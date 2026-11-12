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علوم

مؤتمر طبي في أورلاندو يبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي في المستشفيات

باحثون وأطباء يناقشون جودة البيانات ومسؤولية القرار الطبي والدور المحوري للإنسان

خبراء يناقشون مستقبل الذكاء الاصطناعي الطبي في مؤتمر «AIMed26» بأورلاندو.
خبراء يناقشون مستقبل الذكاء الاصطناعي الطبي في مؤتمر «AIMed26» بأورلاندو.
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مؤتمر طبي في أورلاندو يبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي في المستشفيات

خبراء يناقشون مستقبل الذكاء الاصطناعي الطبي في مؤتمر «AIMed26» بأورلاندو.
خبراء يناقشون مستقبل الذكاء الاصطناعي الطبي في مؤتمر «AIMed26» بأورلاندو.

انطلقت في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية، أمس (الأربعاء)، فعاليات مؤتمر «AIMed26»، أحد أبرز الملتقيات الدولية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الطبي، الذي يستمر من 11 إلى 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والأطباء والباحثين والأكاديميين وقادة المؤسسات الصحية ومطوري التقنيات الطبية.

منصة علمية دولية

ويشكل المؤتمر منصة علمية دولية تجمع بين الابتكار التكنولوجي والخبرة السريرية، لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، والتحديات التي تواجه انتقاله من المختبرات ومراكز الأبحاث إلى التطبيق الفعلي داخل المستشفيات، مع التركيز على سلامة المرضى وحوكمة الأنظمة الذكية والمسؤولية البشرية عن القرارات الطبية.

ويضع المؤتمر في مقدمة اهتماماته سؤالاً يتجاوز قدرات الخوارزميات ودقتها التقنية: كيف يمكن للمؤسسات الصحية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي دون المساس بسلامة المرضى أو إضعاف دور الطبيب ومسؤوليته المهنية؟

من الابتكار إلى التطبيق السريري

يركز البرنامج العلمي للمؤتمر على الأدلة المطلوبة قبل اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وجودة البيانات السريرية، وحدود الاعتماد على التوصيات الخوارزمية، فضلاً عن التحديات التنظيمية والأخلاقية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات.

ويتضمن برنامج، اليوم الخميس، كلمة افتتاحية رئيسية تتناول دور الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي، إلى جانب جلسات تبحث كيفية التعامل مع الحالات التي تختلف فيها توصيات الأنظمة الذكية عن التقدير السريري للطبيب.

كما يناقش المشاركون تجارب استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالإنتان لدى حديثي الولادة، وما يمكن أن تتعلمه المستشفيات من الانتقال بهذه التطبيقات من الدراسات البحثية إلى الممارسة اليومية.

الدكتورة نوار الشرع الباحثة الأميركية من أصول سورية أثناء مشاركتها في المؤتمر

باحثة أميركية من أصول سورية: الإنسان محور التحول

وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أكدت الدكتورة نوار الشرع، الباحثة والأكاديمية الأميركية من أصول سورية والأستاذة المشاركة في الطب ورئيسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في علوم البيانات الصحية بجامعة جورجتاون الأميركية، أن أهمية المؤتمر تكمن في تركيزه على الواقع العملي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وليس الاكتفاء بعرض إمكاناتها التقنية.

وقالت إن مؤتمر «AIMed 2026» يركز على «واقع تطبيقات الذكاء الاصطناعي: ما ينجح منها، وما يتعثر، وكيفية تطويرها، ودور العنصر البشري المحوري». وأضافت أن المؤتمر يجمع رواد الأعمال والمطورين والمهندسين والأطباء لتبادل الخبرات وبناء شراكات عملية تسهم في تطبيق هذه التقنيات وتوسيع أثرها الإيجابي ونشر فوائدها الصحية حول العالم.

وتشغل نوار الشرع أيضاً منصب المديرة المشاركة المؤسِّسة لمختبر الذكاء الاصطناعي التعاوني (AI CoLab)، والمديرة المشاركة لمركز الإحصاء الحيوي والمعلوماتية وعلوم البيانات (CBIDS)، إلى جانب رئاستها قسم علوم بيانات البحوث في معهد «ميدستار» للبحوث الصحية. وتعكس خبرتها في الجمع بين الإحصاء الحيوي والذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الطبية أحد الاتجاهات الرئيسية التي يناقشها المؤتمر، وهو أهمية التعاون بين التخصصات المختلفة لتحويل الابتكارات التقنية إلى أدوات قابلة للاستخدام في البيئات السريرية.

