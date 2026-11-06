«تتراباك»: السعودية تتيح فرصاً استثمارية في تصنيع الأغذية والتعبئة وإعادة التدوير

قال كونستانتين كوليسنيك، المدير التنفيذي لشركة «تتراباك» في المنطقة العربية، إن تركيز السعودية على تعزيز الأمن الغذائي والإنتاج المحلي وتنويع الاقتصاد، تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030»، أوجد فرصاً استثمارية واعدة في تصنيع الأغذية ومعالجتها والتعبئة والتغليف وإعادة التدوير.

وأضاف أن التوسع في الإنتاج المحلي يعزز مرونة سلاسل الإمداد، ويمكّن الشركات من تلبية احتياجات السوق السعودية والأسواق الإقليمية، غير أن القرارات الاستثمارية تظل مرتبطة بحجم الطلب والجدوى الاقتصادية والقدرات الإنتاجية. وأشار إلى أن «تتراباك» تعمل في المملكة منذ عام 1980، وتنتج منشأتها في جدة العبوات الكرتونية لتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية، إلى جانب تعاونها مع شركات محلية على تحديث الإنتاج والتحول الرقمي والاستدامة.

وأوضح كوليسنيك أن شركات الأغذية والمشروبات تواجه تحدياً رئيسياً يتمثل في تحويل الأفكار المبتكرة التي تستجيب لتطلعات المستهلكين إلى منتجات قابلة للتصنيع والتعبئة والإنتاج على نطاق تجاري. ويتطلب نجاح المنتج تحقيق التوازن بين المذاق والقوام والقيمة الغذائية والسعر، إلى جانب توافر المكونات وملاءمة خطوط الإنتاج ومتطلبات سلامة الأغذية والتعبئة والتغليف.

وقال إن التحولات في تفضيلات المستهلكين تجعل من الضروري أن تستند قرارات تطوير المنتجات إلى أبحاث السوق والتعاون مع المنتجين، لا إلى متابعة الاتجاهات العامة وحدها. فالمستهلكون حول العالم يتجهون بصورة متزايدة إلى المنتجات التي تلبي تطلعاتهم في مجالات الصحة والعافية والراحة والاستدامة، وتمنحهم تجارب جديدة، مع استمرار تفضيل الخيارات المألوفة التي تحظى بثقتهم.

تقول «تتراباك» إن مستهدفات «رؤية 2030» تعزز من فرص الاستثمار في تصنيع الأغذية ومعالجتها وتعبئتها وإعادة تدويرها في السعودية (الشرق الأوسط)

وفي الشرق الأوسط، تبرز هذه الاتجاهات بالتوازي مع اهتمام كبير بجودة الأغذية وسلامتها وتوافرها بأسعار تعكس قيمتها، حسب كوليسنيك. وقال إن «تتراباك» تتابع تحولات تفضيلات المستهلكين عبر الأبحاث وتحليل اتجاهات الأسواق والعمل الوثيق مع منتجي الأغذية والمشروبات، بهدف فهم احتياجات الجمهور ومساعدة الشركات على تطوير منتجات تستجيب لها.

وتجمع تقارير «ترينديبيديا» التي تصدرها الشركة بين أبحاثها والدراسات الخارجية، لتزويد العملاء برؤى عن التغيرات في سلوك المستهلكين ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تطوير المنتجات. لكن كوليسنيك شدد على ضرورة اختبار الاتجاهات في كل سوق على حدة؛ لأن انتشار توجه عالمي لا يعني بالضرورة وجود طلب مماثل محلياً، كما أن اهتمام المستهلكين المعلن بمنتج ما لا ينعكس دائماً على قرارات الشراء الفعلية.

اختبار الأفكار

وأوضح كوليسنيك أن تطوير منتج جديد يتجاوز الفكرة الأولية؛ فالمنتج الواعد يحتاج إلى العمل على وصفته ومذاقه وقوامه وقيمته الغذائية وسعره، مع مراعاة توافر المكونات ومتطلبات التصنيع والتعبئة وسلامة الغذاء. وتؤثر قدرات خطوط الإنتاج وخيارات التعبئة والتغليف أيضاً في إمكانية طرح المنتج وتوسيعه تجارياً.

