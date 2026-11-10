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علوم

اكتشاف أول كوكب يختفي عن التلسكوبات بفعل الجاذبية

تصور فني لكواكب خارج المجموعة الشمسية من فئة المشتري الحار درستها التلسكوبات الفضائية (جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس)
تصور فني لكواكب خارج المجموعة الشمسية من فئة المشتري الحار درستها التلسكوبات الفضائية (جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس)
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اكتشاف أول كوكب يختفي عن التلسكوبات بفعل الجاذبية

تصور فني لكواكب خارج المجموعة الشمسية من فئة المشتري الحار درستها التلسكوبات الفضائية (جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس)
تصور فني لكواكب خارج المجموعة الشمسية من فئة المشتري الحار درستها التلسكوبات الفضائية (جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس)

اكتشف علماء فلك من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس الأميركية أول كوكب معروف يختفي تدريجياً عن مجال الرصد، على بُعد نحو ألف سنة ضوئية من الأرض، بعدما تبيَّن أن جاذبية كوكب آخر غير مرئي تتسبب في تغيير اتجاه مداره، مما يجعله يختفي عن التلسكوبات لعقود.

وأوضح الباحثون أن الكوكب يحمل اسم «TOI-2535 b»، وينتمي إلى فئة الكواكب الغازية العملاقة المعروفة باسم «المشتري الحار»، التي تدور على مسافات قريبة للغاية من نجومها، ويكمل الكوكب دورة حول نجمه كل 8.25 يوم، مقارنة بـ88 يوماً يستغرقها عطارد للدوران حول الشمس، وفق النتائج التي نُشرت، الاثنين، بدورية «The Astrophysical Journal Letters».

وكواكب المشتري الحارة هي كواكب غازية عملاقة تشبه المشتري في حجمها وتركيبها، لكنها تدور على مسافات قريبة للغاية من نجومها، مما يجعل درجات حرارتها مرتفعة للغاية، ويستغرق بعضُها بضعة أيام فقط لإكمال دورة واحدة حول نجومها.

ورصد الباحثون عبور الكوكب أمام نجمه عدة مرات على مدار سبع سنوات، قبل أن تتوقف عمليات رصده تماماً في عام 2026، لكن الكوكب لم يختفِ فعلياً، وإنما تغيَّر اتجاه مداره بفعل جاذبية كوكب مجاور لم يتمكن العلماء من رصده حتى الآن.

واعتمد الاكتشاف على بيانات تلسكوب «TESS» الفضائي، التابع لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، الذي رصد نظام النجم «TOI-2535» بين أبريل (نيسان) 2019 ومارس (آذار) 2026. ويكتشف التلسكوب الكواكب خارج المجموعة الشمسية من خلال قياس الانخفاض الطفيف في سطوع النجوم عندما تمر الكواكب أمامها، وهي ظاهرة تُعرف باسم «العبور».

وأظهرت البيانات أن مواعيد عبور الكوكب لم تكن منتظمة، بل كانت تتقدم أحياناً أو تتأخر بفارق يصل إلى 6 ساعات. كما أصبحت فترات العبور أقصر، وتراجع الانخفاض في سطوع النجم تدريجياً حتى اختفت عمليات العبور تماماً.

وفسّر الباحثون هذه التغيرات بوجود كوكب آخر غير مرئي، تؤثر جاذبيته في مدار «TOI-2535 b». ويتفاعل الكوكبان جاذبياً، مما يؤدي إلى تمايل مداريهما وتغيُّر زاوية ميلهما، على نحو يشبه حركة البلبل الدوّار. ومع استمرار هذا التغير، يخرج الكوكب تدريجياً من نطاق الاصطفاف الذي يسمح برصد عبوره أمام نجمه من الأرض.

ووصف الباحثون النظام بأنه أحد أكثر الأمثلة تطرفاً على التأثيرات المتبادلة بين الكواكب، مشيرين إلى أن الكوكب قد يعبر أمام نجمه مجدداً خلال 30 إلى 50 عاماً، بينما قد يصبح الكوكب المجاور قابلاً للرصد في وقت أقرب.

