«التكنولوجيا السريعة» تضاعف أزمة النفايات الإلكترونية

تبدو الأجهزة الإلكترونية الصغيرة والرخيصة... من سماعات الأذن اللاسلكية والمراوح الصغيرة إلى الألعاب والمصابيح، خيارات عملية لا تستدعي كثيراً من التفكير قبل شرائها أو استبدالها. لكن انتشارها المتزايد يفاقم مشكلة بيئية لا تحظى بالاهتمام الكافي؛ فمع قِصر العمر الافتراضي لبعض هذه المنتجات، ينتهي المطاف بكثير منها في سلال القمامة أو منسية داخل الأدراج، بدلاً من إعادة تدويرها؛ ما يؤدي إلى هدر مواد قابلة للاسترداد ويزيد مخاطر الحرائق المرتبطة بالبطاريات. وتحذر دراسة دولية من أن انخفاض سعر هذه الأجهزة لا يعني انخفاض تكلفتها البيئية.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها شركة «بيلغارد ساينتيفيك كونسلتينغ» بتكليف من منتدى نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)، وهو جمعية دولية تضم 50 منظمة معنية بمسؤولية المنتجين، أن 78 في المائة من المشاركين، البالغ عددهم 10 آلاف و245 شخصاً في 12 دولة أوروبية، اشتروا منتجاً واحداً على الأقل من هذه الفئة خلال الاثني عشر شهراً السابقة. وتكتسب النتائج أهمية خاصة مع اقتراب موسم التخفيضات السنوية، بما فيه «الجمعة السوداء» وعطلات نهاية العام، الذي يشهد إقبالاً على الإلكترونيات منخفضة التكلفة.

ويشير مصطلح «التكنولوجيا السريعة» (Fast Tech) إلى الأجهزة الإلكترونية الرخيصة التي يسهل شراؤها، ويُستخدم بعضها لفترات قصيرة قبل التخلص منه أو استبداله، في نمط استهلاكي يشبه «الموضة السريعة»، القائمة على شراء المنتجات منخفضة التكلفة واستبدالها بوتيرة متسارعة، حسب ما نشره المنتدى عبر موقعه في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

أجهزة رخيصة وعمر قصير

وحسب الدراسة، اختار 55 في المائة من المشاركين هذه المنتجات بسبب انخفاض أسعارها، في حين تذكّر 58 في المائة استخدام منتج واحد على الأقل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. ومن بين هؤلاء، تذكّر 39 في المائة منتجاً تخلصوا منه دون استخدامه، أو بعد استخدامه مرة واحدة، أو خلال شهر من شرائه.

ولا تنتهي المشكلة عند الاستغناء عن الأجهزة، بل تتفاقم بسبب طرق التخلص منها، حسب النتائج. فقد أفاد 29 في المائة من المشترين بأنهم يحتفظون بها في منازلهم، في حين يلقي 23 في المائة منها في النفايات المنزلية العامة، ويضعها 21 في المائة في حاويات إعادة تدوير البلاستيك. في المقابل، قال 27 في المائة إنهم ينقلونها إلى مراكز إعادة التدوير أو المرافق البلدية.

وتؤدي هذه الممارسات إلى تراكم الأجهزة غير المستخدمة أو وصولها إلى مسارات لا تتيح استعادة مكوناتها بكفاءة، بما يهدر مواد يمكن إعادة استخدامها، مثل المعادن والبلاستيك. كما أن بعض الأجهزة يحتوي على بطاريات ليثيوم أيون قد تتسبب في حرائق إذا تعرضت للسحق أو الثقب داخل شاحنات جمع النفايات أو منشآت الفرز والمعالجة.

ووفقاً لنتائج مجموعة عمل تابعة للمنتدى، أفاد 36 في المائة من مشغلي مرافق معالجة النفايات الإلكترونية الذين شملهم استطلاع، بأن منشآتهم شهدت حريقاً مرتبطاً بالبطاريات خلال العام السابق. وتشمل الأجهزة المثيرة للقلق سماعات الأذن اللاسلكية والألعاب الإلكترونية الصغيرة والسجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام.

ووفق الفريق، تكشف النتائج عن فجوة بين معرفة المستهلكين بطبيعة هذه المنتجات وطريقة التخلص منها؛ فرغم أن 83 في المائة من المشاركين يعرفون أنها تحتوي على مكونات إلكترونية، فإن هذا الإدراك لا يضمن التعامل معها على نحو سليم.

مشكلة تتجاوز أوروبا

وقالت ماغدالينا تشاريتانوفيتش، منسقة «منتدى نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية»، إن إلقاء جهاز صغير يعمل بالبطارية في حاوية النفايات المنزلية قد يبدو أمراً غير مهم، لكن تكرار ذلك مع ملايين المنتجات يحوّل الأمر مشكلة خطيرة؛ بسبب هدر الموارد وزيادة مخاطر الحرائق على العاملين والمنشآت التي تتعامل مع النفايات.

وأضافت تشاريتانوفيتش لـ«الشرق الأوسط»، أن المشكلة لا تقتصر على أوروبا، بل يُرجح وجودها في مناطق أخرى من العالم، وقد تصبح أكثر خطورة في البلدان النامية التي تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لجمع النفايات الإلكترونية وإعادة تدويرها. وأوضحت أن انتشار التجارة الإلكترونية والعولمة أتاحا هذه المنتجات في مختلف أنحاء العالم؛ ما يجعل التوعية بمخاطر التخلص غير السليم منها ضرورة بيئية وأمنية.

وأشارت إلى أن صغر حجم الأجهزة يجعل من السهل إلقاؤها في القمامة أو نسيانها داخل الأدراج، مؤكدة أن الحد من المشكلة يتطلب توعية المستهلكين وتسهيل وصولهم إلى نقاط جمع مجانية، مثل الصناديق المخصصة في المتاجر والحاويات الموجودة في الأماكن العامة وخدمات الإرجاع البريدي. لكنها لفتت إلى أن بعض الأجهزة يصعب تفكيكها وإعادة تدويرها حتى بعد جمعها.

وشددت على أهمية إلزام الشركات المنتجة والمنصات التي تبيع هذه الأجهزة بالتسجيل في أنظمة مسؤولية المنتج الممتدة، بما يضمن تغطية تكاليف جمع المنتجات وإعادة تدويرها، إلى جانب إدراج التوعية بكيفية التعامل معها بعد انتهاء عمرها الافتراضي ضمن السياسات المعتمدة.

ويوصي المنتدى المستهلكين بالتفكير في حاجتهم الفعلية إلى الجهاز قبل شرائه، وإصلاح الأجهزة الموجودة أو شراء منتجات مستعملة بدلاً من استبدالها، مع إعادة استخدام الأجهزة الصالحة أو التبرع بها. وعند انتهاء عمر الجهاز، ينبغي تسليمه إلى نقاط الجمع الرسمية أو منافذ استعادة الأجهزة لدى المتاجر، بدلاً من إلقائه في النفايات المنزلية؛ لضمان التعامل معه بصورة سليمة واستعادة مواده القابلة لإعادة التدوير.