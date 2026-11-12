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علوم

خطط لمكافحة برامج الذكاء الاصطناعي للغش في اختبارات الدخول الجامعية الأميركية

توجهات لحظر تطبيق للإجابات الفورية... وأوامر لمنع ارتداء النظارات الذكية

خطط لمكافحة برامج الذكاء الاصطناعي للغش في اختبارات الدخول الجامعية الأميركية
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خطط لمكافحة برامج الذكاء الاصطناعي للغش في اختبارات الدخول الجامعية الأميركية

خطط لمكافحة برامج الذكاء الاصطناعي للغش في اختبارات الدخول الجامعية الأميركية

طُرِح في الأسواق أخيراً برنامج «أوتو سات» (Auto SAT) بسعر 499 دولاراً، مع اشتراط الدفع عبر العملات المشفرة حصراً. وتم تسويق البرنامج باعتباره وسيلة مضمونة لاجتياز اختبار «سات» (SAT) بنجاح باهر، كما كتبت ستيفاني سول(*). («سات» SAT - Scholastic Aptitude Test، هو اختبار للالتحاق بالجامعات الأميركية. وهو اختبار معياري رقمي تنظمه مؤسسة «كوليدج بورد» الأميركية، ويُستخدم كمعيار أساسي للقبول في الجامعات والكليات الأميركية، بالإضافة إلى بعض الجامعات الدولية- المحرر).

ذكاء اصطناعي يجيب على الشاشة عن أسئلة الاختبار

يعتمد البرنامج على الذكاء الاصطناعي، ويعرض الإجابات مباشرة على شاشة حاسوب الطالب أثناء تأدية الاختبار. وما إن بدأ طرح «أوتو سات» للبيع في شهر مارس (آذار)، حتى اكتشفته مؤسسة «كوليدج بورد» College Board -الجهة المسؤولة عن اختبار «سات»- عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وسارعت المؤسسة إلى شراء نسخة من البرنامج وتقييمها، ثم أجرت تعديلات على تصميم الاختبار ورموزه البرمجية لإبطال مفعول «أوتو سات». كما رفعت دعوى قضائية ضد مطور هذا البرنامج الضار، مطالبة بإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص به.

وتعد جهود «كوليدج بورد » ضد «أوتو سات» أحدث حلقة في سلسلة من المواجهات المكلفة -التي تشبه لعبة «القط والفأر»- ضد عمليات الاختراق الإلكتروني العالمية، إذ تدفع عمليات الغش التي تستغل التطورات في تقنيات الذكاء الاصطناعي هذه المؤسسة غير الربحية -التي تبلغ قيمة أعمالها ملياري دولار- إلى تعزيز تدابيرها الدفاعية.

اختبار رقمي عبر الانترنت

في عام 2024 تحول اختبار «سات» إلى نظام رقمي عبر الإنترنت، يُجرى باللغة الإنجليزية فقط في جميع أنحاء العالم، وهي خطوة استهدفت جزئياً وضع حد لتسريب أسئلة الاختبار. غير أن المحتالين، سعياً منهم لاستغلال رغبة الطلاب في الحصول على درجات عالية، ابتكروا مجموعة متنوعة من الحيل لتقويض أمن الاختبار الرقمي.

وغالباً ما يجمع هؤلاء بين أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة وأسلوب شائع في الغش يعتمد على فروق التوقيت، إذ يمكن للمتقدمين للاختبار في نيوزيلندا على سبيل المثال، الدخول إلى النظام قبل غيرهم في مناطق أخرى من العالم بساعات، ونسخ الأسئلة، ثم بيعها لأشخاص في مناطق زمنية تالية. وقد أثار العديد من الطلاب والمعلمين مخاوف بشأن هذه الممارسات، مما دفع «كوليدج بورد » إلى التحرك.