وتشبه هذه الظاهرة، من حيث المبدأ، السبب الذي يجعل كسوف الشمس وخسوف القمر لا يحدثان كل شهر، إذ يميل مدار القمر حول الأرض عن مستوى مدار الأرض حول الشمس، ولا يحدث الكسوف أو الخسوف إلا عند تحقق اصطفاف دقيق بين الأجرام الثلاثة.

ووفق الفريق، لا تقتصر أهمية الاكتشاف على تفسير اختفاء الكوكب، بل تقدم مؤشرات بشأن كيفية تشكل كواكب «المشتري الحار» وانتقالها إلى مدارات قريبة من نجومها. ويطرح الباحثون احتمالين رئيسيين لذلك؛ أولهما تعرض الكوكب لاضطراب جاذبي عنيف يدفعه إلى مدار بيضاوي، قبل أن تسحبه تفاعلات الجاذبية مع نجمه تدريجياً إلى الداخل؛ وثانيهما انتقاله إلى مدار قريب برفقة كواكب أخرى داخل قرص الغاز والغبار الذي تتشكل فيه الكواكب.

ويرى الباحثون أن التمايل الكبير في مدار «TOI-2535 b» يرجّح وجود تفاعلات جاذبية معقدة بين مكونات النظام، ربما أسهمت بمرور الوقت في تغيير اتجاه مداراتها.

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علوم الفضاء أميركا

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كوثر وكيل (لندن)
علوم

اكتشاف أول كوكب يختفي عن التلسكوبات بفعل الجاذبية

تصور فني لكواكب خارج المجموعة الشمسية من فئة المشتري الحار درستها التلسكوبات الفضائية (جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس)
تصور فني لكواكب خارج المجموعة الشمسية من فئة المشتري الحار درستها التلسكوبات الفضائية (جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس)
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اكتشاف أول كوكب يختفي عن التلسكوبات بفعل الجاذبية

تصور فني لكواكب خارج المجموعة الشمسية من فئة المشتري الحار درستها التلسكوبات الفضائية (جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس)
تصور فني لكواكب خارج المجموعة الشمسية من فئة المشتري الحار درستها التلسكوبات الفضائية (جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس)

اكتشف علماء فلك من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس الأميركية أول كوكب معروف يختفي تدريجياً عن مجال الرصد، على بُعد نحو ألف سنة ضوئية من الأرض، بعدما تبيَّن أن جاذبية كوكب آخر غير مرئي تتسبب في تغيير اتجاه مداره، مما يجعله يختفي عن التلسكوبات لعقود.

وأوضح الباحثون أن الكوكب يحمل اسم «TOI-2535 b»، وينتمي إلى فئة الكواكب الغازية العملاقة المعروفة باسم «المشتري الحار»، التي تدور على مسافات قريبة للغاية من نجومها، ويكمل الكوكب دورة حول نجمه كل 8.25 يوم، مقارنة بـ88 يوماً يستغرقها عطارد للدوران حول الشمس، وفق النتائج التي نُشرت، الاثنين، بدورية «The Astrophysical Journal Letters».

وكواكب المشتري الحارة هي كواكب غازية عملاقة تشبه المشتري في حجمها وتركيبها، لكنها تدور على مسافات قريبة للغاية من نجومها، مما يجعل درجات حرارتها مرتفعة للغاية، ويستغرق بعضُها بضعة أيام فقط لإكمال دورة واحدة حول نجومها.

ورصد الباحثون عبور الكوكب أمام نجمه عدة مرات على مدار سبع سنوات، قبل أن تتوقف عمليات رصده تماماً في عام 2026، لكن الكوكب لم يختفِ فعلياً، وإنما تغيَّر اتجاه مداره بفعل جاذبية كوكب مجاور لم يتمكن العلماء من رصده حتى الآن.

واعتمد الاكتشاف على بيانات تلسكوب «TESS» الفضائي، التابع لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، الذي رصد نظام النجم «TOI-2535» بين أبريل (نيسان) 2019 ومارس (آذار) 2026. ويكتشف التلسكوب الكواكب خارج المجموعة الشمسية من خلال قياس الانخفاض الطفيف في سطوع النجوم عندما تمر الكواكب أمامها، وهي ظاهرة تُعرف باسم «العبور».

