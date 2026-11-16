ضباط إسرائيليون يحذرون من «الاحتلال السخيف الجديد» للأراضي السورية

بعد حوالي سنتين من الاحتلال الجديد، شكا ضباط ممن يخدمون في المواقع الإسرائيلية المتقدمة، ما اعتبروه «احتلالا سخيفا بلا معنى»، وطالبوا قيادتهم السياسية باتخاذ قرارات واضحة تضع حدا لهذا الاحتلال وتستبدله بتفاهمات سياسية مع دمشق.

وحذر الضباط من أن استمرار الوضع القائم يؤدي فقط إلى تأجيج العداء لإسرائيل. بل أنه قد يجعل الناس العاديين يختارون سبيل المقاومة، حتى من دون تدخل من تنظيمات معادية مثل «داعش» و«جبهة النصرة» أو الحوثيين.

وأكد هؤلاء الضباط أن غياب سياسة واضحة للدولة وإبقاء كمية كبيرة من القوات العسكرية يخلق حالة سريالية، فالضباط يضطرون إلى إشغال الجنود، وهؤلاء ينفذون عمليات سخيفة بلا هدف حقيقي. وتصرفاتهم تؤجج العداء للناس.

وجاء في تقرير نشره الصحفي ينيف كوفوفيتش في صحيفة «هآرتس»، الأحد، إنه «بعد مرور سنتين تقريبا على سقوط نظام الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024 وتقدم قوات الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الحدود في هضبة الجولان، يبدو أن الساحة السورية أصبحت انعكاسا دقيقا للمفهوم الأمني - السياسي لحكومة بنيامين نتنياهو: الاستيلاء على الاراضي كإنجاز بحد ذاته من دون أي استراتيجية أو رغبة في تحويل التفوق العسكري إلى اتفاق سياسي مستقر.

فعلى الصعيد السياسي ينظر إلى الاستيلاء على المواقع الأمامية الجديدة، والسيطرة على المنطقة العازلة والقرى التي وراءها كإجراء احترازي للدفاع عن المستوطنات الشمالية، لكن شهادات القادة والجنود النظاميين وجنود الاحتياط العائدين من مهمات في ذلك القطاع ترسم صورة مناقضة تماما. وفي أحاديث مغلقة يقول هؤلاء إن الجيش الإسرائيلي «يحتفظ بحشد كبير ومكلف من القوات في منطقة تكاد تخلو من أي نشاط، ويختلق نشاطات استباقية لتبرير وجوده هناك. وليس هذا فقط، بل هو يخلق ايضا مواجهات يومية مع المدنيين، الامر الذي يزيد الخطر الذي تسعى إسرائيل للدفاع عن نفسها ضده».

وتنقل الصحيفة شهادات الضباط، فيقول «ح»، وهو قائد خدم مؤخرا في ذلك القطاع: «كان الشعور السائد هو أن الجميع يمارسون نوعا من الخداع. نحن هناك، لذلك يجب علينا اختلاق قصة تفيد ان الوضع خطير، جزء من النشاط العملياتي – لا اريد قول كل شيء، لكن جزءا كبيرا منه – هو فقط ذريعة لوجودنا». يضيف «لا ترى أي شيء، لا يوجد شيء، وهذا يجعل الأمر كله يبدو تافها تماما».

ويقول «ج»، وهو مقاتل أنهي مؤخرا جولة أخرى من الخدمة في ذلك القطاع: «كانوا يكررون باستمرار ان سيارات التندر البيضاء (التي ترمز لهجوم حماس في 7 أكتوبر 2023) قد تأتي في أي لحظة. طوال فترة تواجدنا هناك لم يكن هناك أي شيء، حتى في أوساط أكثر الأعضاء تسمما والمستوطنين، الذين يؤمنون بشكل راسخ بـ(حرب القيامة)، كان هناك ضعف تام بالإحساس بأهمية المهمة».

ويؤكد التقرير أنه «على المشهد السوري لا تظهر القيادة السياسية أي رغبة في المضي قدما بمفاوضات جدية مع النظام الجديد في دمشق، ويبدو أنها تعتبر سيطرتها في المنطقة بحد ذاتها انجازا نهائيا». ويكشف أن الجيش ينقسم على نفسه في تقييم الرئيس السوري أحمد الشرع، فقيادة المنطقة الشمالية تشك كثيرا بالشرع وتعتبر الهدوء الحالي مجرد تهدئة تكتيكية. ومن جهة أخرى يرى جهاز الاستخبارات أنه إلى جانب الأخطار الكامنة يجب بجدية فحص إمكانية ان تسمح مصالح الشرع الحكومية – الرغبة في استقرار سوريا وإنعاش اقتصادها ورفع العقوبات – ببلورة تفاهمات أمنية تدريجية وحذرة معه، من دون تعريض إسرائيل للخطر.