إجراءات أمنية لدرء الغش

ووفقاً لما ذكره ماسي ريتش، المتحدث باسم «كوليدج بورد» فإن المؤسسة تخطط لاعتماد جدول زمني جديد لاختبارات «سات» بحلول عام 2027. ورغم أنه لم يُعلن عن تفاصيل الجدول الجديد بعد، فإنه يهدف إلى إلغاء الفارق الزمني الذي يمتد لساعات بين الاختبارات التي تُجرى في مناطق زمنية مختلفة، مما يقلل من فرص الغش القائم على استغلال فروق التوقيت.

وفي إطار إجراءات أمنية أخرى، حظر «كوليدج بورد» النظارات الذكية المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وبدأ بتتبع ضغطات المفاتيح وحركات المؤشر في بعض المواقع.

شكاوى عن تسريب الاختبارات مبكراً

وتأتي هذه الجهود الأمنية استجابةً لشكاوى قدّمها طلاب وغيرهم إلى «كوليدج بورد» بشأن أمن اختبار «سات»، وذلك عبر رسائل بريد إلكتروني حصلت عليها صحيفة «نيويورك تايمز»، وأشاروا إلى أسئلة من اختبار «سات» ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان آخرها خلال الاختبار الدولي الذي أُجري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

كما راسلت مجموعة من مدرّبي التحضير لاختبار «سات» وبعض الطلاب الذين خضعوا للاختبار في أوزبكستان في مارس الماضي «كوليدج بورد»، للإبلاغ عن «تسريبات موثقة عبر عدة دورات دولية»، وتحديداً شكواهم من توفر أسئلة الاختبار على منصة «تلغرام» قبل خمس ساعات من بدء الاختبار في آسيا الوسطى.

كما ذكرت رسالة بريد إلكتروني من أحد المعلمين الخصوصيين الذي طلب عدم الكشف عن هويته حمايةً لمدرسته وطلابه موجهة إلى «كوليدج بورد» بتاريخ 12 أكتوبر، واطلعت عليها صحيفة «تايمز»، أن نسخة مسربة من الاختبار انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في أوروبا في الساعة 1:30 صباحاً يوم إجراء الاختبار، أي قبل ساعات من موعد أدائه من قبل الطلاب في أوروبا.

وصرحت كاميل تومسون، نائبة رئيس قسم أمن الاختبارات في «كوليدج بورد» بأنه على الرغم من ظهور مشكلات عرضية، فإن المؤسسة لا تزال على ثقة بأن اختبار «سات» الرقمي يتمتع بمستوى جيد من الأمان.

اختبار رقمي «يتكيَّف» وفق دقة الإجابات

يُعد اختبار «سات» الرقمي اختباراً تكيّفياً؛ إذ تختلف الأسئلة التي يُطرحها الاختبار بناءً على مدى دقة إجابات الطالب في الأسئلة الأولى. وتساعد هذه الاختلافات في تقليل احتمالات الغش. ورغم أن «كوليدج بورد» لا يفصح عن العدد الدقيق للنسخ المختلفة الممكنة للاختبار، فإن المؤسسة غير الربحية تؤكد أن الاختبارات تختلف بشكل كبير «من منطقة إلى أخرى حول العالم، بل ومن جهاز حاسوب إلى آخر». وأشارت تومسون إلى أن نسبة الحصول على درجات عالية ظلت ثابتة، وهو مؤشر آخر على أن الاختبار لا يزال آمناً. وقالت في مقابلة أجريت معها: «لم نلحظ أي تغير ملحوظ في أعداد الطلاب الذين يحصلون على درجات في النطاق الأعلى من سلم التقييم».

غش واحتيال

ومع ذلك، أثارت حوادث أخرى مخاوف إضافية؛ ففي واقعة منفصلة تتعلق باحتمالية حدوث غش في أوزبكستان، ألقت السلطات في العاصمة طشقند القبض على عدة رجال هذا الخريف، بتهمة إدارة عملية غش متطورة تقنياً في اختبار «سات». كما ظهرت نسخ من اختبار شهر أكتوبر -والتي ذكر بعض المعلمين أنها تضمنت أسئلة حقيقية من الاختبار- على موقع إلكتروني يحمل اسم «bluebooky.com». وقد سجل هذا الموقع أكثر من 500 ألف زيارة في شهر أغسطس (آب) الماضي، ويتقاضى رسوماً من المستخدمين. ويحاكي اسم الموقع اسم التطبيق الرسمي الذي يوفره «كوليدج بورد لإجراء الاختبار، والذي يحمل اسم «Bluebook».