جانب من جلسات مؤتمر «AIMed26» للذكاء الاصطناعي الطبي في أورلاندو

عندما تختلف الخوارزمية مع الطبيب

ومن أبرز القضايا المطروحة في المؤتمر كيفية التعامل مع اختلاف التقدير السريري للطبيب عن توصيات أنظمة الذكاء الاصطناعي. فمع توسع استخدام هذه الأنظمة في تحليل الصور الطبية وتقدير المخاطر ودعم القرارات العلاجية، تبرز أسئلة تتعلق بمدى موثوقية النتائج، وإمكان تفسيرها، والمسؤولية عن القرارات التي تستند إليها.

ولا تقتصر هذه التحديات على دقة النماذج، بل تشمل أيضاً طبيعة البيانات المستخدمة في تدريبها، ومدى تمثيلها للفئات السكانية المختلفة، وقدرة المؤسسات الصحية على مراقبة أدائها بعد إدخالها إلى الممارسة اليومية.

ويتضمن المؤتمر عروضاً تطبيقية تتيح للمشاركين التعرف على بعض الأدوات الجديدة، إلى جانب مناقشات حول أبرز البحوث العلمية الحديثة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة المرضى.

ماذا يعني ذلك للمستشفيات العربية؟

وتكتسب هذه المناقشات أهمية خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الصحية العربية التي تتجه بصورة متزايدة نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. فالأداة التي تحقق نتائج جيدة في مستشفى أميركي أو أوروبي قد لا تقدم المستوى نفسه من الأداء عند استخدامها مع مرضى تختلف خصائصهم السكانية واللغوية والصحية، أو في مؤسسات تعتمد أنظمة مختلفة لتوثيق البيانات الطبية.

ومن هنا تبرز ضرورة التحقق المحلي من أداء هذه الأنظمة، وتقييم تأثيرها الفعلي في القرارات السريرية وسلامة المرضى، قبل التوسع في استخدامها.

ويعكس مؤتمر «AIMed26» تحولاً متزايداً في النقاش العالمي حول الذكاء الاصطناعي الطبي؛ إذ لم يعد السؤال مقتصراً على ما تستطيع الخوارزميات إنجازه، بل أصبح يتعلق أيضاً بكيفية إثبات فائدتها، وتحديد حدود استخدامها، وضمان بقاء الإنسان في قلب القرار الطبي. فالنجاح الحقيقي للذكاء الاصطناعي في الطب لن يُقاس بعدد الخوارزميات التي تدخل المستشفيات، وإنما بقدرتها على تحسين الرعاية الصحية بصورة آمنة ومسؤولة وقابلة للتحقق.

مواضيع
الذكاء الاصطناعي الطب البشري العالم العالم العربي

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علوم

مؤتمر طبي في أورلاندو يبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي في المستشفيات

خبراء يناقشون مستقبل الذكاء الاصطناعي الطبي في مؤتمر «AIMed26» بأورلاندو.
خبراء يناقشون مستقبل الذكاء الاصطناعي الطبي في مؤتمر «AIMed26» بأورلاندو.
TT
TT

مؤتمر طبي في أورلاندو يبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي في المستشفيات

خبراء يناقشون مستقبل الذكاء الاصطناعي الطبي في مؤتمر «AIMed26» بأورلاندو.
خبراء يناقشون مستقبل الذكاء الاصطناعي الطبي في مؤتمر «AIMed26» بأورلاندو.

انطلقت في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية، أمس (الأربعاء)، فعاليات مؤتمر «AIMed26»، أحد أبرز الملتقيات الدولية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الطبي، الذي يستمر من 11 إلى 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والأطباء والباحثين والأكاديميين وقادة المؤسسات الصحية ومطوري التقنيات الطبية.

منصة علمية دولية

ويشكل المؤتمر منصة علمية دولية تجمع بين الابتكار التكنولوجي والخبرة السريرية، لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، والتحديات التي تواجه انتقاله من المختبرات ومراكز الأبحاث إلى التطبيق الفعلي داخل المستشفيات، مع التركيز على سلامة المرضى وحوكمة الأنظمة الذكية والمسؤولية البشرية عن القرارات الطبية.

