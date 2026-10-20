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علوم

«استعمار البيانات الصحية»... من يملك المعرفة والعائد؟

حين تتحول معلومات المرضى إلى منتجات تجارية... كيف نضمن عودة المنافع إلى أصحابها؟

البيانات الصحية تتحول إلى معرفة طبية (المعهد الوطني الأميركي للسرطان)
البيانات الصحية تتحول إلى معرفة طبية (المعهد الوطني الأميركي للسرطان)
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«استعمار البيانات الصحية»... من يملك المعرفة والعائد؟

البيانات الصحية تتحول إلى معرفة طبية (المعهد الوطني الأميركي للسرطان)
البيانات الصحية تتحول إلى معرفة طبية (المعهد الوطني الأميركي للسرطان)

​لنتخيَّل مريضاً عربياً يدخل المستشفى لإجراء صورة أشعة أو تحليل جيني، معتقداً أن بياناته ستُستخدم لعلاجه. ولكن نسخة منها قد تنتقل -بعد إزالة ما يكشف هويته- إلى منصة خارجية لتدريب خوارزمية تشخيصية. وبعد سنوات، قد تعود الخوارزمية إلى المستشفى منتجاً تجارياً مدفوع الثمن، بينما لا يعرف المريض كيف استُخدمت بياناته، ولا تملك المؤسسة حقاً واضحاً في المعرفة الناتجة عنها أو عوائدها. فهل أسهمت هذه البيانات في تقدم الطب بمنافع مشتركة، أم أنها أسهمت في اقتصاد يقدِّم فيه المرضى المعلومات، ويحتفظ غيرهم بالقيمة؟

البيانات ليست مادة خاماً بلا صاحب

طوَّر الباحثان نِك كولدري وأوليسيس ميخياس مفهوم «استعمار البيانات» لوصف تحويل تفاصيل الحياة البشرية إلى مورد اقتصادي تسيطر عليه جهات أخرى. وفي الصحة، لا تكمن المشكلة في انتقال البيانات عبر الحدود بحد ذاته؛ بل في اختلال العلاقة: يقدِّم المرضى صور الأشعة والمعلومات الجينية والسجلات الطبية، بينما تنفرد جهات أخرى بالخوارزميات والمعرفة والعوائد. وهذه البيانات مرتبطة بأشخاص وأُسَر ومجتمعات؛ وقد تكشف أخطاراً صحية لم يعرفها أصحابها بعد، أو تسهم في تطوير وسائل تشخيص وأدوية. لذلك، فإن استخدامها يطرح سؤالاً عن حقوق أصحابها ونصيبهم من منافعها.

ان البيانات الطبية معلومات عن أشخاص حقيقيين تحمل تفاصيل حساسة عن صحتهم وأسرهم وجيناتهم وسلوكهم، وقد تكشف أخطاراً مرضية لم يعرفوها بعد. وعندما تُستخدم هذه البيانات لتدريب نموذج للذكاء الاصطناعي، فإن قيمتها تتجاوز غرض الفحص الأصلي؛ إذ قد تسهم في إنتاج معرفة، أو تطوير وسيلة تشخيص، أو دواء، أو ابتكار منتج تجاري يحقق أرباحاً.

استعمار البيانات الصحية... من يملك المعرفة والعائد؟

من الخصوصية إلى السيادة

تركِّز النقاشات على الخصوصية: هل أُزيل اسم المريض؟ وهل وافق على استخدام بياناته؟ لكن ذلك لا يحسم أسئلة: من يحدد استخداماتها اللاحقة؟ وهل تُستغَل تجارياً بعد انتهاء البحث؟ ومن يحق له فحص النظام أو الاعتراض على نتائجه؟ فقد تُخزَّن البيانات داخل الدولة، بينما تعتمد معالجتها على خدمات سحابية لا تستطيع الجهة الرقابية تدقيقها. لذلك، لا تكفي حماية الملف الطبي؛ بل نحتاج إلى سلطة فعلية لمراقبة الأنظمة التي تستخدمه وتؤثر في القرار العلاجي.

دراسة تكشف 3 فجوات

وقدمت دراسة نُشرت في مايو (أيار) 2026 في «مجلة اقتصاديات وسياسات الصحة العالمية» (Journal of Global Health Economics and Policy) مثالاً على هذه التحديات؛ إذ درس الباحثون 4 شركات أفريقية تستخدم الذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية، مستندين إلى 36 مصدراً منشوراً. وحددوا 3 فجوات: الاعتماد على خدمات سحابية أجنبية، ومحدودية الأدلة المنشورة على الرقابة المحلية على بيانات التدريب وإعادة تدريب النماذج واختبارها، وتفاوت الأطر التنظيمية بين نيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا.