وتساعد «تتراباك» عملاءها على اختبار الوصفات وتقنيات المعالجة في بيئات إنتاج تجريبية، من خلال التعاون وتجارب المنتجات في مراكز تطوير المنتجات التابعة لها. ويتيح ذلك اكتشاف التحديات التقنية في وقت مبكر وإجراء التعديلات قبل الانتقال إلى الإنتاج على نطاق أوسع. وقال كوليسنيك إن الشركة تستعرض، خلال مشاركتها في معرض «جلفود للتصنيع»، مجموعة حلولها التي تهدف إلى مساعدة منتجي الأغذية على تحويل أفكارهم إلى فرص عملية لتطوير منتجات جديدة.

وتوفر أبحاث المستهلكين وسيلة لفهم الأولويات وتحديد الاحتياجات التي لم تُلبَّ بعد، وتقييم جدوى الأفكار الجديدة وإمكان تطويرها. كما يساعد تحليل الأسواق على تكوين صورة أوضح عن أداء فئات المنتجات ومستويات المنافسة والفرص الناشئة.

وتعتمد «تتراباك» على هذه التحليلات لمساعدة عملائها على فهم المؤشرات والتغيرات في سلوك المستهلكين وتقدير أثرها المحتمل في ابتكار المنتجات. وتأتي بعد ذلك مرحلة التحقق من مدى ملاءمة النتائج لسوق محددة ولطبيعة المنتج المراد تطويره. ويرى كوليسنيك أن الجمع بين أبحاث المستهلكين وتحليل الأسواق والخبرات الفنية وتجارب المنتجات وتقنيات المعالجة والتعبئة يمنح المنتجين أساساً أكثر واقعية لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وفيما يتعلق بالتقنيات الحديثة، قال إنها تتيح مراقبة عمليات الإنتاج والتحكم فيها بدقة واتساق أكبر، بما يساعد على تحسين جودة المنتجات وسلامتها، إلى جانب كشف فرص رفع الكفاءة التشغيلية. لكنه أكد ضرورة اختيار التقنية التي تناسب طبيعة المنتج واحتياجات المصنع، بدلاً من تبنيها لمجرد مواكبة التطورات التكنولوجية.

وتقدم «تتراباك» حلولاً لمعالجة الأغذية والأتمتة، من بينها منصة «تتراباك فاكتوري أو إس»، التي تساعد العملاء على إدارة عمليات الإنتاج والاستفادة بصورة أفضل من البيانات التشغيلية. وتهدف هذه الحلول، حسب كوليسنيك، إلى تحقيق التوازن بين توقعات المستهلكين ومتطلبات الإنتاج، مع مراعاة حجم الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد والتكاليف.

كونستانتين كوليسنيك المدير التنفيذي لشركة «تتراباك» في المنطقة العربية

خفض الهدر وتحسين كفاءة المصانع

وأشار كوليسنيك إلى أن الابتكار في معالجة الأغذية يمكن أن يعالج أوجه القصور في مراحل الإنتاج المختلفة، من تقليل فاقد المنتجات وفترات توقف خطوط الإنتاج، إلى ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والمواد الكيميائية. ويمكن الوصول إلى ذلك من خلال تطوير المعدات وتصميم خطوط الإنتاج، وتحسين العمليات وتحديث الأنظمة، إضافة إلى استخدام الأتمتة وتقنيات المراقبة المتقدمة.

وقال إن الخطوة الأولى غالباً هي تحديد مصادر الهدر في العمليات الإنتاجية، ثم اختيار الحلول المناسبة لمعالجتها. وتقدم «تتراباك» حلولاً وخدمات متخصصة في معالجة الأغذية لمساعدة العملاء على تحسين الأداء وتقليل الهدر، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويخفض التكاليف التشغيلية. وتشمل هذه الحلول تحسين أداء المعدات القائمة، ورفع مستوى التحكم في عمليات الإنتاج، والاستفادة من المنتجات الثانوية للتصنيع وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بما يتيح استخداماً أفضل للمواد الخام.