ويضع المؤتمر في مقدمة اهتماماته سؤالاً يتجاوز قدرات الخوارزميات ودقتها التقنية: كيف يمكن للمؤسسات الصحية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي دون المساس بسلامة المرضى أو إضعاف دور الطبيب ومسؤوليته المهنية؟

من الابتكار إلى التطبيق السريري

يركز البرنامج العلمي للمؤتمر على الأدلة المطلوبة قبل اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وجودة البيانات السريرية، وحدود الاعتماد على التوصيات الخوارزمية، فضلاً عن التحديات التنظيمية والأخلاقية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات.

ويتضمن برنامج، اليوم الخميس، كلمة افتتاحية رئيسية تتناول دور الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي، إلى جانب جلسات تبحث كيفية التعامل مع الحالات التي تختلف فيها توصيات الأنظمة الذكية عن التقدير السريري للطبيب.

كما يناقش المشاركون تجارب استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالإنتان لدى حديثي الولادة، وما يمكن أن تتعلمه المستشفيات من الانتقال بهذه التطبيقات من الدراسات البحثية إلى الممارسة اليومية.

الدكتورة نوار الشرع الباحثة الأميركية من أصول سورية أثناء مشاركتها في المؤتمر

باحثة أميركية من أصول سورية: الإنسان محور التحول

وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أكدت الدكتورة نوار الشرع، الباحثة والأكاديمية الأميركية من أصول سورية والأستاذة المشاركة في الطب ورئيسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في علوم البيانات الصحية بجامعة جورجتاون الأميركية، أن أهمية المؤتمر تكمن في تركيزه على الواقع العملي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وليس الاكتفاء بعرض إمكاناتها التقنية.

وقالت إن مؤتمر «AIMed 2026» يركز على «واقع تطبيقات الذكاء الاصطناعي: ما ينجح منها، وما يتعثر، وكيفية تطويرها، ودور العنصر البشري المحوري». وأضافت أن المؤتمر يجمع رواد الأعمال والمطورين والمهندسين والأطباء لتبادل الخبرات وبناء شراكات عملية تسهم في تطبيق هذه التقنيات وتوسيع أثرها الإيجابي ونشر فوائدها الصحية حول العالم.

وتشغل نوار الشرع أيضاً منصب المديرة المشاركة المؤسِّسة لمختبر الذكاء الاصطناعي التعاوني (AI CoLab)، والمديرة المشاركة لمركز الإحصاء الحيوي والمعلوماتية وعلوم البيانات (CBIDS)، إلى جانب رئاستها قسم علوم بيانات البحوث في معهد «ميدستار» للبحوث الصحية. وتعكس خبرتها في الجمع بين الإحصاء الحيوي والذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الطبية أحد الاتجاهات الرئيسية التي يناقشها المؤتمر، وهو أهمية التعاون بين التخصصات المختلفة لتحويل الابتكارات التقنية إلى أدوات قابلة للاستخدام في البيئات السريرية.

جانب من جلسات مؤتمر «AIMed26» للذكاء الاصطناعي الطبي في أورلاندو

عندما تختلف الخوارزمية مع الطبيب

ومن أبرز القضايا المطروحة في المؤتمر كيفية التعامل مع اختلاف التقدير السريري للطبيب عن توصيات أنظمة الذكاء الاصطناعي. فمع توسع استخدام هذه الأنظمة في تحليل الصور الطبية وتقدير المخاطر ودعم القرارات العلاجية، تبرز أسئلة تتعلق بمدى موثوقية النتائج، وإمكان تفسيرها، والمسؤولية عن القرارات التي تستند إليها.

ولا تقتصر هذه التحديات على دقة النماذج، بل تشمل أيضاً طبيعة البيانات المستخدمة في تدريبها، ومدى تمثيلها للفئات السكانية المختلفة، وقدرة المؤسسات الصحية على مراقبة أدائها بعد إدخالها إلى الممارسة اليومية.

ويتضمن المؤتمر عروضاً تطبيقية تتيح للمشاركين التعرف على بعض الأدوات الجديدة، إلى جانب مناقشات حول أبرز البحوث العلمية الحديثة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة المرضى.

ماذا يعني ذلك للمستشفيات العربية؟

وتكتسب هذه المناقشات أهمية خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الصحية العربية التي تتجه بصورة متزايدة نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. فالأداة التي تحقق نتائج جيدة في مستشفى أميركي أو أوروبي قد لا تقدم المستوى نفسه من الأداء عند استخدامها مع مرضى تختلف خصائصهم السكانية واللغوية والصحية، أو في مؤسسات تعتمد أنظمة مختلفة لتوثيق البيانات الطبية.