وخلصت الدراسة إلى أن «السيادة التشخيصية» تتجاوز امتلاك البيانات أو تخزينها محلياً، لتشمل القدرة على فحص بيانات التدريب، واختبار أداء النموذج لدى السكان المحليين، ومتابعة تحديثاته، والتدخل عند تراجع أدائه، ومحاسبة المسؤول عن الضرر. واقترح الباحثون صناديق إقليمية للبيانات الصحية، واختبار التقنيات تحت إشراف رقابي متدرج، وآليات تدقيق عامة، وعقود شراء تشترط نقل المهارات والتحقق المحلي.

لكن الدراسة استكشافية؛ فقد اعتمدت على معلومات منشورة، دون تدقيق تقني مباشر أو مقابلات مع الشركات والمرضى والجهات الرقابية. لذلك، لا تثبت وقوع مخالفات لدى الشركات الأربع؛ بل تشير إلى اختلال محتمل في توزيع السيطرة يستدعي مزيداً من البحث والتدقيق.

السؤال العربي

إذا كانت الدراسة تناولت أفريقيا جنوب الصحراء، فإنها تطرح سؤالاً مهماً للعالم العربي. فالمنطقة تضم أنظمة صحية رقمية متقدمة، وأخرى تعاني ضعف السجلات والاتصال والقدرات التنظيمية. وقد تتفاوض الدول الأقدر على شراكات أفضل، بينما تقبل الأنظمة الأقل موارد شروطاً غير متكافئة للحصول على التقنية. وهكذا، قد تتسع الفجوة داخل المنطقة نفسها، إلى جانب الفجوة بين الشمال والجنوب.

والبيانات العربية تكتسب أهميتها من التنوع الجيني والوبائي واللغوي للسكان، وإذا استُخدمت لبناء نماذج لا يستطيع الباحثون المحليون الوصول إليها أو مراجعتها، فقد تصبح المنطقة مصدراً للبيانات وسوقاً للمنتجات، بدلاً من المشاركة في إنتاج المعرفة. وقد يعود النموذج بواجهة عربية، دون أن يكون أداؤه قد اختُبر بما يكفي لفهم اللهجات وطرائق وصف الألم والأنماط المرضية المحلية.

ولهذا، ينبغي ألا يُقاس نجاح التحول الرقمي بعدد الملفات المجموعة أو العقود الموقعة وحده؛ بل بالقدرة المحلية على التحليل والتدقيق والاعتراض. فامتلاك خوادم البيانات لا يمنح الدولة سيادة فعلية ما لم تمتلك خبراء وصلاحيات لفحص النموذج، وفهم حدوده، وإيقاف استخدامه عند الحاجة.

السيادة لا تعني العزلة

لا تعني السيادة حجب البيانات أو رفض التعاون الدولي؛ فالبحوث ضرورية لدراسة الأمراض النادرة وتطوير الطب الدقيق والاستعداد للأوبئة. ولا تكمن المشكلة في استخدام منصة أجنبية؛ بل في غياب شراكة متوازنة ورقابة فعالة. المطلوب تعاون يتيح الاستفادة من التقنيات، مع الاحتفاظ بحق فحص البيانات والنماذج، والتحقق من أدائها، ومساءلة المسؤولين عن القرارات التي تمس المرضى.

من يملك القيمة؟

تبدأ الحماية بموافقة تميِّز الاستخدام البحثي من التجاري، وعقود تحدد أين تُعالج البيانات وكيف تُستخدم لاحقاً، وتضمن تقاسماً عادلاً للملكية الفكرية والمنافع. وينبغي أن تكفل الشراكات دوراً قيادياً للباحثين المحليين، والوصول إلى سجلات التدقيق، واختبار النماذج لدى السكان المحليين، والإبلاغ عن تحديثاتها والحوادث المرتبطة بها، والاستثمار في القدرات الحاسوبية والمهارات العربية. كما ينبغي أن تتيح العقود للحكومات والمستشفيات تغيير المورِّد دون فقدان البيانات أو الارتهان لخدماته.

في الاقتصاد الطبي، قد تستمر قيمة بيانات المريض طويلاً بعد انتهاء الفحص. لذلك، لا يكفي السؤال عن حمايتها من السرقة؛ بل يجب أن نسأل: من يحوِّلها إلى معرفة؟ ومن يملك المعرفة؟ وهل تعود فوائدها إلى الأشخاص والمجتمعات التي جاءت منها؟ فالشراكة العادلة تتيح تقاسم المعرفة والقدرة والعائد. أما حين يقدِّم طرف البيانات ويحتكر الآخر قيمتها، فإن التعاون قد يتحول إلى علاقة تبعية، مهما بدا متقدماً.