وعند عرض نسخة من أسئلة اختبار شهر أكتوبر التي كانت متاحة على موقع «bluebooky.com»- على «كوليدج بورد»، رفضت المؤسسة التعليق على مدى صحة هذه الأسئلة أو كونها أصلية.

برمجيات غش ذكية «خبيثة»

وبحسب دعوى قضائية رفعتها «كوليدج بورد»، فإن تطبيقاً بالذكاء الاصطناعي «Auto SAT»، يعتبر برمجيات خبيثة تقوم باجتياز واختراق شاشة الحماية على موقع اختبار «سات». وتمكنت هذه البرمجيات الخبيثة من الوصول إلى أسئلة الاختبار في الوقت الفعلي وقامت بإرسالها إلى روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي، الذي كان يعرض الإجابات على جهاز الطالب أثناء الاختبار. وكانت تظهر نقطة صغيرة على شاشة الطالب للإشارة إلى الإجابة الصحيحة لأسئلة الاختيار من عدد من الإجابات المتنوعة. كما كان الروبوت يقدم إجابات لأسئلة الإجابات المفتوحة.

وأفادت مؤسسة «كوليدج بورد» أنها رصدت أربعة أشخاص استخدموا هذه البرمجيات الخبيثة في مارس الماضي. لكن المؤسسة أنهت دعواها القضائية في نهاية المطاف، جزئياً لعدم تمكنها من تقديم أوراق الدعوى إلى المحكمة.

* خدمة «نيويورك تايمز».

مواضيع
الذكاء الاصطناعي التعليم أميركا العالم

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مؤتمر طبي في أورلاندو يبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي في المستشفيات

منصة علمية دولية تجمع بين الابتكار التكنولوجي والخبرة السريرية

د. عميد خالد عبد الحميد (أورلاندو (فلوريدا))
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خطط لمكافحة برامج الذكاء الاصطناعي للغش في اختبارات الدخول الجامعية الأميركية

خطط لمكافحة برامج الذكاء الاصطناعي للغش في اختبارات الدخول الجامعية الأميركية
TT
TT

خطط لمكافحة برامج الذكاء الاصطناعي للغش في اختبارات الدخول الجامعية الأميركية

خطط لمكافحة برامج الذكاء الاصطناعي للغش في اختبارات الدخول الجامعية الأميركية

طُرِح في الأسواق أخيراً برنامج «أوتو سات» (Auto SAT) بسعر 499 دولاراً، مع اشتراط الدفع عبر العملات المشفرة حصراً. وتم تسويق البرنامج باعتباره وسيلة مضمونة لاجتياز اختبار «سات» (SAT) بنجاح باهر، كما كتبت ستيفاني سول(*). («سات» SAT - Scholastic Aptitude Test، هو اختبار للالتحاق بالجامعات الأميركية. وهو اختبار معياري رقمي تنظمه مؤسسة «كوليدج بورد» الأميركية، ويُستخدم كمعيار أساسي للقبول في الجامعات والكليات الأميركية، بالإضافة إلى بعض الجامعات الدولية- المحرر).

ذكاء اصطناعي يجيب على الشاشة عن أسئلة الاختبار

يعتمد البرنامج على الذكاء الاصطناعي، ويعرض الإجابات مباشرة على شاشة حاسوب الطالب أثناء تأدية الاختبار. وما إن بدأ طرح «أوتو سات» للبيع في شهر مارس (آذار)، حتى اكتشفته مؤسسة «كوليدج بورد» College Board -الجهة المسؤولة عن اختبار «سات»- عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وسارعت المؤسسة إلى شراء نسخة من البرنامج وتقييمها، ثم أجرت تعديلات على تصميم الاختبار ورموزه البرمجية لإبطال مفعول «أوتو سات». كما رفعت دعوى قضائية ضد مطور هذا البرنامج الضار، مطالبة بإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص به.