ومن هنا تبرز ضرورة التحقق المحلي من أداء هذه الأنظمة، وتقييم تأثيرها الفعلي في القرارات السريرية وسلامة المرضى، قبل التوسع في استخدامها.

ويعكس مؤتمر «AIMed26» تحولاً متزايداً في النقاش العالمي حول الذكاء الاصطناعي الطبي؛ إذ لم يعد السؤال مقتصراً على ما تستطيع الخوارزميات إنجازه، بل أصبح يتعلق أيضاً بكيفية إثبات فائدتها، وتحديد حدود استخدامها، وضمان بقاء الإنسان في قلب القرار الطبي. فالنجاح الحقيقي للذكاء الاصطناعي في الطب لن يُقاس بعدد الخوارزميات التي تدخل المستشفيات، وإنما بقدرتها على تحسين الرعاية الصحية بصورة آمنة ومسؤولة وقابلة للتحقق.

مواضيع
الذكاء الاصطناعي الطب البشري العالم العالم العربي
علوم

اكتشاف أول كوكب يختفي عن التلسكوبات بفعل الجاذبية

تصور فني لكواكب خارج المجموعة الشمسية من فئة المشتري الحار درستها التلسكوبات الفضائية (جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس)
تصور فني لكواكب خارج المجموعة الشمسية من فئة المشتري الحار درستها التلسكوبات الفضائية (جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس)
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اكتشاف أول كوكب يختفي عن التلسكوبات بفعل الجاذبية

تصور فني لكواكب خارج المجموعة الشمسية من فئة المشتري الحار درستها التلسكوبات الفضائية (جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس)
تصور فني لكواكب خارج المجموعة الشمسية من فئة المشتري الحار درستها التلسكوبات الفضائية (جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس)

اكتشف علماء فلك من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس الأميركية أول كوكب معروف يختفي تدريجياً عن مجال الرصد، على بُعد نحو ألف سنة ضوئية من الأرض، بعدما تبيَّن أن جاذبية كوكب آخر غير مرئي تتسبب في تغيير اتجاه مداره، مما يجعله يختفي عن التلسكوبات لعقود.

وأوضح الباحثون أن الكوكب يحمل اسم «TOI-2535 b»، وينتمي إلى فئة الكواكب الغازية العملاقة المعروفة باسم «المشتري الحار»، التي تدور على مسافات قريبة للغاية من نجومها، ويكمل الكوكب دورة حول نجمه كل 8.25 يوم، مقارنة بـ88 يوماً يستغرقها عطارد للدوران حول الشمس، وفق النتائج التي نُشرت، الاثنين، بدورية «The Astrophysical Journal Letters».

وكواكب المشتري الحارة هي كواكب غازية عملاقة تشبه المشتري في حجمها وتركيبها، لكنها تدور على مسافات قريبة للغاية من نجومها، مما يجعل درجات حرارتها مرتفعة للغاية، ويستغرق بعضُها بضعة أيام فقط لإكمال دورة واحدة حول نجومها.

ورصد الباحثون عبور الكوكب أمام نجمه عدة مرات على مدار سبع سنوات، قبل أن تتوقف عمليات رصده تماماً في عام 2026، لكن الكوكب لم يختفِ فعلياً، وإنما تغيَّر اتجاه مداره بفعل جاذبية كوكب مجاور لم يتمكن العلماء من رصده حتى الآن.

واعتمد الاكتشاف على بيانات تلسكوب «TESS» الفضائي، التابع لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، الذي رصد نظام النجم «TOI-2535» بين أبريل (نيسان) 2019 ومارس (آذار) 2026. ويكتشف التلسكوب الكواكب خارج المجموعة الشمسية من خلال قياس الانخفاض الطفيف في سطوع النجوم عندما تمر الكواكب أمامها، وهي ظاهرة تُعرف باسم «العبور».

وأظهرت البيانات أن مواعيد عبور الكوكب لم تكن منتظمة، بل كانت تتقدم أحياناً أو تتأخر بفارق يصل إلى 6 ساعات. كما أصبحت فترات العبور أقصر، وتراجع الانخفاض في سطوع النجم تدريجياً حتى اختفت عمليات العبور تماماً.

