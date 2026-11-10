حزب آيزنكوت يقدّم مشروع قانون في الكنيست للتحقيق بهجمات 7 أكتوبرhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5339784-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A2%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%88%D8%AA-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-7-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
حزب آيزنكوت يقدّم مشروع قانون في الكنيست للتحقيق بهجمات 7 أكتوبر
السياسي الإسرائيلي غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» خلال اجتماع لكتلة حزبه قبيل مراسم أداء اليمين لأعضاء الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الـ120 في القدس يوم 10 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
أعلن حزب المكلّف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية غادي آيزنكوت، الثلاثاء، تقديم مشروع قانون لتشكيل لجنة للتحقيق في الإخفاقات التي أتاحت وقوع هجوم حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهي خطوة طالما عارضها رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وذكر حزب «يشار» بزعامة آيزنكوت أنه قدّم مع أحزاب أخرى «مجموعة من مشاريع القوانين» تشمل أيضاً الإلغاء الشامل للتعديلات القضائية المثيرة للجدل التي طرحها نتنياهو قبل هجوم عام 2023، وأدت إلى اندلاع احتجاجات من بين الأكبر في تاريخ إسرائيل.
زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت يتحدث للصحافيين قبيل اجتماع لحزبه في الكنيست بالقدس يوم 10 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)
وصف غادي آيزنكوت، المكلّف بتشكيل الحكومة في إسرائيل، خطاب رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، خلال بدء أعمال الكنيست الجديد، الثلاثاء، بـ«المُخزي» و«المثير للكراهية»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال آيزنكوت، في بيان صادر عن مكتبه: «استمعتُ بعناية إلى الخطاب المضلّل، والمثير للفتنة والكراهية، والمُخزي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته الذي استغلّ حدثاً رسمياً... لأغراض سياسية».
وعدّ أنّ «استمرار نتنياهو في السلطة يقسِّم إسرائيل ويعرِّض أمنها للخطر»، مضيفاً: «أنا الآن على اقتناع أكثر بأنه غير مؤهل للبقاء في منصبه ولو لدقيقة واحدة».
وفي خطابه، اتهم نتنياهو القائمة المشتركة التي يقودها العرب وحزب التجمع الوطني الديمقراطي بالسعي إلى «تدمير الدولة اليهودية»، بينما دعا إلى تشكيل «حكومة وحدة».
إيران تتصدر اجتماعات «السبع»… وروبيو يستبعد اختراقاً وشيكاً
وزراء خارجية بريطانيا والسعودية وقطر وفرنسا وإيطاليا وألمانيا خلال التقاط صورة جماعية على هامش اجتماع «مجموعة السبع» في باريس الثلاثاء (أ.ب)
إذا كان وزراء خارجية «مجموعة السبع»، الذين التقوا في باريس ليومين، يرغبون في التعرف إلى التغيرات المحتملة للسياسة الخارجية الأميركية بعد الانتخابات النصفية من نظيرهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، فإن الأخير لم يتأخر في الاستجابة لطلبهم، ولم يفعل ذلك داخل قاعة الاجتماعات في مقر وزارة الخارجية الفرنسية فحسب، بل أيضاً مباشرة أمام الصحافة.
وأفاد أكثر من مصدر بوجود تباينات جدية في وجهات النظر بين روبيو والوزراء الآخرين. لكن الوزير الأميركي تبنى مقاربة مفادها أن الهزيمة السياسية التي لحقت بالرئيس ترمب في الانتخابات النصفية لن يكون لها تأثير في النهج الذي اتبعه حتى الآن في السياسة الخارجية.
واعترف روبيو بأن «للكونغرس دوراً في رسم سياستنا الخارجية، لا سيما فيما يتعلق بالتمويل وممارسة الرقابة»، إلا أنه سارع إلى إضافة أن «العامل الأول في تحديد السياسة الخارجية كان دائماً وسيظل رئيس الولايات المتحدة».
وأضاف روبيو بشكل قاطع أن الرئيس ترمب سيحدد السياسات الأميركية وفقاً لما يراه مناسباً، بصرف النظر عن نتائج الانتخابات الأخيرة. وأشار إلى أن رئيسه عازم على إنهاء الصراعات مع إيران، وكذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة ستواصل اتباع نهج «أميركا أولاً» على الساحة الدولية.