وأظهرت البيانات أن مواعيد عبور الكوكب لم تكن منتظمة، بل كانت تتقدم أحياناً أو تتأخر بفارق يصل إلى 6 ساعات. كما أصبحت فترات العبور أقصر، وتراجع الانخفاض في سطوع النجم تدريجياً حتى اختفت عمليات العبور تماماً.

وفسّر الباحثون هذه التغيرات بوجود كوكب آخر غير مرئي، تؤثر جاذبيته في مدار «TOI-2535 b». ويتفاعل الكوكبان جاذبياً، مما يؤدي إلى تمايل مداريهما وتغيُّر زاوية ميلهما، على نحو يشبه حركة البلبل الدوّار. ومع استمرار هذا التغير، يخرج الكوكب تدريجياً من نطاق الاصطفاف الذي يسمح برصد عبوره أمام نجمه من الأرض.

ووصف الباحثون النظام بأنه أحد أكثر الأمثلة تطرفاً على التأثيرات المتبادلة بين الكواكب، مشيرين إلى أن الكوكب قد يعبر أمام نجمه مجدداً خلال 30 إلى 50 عاماً، بينما قد يصبح الكوكب المجاور قابلاً للرصد في وقت أقرب.

وتشبه هذه الظاهرة، من حيث المبدأ، السبب الذي يجعل كسوف الشمس وخسوف القمر لا يحدثان كل شهر، إذ يميل مدار القمر حول الأرض عن مستوى مدار الأرض حول الشمس، ولا يحدث الكسوف أو الخسوف إلا عند تحقق اصطفاف دقيق بين الأجرام الثلاثة.

ووفق الفريق، لا تقتصر أهمية الاكتشاف على تفسير اختفاء الكوكب، بل تقدم مؤشرات بشأن كيفية تشكل كواكب «المشتري الحار» وانتقالها إلى مدارات قريبة من نجومها. ويطرح الباحثون احتمالين رئيسيين لذلك؛ أولهما تعرض الكوكب لاضطراب جاذبي عنيف يدفعه إلى مدار بيضاوي، قبل أن تسحبه تفاعلات الجاذبية مع نجمه تدريجياً إلى الداخل؛ وثانيهما انتقاله إلى مدار قريب برفقة كواكب أخرى داخل قرص الغاز والغبار الذي تتشكل فيه الكواكب.

ويرى الباحثون أن التمايل الكبير في مدار «TOI-2535 b» يرجّح وجود تفاعلات جاذبية معقدة بين مكونات النظام، ربما أسهمت بمرور الوقت في تغيير اتجاه مداراتها.

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علوم الفضاء أميركا
علوم

5 مؤشرات: الذكاء الاصطناعي لن يقلل من قيمة ودور العمل البشري

5 مؤشرات: الذكاء الاصطناعي لن يقلل من قيمة ودور العمل البشري
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5 مؤشرات: الذكاء الاصطناعي لن يقلل من قيمة ودور العمل البشري

5 مؤشرات: الذكاء الاصطناعي لن يقلل من قيمة ودور العمل البشري

​من الصعب اليوم تصفُّح أي صحيفة أو متابعة الأخبار، ناهيك من المشاركة في نقاشات العمل، دون التطرق إلى موضوع الذكاء الاصطناعي. إنه موضوع لا يغيب عن الساحة. ورغم اتساعه فإنه يزخر بطبقات ومحاور فرعية ورسائل متنوعة، تجعل الحديث عنه متجدداً ومثيراً للاهتمام دائماً، كما كتب توماس تشامورو-بريموزيك*.

3 مواقف تجاه الذكاء الاصطناعي

كما أشار غاريسون لوفلي في كتابه الرائع «عفا عليه الزمن» (Obsolete)، يمكن تصنيف مواقف الناس تجاه الذكاء الاصطناعي إلى 3 فئات:

- «المسرِّعون» (Accelerators): الذين يتبنون نظرة طوباوية، مؤمنين بأن الذكاء الاصطناعي سيحل جميع مشكلاتنا، ومن ثم يطالبون بتسريع وتيرة تطويره وتطوره.

