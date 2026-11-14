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شؤون إقليمية

«الحرس الثوري» يعلن اصطدام ناقلتي نفط بألغام في مضيق هرمز

سفن تعبر مضيق هرمز كما بدت من شبه جزيرة مسندم العُمانية 3 نوفمبر 2026 (رويترز)
سفن تعبر مضيق هرمز كما بدت من شبه جزيرة مسندم العُمانية 3 نوفمبر 2026 (رويترز)
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«الحرس الثوري» يعلن اصطدام ناقلتي نفط بألغام في مضيق هرمز

سفن تعبر مضيق هرمز كما بدت من شبه جزيرة مسندم العُمانية 3 نوفمبر 2026 (رويترز)
سفن تعبر مضيق هرمز كما بدت من شبه جزيرة مسندم العُمانية 3 نوفمبر 2026 (رويترز)

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، اليوم (السبت)، عن وقوع انفجارات واندلاع النيران في ناقلتي نفط بعد اصطدامهما بألغام في مضيق هرمز، حيث تفرض طهران قيوداً على حركة الملاحة.

ومنذ اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة في فبراير (شباط)، تصر طهران على ضرورة حصول السفن على إذن منها لعبور المضيق، وقد هاجمت سفناً لم تلتزم بذلك.

صورة من مقطع نشره «الحرس الثوري» أمس لما وصفه باصطدام سفينة «تحمل غازًا مسالًا» بلغم في جنوب مضيق هرمز (ا.ف.ب)

وقال بيان صادر عن القوات البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري»، مساء الجمعة: «انفجرت ناقلتا نفط حاولتا سراً عبور مضيق هرمز عبر ممر غير مصرح به، بعد أن أوقفتا تشغيل أجهزة الرادار وتحديد المواقع، واندلعت فيهما النيران إثر اصطدامهما بألغام بحرية».

ولم يحدد البيان اسمي الناقلتين أو علم أي دولة ترفعان، لكنه أشار إلى أن إحداهما ناقلة نفط عملاقة.

وفي المقابل، ورداً على قيود طهران التي تعيق حركة الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية وبدأت بتقديم دعم عسكري للناقلات التي تحاول العبور.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية عن وقوع انفجارات أو اندلاع حرائق على متن العديد من السفن في المضيق، عازية السبب غالباً إلى اصطدامها بألغام.

ونشر «الحرس الثوري»، الجمعة، لقطات تظهر عموداً كثيفاً من الدخان يتصاعد من سفينة تحمل غازاً مسالاً بعد اصطدامها بلغم في الجزء الجنوبي من المضيق.

في المقابل، يؤكد الجيش الأميركي أنه قام بتطهير المسارات الرئيسية في هذا الممر المائي من الألغام.

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«الحرس الثوري» يعلن اصطدام ناقلتي نفط بألغام في مضيق هرمز

سفن تعبر مضيق هرمز كما بدت من شبه جزيرة مسندم العُمانية 3 نوفمبر 2026 (رويترز)
سفن تعبر مضيق هرمز كما بدت من شبه جزيرة مسندم العُمانية 3 نوفمبر 2026 (رويترز)
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«الحرس الثوري» يعلن اصطدام ناقلتي نفط بألغام في مضيق هرمز

سفن تعبر مضيق هرمز كما بدت من شبه جزيرة مسندم العُمانية 3 نوفمبر 2026 (رويترز)
سفن تعبر مضيق هرمز كما بدت من شبه جزيرة مسندم العُمانية 3 نوفمبر 2026 (رويترز)

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، اليوم (السبت)، عن وقوع انفجارات واندلاع النيران في ناقلتي نفط بعد اصطدامهما بألغام في مضيق هرمز، حيث تفرض طهران قيوداً على حركة الملاحة.

ومنذ اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة في فبراير (شباط)، تصر طهران على ضرورة حصول السفن على إذن منها لعبور المضيق، وقد هاجمت سفناً لم تلتزم بذلك.

صورة من مقطع نشره «الحرس الثوري» أمس لما وصفه باصطدام سفينة «تحمل غازًا مسالًا» بلغم في جنوب مضيق هرمز (ا.ف.ب)

وقال بيان صادر عن القوات البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري»، مساء الجمعة: «انفجرت ناقلتا نفط حاولتا سراً عبور مضيق هرمز عبر ممر غير مصرح به، بعد أن أوقفتا تشغيل أجهزة الرادار وتحديد المواقع، واندلعت فيهما النيران إثر اصطدامهما بألغام بحرية».

ولم يحدد البيان اسمي الناقلتين أو علم أي دولة ترفعان، لكنه أشار إلى أن إحداهما ناقلة نفط عملاقة.

