خطط لمكافحة برامج الذكاء الاصطناعي للغش في اختبارات الدخول الجامعية الأميركية

طُرِح في الأسواق أخيراً برنامج «أوتو سات» (Auto SAT) بسعر 499 دولاراً، مع اشتراط الدفع عبر العملات المشفرة حصراً. وتم تسويق البرنامج باعتباره وسيلة مضمونة لاجتياز اختبار «سات» (SAT) بنجاح باهر، كما كتبت ستيفاني سول(*). («سات» SAT - Scholastic Aptitude Test، هو اختبار للالتحاق بالجامعات الأميركية. وهو اختبار معياري رقمي تنظمه مؤسسة «كوليدج بورد» الأميركية، ويُستخدم كمعيار أساسي للقبول في الجامعات والكليات الأميركية، بالإضافة إلى بعض الجامعات الدولية- المحرر).

ذكاء اصطناعي يجيب على الشاشة عن أسئلة الاختبار

يعتمد البرنامج على الذكاء الاصطناعي، ويعرض الإجابات مباشرة على شاشة حاسوب الطالب أثناء تأدية الاختبار. وما إن بدأ طرح «أوتو سات» للبيع في شهر مارس (آذار)، حتى اكتشفته مؤسسة «كوليدج بورد» College Board -الجهة المسؤولة عن اختبار «سات»- عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وسارعت المؤسسة إلى شراء نسخة من البرنامج وتقييمها، ثم أجرت تعديلات على تصميم الاختبار ورموزه البرمجية لإبطال مفعول «أوتو سات». كما رفعت دعوى قضائية ضد مطور هذا البرنامج الضار، مطالبة بإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص به.

وتعد جهود «كوليدج بورد » ضد «أوتو سات» أحدث حلقة في سلسلة من المواجهات المكلفة -التي تشبه لعبة «القط والفأر»- ضد عمليات الاختراق الإلكتروني العالمية، إذ تدفع عمليات الغش التي تستغل التطورات في تقنيات الذكاء الاصطناعي هذه المؤسسة غير الربحية -التي تبلغ قيمة أعمالها ملياري دولار- إلى تعزيز تدابيرها الدفاعية.

اختبار رقمي عبر الانترنت

في عام 2024 تحول اختبار «سات» إلى نظام رقمي عبر الإنترنت، يُجرى باللغة الإنجليزية فقط في جميع أنحاء العالم، وهي خطوة استهدفت جزئياً وضع حد لتسريب أسئلة الاختبار. غير أن المحتالين، سعياً منهم لاستغلال رغبة الطلاب في الحصول على درجات عالية، ابتكروا مجموعة متنوعة من الحيل لتقويض أمن الاختبار الرقمي.

وغالباً ما يجمع هؤلاء بين أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة وأسلوب شائع في الغش يعتمد على فروق التوقيت، إذ يمكن للمتقدمين للاختبار في نيوزيلندا على سبيل المثال، الدخول إلى النظام قبل غيرهم في مناطق أخرى من العالم بساعات، ونسخ الأسئلة، ثم بيعها لأشخاص في مناطق زمنية تالية. وقد أثار العديد من الطلاب والمعلمين مخاوف بشأن هذه الممارسات، مما دفع «كوليدج بورد » إلى التحرك.

إجراءات أمنية لدرء الغش

ووفقاً لما ذكره ماسي ريتش، المتحدث باسم «كوليدج بورد» فإن المؤسسة تخطط لاعتماد جدول زمني جديد لاختبارات «سات» بحلول عام 2027. ورغم أنه لم يُعلن عن تفاصيل الجدول الجديد بعد، فإنه يهدف إلى إلغاء الفارق الزمني الذي يمتد لساعات بين الاختبارات التي تُجرى في مناطق زمنية مختلفة، مما يقلل من فرص الغش القائم على استغلال فروق التوقيت.

وفي إطار إجراءات أمنية أخرى، حظر «كوليدج بورد» النظارات الذكية المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وبدأ بتتبع ضغطات المفاتيح وحركات المؤشر في بعض المواقع.

شكاوى عن تسريب الاختبارات مبكراً

وتأتي هذه الجهود الأمنية استجابةً لشكاوى قدّمها طلاب وغيرهم إلى «كوليدج بورد» بشأن أمن اختبار «سات»، وذلك عبر رسائل بريد إلكتروني حصلت عليها صحيفة «نيويورك تايمز»، وأشاروا إلى أسئلة من اختبار «سات» ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان آخرها خلال الاختبار الدولي الذي أُجري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

كما راسلت مجموعة من مدرّبي التحضير لاختبار «سات» وبعض الطلاب الذين خضعوا للاختبار في أوزبكستان في مارس الماضي «كوليدج بورد»، للإبلاغ عن «تسريبات موثقة عبر عدة دورات دولية»، وتحديداً شكواهم من توفر أسئلة الاختبار على منصة «تلغرام» قبل خمس ساعات من بدء الاختبار في آسيا الوسطى.