- «القلقون»: وفي المقابل نجد «القلقين» (Worriers) الذين يرون أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى انقراض البشر، أو على الأقل يتوقعون أن تكون له آثار مدمرة على حياتنا وأعمالنا.

- «النقاد»: وهناك أيضاً «النقاد» (Critics) الذين يشككون في معظم الادعاءات الشائعة حول الذكاء الاصطناعي -سواء كانت إيجابية أم سلبية- بل ويرى بعضهم -في طرحٍ قد يكون الأكثر إثارة للجدل- أن الذكاء الاصطناعي يحظى بتقدير أكبر بكثير مما يستحق.

التركيز على جوانب لا يمكن للذكاء الاصطناعي فعلها

وبما أن أحداً لا يملك بيانات حول المستقبل، فلن ننحاز هنا إلى أي من هذه المعسكرات؛ فالمستقبل وحده كفيل بتوضيح الأمور، ونقصد هنا المستقبل على مدى العقدين أو العقود الثلاثة المقبلة، وليس عامَي 2027 أو 2028. وفي الواقع، قد يكون الانشغال المفرط بالمستقبل استراتيجية غير صحية؛ إذ يصرفنا عن التعامل مع مشكلات الحاضر وتحدياته؛ ومن بينها كيفية الحفاظ على أهميتنا وقيمتنا المهنية، في عصرٍ بات فيه الذكاء الاصطناعي يؤدي -بلا شك- كثيراً من مهام «اقتصاد المعرفة» التي كانت في السابق حكراً على الذكاء البشري.

وكما توقعتُ في كتابي «أنا، الإنسان» (I, Human) فإن قدرة الذكاء الاصطناعي المتنامية على منافسة المهارات البشرية لا تعيد تعريف ماهية الإنسان فحسب؛ بل تفرض علينا أيضاً التركيز بشكل مضاعف على الجوانب التي لا يمكن للذكاء الاصطناعي فعلها، وذلك لضمان بقائنا قادرين على المنافسة في سوق العمل.

مؤشرات رئيسية

إذن، كيف يمكنك تقييم قابليتك للتوظيف ونجاحك المهني في عصر الذكاء الاصطناعي الحالي؟ وما هي العلامات الإيجابية التي تشير إلى أن وظيفتك لن يُستبدل بها الذكاء الاصطناعي، أو تصبح قديمة بسببه؟

إليك 5 مؤشرات جوهرية ينبغي أخذها في الاعتبار:

1- وظيفتك «غير نمطية» (أو «فوضوية» بطبيعتها): كما أشار لويس جاريكانو الباحث في كلية لندن للاقتصاد، فإن إحدى أفضل طرق مقاومة الأتمتة هي أن تكون وظيفتك فوضوية أو غير متوقعة أو «غير نمطية». ففي الواقع، تكمن قيمة الذكاء الاصطناعي في المقام الأول في أتمتة المهام، ولكن الأتمتة لا يمكن أن تتم إلا بعد توحيد معايير المهام.

وفي المقابل، إذا حاولتَ أتمتة الفوضى فلن تحصل إلا على مزيد من الفوضى على نطاق أوسع. ولا ينبغي الخلط بين هذا وبين امتلاك عقلية غير منظمة أو فوضوية -وهي العقلية التي تجعل حتى الأمور المنظمة والمتوقعة تبدو فوضوية- بل المقصود هو طبيعة العمل التي تتسم، بشكل موضوعي، بعدم القدرة على التنبؤ، والتعقيد، وغياب التكرار؛ أو بعبارة أخرى: عملٌ يخرج عن الأنماط الروتينية!