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علوم

«استعمار البيانات الصحية»... من يملك المعرفة والعائد؟

البيانات الصحية تتحول إلى معرفة طبية (المعهد الوطني الأميركي للسرطان)
البيانات الصحية تتحول إلى معرفة طبية (المعهد الوطني الأميركي للسرطان)
TT
TT

«استعمار البيانات الصحية»... من يملك المعرفة والعائد؟

البيانات الصحية تتحول إلى معرفة طبية (المعهد الوطني الأميركي للسرطان)
البيانات الصحية تتحول إلى معرفة طبية (المعهد الوطني الأميركي للسرطان)

​لنتخيَّل مريضاً عربياً يدخل المستشفى لإجراء صورة أشعة أو تحليل جيني، معتقداً أن بياناته ستُستخدم لعلاجه. ولكن نسخة منها قد تنتقل -بعد إزالة ما يكشف هويته- إلى منصة خارجية لتدريب خوارزمية تشخيصية. وبعد سنوات، قد تعود الخوارزمية إلى المستشفى منتجاً تجارياً مدفوع الثمن، بينما لا يعرف المريض كيف استُخدمت بياناته، ولا تملك المؤسسة حقاً واضحاً في المعرفة الناتجة عنها أو عوائدها. فهل أسهمت هذه البيانات في تقدم الطب بمنافع مشتركة، أم أنها أسهمت في اقتصاد يقدِّم فيه المرضى المعلومات، ويحتفظ غيرهم بالقيمة؟

البيانات ليست مادة خاماً بلا صاحب

طوَّر الباحثان نِك كولدري وأوليسيس ميخياس مفهوم «استعمار البيانات» لوصف تحويل تفاصيل الحياة البشرية إلى مورد اقتصادي تسيطر عليه جهات أخرى. وفي الصحة، لا تكمن المشكلة في انتقال البيانات عبر الحدود بحد ذاته؛ بل في اختلال العلاقة: يقدِّم المرضى صور الأشعة والمعلومات الجينية والسجلات الطبية، بينما تنفرد جهات أخرى بالخوارزميات والمعرفة والعوائد. وهذه البيانات مرتبطة بأشخاص وأُسَر ومجتمعات؛ وقد تكشف أخطاراً صحية لم يعرفها أصحابها بعد، أو تسهم في تطوير وسائل تشخيص وأدوية. لذلك، فإن استخدامها يطرح سؤالاً عن حقوق أصحابها ونصيبهم من منافعها.

ان البيانات الطبية معلومات عن أشخاص حقيقيين تحمل تفاصيل حساسة عن صحتهم وأسرهم وجيناتهم وسلوكهم، وقد تكشف أخطاراً مرضية لم يعرفوها بعد. وعندما تُستخدم هذه البيانات لتدريب نموذج للذكاء الاصطناعي، فإن قيمتها تتجاوز غرض الفحص الأصلي؛ إذ قد تسهم في إنتاج معرفة، أو تطوير وسيلة تشخيص، أو دواء، أو ابتكار منتج تجاري يحقق أرباحاً.

استعمار البيانات الصحية... من يملك المعرفة والعائد؟

من الخصوصية إلى السيادة

تركِّز النقاشات على الخصوصية: هل أُزيل اسم المريض؟ وهل وافق على استخدام بياناته؟ لكن ذلك لا يحسم أسئلة: من يحدد استخداماتها اللاحقة؟ وهل تُستغَل تجارياً بعد انتهاء البحث؟ ومن يحق له فحص النظام أو الاعتراض على نتائجه؟ فقد تُخزَّن البيانات داخل الدولة، بينما تعتمد معالجتها على خدمات سحابية لا تستطيع الجهة الرقابية تدقيقها. لذلك، لا تكفي حماية الملف الطبي؛ بل نحتاج إلى سلطة فعلية لمراقبة الأنظمة التي تستخدمه وتؤثر في القرار العلاجي.

دراسة تكشف 3 فجوات

وقدمت دراسة نُشرت في مايو (أيار) 2026 في «مجلة اقتصاديات وسياسات الصحة العالمية» (Journal of Global Health Economics and Policy) مثالاً على هذه التحديات؛ إذ درس الباحثون 4 شركات أفريقية تستخدم الذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية، مستندين إلى 36 مصدراً منشوراً. وحددوا 3 فجوات: الاعتماد على خدمات سحابية أجنبية، ومحدودية الأدلة المنشورة على الرقابة المحلية على بيانات التدريب وإعادة تدريب النماذج واختبارها، وتفاوت الأطر التنظيمية بين نيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا.