وتعد جهود «كوليدج بورد » ضد «أوتو سات» أحدث حلقة في سلسلة من المواجهات المكلفة -التي تشبه لعبة «القط والفأر»- ضد عمليات الاختراق الإلكتروني العالمية، إذ تدفع عمليات الغش التي تستغل التطورات في تقنيات الذكاء الاصطناعي هذه المؤسسة غير الربحية -التي تبلغ قيمة أعمالها ملياري دولار- إلى تعزيز تدابيرها الدفاعية.

اختبار رقمي عبر الانترنت

في عام 2024 تحول اختبار «سات» إلى نظام رقمي عبر الإنترنت، يُجرى باللغة الإنجليزية فقط في جميع أنحاء العالم، وهي خطوة استهدفت جزئياً وضع حد لتسريب أسئلة الاختبار. غير أن المحتالين، سعياً منهم لاستغلال رغبة الطلاب في الحصول على درجات عالية، ابتكروا مجموعة متنوعة من الحيل لتقويض أمن الاختبار الرقمي.

وغالباً ما يجمع هؤلاء بين أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة وأسلوب شائع في الغش يعتمد على فروق التوقيت، إذ يمكن للمتقدمين للاختبار في نيوزيلندا على سبيل المثال، الدخول إلى النظام قبل غيرهم في مناطق أخرى من العالم بساعات، ونسخ الأسئلة، ثم بيعها لأشخاص في مناطق زمنية تالية. وقد أثار العديد من الطلاب والمعلمين مخاوف بشأن هذه الممارسات، مما دفع «كوليدج بورد » إلى التحرك.

إجراءات أمنية لدرء الغش

ووفقاً لما ذكره ماسي ريتش، المتحدث باسم «كوليدج بورد» فإن المؤسسة تخطط لاعتماد جدول زمني جديد لاختبارات «سات» بحلول عام 2027. ورغم أنه لم يُعلن عن تفاصيل الجدول الجديد بعد، فإنه يهدف إلى إلغاء الفارق الزمني الذي يمتد لساعات بين الاختبارات التي تُجرى في مناطق زمنية مختلفة، مما يقلل من فرص الغش القائم على استغلال فروق التوقيت.

وفي إطار إجراءات أمنية أخرى، حظر «كوليدج بورد» النظارات الذكية المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وبدأ بتتبع ضغطات المفاتيح وحركات المؤشر في بعض المواقع.

شكاوى عن تسريب الاختبارات مبكراً

وتأتي هذه الجهود الأمنية استجابةً لشكاوى قدّمها طلاب وغيرهم إلى «كوليدج بورد» بشأن أمن اختبار «سات»، وذلك عبر رسائل بريد إلكتروني حصلت عليها صحيفة «نيويورك تايمز»، وأشاروا إلى أسئلة من اختبار «سات» ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان آخرها خلال الاختبار الدولي الذي أُجري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

كما راسلت مجموعة من مدرّبي التحضير لاختبار «سات» وبعض الطلاب الذين خضعوا للاختبار في أوزبكستان في مارس الماضي «كوليدج بورد»، للإبلاغ عن «تسريبات موثقة عبر عدة دورات دولية»، وتحديداً شكواهم من توفر أسئلة الاختبار على منصة «تلغرام» قبل خمس ساعات من بدء الاختبار في آسيا الوسطى.

كما ذكرت رسالة بريد إلكتروني من أحد المعلمين الخصوصيين الذي طلب عدم الكشف عن هويته حمايةً لمدرسته وطلابه موجهة إلى «كوليدج بورد» بتاريخ 12 أكتوبر، واطلعت عليها صحيفة «تايمز»، أن نسخة مسربة من الاختبار انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في أوروبا في الساعة 1:30 صباحاً يوم إجراء الاختبار، أي قبل ساعات من موعد أدائه من قبل الطلاب في أوروبا.

وصرحت كاميل تومسون، نائبة رئيس قسم أمن الاختبارات في «كوليدج بورد» بأنه على الرغم من ظهور مشكلات عرضية، فإن المؤسسة لا تزال على ثقة بأن اختبار «سات» الرقمي يتمتع بمستوى جيد من الأمان.