حب الاطلاع الفكري

2- تمتلك «عقلاً تواقاً للمعرفة»: وكما أوضحتُ أنا وزملائي، فإن المسارات المهنية المعاصرة تتطلب -إلى جانب أخلاقيات العمل القوية والمهارات الاجتماعية- مستويات عالية من الفضول (حب الاطلاع) الفكري. وتزداد أهمية هذا الأمر في عصر الذكاء الاصطناعي الذي يقلل من الحوافز لتنمية الفضول البشري أو استثماره؛ فما الداعي للتعلم إذا كان بإمكانك الحصول على إجابة لأي سؤال بضغطة زر عبر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

في هذا السياق، يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي التوليدي بمثابة «الوجبات السريعة» على المستوى الفكري؛ فهو متاح على مدار الساعة، ويقدم لك ما يشعرك بالرضا بشكل سريع وسهل وغير مكلف، ولكنه يفتقر إلى القيمة الغذائية الحقيقية، كما أنه قد يسبب الإدمان.

تكيُّف ثقافي جديد لحماية قدرات الإنسان العقلية من الضمور

وكما أن أسلافنا من الصيادين وجامعي الثمار لم يكونوا بحاجة إلى مكاتب العمل أو اشتراكات النوادي الرياضية (لأنهم كانوا نشطين طوال اليوم ولا يتناولون إلا أطعمة صحية ومغذية... بشرط أن يبذلوا الجهد الكافي للحصول عليها!)، فمن المتصور أن أحفادهم قد يحتاجون إلى تطوير تكيُّفات ثقافية جديدة لحماية قدراتهم العقلية من الضمور. على سبيل المثال: قد يكون علينا أن نلجأ إلى «خلوات التفكير» لتحفيز أجزاء من الدماغ كادت تصبح خاملة، نتيجة الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي في إنجاز كافة المهام الفكرية.

ولكن وإلى أن نصل إلى تلك المرحلة، سيظل حب الاطلاع دافعاً لبعض الأشخاص ليكونوا أكثر نشاطاً على صعيدَي التفكير والتعلم، وهؤلاء هم من يملكون الأمل. ومما يجدر ذكره أن هذا سيمنحهم أيضاً قدرة أكبر على فهم الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه، بما في ذلك استخدامه لأغراض تعزيز القدرات البشرية.

التمتع بروح الريادة

3- تمتلك عقلية ريادية: في الوقت الذي يحاول فيه أصحاب العمل فهم تأثير الذكاء الاصطناعي على مؤسساتهم ووظائفهم، يجد البعض طرقاً للاستفادة من إمكانات الابتكار والتغيير الجذرية التي يوفرها هذا الذكاء. ولا يقتصر الأمر هنا على تفويض المهام المملة أو الشاقة -فالقيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي لا تكمن في المهام التي يؤتمتها؛ بل في كيفية استغلال البشر للوقت الذي يتم توفيره- بل يمتد ليشمل تجربة واختبار أفكار وابتكارات جديدة. فببساطة، يرى أصحاب العقلية الريادية فرصاً لا يلحظها الآخرون، ويبادرون أسرع من غيرهم لاقتناص هذه الفرص من خلال سد الفجوة بين العرض والطلب.

توظيف الذكاء الاصطناعي في إطلاق مشاريع مكلِّفة

على سبيل المثال، في عصر الذكاء الاصطناعي، أصبح بإمكان فرد واحد إطلاق مشروع تجاري كان يتطلب في السابق جيشاً صغيراً من الموظفين؛ إذ يمكنه استخدام الذكاء الاصطناعي لإجراء بحوث السوق، وتطوير المنتجات، وبناء المواقع الإلكترونية، وإطلاق الحملات التسويقية، وإدارة علاقات العملاء؛ بل وتقديم خدمات الدعم للعملاء أيضاً. وبالمثل، يستطيع المحترفون تحويل خبراتهم إلى منتجات وخدمات جديدة، أو تحديد احتياجات العملاء غير الملبَّاة، أو تجربة نماذج عمل كان اختبارها في السابق مكلفاً للغاية أو يستغرق وقتاً طويلاً.