وفسّر الباحثون هذه التغيرات بوجود كوكب آخر غير مرئي، تؤثر جاذبيته في مدار «TOI-2535 b». ويتفاعل الكوكبان جاذبياً، مما يؤدي إلى تمايل مداريهما وتغيُّر زاوية ميلهما، على نحو يشبه حركة البلبل الدوّار. ومع استمرار هذا التغير، يخرج الكوكب تدريجياً من نطاق الاصطفاف الذي يسمح برصد عبوره أمام نجمه من الأرض.

ووصف الباحثون النظام بأنه أحد أكثر الأمثلة تطرفاً على التأثيرات المتبادلة بين الكواكب، مشيرين إلى أن الكوكب قد يعبر أمام نجمه مجدداً خلال 30 إلى 50 عاماً، بينما قد يصبح الكوكب المجاور قابلاً للرصد في وقت أقرب.

وتشبه هذه الظاهرة، من حيث المبدأ، السبب الذي يجعل كسوف الشمس وخسوف القمر لا يحدثان كل شهر، إذ يميل مدار القمر حول الأرض عن مستوى مدار الأرض حول الشمس، ولا يحدث الكسوف أو الخسوف إلا عند تحقق اصطفاف دقيق بين الأجرام الثلاثة.

ووفق الفريق، لا تقتصر أهمية الاكتشاف على تفسير اختفاء الكوكب، بل تقدم مؤشرات بشأن كيفية تشكل كواكب «المشتري الحار» وانتقالها إلى مدارات قريبة من نجومها. ويطرح الباحثون احتمالين رئيسيين لذلك؛ أولهما تعرض الكوكب لاضطراب جاذبي عنيف يدفعه إلى مدار بيضاوي، قبل أن تسحبه تفاعلات الجاذبية مع نجمه تدريجياً إلى الداخل؛ وثانيهما انتقاله إلى مدار قريب برفقة كواكب أخرى داخل قرص الغاز والغبار الذي تتشكل فيه الكواكب.

ويرى الباحثون أن التمايل الكبير في مدار «TOI-2535 b» يرجّح وجود تفاعلات جاذبية معقدة بين مكونات النظام، ربما أسهمت بمرور الوقت في تغيير اتجاه مداراتها.

مواضيع
علوم الفضاء أميركا
علوم

5 مؤشرات: الذكاء الاصطناعي لن يقلل من قيمة ودور العمل البشري

5 مؤشرات: الذكاء الاصطناعي لن يقلل من قيمة ودور العمل البشري
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5 مؤشرات: الذكاء الاصطناعي لن يقلل من قيمة ودور العمل البشري

5 مؤشرات: الذكاء الاصطناعي لن يقلل من قيمة ودور العمل البشري

​من الصعب اليوم تصفُّح أي صحيفة أو متابعة الأخبار، ناهيك من المشاركة في نقاشات العمل، دون التطرق إلى موضوع الذكاء الاصطناعي. إنه موضوع لا يغيب عن الساحة. ورغم اتساعه فإنه يزخر بطبقات ومحاور فرعية ورسائل متنوعة، تجعل الحديث عنه متجدداً ومثيراً للاهتمام دائماً، كما كتب توماس تشامورو-بريموزيك*.

3 مواقف تجاه الذكاء الاصطناعي

كما أشار غاريسون لوفلي في كتابه الرائع «عفا عليه الزمن» (Obsolete)، يمكن تصنيف مواقف الناس تجاه الذكاء الاصطناعي إلى 3 فئات:

- «المسرِّعون» (Accelerators): الذين يتبنون نظرة طوباوية، مؤمنين بأن الذكاء الاصطناعي سيحل جميع مشكلاتنا، ومن ثم يطالبون بتسريع وتيرة تطويره وتطوره.

- «القلقون»: وفي المقابل نجد «القلقين» (Worriers) الذين يرون أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى انقراض البشر، أو على الأقل يتوقعون أن تكون له آثار مدمرة على حياتنا وأعمالنا.

- «النقاد»: وهناك أيضاً «النقاد» (Critics) الذين يشككون في معظم الادعاءات الشائعة حول الذكاء الاصطناعي -سواء كانت إيجابية أم سلبية- بل ويرى بعضهم -في طرحٍ قد يكون الأكثر إثارة للجدل- أن الذكاء الاصطناعي يحظى بتقدير أكبر بكثير مما يستحق.