اختبار رقمي «يتكيَّف» وفق دقة الإجابات

يُعد اختبار «سات» الرقمي اختباراً تكيّفياً؛ إذ تختلف الأسئلة التي يُطرحها الاختبار بناءً على مدى دقة إجابات الطالب في الأسئلة الأولى. وتساعد هذه الاختلافات في تقليل احتمالات الغش. ورغم أن «كوليدج بورد» لا يفصح عن العدد الدقيق للنسخ المختلفة الممكنة للاختبار، فإن المؤسسة غير الربحية تؤكد أن الاختبارات تختلف بشكل كبير «من منطقة إلى أخرى حول العالم، بل ومن جهاز حاسوب إلى آخر». وأشارت تومسون إلى أن نسبة الحصول على درجات عالية ظلت ثابتة، وهو مؤشر آخر على أن الاختبار لا يزال آمناً. وقالت في مقابلة أجريت معها: «لم نلحظ أي تغير ملحوظ في أعداد الطلاب الذين يحصلون على درجات في النطاق الأعلى من سلم التقييم».

غش واحتيال

ومع ذلك، أثارت حوادث أخرى مخاوف إضافية؛ ففي واقعة منفصلة تتعلق باحتمالية حدوث غش في أوزبكستان، ألقت السلطات في العاصمة طشقند القبض على عدة رجال هذا الخريف، بتهمة إدارة عملية غش متطورة تقنياً في اختبار «سات». كما ظهرت نسخ من اختبار شهر أكتوبر -والتي ذكر بعض المعلمين أنها تضمنت أسئلة حقيقية من الاختبار- على موقع إلكتروني يحمل اسم «bluebooky.com». وقد سجل هذا الموقع أكثر من 500 ألف زيارة في شهر أغسطس (آب) الماضي، ويتقاضى رسوماً من المستخدمين. ويحاكي اسم الموقع اسم التطبيق الرسمي الذي يوفره «كوليدج بورد لإجراء الاختبار، والذي يحمل اسم «Bluebook».

وعند عرض نسخة من أسئلة اختبار شهر أكتوبر التي كانت متاحة على موقع «bluebooky.com»- على «كوليدج بورد»، رفضت المؤسسة التعليق على مدى صحة هذه الأسئلة أو كونها أصلية.

برمجيات غش ذكية «خبيثة»

وبحسب دعوى قضائية رفعتها «كوليدج بورد»، فإن تطبيقاً بالذكاء الاصطناعي «Auto SAT»، يعتبر برمجيات خبيثة تقوم باجتياز واختراق شاشة الحماية على موقع اختبار «سات». وتمكنت هذه البرمجيات الخبيثة من الوصول إلى أسئلة الاختبار في الوقت الفعلي وقامت بإرسالها إلى روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي، الذي كان يعرض الإجابات على جهاز الطالب أثناء الاختبار. وكانت تظهر نقطة صغيرة على شاشة الطالب للإشارة إلى الإجابة الصحيحة لأسئلة الاختيار من عدد من الإجابات المتنوعة. كما كان الروبوت يقدم إجابات لأسئلة الإجابات المفتوحة.

وأفادت مؤسسة «كوليدج بورد» أنها رصدت أربعة أشخاص استخدموا هذه البرمجيات الخبيثة في مارس الماضي. لكن المؤسسة أنهت دعواها القضائية في نهاية المطاف، جزئياً لعدم تمكنها من تقديم أوراق الدعوى إلى المحكمة.

* خدمة «نيويورك تايمز».

مواضيع
الذكاء الاصطناعي التعليم أميركا العالم
علوم

مؤتمر طبي في أورلاندو يبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي في المستشفيات

خبراء يناقشون مستقبل الذكاء الاصطناعي الطبي في مؤتمر «AIMed26» بأورلاندو.
خبراء يناقشون مستقبل الذكاء الاصطناعي الطبي في مؤتمر «AIMed26» بأورلاندو.
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مؤتمر طبي في أورلاندو يبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي في المستشفيات

خبراء يناقشون مستقبل الذكاء الاصطناعي الطبي في مؤتمر «AIMed26» بأورلاندو.
خبراء يناقشون مستقبل الذكاء الاصطناعي الطبي في مؤتمر «AIMed26» بأورلاندو.