وبهذا المعنى، لا يُعدُّ الذكاء الاصطناعي مجرد أداة لإنجاز المهام القائمة بشكل أسرع أو بأقل تكلفة؛ بل هو فرصة للقيام بأمور كانت في السابق مستحيلة، أو على الأقل غير مجدية اقتصادياً. والفارق الجوهري هنا هو أنه على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يجعل تنفيذ الأفكار أسهل من أي وقت مضى فإنه لا يضمن بالضرورة قدرة الأفراد على ابتكار أفكار جيدة في المقام الأول، ناهيك من تحديد أيٍّ من هذه الأفكار يستحق المتابعة والتنفيذ.

تعزيز القدرات البشرية

4- التزام صاحب العمل بـ«تعزيز» القدرات البشرية بدلاً من «الأتمتة»: تَعِد معظم المؤسسات موظفيها بـ«آفاق التعزيز»؛ وهو ما يعني -في جوهره- عالماً مثالياً تصبح فيه الوظائف أكثر إثارة ومتعة ومكافأة، ويصبح الموظفون أكثر إنتاجية بفضل وجود الذكاء الاصطناعي كشريك أو ذكاءٍ مساند لهم. ومع ذلك، يتخلى كثير من أصحاب العمل عن هذه الرؤية، وينقادون بدلاً من ذلك إلى إغراء الأتمتة وإلغاء الوظائف المبتدئة، سعياً منهم لإظهار عائد على الاستثمار من الذكاء الاصطناعي.

ولحسن الحظ، لا يزال هناك بعض أصحاب العمل الذين لم يتخلوا عن هذا النهج؛ لذا يمكنك اعتبار نفسك محظوظاً وأقل عرضة لخطر استبدال الأتمتة بك، إذا كان صاحب عملك يسعى بصدق لإيجاد طرق لتعزيز القدرات البشرية بدلاً من استبدال الآلات بالبشر في عصر الذكاء الاصطناعي. كما هي الحال دائماً، فإن اختيار جهة العمل (والمدير) بعناية قد يكون له أثر على مسيرتك المهنية يفوق في أهميته ما تمتلكه من مهارات أو سمات شخصية أو مواهب.

الذكاء الاصطناعي لن يضاهي القدرات البشرية

5- احتمالية الوصول إلى «الذكاء الاصطناعي العام» (AGI) أقل مما يعتقده المتحمسون للتكنولوجيا: فكما يوضح غاريسون لوفلي في كتابه «عفا عليه الزمن» (Obsolete)، فإن جزءاً كبيراً من الجدل حول تأثير الذكاء الاصطناعي على البشرية يستند إلى افتراضات مستقبلية تُطرح وكأنها حقائق ثابتة. وعلى وجه الخصوص، تظل فكرة أن الذكاء الاصطناعي سيتطور حتماً من أنظمته الحالية -المثيرة للإعجاب ولكن غير الكاملة- ليصل إلى «الذكاء الاصطناعي العام» (AGI) -القادر على مضاهاة البشر أو التفوق عليهم في كل المجالات المعرفية تقريباً- مجرد تنبؤ، وليست حقيقة علمية راسخة.

في الواقع، هناك فرق جوهري بين بناء آلات قادرة على أداء عدد متزايد من المهام الفكرية، وبين ابتكار آلات تمتلك القدرة على التفكير والاستنتاج والتعلم والتكيف بمرونة تضاهي القدرات البشرية؛ لا سيما في المواقف غير المألوفة. وبالطبع، هذا لا يعني أن الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام أمر مستحيل، ولا يعني أن علينا تجاهل المخاطر الحقيقية للذكاء الاصطناعي لمجرد أن بعض أكثر مؤيديه حماساً يخلطون بين العلم والخيال العلمي. كما أن تحقق الذكاء الاصطناعي العام ليس شرطاً أساسياً ليتمكن الذكاء الاصطناعي من إزاحة ملايين العمال عن وظائفهم.

لا يعرف أحد متى سيظهر الذكاء الاصطناعي العام

ومع ذلك، فإن الافتراض القائل بأن الذكاء البشري ليس سوى ميزة تنافسية مؤقتة، مقدر لها الزوال بمجرد أن تصبح الآلات قوية بما يكفي، هو افتراض لم تثبت صحته على الإطلاق. ومن هذا المنطلق، ربما يكون أكثر ما يبعث على الطمأنينة بشأن عدم تحولك إلى عنصر «عفا عليه الزمن» هو أن أحداً -بمن فيهم أولئك الأكثر ثقة في التنبؤ بزوال دور البشر- لا يعرف في الحقيقة متى سيظهر الذكاء الاصطناعي العام، أو ما إذا كان سيظهر أصلاً، أو كيف سيحدث ذلك.