كما ذكرت رسالة بريد إلكتروني من أحد المعلمين الخصوصيين الذي طلب عدم الكشف عن هويته حمايةً لمدرسته وطلابه موجهة إلى «كوليدج بورد» بتاريخ 12 أكتوبر، واطلعت عليها صحيفة «تايمز»، أن نسخة مسربة من الاختبار انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في أوروبا في الساعة 1:30 صباحاً يوم إجراء الاختبار، أي قبل ساعات من موعد أدائه من قبل الطلاب في أوروبا.

وصرحت كاميل تومسون، نائبة رئيس قسم أمن الاختبارات في «كوليدج بورد» بأنه على الرغم من ظهور مشكلات عرضية، فإن المؤسسة لا تزال على ثقة بأن اختبار «سات» الرقمي يتمتع بمستوى جيد من الأمان.

اختبار رقمي «يتكيَّف» وفق دقة الإجابات

يُعد اختبار «سات» الرقمي اختباراً تكيّفياً؛ إذ تختلف الأسئلة التي يُطرحها الاختبار بناءً على مدى دقة إجابات الطالب في الأسئلة الأولى. وتساعد هذه الاختلافات في تقليل احتمالات الغش. ورغم أن «كوليدج بورد» لا يفصح عن العدد الدقيق للنسخ المختلفة الممكنة للاختبار، فإن المؤسسة غير الربحية تؤكد أن الاختبارات تختلف بشكل كبير «من منطقة إلى أخرى حول العالم، بل ومن جهاز حاسوب إلى آخر». وأشارت تومسون إلى أن نسبة الحصول على درجات عالية ظلت ثابتة، وهو مؤشر آخر على أن الاختبار لا يزال آمناً. وقالت في مقابلة أجريت معها: «لم نلحظ أي تغير ملحوظ في أعداد الطلاب الذين يحصلون على درجات في النطاق الأعلى من سلم التقييم».

غش واحتيال

ومع ذلك، أثارت حوادث أخرى مخاوف إضافية؛ ففي واقعة منفصلة تتعلق باحتمالية حدوث غش في أوزبكستان، ألقت السلطات في العاصمة طشقند القبض على عدة رجال هذا الخريف، بتهمة إدارة عملية غش متطورة تقنياً في اختبار «سات». كما ظهرت نسخ من اختبار شهر أكتوبر -والتي ذكر بعض المعلمين أنها تضمنت أسئلة حقيقية من الاختبار- على موقع إلكتروني يحمل اسم «bluebooky.com». وقد سجل هذا الموقع أكثر من 500 ألف زيارة في شهر أغسطس (آب) الماضي، ويتقاضى رسوماً من المستخدمين. ويحاكي اسم الموقع اسم التطبيق الرسمي الذي يوفره «كوليدج بورد لإجراء الاختبار، والذي يحمل اسم «Bluebook».

وعند عرض نسخة من أسئلة اختبار شهر أكتوبر التي كانت متاحة على موقع «bluebooky.com»- على «كوليدج بورد»، رفضت المؤسسة التعليق على مدى صحة هذه الأسئلة أو كونها أصلية.

برمجيات غش ذكية «خبيثة»

وبحسب دعوى قضائية رفعتها «كوليدج بورد»، فإن تطبيقاً بالذكاء الاصطناعي «Auto SAT»، يعتبر برمجيات خبيثة تقوم باجتياز واختراق شاشة الحماية على موقع اختبار «سات». وتمكنت هذه البرمجيات الخبيثة من الوصول إلى أسئلة الاختبار في الوقت الفعلي وقامت بإرسالها إلى روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي، الذي كان يعرض الإجابات على جهاز الطالب أثناء الاختبار. وكانت تظهر نقطة صغيرة على شاشة الطالب للإشارة إلى الإجابة الصحيحة لأسئلة الاختيار من عدد من الإجابات المتنوعة. كما كان الروبوت يقدم إجابات لأسئلة الإجابات المفتوحة.

وأفادت مؤسسة «كوليدج بورد» أنها رصدت أربعة أشخاص استخدموا هذه البرمجيات الخبيثة في مارس الماضي. لكن المؤسسة أنهت دعواها القضائية في نهاية المطاف، جزئياً لعدم تمكنها من تقديم أوراق الدعوى إلى المحكمة.

* خدمة «نيويورك تايمز».