التركيز على جوانب لا يمكن للذكاء الاصطناعي فعلها

وبما أن أحداً لا يملك بيانات حول المستقبل، فلن ننحاز هنا إلى أي من هذه المعسكرات؛ فالمستقبل وحده كفيل بتوضيح الأمور، ونقصد هنا المستقبل على مدى العقدين أو العقود الثلاثة المقبلة، وليس عامَي 2027 أو 2028. وفي الواقع، قد يكون الانشغال المفرط بالمستقبل استراتيجية غير صحية؛ إذ يصرفنا عن التعامل مع مشكلات الحاضر وتحدياته؛ ومن بينها كيفية الحفاظ على أهميتنا وقيمتنا المهنية، في عصرٍ بات فيه الذكاء الاصطناعي يؤدي -بلا شك- كثيراً من مهام «اقتصاد المعرفة» التي كانت في السابق حكراً على الذكاء البشري.

وكما توقعتُ في كتابي «أنا، الإنسان» (I, Human) فإن قدرة الذكاء الاصطناعي المتنامية على منافسة المهارات البشرية لا تعيد تعريف ماهية الإنسان فحسب؛ بل تفرض علينا أيضاً التركيز بشكل مضاعف على الجوانب التي لا يمكن للذكاء الاصطناعي فعلها، وذلك لضمان بقائنا قادرين على المنافسة في سوق العمل.

مؤشرات رئيسية

إذن، كيف يمكنك تقييم قابليتك للتوظيف ونجاحك المهني في عصر الذكاء الاصطناعي الحالي؟ وما هي العلامات الإيجابية التي تشير إلى أن وظيفتك لن يُستبدل بها الذكاء الاصطناعي، أو تصبح قديمة بسببه؟

إليك 5 مؤشرات جوهرية ينبغي أخذها في الاعتبار:

1- وظيفتك «غير نمطية» (أو «فوضوية» بطبيعتها): كما أشار لويس جاريكانو الباحث في كلية لندن للاقتصاد، فإن إحدى أفضل طرق مقاومة الأتمتة هي أن تكون وظيفتك فوضوية أو غير متوقعة أو «غير نمطية». ففي الواقع، تكمن قيمة الذكاء الاصطناعي في المقام الأول في أتمتة المهام، ولكن الأتمتة لا يمكن أن تتم إلا بعد توحيد معايير المهام.

وفي المقابل، إذا حاولتَ أتمتة الفوضى فلن تحصل إلا على مزيد من الفوضى على نطاق أوسع. ولا ينبغي الخلط بين هذا وبين امتلاك عقلية غير منظمة أو فوضوية -وهي العقلية التي تجعل حتى الأمور المنظمة والمتوقعة تبدو فوضوية- بل المقصود هو طبيعة العمل التي تتسم، بشكل موضوعي، بعدم القدرة على التنبؤ، والتعقيد، وغياب التكرار؛ أو بعبارة أخرى: عملٌ يخرج عن الأنماط الروتينية!

حب الاطلاع الفكري

2- تمتلك «عقلاً تواقاً للمعرفة»: وكما أوضحتُ أنا وزملائي، فإن المسارات المهنية المعاصرة تتطلب -إلى جانب أخلاقيات العمل القوية والمهارات الاجتماعية- مستويات عالية من الفضول (حب الاطلاع) الفكري. وتزداد أهمية هذا الأمر في عصر الذكاء الاصطناعي الذي يقلل من الحوافز لتنمية الفضول البشري أو استثماره؛ فما الداعي للتعلم إذا كان بإمكانك الحصول على إجابة لأي سؤال بضغطة زر عبر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

في هذا السياق، يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي التوليدي بمثابة «الوجبات السريعة» على المستوى الفكري؛ فهو متاح على مدار الساعة، ويقدم لك ما يشعرك بالرضا بشكل سريع وسهل وغير مكلف، ولكنه يفتقر إلى القيمة الغذائية الحقيقية، كما أنه قد يسبب الإدمان.

تكيُّف ثقافي جديد لحماية قدرات الإنسان العقلية من الضمور

وكما أن أسلافنا من الصيادين وجامعي الثمار لم يكونوا بحاجة إلى مكاتب العمل أو اشتراكات النوادي الرياضية (لأنهم كانوا نشطين طوال اليوم ولا يتناولون إلا أطعمة صحية ومغذية... بشرط أن يبذلوا الجهد الكافي للحصول عليها!)، فمن المتصور أن أحفادهم قد يحتاجون إلى تطوير تكيُّفات ثقافية جديدة لحماية قدراتهم العقلية من الضمور. على سبيل المثال: قد يكون علينا أن نلجأ إلى «خلوات التفكير» لتحفيز أجزاء من الدماغ كادت تصبح خاملة، نتيجة الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي في إنجاز كافة المهام الفكرية.