وفي صناعة التعبئة والتغليف، تتوزع جهود خفض الانبعاثات والتكاليف على تقليل الأثر البيئي للمواد المستخدمة، ورفع كفاءة استخدام الموارد في التصنيع، وتطوير أنظمة جمع العبوات وإعادة تدويرها، وتصميم عبوات يمكن التعامل معها بعد انتهاء استخدامها. وأكد كوليسنيك أن هذه الجهود ينبغي أن تراعي الدور الأساسي للتعبئة في حماية الغذاء والحفاظ على جودته وضمان توزيعه بأمان.

وتساعد «تتراباك» منتجي الأغذية والمشروبات على دراسة حلول تعبئة توازن بين حماية المنتجات وكفاءة استخدام الموارد والحد من الأثر البيئي. ومن الأمثلة التي ذكرها كوليسنيك حل «تتراركارت»، الذي يستخدم عبوات كرتونية مخصصة لأغذية يمكن حفظها لفترات طويلة من دون تبريد. وأوضح أن تقييم الأداء البيئي لهذا النوع من التعبئة يجب أن يتم بمقارنته بالخيارات الأخرى، استناداً إلى دراسات متكافئة لتقييم دورة حياة المنتجات.

أما استعداد المستهلكين لدفع أسعار إضافية مقابل منتجات أكثر استدامة، فيختلف من شخص إلى آخر. ولفت كوليسنيك إلى أن الاستدامة أصبحت عاملاً مؤثراً في قرارات الشراء، مستشهداً بدراسة أجرتها «تتراباك» في السعودية عام 2024، أظهرت أن 64 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أعربوا عن قلقهم حيال القضايا البيئية والتلوث وهدر الغذاء. وقال إن النتائج تؤكد أهمية فهم توقعات المستهلكين في الأسواق المحلية، وتحقيق التوازن بين الاعتبارات البيئية والأسعار المناسبة وجودة المنتجات.

المنتجات النباتية والأغذية الوظيفية

وفي تقييمه لفرص المنتجات النباتية والأغذية الوظيفية، قال كوليسنيك إن القطاعين يتيحان فرصاً واعدة للنمو، لكن من المهم عدم التعامل مع أي منهما على أنه سوق واحدة متجانسة. فالمنتجات النباتية تختلف من حيث مكوناتها وفئاتها ومذاقها وأسعارها ومناسبات استهلاكها، فيما تشمل الأغذية الوظيفية منتجات متنوعة تستجيب لاحتياجات غذائية مختلفة، من البروتين والألياف إلى المنتجات المرتبطة بأنماط حياة أو مراحل عمرية معينة.

وأضاف أن ارتفاع الاستثمارات واهتمام المستهلكين لا يضمنان وحدهما وجود طلب مستدام. فالنجاح التجاري يرتبط بتكرار الشراء، والأسعار التنافسية، وقدرة المنتج على تلبية تطلعات المستهلكين من حيث المذاق والقيمة الغذائية وسهولة الاستهلاك. وعلى المدى الطويل، تتوقف فرص النمو على تلبية احتياجات فعلية وتقديم تجربة مرضية بسعر مناسب.

ولذلك، يتعين على المنتجين التركيز على المذاق والقوام والادعاءات المتعلقة بالقيمة الغذائية وتركيبة المنتجات وطريقة تقديمها، إلى جانب اختبار الأفكار الجديدة مع الفئات المستهدفة. وقال كوليسنيك إن «تتراباك» تدعم عملاءها في هذه المجالات من خلال الخبرات المتخصصة في المكونات الغذائية وتطبيقاتها، وحلول تطوير المنتجات وتقنيات المعالجة، لمساعدتهم على استكشاف الفرص وتقييم إمكانية تحويلها إلى منتجات قابلة للتطوير والإنتاج.

وتطرق إلى تقنيات التخمير لإنتاج الكتلة الحيوية والتخمير الدقيق، بوصفهما من التقنيات الناشئة في قطاع الأغذية الجديدة، الذي يسعى إلى تنويع مصادر الغذاء وتطوير أساليب إنتاج أكثر استدامة. وتوفر هذه التقنيات فرصاً للشركات الراغبة في دخول سوق سريعة النمو، لكن جدواها الاقتصادية تتوقف على التطبيقات المستخدمة وتكاليف الإنتاج وتقبل المستهلكين، وعلى القدرة على توسيع الإنتاج مع الحفاظ على استقرار العمليات وجودة المخرجات.

