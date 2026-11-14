«الحرس الثوري» يعلن اصطدام ناقلتي نفط بألغام في مضيق هرمز

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، اليوم (السبت)، عن وقوع انفجارات واندلاع النيران في ناقلتي نفط بعد اصطدامهما بألغام في مضيق هرمز، حيث تفرض طهران قيوداً على حركة الملاحة.

ومنذ اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة في فبراير (شباط)، تصر طهران على ضرورة حصول السفن على إذن منها لعبور المضيق، وقد هاجمت سفناً لم تلتزم بذلك.

صورة من مقطع نشره «الحرس الثوري» أمس لما وصفه باصطدام سفينة «تحمل غازًا مسالًا» بلغم في جنوب مضيق هرمز (ا.ف.ب)

وقال بيان صادر عن القوات البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري»، مساء الجمعة: «انفجرت ناقلتا نفط حاولتا سراً عبور مضيق هرمز عبر ممر غير مصرح به، بعد أن أوقفتا تشغيل أجهزة الرادار وتحديد المواقع، واندلعت فيهما النيران إثر اصطدامهما بألغام بحرية».

ولم يحدد البيان اسمي الناقلتين أو علم أي دولة ترفعان، لكنه أشار إلى أن إحداهما ناقلة نفط عملاقة.

وفي المقابل، ورداً على قيود طهران التي تعيق حركة الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية وبدأت بتقديم دعم عسكري للناقلات التي تحاول العبور.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية عن وقوع انفجارات أو اندلاع حرائق على متن العديد من السفن في المضيق، عازية السبب غالباً إلى اصطدامها بألغام.

ونشر «الحرس الثوري»، الجمعة، لقطات تظهر عموداً كثيفاً من الدخان يتصاعد من سفينة تحمل غازاً مسالاً بعد اصطدامها بلغم في الجزء الجنوبي من المضيق.

في المقابل، يؤكد الجيش الأميركي أنه قام بتطهير المسارات الرئيسية في هذا الممر المائي من الألغام.