الاختبار. وكانت تظهر نقطة صغيرة على شاشة الطالب للإشارة إلى الإجابة الصحيحة لأسئلة الاختيار من عدد من الإجابات المتنوعة. كما كان الروبوت يقدم إجابات لأسئلة الإجابات المفتوحة.

وأفادت مؤسسة «كوليدج بورد» أنها رصدت أربعة أشخاص استخدموا هذه البرمجيات الخبيثة في مارس الماضي. لكن المؤسسة أنهت دعواها القضائية في نهاية المطاف، جزئياً لعدم تمكنها من تقديم أوراق الدعوى إلى المحكمة.

* خدمة «نيويورك تايمز».

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