انطلقت في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية، أمس (الأربعاء)، فعاليات مؤتمر «AIMed26»، أحد أبرز الملتقيات الدولية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الطبي، الذي يستمر من 11 إلى 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والأطباء والباحثين والأكاديميين وقادة المؤسسات الصحية ومطوري التقنيات الطبية.

منصة علمية دولية

ويشكل المؤتمر منصة علمية دولية تجمع بين الابتكار التكنولوجي والخبرة السريرية، لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، والتحديات التي تواجه انتقاله من المختبرات ومراكز الأبحاث إلى التطبيق الفعلي داخل المستشفيات، مع التركيز على سلامة المرضى وحوكمة الأنظمة الذكية والمسؤولية البشرية عن القرارات الطبية.

ويضع المؤتمر في مقدمة اهتماماته سؤالاً يتجاوز قدرات الخوارزميات ودقتها التقنية: كيف يمكن للمؤسسات الصحية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي دون المساس بسلامة المرضى أو إضعاف دور الطبيب ومسؤوليته المهنية؟

من الابتكار إلى التطبيق السريري

يركز البرنامج العلمي للمؤتمر على الأدلة المطلوبة قبل اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وجودة البيانات السريرية، وحدود الاعتماد على التوصيات الخوارزمية، فضلاً عن التحديات التنظيمية والأخلاقية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات.

ويتضمن برنامج، اليوم الخميس، كلمة افتتاحية رئيسية تتناول دور الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي، إلى جانب جلسات تبحث كيفية التعامل مع الحالات التي تختلف فيها توصيات الأنظمة الذكية عن التقدير السريري للطبيب.

كما يناقش المشاركون تجارب استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالإنتان لدى حديثي الولادة، وما يمكن أن تتعلمه المستشفيات من الانتقال بهذه التطبيقات من الدراسات البحثية إلى الممارسة اليومية.

الدكتورة نوار الشرع الباحثة الأميركية من أصول سورية أثناء مشاركتها في المؤتمر

باحثة أميركية من أصول سورية: الإنسان محور التحول

وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أكدت الدكتورة نوار الشرع، الباحثة والأكاديمية الأميركية من أصول سورية والأستاذة المشاركة في الطب ورئيسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في علوم البيانات الصحية بجامعة جورجتاون الأميركية، أن أهمية المؤتمر تكمن في تركيزه على الواقع العملي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وليس الاكتفاء بعرض إمكاناتها التقنية.

وقالت إن مؤتمر «AIMed 2026» يركز على «واقع تطبيقات الذكاء الاصطناعي: ما ينجح منها، وما يتعثر، وكيفية تطويرها، ودور العنصر البشري المحوري». وأضافت أن المؤتمر يجمع رواد الأعمال والمطورين والمهندسين والأطباء لتبادل الخبرات وبناء شراكات عملية تسهم في تطبيق هذه التقنيات وتوسيع أثرها الإيجابي ونشر فوائدها الصحية حول العالم.

وتشغل نوار الشرع أيضاً منصب المديرة المشاركة المؤسِّسة لمختبر الذكاء الاصطناعي التعاوني (AI CoLab)، والمديرة المشاركة لمركز الإحصاء الحيوي والمعلوماتية وعلوم البيانات (CBIDS)، إلى جانب رئاستها قسم علوم بيانات البحوث في معهد «ميدستار» للبحوث الصحية. وتعكس خبرتها في الجمع بين الإحصاء الحيوي والذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الطبية أحد الاتجاهات الرئيسية التي يناقشها المؤتمر، وهو أهمية التعاون بين التخصصات المختلفة لتحويل الابتكارات التقنية إلى أدوات قابلة للاستخدام في البيئات السريرية.

