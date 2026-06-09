طفلة أميركية في العاشرة من عمرها ترفع 82 كيلوغراماً من الأثقال

فركت لوسي ميلغريم الطباشير على راحتيها، ووضعت حذاءها الرياضي ذا الرقبة العالية باللونين الوردي والأزرق على أرضية الصالة الرياضية. وثنت ركبتيها، ودفعت وركيها للخلف، وأخذت أنفاساً عميقة... ثم عندما أعطى والدها إشارة البدء، استعدَّت ورفعت ثقلاً وزنه 145 رطلاً (65.77 كيلوغرام) في تمرين «الرفعة الميتة» (Deadlift)، كما كتب دانييل فريدمان *. («الرفعة الميتة» تمرين للتدريب على رفع الأثقال، يُرفع فيه قضيب مُحمَّل عن الأرض إلى مستوى الوركين، بحيث يكون الجذع عمودياً على الأرض، قبل إعادته إلى الأرض، كما جاء في «الويكيبيديا»).
بطلة في رفع الأثقال والمصارعة
تبلغ لوسي من العمر 10 سنوات، ووزنها 58 رطلاً. (26.3 كيلوغرام). قالت وهي تُحكم قبضتها على الثقل: «أخيراً أستطيع أن ألمس (قضيب الثقل) بأصابعي!».
وقد انضممتُ إلى لوسي ووالديها، ميشيل وبريت ميلغريم، في صالة الألعاب الرياضية المنزلية في لونغ آيلاند بنيويورك، لمشاهدة أحد تمارين لوسي لتقوية العضلات.
أكملت لوسي، التي تدرس في الصف الرابع، تمارين رفع الأثقال بتمارين السحب لأعلى، وتمارين الغطس على الحلقات.
بدأت لوسي تدريبات القوة في سن الثامنة، وهي تحمل 3 أرقام قياسية أميركية في رفع الأثقال. كما أنها بطلة في المصارعة.
وهي أيضاً نجمة حسابات «إنستغرام» و«تيك توك» التي يديرها والداها، والتي يبلغ عدد متابعيها معاً 232 ألف متابع. وقد حصد مقطع فيديو على «إنستغرام»، ظهرت فيه وهي ترفع نحو 82 كيلوغراماً في بطولة لرفع الأثقال -وهو رقم قياسي شخصي- أكثر من 67 مليون مشاهدة، و3.7 مليون إعجاب.
وقالت إنها أصبحت مهتمة برفع الأثقال بعد مشاهدة والديها يتدربان. وطلبت من والدها -وهو محامٍ ومدرب مصارعة- أن يدربها. وأكد والدها أنه لم يضطر أبداً إلى حثِّها على التدريب أو محاولة رفع أوزان أثقل. وقال: «لوسي بطبيعتها من النوع الذي إذا قالت إنها ستفعل شيئاً، فمن الأفضل أن نتنحى جانباً».
مؤثرون ومؤثرات في اللياقة البدنية
ولوسي واحدة من مجموعة صغيرة -ولكنها متنامية- من الأطفال المؤثرين في مجال اللياقة البدنية، الذين يجذبون عدداً كبيراً من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي. ينشر آباء هؤلاء الأطفال في المرحلة الابتدائية -وحتى الصغار منهم- مقاطع فيديو لأطفالهم وهم يرفعون الأثقال، ويدفعون الزلاجات الثقيلة، ويؤدون تمارين التعلق، ويستعرضون عضلاتهم.
وقالت هيذر فاس، المديرة التنفيذية لاتحاد رفع الأثقال الأميركي، إن حقيقة جذب هذه الحسابات لعدد كبير من المتابعين تعكس كلاً من الارتفاع الأخير في ممارسة تمارين القوة بين الشباب، وحقيقة أنها لا تزال غير شائعة.
وأضافت: «عندما يرى الناس طفلاً يرفع الأثقال، وبتقنية وأداء جيدين، فإن ذلك يُثير إعجابهم حقاً».
موقف العِلم السابق
وحتى قبل نحو 20 عاماً، كانت السلطات الطبية تنصح الأطفال بعدم رفع الأوزان الثقيلة. ويعود ذلك الاعتقاد في معظمه إلى سوء فهم مفاده أن تمارين القوة قد تعيق نمو الأطفال من خلال إتلاف صفائح النمو، وهي أضعف جزء في العظام، كما أوضح الدكتور أندرو بيترسون، أستاذ طب الأطفال وجراحة العظام في جامعة أيوا.
وأضاف بيترسون: «لقد اتخذوا موقفاً متشدداً للغاية ضدها». وقد انعكس هذا الموقف على مدربي الشباب والصالات الرياضية.
و«صفيحة النمو» (growth plate)، هي صفيحة من غضروف زجاجي تقع في كل كردوس في نهاية طرفَي العظام الطويلة، وهي توجد لدى الأطفال والمراهقين، كما جاء في «الويكيبيديا».
تمارين القوة «آمنة للأطفال»
لكن البحوث أظهرت أن تمارين القوة يمكن أن تكون آمنة ومفيدة للأطفال، ما داموا في سن تسمح لهم باتباع التعليمات، ويخضعون لإشراف دقيق من مدرب أو اختصاصي يرشدهم إلى الوضعية والتقنية الصحيحة، والتدرج في التمارين.
وأوصى تقرير صادر عن الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال عام 2020 بتمارين المقاومة للأطفال والمراهقين، لا لتحسين صحتهم ولياقتهم البدنية فحسب؛ بل أيضاً للوقاية من الإصابات والتعافي منها.
وأضاف بيترسون، الذي شارك في تأليف تقرير 2020: «نعلم أنها آمنة منذ فترة طويلة، ولكن لا يزال هناك بعض المدربين التقليديين الذين كانوا يترددون في إدخال الأطفال الصغار إلى صالة الأثقال».
وأضاف: «أعتقد أن الناس بدأوا يدركون جدوى هذه الطريقة»، ما يجعل الرياضيين الشباب أقوى وأكثر قدرة على التحمل.
ازدياد شعبية رياضة الأطفال
واليوم، يزداد عدد الأطفال الذين يمارسون تمارين القوة. وقد أطلق «هايروكس» (Hyrox) -وهو سباق لياقة بدنية شهير يجمع بين الجري وتمارين القوة- أخيراً، قسماً خاصاً بالشباب. وعندما أطلق الاتحاد الأميركي لرفع الأثقال فعالية للأطفال من سن 8 إلى 13 عاماً في عام 2015، لم يشارك سوى 10 أطفال في المسابقة الوطنية. هذا العام سيشارك 65 طفلاً، وفي العام المقبل يخطط الاتحاد لفتح 120 مقعداً لتلبية الطلب، كما قالت فاس.
وأوضحت فاس أن الأطفال الذين يشاركون إنجازاتهم في القوة على وسائل التواصل الاجتماعي يساعدون في «كسر الصورة النمطية» وإظهار أن هذه الرياضة يمكن أن تكون آمنة وممتعة، «ما دام البالغون المسؤولون يوفرون بيئة آمنة».
ومثال آخر على ممارسة الأطفال للرياضة؛ تمارس الشقيقتان وينتر وسكاي دوبوك، البالغان من العمر 7 و4 سنوات على التوالي، تمارين «كروس فيت» (CrossFit) المعدلة، منذ أن كانا قادرَين على المشي. ويملك والداهما، فرانكو وميشيل دوبوك، صالة رياضية لتدريبات «كروس فيت» في ميامي، ويديران حساباً على «إنستغرام» يتابعه أكثر من 120 ألف شخص.
* خدمة «نيويورك تايمز».