وأشار إلى أن الاستثمارات الحكومية يمكن أن تؤدي دوراً محورياً في دعم الابتكارات الناشئة ومساعدتها على التقدم، لا سيما في ظل الجهود العالمية لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير أنظمة إنتاج قادرة على التكيف مع التغير المناخي. لكن الانتقال من تطوير التقنية إلى الإنتاج التجاري يطرح تحديات؛ إذ تعتمد هذه الأساليب على استخدام الكائنات الحية الدقيقة لإنتاج الأغذية ومكوناتها، مثل البروتينات البديلة، ما يتطلب التحقق من كفاءة الإنتاج وفهم خصائص الكائنات الدقيقة وسلوكها وتأثيرها في المنتج النهائي، فضلاً عن تحديد المعدات الملائمة والامتثال للمتطلبات التنظيمية.

ولدعم الشركات العاملة في هذا المجال، أنشأت «تتراباك» مركزاً لتطوير تقنيات الأغذية الجديدة في مدينة كارلسهامن بالسويد. ويوفر المركز إمكانات لتطوير عمليات التخمير وإجراء تجارب تساعد على توسيع نطاق الإنتاج والتحقق من كفاءة التقنيات، بما يمكّن الشركات من تقييم الجدوى الفنية ومعالجة التحديات قبل الانتقال إلى الإنتاج التجاري.

تساعد «تتراباك» عملاءها على اختبار الوصفات وتقنيات المعالجة في بيئات إنتاج تجريبية (الشرق الأوسط)

فرص السوق السعودية

وقال كوليسنيك إن تركيز السعودية على تعزيز الأمن الغذائي والإنتاج المحلي وتنويع الاقتصاد، تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030»، أوجد فرصاً استثمارية في تصنيع الأغذية ومعالجتها والتعبئة والتغليف وإعادة التدوير. ويسهم التوسع في الإنتاج المحلي في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، كما يساعد الشركات على تلبية احتياجات السوق السعودية والأسواق الإقليمية.

لكنه أوضح أن قرارات الاستثمار تظل مرتبطة بحجم الطلب الاستهلاكي والجدوى الاقتصادية لفئات المنتجات والقدرات الإنتاجية والاحتياجات الخاصة بكل شركة. وتتمتع «تتراباك» بحضور في المملكة منذ عام 1980، وتنتج منشأتها في جدة العبوات الكرتونية لتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية.

وتواصل الشركة العمل مع منتجي الأغذية والمشروبات في المملكة على مبادرات لتحديث العمليات ورفع الكفاءة التشغيلية وتحسين إدارة الموارد. ومن الأمثلة على ذلك تعاونها مع شركة «الربيع»، الذي أُعلن عنه في عام 2025 ويمتد لعدة سنوات، ويستهدف تحديث مرافق الإنتاج التابعة للشركة عبر التحول الرقمي وتطوير التقنيات وتبني مبادرات للاستدامة.

وعن أثر التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف المواد الخام والشحن، قال كوليسنيك إنها زادت حالة عدم اليقين أمام شركات الأغذية والتعبئة والتغليف، سواء في تأمين المواد الخام أو إدارة العمليات اللوجستية والتخطيط للإنتاج، نتيجة تأثيرها في توافر المواد الخام والمنتجات النهائية وتكاليفها وحركة نقلها.

وأضاف أن متابعة سلاسل الإمداد ومراقبة أدائها تساعدان الشركات على تقييم المخاطر المحتملة والاستجابة لها بسرعة أكبر. أما ضمان استمرارية العمليات في الأسواق الإقليمية، فيتطلب التنسيق الوثيق مع العملاء والشركاء، والتخطيط الفعال، ودراسة خيارات بديلة لتأمين المواد الخام والخدمات اللوجستية عند الحاجة.

وأكد أن دعم استمرارية عمليات العملاء وموثوقيتها يأتي في مقدمة أولويات «تتراباك»، مشيراً إلى أن الشركة تستفيد من شبكتها العالمية وتتعاون مع العملاء والشركاء لإدارة المخاطر المرتبطة بسلاسل الإمداد، وضمان استمرار العمليات التشغيلية والتكيف مع المتغيرات المتسارعة في الأسواق.