وخلصت الدراسة إلى أن «السيادة التشخيصية» تتجاوز امتلاك البيانات أو تخزينها محلياً، لتشمل القدرة على فحص بيانات التدريب، واختبار أداء النموذج لدى السكان المحليين، ومتابعة تحديثاته، والتدخل عند تراجع أدائه، ومحاسبة المسؤول عن الضرر. واقترح الباحثون صناديق إقليمية للبيانات الصحية، واختبار التقنيات تحت إشراف رقابي متدرج، وآليات تدقيق عامة، وعقود شراء تشترط نقل المهارات والتحقق المحلي.

لكن الدراسة استكشافية؛ فقد اعتمدت على معلومات منشورة، دون تدقيق تقني مباشر أو مقابلات مع الشركات والمرضى والجهات الرقابية. لذلك، لا تثبت وقوع مخالفات لدى الشركات الأربع؛ بل تشير إلى اختلال محتمل في توزيع السيطرة يستدعي مزيداً من البحث والتدقيق.

السؤال العربي

إذا كانت الدراسة تناولت أفريقيا جنوب الصحراء، فإنها تطرح سؤالاً مهماً للعالم العربي. فالمنطقة تضم أنظمة صحية رقمية متقدمة، وأخرى تعاني ضعف السجلات والاتصال والقدرات التنظيمية. وقد تتفاوض الدول الأقدر على شراكات أفضل، بينما تقبل الأنظمة الأقل موارد شروطاً غير متكافئة للحصول على التقنية. وهكذا، قد تتسع الفجوة داخل المنطقة نفسها، إلى جانب الفجوة بين الشمال والجنوب.

والبيانات العربية تكتسب أهميتها من التنوع الجيني والوبائي واللغوي للسكان، وإذا استُخدمت لبناء نماذج لا يستطيع الباحثون المحليون الوصول إليها أو مراجعتها، فقد تصبح المنطقة مصدراً للبيانات وسوقاً للمنتجات، بدلاً من المشاركة في إنتاج المعرفة. وقد يعود النموذج بواجهة عربية، دون أن يكون أداؤه قد اختُبر بما يكفي لفهم اللهجات وطرائق وصف الألم والأنماط المرضية المحلية.

ولهذا، ينبغي ألا يُقاس نجاح التحول الرقمي بعدد الملفات المجموعة أو العقود الموقعة وحده؛ بل بالقدرة المحلية على التحليل والتدقيق والاعتراض. فامتلاك خوادم البيانات لا يمنح الدولة سيادة فعلية ما لم تمتلك خبراء وصلاحيات لفحص النموذج، وفهم حدوده، وإيقاف استخدامه عند الحاجة.

السيادة لا تعني العزلة

لا تعني السيادة حجب البيانات أو رفض التعاون الدولي؛ فالبحوث ضرورية لدراسة الأمراض النادرة وتطوير الطب الدقيق والاستعداد للأوبئة. ولا تكمن المشكلة في استخدام منصة أجنبية؛ بل في غياب شراكة متوازنة ورقابة فعالة. المطلوب تعاون يتيح الاستفادة من التقنيات، مع الاحتفاظ بحق فحص البيانات والنماذج، والتحقق من أدائها، ومساءلة المسؤولين عن القرارات التي تمس المرضى.

من يملك القيمة؟

تبدأ الحماية بموافقة تميِّز الاستخدام البحثي من التجاري، وعقود تحدد أين تُعالج البيانات وكيف تُستخدم لاحقاً، وتضمن تقاسماً عادلاً للملكية الفكرية والمنافع. وينبغي أن تكفل الشراكات دوراً قيادياً للباحثين المحليين، والوصول إلى سجلات التدقيق، واختبار النماذج لدى السكان المحليين، والإبلاغ عن تحديثاتها والحوادث المرتبطة بها، والاستثمار في القدرات الحاسوبية والمهارات العربية. كما ينبغي أن تتيح العقود للحكومات والمستشفيات تغيير المورِّد دون فقدان البيانات أو الارتهان لخدماته.

في الاقتصاد الطبي، قد تستمر قيمة بيانات المريض طويلاً بعد انتهاء الفحص. لذلك، لا يكفي السؤال عن حمايتها من السرقة؛ بل يجب أن نسأل: من يحوِّلها إلى معرفة؟ ومن يملك المعرفة؟ وهل تعود فوائدها إلى الأشخاص والمجتمعات التي جاءت منها؟ فالشراكة العادلة تتيح تقاسم المعرفة والقدرة والعائد. أما حين يقدِّم طرف البيانات ويحتكر الآخر قيمتها، فإن التعاون قد يتحول إلى علاقة تبعية، مهما بدا متقدماً.