ولكن وإلى أن نصل إلى تلك المرحلة، سيظل حب الاطلاع دافعاً لبعض الأشخاص ليكونوا أكثر نشاطاً على صعيدَي التفكير والتعلم، وهؤلاء هم من يملكون الأمل. ومما يجدر ذكره أن هذا سيمنحهم أيضاً قدرة أكبر على فهم الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه، بما في ذلك استخدامه لأغراض تعزيز القدرات البشرية.

التمتع بروح الريادة

3- تمتلك عقلية ريادية: في الوقت الذي يحاول فيه أصحاب العمل فهم تأثير الذكاء الاصطناعي على مؤسساتهم ووظائفهم، يجد البعض طرقاً للاستفادة من إمكانات الابتكار والتغيير الجذرية التي يوفرها هذا الذكاء. ولا يقتصر الأمر هنا على تفويض المهام المملة أو الشاقة -فالقيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي لا تكمن في المهام التي يؤتمتها؛ بل في كيفية استغلال البشر للوقت الذي يتم توفيره- بل يمتد ليشمل تجربة واختبار أفكار وابتكارات جديدة. فببساطة، يرى أصحاب العقلية الريادية فرصاً لا يلحظها الآخرون، ويبادرون أسرع من غيرهم لاقتناص هذه الفرص من خلال سد الفجوة بين العرض والطلب.

توظيف الذكاء الاصطناعي في إطلاق مشاريع مكلِّفة

على سبيل المثال، في عصر الذكاء الاصطناعي، أصبح بإمكان فرد واحد إطلاق مشروع تجاري كان يتطلب في السابق جيشاً صغيراً من الموظفين؛ إذ يمكنه استخدام الذكاء الاصطناعي لإجراء بحوث السوق، وتطوير المنتجات، وبناء المواقع الإلكترونية، وإطلاق الحملات التسويقية، وإدارة علاقات العملاء؛ بل وتقديم خدمات الدعم للعملاء أيضاً. وبالمثل، يستطيع المحترفون تحويل خبراتهم إلى منتجات وخدمات جديدة، أو تحديد احتياجات العملاء غير الملبَّاة، أو تجربة نماذج عمل كان اختبارها في السابق مكلفاً للغاية أو يستغرق وقتاً طويلاً.

وبهذا المعنى، لا يُعدُّ الذكاء الاصطناعي مجرد أداة لإنجاز المهام القائمة بشكل أسرع أو بأقل تكلفة؛ بل هو فرصة للقيام بأمور كانت في السابق مستحيلة، أو على الأقل غير مجدية اقتصادياً. والفارق الجوهري هنا هو أنه على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يجعل تنفيذ الأفكار أسهل من أي وقت مضى فإنه لا يضمن بالضرورة قدرة الأفراد على ابتكار أفكار جيدة في المقام الأول، ناهيك من تحديد أيٍّ من هذه الأفكار يستحق المتابعة والتنفيذ.

تعزيز القدرات البشرية

4- التزام صاحب العمل بـ«تعزيز» القدرات البشرية بدلاً من «الأتمتة»: تَعِد معظم المؤسسات موظفيها بـ«آفاق التعزيز»؛ وهو ما يعني -في جوهره- عالماً مثالياً تصبح فيه الوظائف أكثر إثارة ومتعة ومكافأة، ويصبح الموظفون أكثر إنتاجية بفضل وجود الذكاء الاصطناعي كشريك أو ذكاءٍ مساند لهم. ومع ذلك، يتخلى كثير من أصحاب العمل عن هذه الرؤية، وينقادون بدلاً من ذلك إلى إغراء الأتمتة وإلغاء الوظائف المبتدئة، سعياً منهم لإظهار عائد على الاستثمار من الذكاء الاصطناعي.