ورغم أنه من غير الحكمة المراهنة بمسيرتك المهنية على فشل التقدم التكنولوجي، فإن المراهنة على عدم دقة تنبؤات «وادي السيليكون» قد تكون استراتيجية أكثر تعقلاً.

عنصر بشري «ذو قيمة وقادر على التكيُّف»

وفي نهاية المطاف، فإن أفضل وسيلة لتجنب أن تصبح «عنصراً عتيقاً» لا تكمن في الانشغال المفرط بما قد يستطيع الذكاء الاصطناعي فعله أو عدم فعله في المستقبل؛ بل في التركيز على ما يمكنك القيام به اليوم لتظل ذا قيمة، وذا صلة، وقادراً على التكيف. وهذا يعني تنمية المهارات والعقليات واقتناص الفرص التي تتيح لك العمل «مع» الذكاء الاصطناعي بدلاً من التنافس «ضده»، مع الأخذ في الاعتبار أن خيارات جهة عملك قد لا تقل أهمية عن خياراتك الشخصية.

وحتى لو توقف تطور الذكاء الاصطناعي اليوم -وهو أمرٌ مستبعد- فسيظل لزاماً علينا بذل جهودٍ كبيرة لتطوير قدراتنا كبشر؛ كي نكون مؤهلين للمستقبل في سوق عملٍ هزَّ الذكاء الاصطناعي أركانَه بالفعل.

* مجلة «فاست كومباني».

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الذكاء الاصطناعي العالم
علوم

اختلاف معدلات الطفرات الجينية قد يفسّر تفاوت خطر الإصابة بالسرطان

اختلاف معدلات الطفرات الجينية قد يفسّر تفاوت خطر الإصابة بالسرطان
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اختلاف معدلات الطفرات الجينية قد يفسّر تفاوت خطر الإصابة بالسرطان

اختلاف معدلات الطفرات الجينية قد يفسّر تفاوت خطر الإصابة بالسرطان

كشفت دراسة علمية حديثة أن عدد الطفرات الجينية التي تتراكم في خلايا أعضاء الجسم يختلف بصورة كبيرة من شخص إلى آخر حتى بين الأشخاص الذين لا يعانون أمراضاً.

ووجد الباحثون أن الأنسجة الطبيعية لدى المصابين بالسرطان تحمل مستويات أعلى من الطفرات مقارنة بالأنسجة الطبيعية لدى غير المصابين. وهذا ما يدعم احتمال وجود اختلافات بيولوجية مسبقة في قابلية الخلايا لاكتساب الطفرات، وما قد يساعد على تفسير بعض الاختلافات الفردية في احتمالات الإصابة بالمرض.

وأجرى الدراسة باحثون من مؤسسة «سيتي أوف هوب» City of Hope ومعهد تجين للأبحاث TGen في الولايات المتحدة، ونُشرت نتائجها في مجلة «Cancer Research» في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2026.

أكثر من 4 أضعاف

قارن الباحثون معدلات الطفرات الجينية في الخلايا الطبيعية والسرطانية المأخوذة من خمسة أعضاء في جسم الإنسان هي: المثانة، والقولون، والمريء، والكبد، والرئة، والبروستاتا، والمعدة، بالاستناد إلى مجموعات بيانات جينية سابقة.

وأظهرت النتائج أن الخلايا السرطانية تحمل في المتوسط نحو أربعة أضعاف عدد الطفرات الموجودة في الخلايا الطبيعية. لكن اللافت كان اكتشاف اختلافات كبيرة بين الأشخاص الأصحاء أنفسهم، إذ بلغ متوسط الطفرات لدى أصحاب أعلى المستويات نحو ثمانية أضعاف ما لدى أصحاب أدنى المستويات حتى بعد مراعاة الاختلافات المرتبطة بالعمر.