علوم

جين شائع يكشف سرّ سرعة تطور مرض باركنسون

مرض باركنسون ويظهر يساراً إلى الأسفل «مستوى الدوبامين الطبيعي» ويميناً «مستوى الدوبامين في مرض باركنسون»
مرض باركنسون ويظهر يساراً إلى الأسفل «مستوى الدوبامين الطبيعي» ويميناً «مستوى الدوبامين في مرض باركنسون»
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جين شائع يكشف سرّ سرعة تطور مرض باركنسون

مرض باركنسون ويظهر يساراً إلى الأسفل «مستوى الدوبامين الطبيعي» ويميناً «مستوى الدوبامين في مرض باركنسون»
مرض باركنسون ويظهر يساراً إلى الأسفل «مستوى الدوبامين الطبيعي» ويميناً «مستوى الدوبامين في مرض باركنسون»

أظهرت دراسة حديثة أن متغيرات وراثية في جين «إم سي 1 آر» (MC1R) ترتبط بتسارع تدهور الأعراض الحركية لدى المصابين بمرض باركنسون، وهذا ما قد يساعد مستقبلاً في تحديد المرضى الأكثر عرضة لتقدم الحالة بالمرضية وتيرة أسرع.

اختبار جيني بسيط

أجرى الدراسة باحثون من معهد ماس جنرال بريغهام لعلوم الأعصاب في بوسطن ومن جامعة هارفارد الأميركية، ونُشرت نتائجها في دورية «JAMA Neurology» في 8 سبتمبر (أيلول) 2026. وتشير النتائج إلى أن اختباراً جينياً بسيطاً قد يوفر أداة إضافية لتقدير مسار المرض وتحسين تصميم التجارب السريرية، كما يفتح المجال أمام بحث جين «إم سي 1 آر» بوصفه هدفاً محتملاً لعلاجات جديدة تستهدف مسار المرض.

وقال الدكتور زيكون تشن من قسم طب الأعصاب مستشفى ماساتشوستس العام كلية الطب بجامعة هارفارد الباحث الرئيسي في الدراسة، إن متغيرات «إم سي 1 آر» كانت شائعة بين المشاركين، وارتبطت بتقدم أسرع بشكل ملحوظ للمرض. وأشار إلى أن أهمية هذا الاكتشاف تزداد، لأن المسار البيولوجي المرتبط بالجين يمكن استهدافه دوائياً، كما أظهرت أبحاث سابقة على نماذج حيوانية تأثيرات وقائية محتملة لتنشيطه.

جين معروف بلون الشعر والجلد

يعدّ مرض باركنسون اضطراباً عصبياً تنكسياً يتطور تدريجياً مع فقدان الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين في الدماغ، ما يؤدي إلى أعراض مثل الرعشة وبطء الحركة وتيبس العضلات واضطرابات التوازن والتنسيق.

أما جين «إم سي 1 آر» فعادة ما يرتبط بلون الشعر والجلد، واشتهر خصوصاً بعلاقته بالشعر الأحمر وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد الميلانيني (melanoma). لكنّ للجين أيضاً دوراً في تنظيم كيفية استجابة الخلايا بما فيها الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين للإجهاد التأكسدي.

ورغم أن الشعر الأحمر سمة نادرة نسبياً، فإن المتغيرات التي تقلل وظيفة «إم سي 1 آر» بصورة جزئية أكثر شيوعاً. ووجد الباحثون أن أكثر من 60 في المائة من مرضى باركنسون من أصول أوروبية في الدراسة كانوا يحملون أحد هذه المتغيرات.

تدهور حركي أسرع بنحو 30 في المائة

اعتمد الباحثون في الدراسة الأساسية على بيانات طويلة الأمد من مبادرة «Parkinson's Progression Markers Initiative (PPMI)»، وهي دراسة دولية تابعت بعض المشاركين لمدة تصل إلى 12 عاماً. وشملت المرحلة الأساسية 383 شخصاً مصاباً بمرض باركنسون غير المرتبط بطفرات وراثية معروفة تسبب المرض. وقارن الباحثون المرضى الذين يحملون متغيرات في جين «إم سي 1 آر» تقلل من وظيفة الجين بغير الحاملين لها.