مصير الحرب «المجمدة» بين واشنطن وطهران
في اليوم الثاني من اجتماعات «السبع» في باريس، كانت ملفات الشرق الأوسط حاضرة على طاولة المباحثات. وأبرزها مصير الحرب «المجمدة» بين الولايات المتحدة وإيران والمسائل المرتبطة بها، سواء كانت أمن إمدادات الطاقة، أو حرية الإبحار في مضيقي هرمز وباب المندب، أو اليمن والمسارات البديلة للطاقة، إضافة إلى الملفين اللبناني والسوري.
والمهم أن المباحثات جرت بينما تهب رياح إيجابية مصدرها واشنطن، عنوانها التصريحات المتفائلة للرئيس ترمب؛ فقد نوّه ترمب، الاثنين، بوجود «دفع (جديد) في اتجاه إنهاء هذا النزاع، وأعتقد أنه سينتهي قريباً». وبنظره، «فإن العمل العسكري لا يبدو اليوم ضرورياً، لكننا جاهزون ومجهزون للقيام به إذا تغيّرت الأمور».
وجاء توقف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في باريس، عائداً من واشنطن، ليوفر عنصراً إضافياً للمناقشات. وكان قد عقد في واشنطن مجموعة من الاجتماعات حول الملف الإيراني، عدها الجانبان الأميركي والقطري «إيجابية».
التقيت فخامة الرئيس @EmmanuelMacron، ونقلت إلى فخامته تحيات سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ @TamimBinHamad. بحثنا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطوير التعاون الثنائي بما يخدم مصالح بلدينا، إلى جانب مستجدات الجهود الدبلوماسية المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.
وفي هذا السياق، عقد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اجتماع عمل مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، ووزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.
وقالت «الخارجية الفرنسية»، في بيان، إن الوزراء بحثوا الأزمة الإيرانية وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية على المنطقة والمجتمع الدولي. ودعوا إلى منع أي تصعيد عسكري جديد، والتوصل إلى تسوية دبلوماسية للنزاع، وأعلنوا دعمهم لجهود الوساطة الجارية، «لا سيما الجهود التي تبذلها دولة قطر»، وحثّوا جميع الأطراف على مواصلة محادثاتها «بروح بنّاءة».
واتفق الوزراء على ضرورة ضمان «عدم امتلاك إيران السلاح النووي أبداً»، ووضع حد لـ«جميع أنشطتها المزعزعة للاستقرار» عبر الوسائل الدبلوماسية، ودعوا إلى «التحرك العاجل لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز»، مع الالتزام الصارم بالقانون الدولي، وقرروا مواصلة التنسيق الوثيق بينهم.
كذلك، عُقد اجتماع في قصر الإليزيه بين الرئيس ماكرون والشيخ محمد بن عبد الرحمن، خُصص لتطورات الأوضاع في الخليج. وكتب الأخير في تغريدة على منصة «إكس» أنه بحث مع الرئيس الفرنسي مستجدات الجهود الدبلوماسية المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وجاء في بيان لوزارة الخارجية القطرية أن هناك «ردود فعل إيجابية» من قبل طرفي الأزمة، وأن اجتماع وزير الخارجية مع الرئيس ترمب اتسم بالإيجابية.
وبحسب مصادر دبلوماسية في العاصمة الفرنسية، وفرت لقاءات باريس فرصة للضغط على واشنطن من أجل تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للحرب مع إيران. ويشمل هذا التوجه الدول الخليجية والأوروبية التي تدعم الوساطتين الباكستانية والقطرية، وتشدد على فائدة لقاء إسطنبول الذي ضم «الرباعي الأوروبي» ودول اتفاقية مكة.
لكن المفارقة أن روبيو جاء إلى باريس مع تحفظات بشأن إحراز تقدم في الملف الإيراني؛ إذ رأى أن الأطراف «ليست على وشك تحقيق اختراق في المناقشات». ورمى المسؤولية على إيران ومطالبها التي وصفها بأنها «ليست غير مقبولة فحسب، بل إن بعضها، في حالات معينة، مُبالغ فيها وسخيفة وبالفعل غير واقعية»، بيد أن روبيو امتنع عن توفير تفاصيل عما يعنيه تحديداً.