3 تفسيرات محتملة

اختبر الباحثون ثلاث فرضيات لتفسير الزيادة الكبيرة في الطفرات داخل الخلايا السرطانية. وتفترض الأولى أن الطفرات التي تنشّط الجينات المرتبطة بالسرطان قد تؤدي إلى ظهور طفرات إضافية. أما الثانية فإنها تشير إلى حدوث تغيرات جينية استثنائية وشديدة تتسبب في تراكم أعداد كبيرة من الطفرات خلال فترة قصيرة.

في المقابل، تفترض الثالثة المعروفة باسم «فرضية الذيل» Tail Hypothesis أن بعض الأشخاص لديهم معدلات أساسية أعلى من تراكم الطفرات في خلاياهم، ما قد يزيد استعدادهم للإصابة بالسرطان مع مرور الوقت.

وكانت الفرضية الثالثة الأكثر قدرة على تفسير ارتفاع مستويات الطفرات في الأنسجة الطبيعية لدى مرضى السرطان مقارنة بغير المصابين، ما يشير إلى أن الاختلافات الفردية في تراكم الطفرات قد تكون موجودة قبل ظهور الأورام، وليس بالضرورة نتيجة لنشأتها.

أطلس يكشف اختلافات واسعة بين أنواع الخلايا

وتعزز هذه النتائج دراسة أخرى نُشرت في 29 أغسطس (آب) 2026 على منصة «bioRxiv» للأبحاث الأولية أعدّ فيها باحثون أطلساً شاملاً لمعدلات الطفرات الجينية، وأنماطها في الخلايا البشرية الطبيعية. وحلّل الباحثون 810 عينات من الأنسجة مأخوذة من 172 شخصاً تتراوح أعمارهم بين الولادة و93 عاماً، وشملت 53 نوعاً من الخلايا، والأنسجة.

وأظهرت النتائج اختلافات واسعة في معدلات تراكم الطفرات بين أنواع الخلايا تجاوزت في بعض المقارنات 20 ضعفاً. كما تبين أن الطفرات تتراكم مع التقدم في العمر في معظم أنواع الخلايا، لكن بمعدلات متفاوتة، وأن بعض الأنسجة أظهرت اختلافات ملحوظة بين الأفراد لا يمكن تفسيرها بالعمر وحده.

وتشير الدراسة إلى أن طبيعة الخلايا ونشاطها -إلى جانب عوامل أخرى مثل التعرض للعوامل البيئية المسببة للطفرات- قد تؤثر في سرعة تراكم التغيرات الجينية داخل الجسم. وتوفر هذه النتائج صورة أوسع عن كيفية تراكم الطفرات في الأنسجة الطبيعية، وتدعم أهمية دراسة الاختلافات بين الأفراد وأنواع الخلايا، لفهم المراحل المبكرة التي قد تسبق تطور السرطان.

نحو تقييم أدق لخطر السرطان

وتفتح الدراستان المجال أمام فهم أعمق لأسباب تفاوت خطر الإصابة بالسرطان بين الأشخاص، إذ قد لا يعتمد الأمر فقط على العمر، أو العوامل البيئية، أو وجود طفرات محددة مرتبطة بالمرض، بل قد يكون لمعدل تراكم الطفرات في خلايا الجسم دور إضافي مهم.

ويرى الباحثون أن قياس هذه المعدلات قد يصبح مستقبلاً وسيلة للمساعدة في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان بما يتيح تطوير استراتيجيات وقائية وبرامج للكشف المبكر تتناسب مع الاختلافات البيولوجية بين الأفراد.

ومع ذلك لا تعني هذه النتائج أن كل شخص يحمل عدداً مرتفعاً من الطفرات سيصاب بالسرطان. كما أنها لا توفر حتى الآن اختباراً معتمداً للتنبؤ الفردي بالمرض. ولا تزال هناك حاجة إلى دراسات إضافية لتحديد مدى إمكانية استخدام هذه الاختلافات في تقييم المخاطر، وتوجيه الوقاية.

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الجينات السرطان العالم