وأظهرت النتائج أن حاملي هذه المتغيرات شهدوا تراجعاً في الوظائف الحركية أسرع بنحو 30 في المائة، مقارنة بغير الحاملين. وكان التأثير مرتبطاً بعدد نسخ المتغير الجيني؛ فقد سجل الأشخاص الذين يحملون نسختين من متغيرات فقدان الوظيفة، معدل تدهور حركي أسرع بنحو 63 في المائة مقابل نحو 27 في المائة لدى من يحملون نسخة واحدة.

نتائج تتكرر في مجموعات أخرى

لم تتوقف النتائج عند مجموعة الدراسة الأساسية؛ إذ أعاد الباحثون تحليلها باستخدام مجموعة مستقلة ضمت 587 مريضاً شاركوا في تجارب سريرية مختلفة. وفي هذه المجموعة ارتبط حمل متغيرات «MC1R» بتدهور حركي أسرع بنحو 50 في المائة، ما عزز النتائج الأولية.

كما درس الباحثون مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين ظهرت لديهم مؤشرات مبكرة على مرض باركنسون، لكنهم لم يكونوا قد حصلوا بعد على تشخيص سريري. وكان حاملو المتغيرات أكثر من 4 مرات عرضة لتطور المرض مقارنة بغير الحاملين.

وقال جاكسون شوماخر من قسم طب الأعصاب مستشفى ماساتشوستس العام كلية الطب بجامعة هارفارد الباحث المشارك في الدراسة، إن أهمية النتائج تكمن في تكرار العلاقة عبر مجموعات مختلفة ومراحل متعددة من المرض بما في ذلك الأشخاص الذين لم يُشخّصوا بعد والمرضى في المراحل المبكرة والمرضى الذين يتلقون علاجات تعتمد على الدوبامين.

هل يصبح جين «إم سي 1 آر» هدفاً لعلاج باركنسون؟

تمثل النتائج امتداداً لأبحاث سابقة أجراها الفريق حول العلاقة بين «MC1R» وباركنسون وسرطان الجلد الميلانيني. ويرى الباحثون أن النتائج السريرية الجديدة إلى جانب أدلة سابقة من التجارب قبل السريرية أظهرت تأثيرات وقائية محتملة لبعض الأدوية التي تنشط مسار «MC1R» توفر أساساً لمزيد من البحث في إمكانية استهداف هذا المسار علاجياً.

ومع ذلك لا تعني النتائج أن متغيرات «MC1R» تتسبب وحدها في تسارع مرض باركنسون، ولا أن الاختبار الجيني يمكنه حالياً التنبؤ بدقة بمسار المرض لدى كل مريض. ويحتاج الأمر إلى دراسات إضافية لتأكيد العلاقة وفهم آليتها وتحديد ما إذا كان استهداف «MC1R» يمكن أن يغير بالفعل مسار المرض.

وقد يمهد هذا البحث إذا تأكدت نتائجه في دراسات مستقبلية أمام نهج أكثر تخصيصاً في التعامل مع مرض باركنسون يقوم على استخدام المعلومات الوراثية للمساعدة في فهم اختلاف سرعة تطور المرض بين المرضى.

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علوم

الروبوتات الشبيهة بالإنسان... تصاميم مستقلة ومتعددة الأغراض

رقصة إيقاعية لروبوتات شبيهة بالبشر
رقصة إيقاعية لروبوتات شبيهة بالبشر
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الروبوتات الشبيهة بالإنسان... تصاميم مستقلة ومتعددة الأغراض

رقصة إيقاعية لروبوتات شبيهة بالبشر
رقصة إيقاعية لروبوتات شبيهة بالبشر

يُلوّح لي الروبوت، فأُلوّح له بتردد. وأُحدق في وجهه الأسود الزجاجي ولا أستطيع تماماً أن أُدرك ما إذا كان يستجيب فعلاً لما أفعله، أم يتبع أوامر من مشغّله الواقف على بُعد خطوات... أمدّ يدي إليه، فيُعيد الإيماءة ذاتها، وحين أحاول أن أصافح يده المكسوة بقفاز، فإن ذراعه لا تتحرك. أنا أعيش الآن في حديقة «غالاكسي روبوت بارك» في كوريا الجنوبية، تجربة المستقبل - أو على الأقل رؤية لما قد يكون عليه.

تلويح متبادل بين المشاهد والروبوت

حتى الآن، شاهد الملايين مقاطع مصورة متداولة عن الروبوتات الشبيهة بالإنسان. وفي أفضل حالاتها فإنها تكسر أرقاماً عالمية في الألعاب الرياضية وتُؤدي رقصات متزامنة ومعقدة. أما في أسوأ حالاتها، فهي تصطدم برأسها في الجدران وتشتعل فيها النيران. وقد أقدم بعضها على ركل الأطفال وصفعهم عن غير قصد.

