أثارت الزيارة التي أجراها بلال إردوغان، النجل الأصغر للرئيس التركي رجب طيب، إلى لبنان حيث اجتمع مع كبار المسؤولين وأقيمت له لقاءات شعبية في شمال البلاد، أسئلة في البرلمان في أنقرة، وفق ما أفادت وسيلة إعلام محلية، يوم الاثنين.

وفي زيارة بدأت، الخميس، واستمرت 3 أيام، التقى بلال إردوغان الذي لا يشغل أي منصب حكومي، الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء نواف سلام.

كما التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وهو أعلى مرجعية دينية للمسلمين السّنّة، إضافة إلى زعماء دينيين من طوائف أخرى في لبنان، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتوجه رجل الأعمال، البالغ (45 عاماً)، بمرافقة السفير التركي في لبنان مراد لوتيم، إلى مدينة طرابلس في شمال البلاد، حيث التقى بعض السكان إضافة إلى حفيدة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، ومحافظة عكار الحدودية مع سوريا، حيث التقى مسؤولين دينيين ومحليين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام في لبنان.

وأثارت هذه الزيارة أسئلة في البرلمان التركي وجّهها أحد النواب إلى وزير الخارجية هاكان فيدان، وفق صحيفة «إفرينسيل» اليسارية.

وذكرت أن حيدر ألتينتاش، العضو في «الحزب الديمقراطي» الصغير ذي التوجهات الوسطية اليمينية، سأل عن الصفة التي زار بها إردوغان لبنان، وما إذا كانت وزارة الخارجية أو أي مؤسسة حكومية أخرى قد كلفته بمهمة.

كما سأل عن الصفة التي رافقه بها السفير، معتبراً أن من المصلحة العامة توضيح ما إذا كان أشخاص لا يحملون صفة رسمية قد شاركوا في محادثات دبلوماسية.

ووفق لائحة البرلمان التركي، يجب الرد على الأسئلة الكتابية في غضون 15 يوماً.

ويدير بلال إردوغان منظمة خيرية تنشط في مجال التعليم. ورغم أن بعض المراقبين طرحوا اسمه كخليفة محتمل لوالده، نُقل عنه أنه لا يملك أي طموحات سياسية.