جانب من جلسات مؤتمر «AIMed26» للذكاء الاصطناعي الطبي في أورلاندو

عندما تختلف الخوارزمية مع الطبيب

ومن أبرز القضايا المطروحة في المؤتمر كيفية التعامل مع اختلاف التقدير السريري للطبيب عن توصيات أنظمة الذكاء الاصطناعي. فمع توسع استخدام هذه الأنظمة في تحليل الصور الطبية وتقدير المخاطر ودعم القرارات العلاجية، تبرز أسئلة تتعلق بمدى موثوقية النتائج، وإمكان تفسيرها، والمسؤولية عن القرارات التي تستند إليها.

ولا تقتصر هذه التحديات على دقة النماذج، بل تشمل أيضاً طبيعة البيانات المستخدمة في تدريبها، ومدى تمثيلها للفئات السكانية المختلفة، وقدرة المؤسسات الصحية على مراقبة أدائها بعد إدخالها إلى الممارسة اليومية.

ويتضمن المؤتمر عروضاً تطبيقية تتيح للمشاركين التعرف على بعض الأدوات الجديدة، إلى جانب مناقشات حول أبرز البحوث العلمية الحديثة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة المرضى.

ماذا يعني ذلك للمستشفيات العربية؟

وتكتسب هذه المناقشات أهمية خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الصحية العربية التي تتجه بصورة متزايدة نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. فالأداة التي تحقق نتائج جيدة في مستشفى أميركي أو أوروبي قد لا تقدم المستوى نفسه من الأداء عند استخدامها مع مرضى تختلف خصائصهم السكانية واللغوية والصحية، أو في مؤسسات تعتمد أنظمة مختلفة لتوثيق البيانات الطبية.

ومن هنا تبرز ضرورة التحقق المحلي من أداء هذه الأنظمة، وتقييم تأثيرها الفعلي في القرارات السريرية وسلامة المرضى، قبل التوسع في استخدامها.

ويعكس مؤتمر «AIMed26» تحولاً متزايداً في النقاش العالمي حول الذكاء الاصطناعي الطبي؛ إذ لم يعد السؤال مقتصراً على ما تستطيع الخوارزميات إنجازه، بل أصبح يتعلق أيضاً بكيفية إثبات فائدتها، وتحديد حدود استخدامها، وضمان بقاء الإنسان في قلب القرار الطبي. فالنجاح الحقيقي للذكاء الاصطناعي في الطب لن يُقاس بعدد الخوارزميات التي تدخل المستشفيات، وإنما بقدرتها على تحسين الرعاية الصحية بصورة آمنة ومسؤولة وقابلة للتحقق.

مواضيع
الذكاء الاصطناعي الطب البشري العالم العالم العربي
علوم

اكتشاف أول كوكب يختفي عن التلسكوبات بفعل الجاذبية

تصور فني لكواكب خارج المجموعة الشمسية من فئة المشتري الحار درستها التلسكوبات الفضائية (جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس)
تصور فني لكواكب خارج المجموعة الشمسية من فئة المشتري الحار درستها التلسكوبات الفضائية (جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس)
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اكتشاف أول كوكب يختفي عن التلسكوبات بفعل الجاذبية

تصور فني لكواكب خارج المجموعة الشمسية من فئة المشتري الحار درستها التلسكوبات الفضائية (جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس)
تصور فني لكواكب خارج المجموعة الشمسية من فئة المشتري الحار درستها التلسكوبات الفضائية (جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس)

اكتشف علماء فلك من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس الأميركية أول كوكب معروف يختفي تدريجياً عن مجال الرصد، على بُعد نحو ألف سنة ضوئية من الأرض، بعدما تبيَّن أن جاذبية كوكب آخر غير مرئي تتسبب في تغيير اتجاه مداره، مما يجعله يختفي عن التلسكوبات لعقود.