وتتمثل الوعود بشأن هذه الروبوتات في أنها ستتمكن يوماً من التصرف كالبشر. ويراها كثيرون التجسيد الأمثل لثورة الذكاء الاصطناعي. لكن إلى أي مدى نحن قريبون من ذلك المستقبل؟ وأي دور نريد أن تؤديه الروبوتات فيه؟

تُقدم هذه الحديقة في سيول التي افتتحتها شركة «غالاكسي كورب» للترفيه والتكنولوجيا، الممثلة لكبار نجوم موسيقى البوب الكورية، في صيف العام الحالي - رؤية واحدة تُخفف فيها الروبوتات أعباءنا، إذ إنها تُرفه عنا، وترقص إلى جانبنا، وتكون رفقاءنا. ويوحي هذا المكان بأن ذلك المستقبل بات على الأبواب.

روبوتات صينية رخيصة

وفي صميم هذه الرؤية تقف شركة «يونيتري روبوتكس» Unitree Robotics الصينية، فهي العقل المدبّر وراء الروبوتات الشبيهة بالإنسان التي تظهر في أغلب مقاطع الفيديو المتداولة، والعرض الأكثر جذباً في الحديقة. ويُعدّ طراز «جي 1» G1 الرائد من إنتاج شركة «يونيتري» من أكثر الروبوتات الشبيهة بالإنسان توفراً في العالم. وبسعر يبلغ نحو 13500 دولار، فهو من الخيارات الأكثر تحمّلاً، مقارنة بنماذج بعض الشركات التي تتجاوز أسعارها مئات آلاف الدولارات.

ويعلو أرضَ الحديقة تمثالٌ للروبوت «جي 1» يرتدي زيّ رائد فضاء. في لفتة لا تخلو من بلاغة مُثيرة للحيرة: لماذا يحتاج روبوت إلى بدلة فضاء؟ يبدو الأمر انعكاساً لجانب جوهري في صناعة الروبوتات الشبيهة بالإنسان، ألا وهو التنافر بين الرؤية والواقع، بين شكل يوحي بالذكاء وأجساد لا تزال تفتقر فعلياً إلى أي ذكاء حقيقي.

لقد صارت الآلات تُجمّع المنتجات في المصانع، وتُقدّم لنا الطعام، وتُنظف أرضياتنا بالمكانس الكهربائية، بينما تنقلنا السيارات الآلية من مكان إلى آخر. ويُشارك الناس في برامج تلفزيون الواقع ليروا إن كان بمقدورهم الوقوع في الحب مع رفيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

تصاميم مستقلة تنفذ الأوامر

غير أن الحدود القصوى التالية تتمثل في روبوتات قادرة على فعل ما نريده، متى أردنا، وباستقلالية تامة.

ولتحقيق هذا الغرض، يتخيّل كثيرون روبوتات تبدو كالبشر، على افتراض أنها الأنسب للتنقل في عالم صُمم خصيصاً للإنسان. ويحمل هذا الشكل أيضاً دلالة خاصة، وإيحاء بالوعي الذي كان حتى وقت قريب حكراً على الخيال العلمي.

يقول جون ماكورميك، الفنان والأستاذ في جامعة «سوينبرن» للتكنولوجيا في أستراليا الذي يعمل على برمجة روبوتاته الخاصة من إنتاج شركة «يونيتري»: «ثمة كمية كبيرة من الاحتمالات التي يتصورها الكثيرون منا في أذهانهم حول أعمال هذه الروبوتات الشبيهة بالإنسان».

وتتعزّز هذه الإمكانية حين نرى الروبوتات ترقص بسلاسة تشبه الإنسان، كما فعلت روبوتات «يونيتري» في برنامج «أميركا غوت تالنت» أو في حفل رأس السنة القمرية الصيني. غير أن مثل هذه العروض تُولّد توقعات غير واقعية بشأن قدرات هذه الروبوتات، وفق ما أفاد ماكورميك، مُضيفاً أن حركاتها تبدو معقدة، لكنها لا تزال في معظمها تتبع برمجيات مُحددة مسبقاً.

رقصة إيقاعية لروبوتات شبيهة بالبشر

كما قد تكون هذه الروبوتات أقل إبهاراً في البيئات التجارية، مقارنة بالعروض المُتقنة التي تخضع لبرمجة دقيقة ومحيط تسوده سيطرة مُحكمة، وهو ما أدركته وأنا أتابع العرض الرئيسي في «حديقة غالاكسي للروبوتات»: مشهد استعراضي من الرقص والفنون القتالية يمتد لمدة 50 دقيقة ويُقدمه 10 روبوتات شبيهة بالإنسان.