وفي المقابل، ورداً على قيود طهران التي تعيق حركة الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية وبدأت بتقديم دعم عسكري للناقلات التي تحاول العبور.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية عن وقوع انفجارات أو اندلاع حرائق على متن العديد من السفن في المضيق، عازية السبب غالباً إلى اصطدامها بألغام.

ونشر «الحرس الثوري»، الجمعة، لقطات تظهر عموداً كثيفاً من الدخان يتصاعد من سفينة تحمل غازاً مسالاً بعد اصطدامها بلغم في الجزء الجنوبي من المضيق.

في المقابل، يؤكد الجيش الأميركي أنه قام بتطهير المسارات الرئيسية في هذا الممر المائي من الألغام.

مواضيع
أخبار إيران حرب إيران إيران أميركا
شؤون إقليمية

ترمب يهدد بإكمال الحرب على إيران

قائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي (وسط) في تشييع رفات جنود مجهولي الهوية قُتلوا خلال الحرب مع العراق بطهران الجمعة (أ.ب)
قائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي (وسط) في تشييع رفات جنود مجهولي الهوية قُتلوا خلال الحرب مع العراق بطهران الجمعة (أ.ب)
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ترمب يهدد بإكمال الحرب على إيران

قائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي (وسط) في تشييع رفات جنود مجهولي الهوية قُتلوا خلال الحرب مع العراق بطهران الجمعة (أ.ب)
قائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي (وسط) في تشييع رفات جنود مجهولي الهوية قُتلوا خلال الحرب مع العراق بطهران الجمعة (أ.ب)

تجمعت سحب الحرب مجدداً فوق المنطقة، بعدما قفزت التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران إلى مستوى جديد؛ فقد هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستئناف العمليات العسكرية من دون تردد، عادّاً بقاء حكام إيران في السلطة بعد ولايته «هزيمة»، فيما وعدت طهران برد «من دون أي قيود جغرافية» على أي هجوم.

وقال ترمب إنه قد يستأنف الضربات «الآن»، مشيراً إلى أن بلاده تستطيع تدمير منشآت الطاقة والجسور والمصانع الإيرانية خلال ثلاثة أيام. وحذّر الإيرانيين من اغتيال مسؤول أميركي كبير، قائلاً إنهم «لن يبقوا موجودين طويلاً»، وذلك بعدما كتب الخميس: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران».

وظهر قادة «الحرس الثوري»، أمس، في مراسم تشييع حشدت لها السلطات. وتوعّد القائد العام أحمد وحيدي بـ«ضربات مروّعة ومؤلمة»، وقال نائبه مصطفى إيزدي إن الهجمات «لن تقتصر على إسرائيل، وستشمل ما وراء المنطقة».

في الأثناء، وصل رئيس «الموساد» رومان غوفمان إلى واشنطن، وسط ضغوط يمارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستئناف الحرب، بعد يوم من إبعاد ترمب نائبه جي دي فانس عن ملف المفاوضات مع إيران.

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ترمب يعيد خيار الحرب... وإيران توسّع تهديداتها

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حرب إيران أولى إيران أميركا
شؤون إقليمية

حاخام بارز يفتي بقتل المتعاملين مع «الأحزاب العربية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت (د.ب.أ)
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حاخام بارز يفتي بقتل المتعاملين مع «الأحزاب العربية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت (د.ب.أ)

أصدر حاخام بارز من حركة «حاباد - لوبافيتش» الحسيدية فتوى دينية (هالاخاه) تجيز استخدام القوة المميتة ضد قادة الأحزاب اليهودية الذين يتعاونون مع أحزاب عربية، بحسب ما ذكرت صحيفة «هآرتس»، مذكّرة باغتيال رئيس الوزراء إسحاق رابين قبل 31 عاماً، في حين دعت مجموعة من القادة السابقين الأمنيين والعسكريين للتحقيق معه بتهمة التحريض على القتل.

وكان الحاخام جداليا أكسلرود الذي شغل سابقاً منصب رئيس المحكمة الحاخامية في حيفا، أصدر رسالة قال فيها إن قادة الأحزاب اليهودية الذين يؤيدون تشكيل حكومة تحظى بدعم أحزاب عربية يندرجون تحت بند «دين رودف»؛ أي الشخص الذي يشكّل تهديداً لحياة الآخرين، ويُباح إيقافه بـ«أي وسيلة».

وحصل «العرب» على 19 من إجمالي 120 مقعداً في الكنيست. وقال رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت أمس: «المواطنون العرب في إسرائيل جزء لا يتجزأ من القصة الإسرائيلية».

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حاخام بارز يفتي بقتل المتعاملين مع «الأحزاب العربية»

مدخل الجامعة العبرية (فيسبوك)

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