وينقل التقرير عن مصادر أمنية معينة، الإشادة بحرص الشرع في عدة مقابلات وتصريحات على التأكيد أنه يتطلع إلى إعادة بناء سوريا وفتح صفحة جديدة مع دول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل وتشيد بنشاط قوات الأمن السورية التي تعمل على إفشال تهريب السلاح من إيران إلى لبنان، بما في ذلك ضبط صواريخ غراد. لكن بالمقابل، فإن كل هذه الإشارات استقبلت بتجاهل كبير في إسرائيل.

ويضيف التقرير أنه «في الوقت الذي تتعامل فيه القيادة السياسية مع القطاع السوري كذخر استراتيجي حيوي، يشعر مئات آلاف جنود الاحتياط المنتشرين لفترة طويلة عبر الحدود أنهم عبء لا حاجة إليه وهدر كبير للموارد وخمول عملياتي مقنع لنشاطات أمنية مهمة». ويقول جندي الاحتياط «ج»: «كنا نرسل على الأغلب بحجة العثور على السلاح، بعد ذلك يحضر لنا بندقية صيد قديمة، مع أن كل عائلة في المناطق الريفية هناك لديها بندقية صيد للدفاع عن النفس». ويضيف أن الملل العملياتي وغياب التهديد الحقيقي يدفع احيانا إلى تضخيم أحداث هامشية بشكل مصطنع، من أجل خلق شعور باليقظة والتحرك».

ويحذر التقرير من أن محاولة ملء الفراغ بتواجد عسكري كثيف تدفع الجيش الإسرائيلي إلى استيراد انماط عمل مألوفة من الضفة الغربية إلى جنوب سوريا، إذ يدخل الجنود إلى القرى السورية كل يوم تقريبا، ويقومون بعمليات تفتيش في الليل للبيوت، ويأخذون الأشخاص من الأسرة ويحققون مع السكان ويعتقلون المشتبه فيهم، وينقلونهم أحيانا إلى إسرائيل للتحقيق معهم. ويقول «ي»، وهو ضابط احتياط خدم في المنطقة العام الماضي: «يعتمد هذا النشاط على الاقتحامات والتحقيق والاعتقال وحرية الحركة الكاملة للقوات، مثلما هي الحال في الضفة الغربية». ويضيف: «المشكلة تكمن في أننا في سوريا نتعامل مع سكان يعيشون في دولة ذات سيادة وليس في أرض محتلة منذ خمسين سنة. ومحاولة تطبيق نفس الأسلوب عليهم ستؤدي في نهاية المطاف إلى توجيه غضبهم ضدنا. أنا غير متأكد ما إذا كان الجيش يعرف الثمن».

ويحذر من السيطرة المباشرة على روتين الحياة وعيش السكان. ويقول إنه «على طول الطرق وضع الجيش لافتات تحذير باللغة العربية تحذر السكان المحليين: «قد يعرض السفر في قافلة تضم أكثر من ثلاث سيارات حياتكم للخطر بسبب رد فعل قوات الجيش الإسرائيلي». كما يحذر من تقييد الجيش وصول الرعاة السوريين إلى المراعي ومصادر المياه من أجل إبعادهم عن مناطق نشاطات القوات، ومن ممارسات أخرى تؤدي فقط إلى تصاعد شدة العداء في أوساط السكان.

وتثير الاقتحامات الليلية التي تترك خلفها منازل مدمرة وممتلكات متضررة ومدنيين معتقلين ونقلهم إلى إسرائيل للتحقيق معهم، الشعور بالإهانة الوطنية والشخصية. وتزداد التقارير الغاضبة في الشبكات الاجتماعية في سوريا حول الغارات العسكرية الفجائية وعجز النظام أمامها، رغم وعوده بالضغط على إسرائيل عبر الولايات المتحدة.

ويحذر بعض المسؤولين في المؤسسة الأمنية من ان «استمرار الاحتكاك قد يؤدي إلى ظهور منظمات مقاومة محلية بين السكان، الذين لم يشاركوا في أي نشاط ضد إسرائيل حتى الان».