وبصفة عامة، لم يكن العرض مبهراً بالمستوى ذاته الذي بلغه حفل رأس السنة القمرية في الصين، حيث أدّت روبوتات «يونيتري» حركات بهلوانية متواصلة.

ويُرجّح آلان فيرن، أستاذ الروبوتات في جامعة ولاية أوريغون، أن ذلك يعكس الفارق بين الفعاليات الاستثنائية التي تُكرّس الشركة جميع مواردها لصقلها وإتقانها، وما تستطيع هذه الروبوتات تقديمه في البيئات التجارية التي تستلزم عروضاً متكررة يومياً. وأضاف: «إن كنت ستجعل هذه الروبوتات تؤدي حركات بهلوانية مثل الشقلبة الخلفية وسواها من الحركات الصعبة، فسوف تكسر المزيد من الروبوتات، وسيكون أمراً مُكلفاً للغاية».

آلات روبوتية... لكل المهمات

وفي الوقت الراهن، يمكن إنجاز أي مهمة عملية، نود أن يُؤديها روبوت شبيه بالإنسان، بصورة أفضل بواسطة آلة أكثر تخصصاً وأقل شبهاً بالإنسان. فروبوت التجميع في المصنع، على سبيل المثال، لا يحتاج إلى أرجل أو وجه.

وكان هذا جليّا في حديقة غالاكسي للروبوتات، حيث تكون الآلات الأكثر فائدة هي الأقل تشبهاً بالإنسان.

لقد طلبت مشروب كوكتيل من نادل يتألف من ذراعين مثبّتتين على كرة ضخمة. وكانت الذراعان تضخّان جرعات من عصير البرتقال وعصير اليوزو في وعاء، وترجها لمزج المكونات. والمشروب الناتج يخرج بدرجة حرارة الغرفة، وذي طعم قوي للغاية.

لكن في مرحلة ما من المستقبل، لن يكون من المجدي اقتصادياً بناء روبوت متخصص لكل سيناريو محتمل، حسبما قال فيرن، مُضيفاً أن الهدف هو صنع روبوتات مستقلة ومتعددة الأغراض وغير مثالية في تنفيذ مهمة واحدة، وإنما جيدة بما يكفي في أداء المهمات كافة.

ولبلوغ تلك الغاية، يراهن المستثمرون على أن الروبوتات الشبيهة بالإنسان ستشهد طفرة تكنولوجية، على غرار ما حدث في صناعة الذكاء الاصطناعي عام 2022 عند إطلاق «تشات جي بي تي». غير أن فيرن أشار إلى أنه من غير الواضح كم سيستغرق ذلك من الوقت، مُضيفاً أن نماذج الذكاء الاصطناعي أتيح لها التدرب على محتوى الإنترنت بأسره، في حين لا توجد كميات ضخمة من بيانات التدريب للروبوتات الشبيهة بالإنسان.

مدخل حديقة «غالاكسي روبوت بارك» في سيول

وفي الحديقة، كانت الروبوتات القادرة على «التفكير» من تلقاء ذاتها تبدو بعيدة المنال. لنأخذ على سبيل المثال الروبوت الذي صافحته. يبدو كأنه يتصرف باستقلالية، لكن حين تتأمله عن كثب: نجد أن مُشغّله الذي يضع يديه خلف ظهره بتراخٍ، يُمسك بجهاز للتحكم. وكانت روبوتات أخرى شبيهة بالإنسان في الحديقة تُدار أيضاً بصورة أكثر وضوحاً: مثل روبوت للملاكمة الذي يلكم ويركل، وروبوت لكرة قدم يمكن للزوار توجيهه لركل الكرة.

وثمة أيضاً تساؤل حول نوع المستقبل الذي نتخيله في وجود الروبوتات. هل نريدها أن ترقص معنا إضافة إلى إنجاز مهامنا المنزلية؟ وماذا يحدث حين تزول رهبة الحداثة والابتكار؟

أبدى زوار الحديقة في سيول مشاعر متباينة. إذ قالت بريندا ستون (57 عاماً) من ولاية كولورادو، إنها وجدت الروبوتات المُؤدية للعروض مثيرة للإعجاب، لكنها لا تعتقد أنها ستعود لزيارة الحديقة مجدداً. وأوضحت أنها تحضر العروض والحفلات لترى البشر بكل نقائصهم. وقالت إن «الذكاء الاصطناعي سيكون مثالياً»، ولكن ليس بالمعنى الإيجابي للكلمة.

* خدمة «نيويورك تايمز»

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