وأوضح الباحثون أن الكوكب يحمل اسم «TOI-2535 b»، وينتمي إلى فئة الكواكب الغازية العملاقة المعروفة باسم «المشتري الحار»، التي تدور على مسافات قريبة للغاية من نجومها، ويكمل الكوكب دورة حول نجمه كل 8.25 يوم، مقارنة بـ88 يوماً يستغرقها عطارد للدوران حول الشمس، وفق النتائج التي نُشرت، الاثنين، بدورية «The Astrophysical Journal Letters».

وكواكب المشتري الحارة هي كواكب غازية عملاقة تشبه المشتري في حجمها وتركيبها، لكنها تدور على مسافات قريبة للغاية من نجومها، مما يجعل درجات حرارتها مرتفعة للغاية، ويستغرق بعضُها بضعة أيام فقط لإكمال دورة واحدة حول نجومها.

ورصد الباحثون عبور الكوكب أمام نجمه عدة مرات على مدار سبع سنوات، قبل أن تتوقف عمليات رصده تماماً في عام 2026، لكن الكوكب لم يختفِ فعلياً، وإنما تغيَّر اتجاه مداره بفعل جاذبية كوكب مجاور لم يتمكن العلماء من رصده حتى الآن.

واعتمد الاكتشاف على بيانات تلسكوب «TESS» الفضائي، التابع لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، الذي رصد نظام النجم «TOI-2535» بين أبريل (نيسان) 2019 ومارس (آذار) 2026. ويكتشف التلسكوب الكواكب خارج المجموعة الشمسية من خلال قياس الانخفاض الطفيف في سطوع النجوم عندما تمر الكواكب أمامها، وهي ظاهرة تُعرف باسم «العبور».

وأظهرت البيانات أن مواعيد عبور الكوكب لم تكن منتظمة، بل كانت تتقدم أحياناً أو تتأخر بفارق يصل إلى 6 ساعات. كما أصبحت فترات العبور أقصر، وتراجع الانخفاض في سطوع النجم تدريجياً حتى اختفت عمليات العبور تماماً.

وفسّر الباحثون هذه التغيرات بوجود كوكب آخر غير مرئي، تؤثر جاذبيته في مدار «TOI-2535 b». ويتفاعل الكوكبان جاذبياً، مما يؤدي إلى تمايل مداريهما وتغيُّر زاوية ميلهما، على نحو يشبه حركة البلبل الدوّار. ومع استمرار هذا التغير، يخرج الكوكب تدريجياً من نطاق الاصطفاف الذي يسمح برصد عبوره أمام نجمه من الأرض.

ووصف الباحثون النظام بأنه أحد أكثر الأمثلة تطرفاً على التأثيرات المتبادلة بين الكواكب، مشيرين إلى أن الكوكب قد يعبر أمام نجمه مجدداً خلال 30 إلى 50 عاماً، بينما قد يصبح الكوكب المجاور قابلاً للرصد في وقت أقرب.

وتشبه هذه الظاهرة، من حيث المبدأ، السبب الذي يجعل كسوف الشمس وخسوف القمر لا يحدثان كل شهر، إذ يميل مدار القمر حول الأرض عن مستوى مدار الأرض حول الشمس، ولا يحدث الكسوف أو الخسوف إلا عند تحقق اصطفاف دقيق بين الأجرام الثلاثة.

ووفق الفريق، لا تقتصر أهمية الاكتشاف على تفسير اختفاء الكوكب، بل تقدم مؤشرات بشأن كيفية تشكل كواكب «المشتري الحار» وانتقالها إلى مدارات قريبة من نجومها. ويطرح الباحثون احتمالين رئيسيين لذلك؛ أولهما تعرض الكوكب لاضطراب جاذبي عنيف يدفعه إلى مدار بيضاوي، قبل أن تسحبه تفاعلات الجاذبية مع نجمه تدريجياً إلى الداخل؛ وثانيهما انتقاله إلى مدار قريب برفقة كواكب أخرى داخل قرص الغاز والغبار الذي تتشكل فيه الكواكب.

ويرى الباحثون أن التمايل الكبير في مدار «TOI-2535 b» يرجّح وجود تفاعلات جاذبية معقدة بين مكونات النظام، ربما أسهمت بمرور الوقت في تغيير اتجاه مداراتها.

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علوم الفضاء أميركا