ولحسن الحظ، لا يزال هناك بعض أصحاب العمل الذين لم يتخلوا عن هذا النهج؛ لذا يمكنك اعتبار نفسك محظوظاً وأقل عرضة لخطر استبدال الأتمتة بك، إذا كان صاحب عملك يسعى بصدق لإيجاد طرق لتعزيز القدرات البشرية بدلاً من استبدال الآلات بالبشر في عصر الذكاء الاصطناعي. كما هي الحال دائماً، فإن اختيار جهة العمل (والمدير) بعناية قد يكون له أثر على مسيرتك المهنية يفوق في أهميته ما تمتلكه من مهارات أو سمات شخصية أو مواهب.

الذكاء الاصطناعي لن يضاهي القدرات البشرية

5- احتمالية الوصول إلى «الذكاء الاصطناعي العام» (AGI) أقل مما يعتقده المتحمسون للتكنولوجيا: فكما يوضح غاريسون لوفلي في كتابه «عفا عليه الزمن» (Obsolete)، فإن جزءاً كبيراً من الجدل حول تأثير الذكاء الاصطناعي على البشرية يستند إلى افتراضات مستقبلية تُطرح وكأنها حقائق ثابتة. وعلى وجه الخصوص، تظل فكرة أن الذكاء الاصطناعي سيتطور حتماً من أنظمته الحالية -المثيرة للإعجاب ولكن غير الكاملة- ليصل إلى «الذكاء الاصطناعي العام» (AGI) -القادر على مضاهاة البشر أو التفوق عليهم في كل المجالات المعرفية تقريباً- مجرد تنبؤ، وليست حقيقة علمية راسخة.

في الواقع، هناك فرق جوهري بين بناء آلات قادرة على أداء عدد متزايد من المهام الفكرية، وبين ابتكار آلات تمتلك القدرة على التفكير والاستنتاج والتعلم والتكيف بمرونة تضاهي القدرات البشرية؛ لا سيما في المواقف غير المألوفة. وبالطبع، هذا لا يعني أن الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام أمر مستحيل، ولا يعني أن علينا تجاهل المخاطر الحقيقية للذكاء الاصطناعي لمجرد أن بعض أكثر مؤيديه حماساً يخلطون بين العلم والخيال العلمي. كما أن تحقق الذكاء الاصطناعي العام ليس شرطاً أساسياً ليتمكن الذكاء الاصطناعي من إزاحة ملايين العمال عن وظائفهم.

لا يعرف أحد متى سيظهر الذكاء الاصطناعي العام

ومع ذلك، فإن الافتراض القائل بأن الذكاء البشري ليس سوى ميزة تنافسية مؤقتة، مقدر لها الزوال بمجرد أن تصبح الآلات قوية بما يكفي، هو افتراض لم تثبت صحته على الإطلاق. ومن هذا المنطلق، ربما يكون أكثر ما يبعث على الطمأنينة بشأن عدم تحولك إلى عنصر «عفا عليه الزمن» هو أن أحداً -بمن فيهم أولئك الأكثر ثقة في التنبؤ بزوال دور البشر- لا يعرف في الحقيقة متى سيظهر الذكاء الاصطناعي العام، أو ما إذا كان سيظهر أصلاً، أو كيف سيحدث ذلك.

ورغم أنه من غير الحكمة المراهنة بمسيرتك المهنية على فشل التقدم التكنولوجي، فإن المراهنة على عدم دقة تنبؤات «وادي السيليكون» قد تكون استراتيجية أكثر تعقلاً.

عنصر بشري «ذو قيمة وقادر على التكيُّف»

وفي نهاية المطاف، فإن أفضل وسيلة لتجنب أن تصبح «عنصراً عتيقاً» لا تكمن في الانشغال المفرط بما قد يستطيع الذكاء الاصطناعي فعله أو عدم فعله في المستقبل؛ بل في التركيز على ما يمكنك القيام به اليوم لتظل ذا قيمة، وذا صلة، وقادراً على التكيف. وهذا يعني تنمية المهارات والعقليات واقتناص الفرص التي تتيح لك العمل «مع» الذكاء الاصطناعي بدلاً من التنافس «ضده»، مع الأخذ في الاعتبار أن خيارات جهة عملك قد لا تقل أهمية عن خياراتك الشخصية.

وحتى لو توقف تطور الذكاء الاصطناعي اليوم -وهو أمرٌ مستبعد- فسيظل لزاماً علينا بذل جهودٍ كبيرة لتطوير قدراتنا كبشر؛ كي نكون مؤهلين للمستقبل في سوق عملٍ هزَّ الذكاء الاصطناعي أركانَه بالفعل.

* مجلة «فاست كومباني».

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