وحتى اليوم، كانت طهران متمسكة بشروطها السبعة، ومنها إنهاء الحرب في الشرق الأوسط على كل الجبهات، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة، ورفع العقوبات عنها، ووقف الحصار البحري الأميركي للموانئ الإيرانية. وكرر وزير الخارجية الإيراني، الثلاثاء، موقف بلاده بتأكيد أن «الحل الوحيد يكمن في اعتماد لغة الاحترام والانخراط في الدبلوماسية، والتعامل مع طلبات إيران وشروطها الواردة في مقترح اليومين الذي لا يزال مطروحاً».
«نتائج مدمرة»
رغم العناصر الإيجابية التي حملها رئيس الوزراء القطري، أو تلك التي بدت من خلال تصريحات ترمب، لا يبدو أن ذلك قد طمأن وزراء «مجموعة السبع» والوزراء الضيوف الآخرين إلى أن الحرب ليست عائدة.
فوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اعتبر، في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع انتهاء اجتماعات باريس، أن «خطر استئناف الضربات العسكرية وحدوث مزيد من التصعيد لا يزال قائماً، ولم يُستبعد بشكل كامل، وإلا لما كنا قد خصصنا كل هذا الوقت والجهد، على مدى هذين اليومين، لمناقشة هذه المسائل مع نظيرنا الأميركي، ثم مع رئيس الوزراء القطري».
واستطرد بارو قائلاً: «لكننا ندعم الجهود المبذولة، لا سيما تلك التي تقودها دول المنطقة، من أجل إيجاد مخرج يتيح تحرير مضيق هرمز أو إعادة فتحه، والتوصل إلى حل سياسي يحول دون استئناف الضربات العسكرية».
ومن جانبه، قال روبيو للصحافيين عقب انتهاء الاجتماعات إن الحملة الاقتصادية ضد إيران «مدمرة إلى درجة أنه لا توجد حاجة، في الوقت الحالي، إلى تنفيذ عمليات قتالية كبرى»، مضيفاً: «هذا ما قلته لحلفائنا هنا اليوم».
بيد أن روبيو سارع إلى توجيه تحذير إلى إيران بقوله: «من الواضح أنه إذا تجاوزت إيران بعض الخطوط الحمراء، أو إذا أقدم نظامها على القيام بأمور لا ينبغي أن تحدث (...) فإن الجيش الأميركي، الذي يُعد القوة العسكرية الأكثر قدرة في العالم، مستعد للرد». وبذلك استعاد اللغة التي يلجأ إليها الرئيس الأميركي في كل مناسبة. والأمر نفسه ينطبق على قوله إن لا حاجة إلى عمليات قتالية كبيرة ضد إيران مع الحملة الاقتصادية.
وفي السياق عينه، نُقل عن مصادر دبلوماسية من «مجموعة السبع» في باريس أن روبيو أبلغ نظراءه، الثلاثاء، أن بلاده ستواصل فرض تكاليف اقتصادية «مدمّرة» على إيران. وأضاف أن واشنطن تمتلك خيارات أخرى غير العودة إلى الحرب أو القبول بالمطالب الإيرانية التي وصفها مجدداً بأنها «لا يمكن قبولها».
ووفق روبيو، تراهن واشنطن على فاعلية العقوبات الاقتصادية الصارمة على إيران، وترى أنها تحقق نتائج، وتحدّ من قدرة طهران على تمويل أنشطتها الإقليمية والجهات الحليفة لها. ونقلت «رويترز» عن أحد المصادر أن روبيو وصف المسؤولين الإيرانيين بـ«المجانين».
بيد أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن، العائد من واشنطن، كانت له وجهة نظر مختلفة نوعاً ما عما صدر عن روبيو. ووفق ما نُقل عنه خلال اجتماعه مع الوزراء الخمسة لإطلاعهم على نتائج مهمته في واشنطن، أعلن تفاؤله، ولكن بحذر، إزاء إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران.
وليس سراً أن أركان الإدارة الأميركية لا يتبنون الرؤية نفسها لكيفية إنهاء النزاع مع إيران. فهناك من يدفع نحو حل دبلوماسي - سياسي، وعلى رأسهم نائب الرئيس جي دي فانس، وهناك من يرى وجوب استمرار الضغوط الاقتصادية مع إبقاء سيف اللجوء إلى الضربات العسكرية مسلطاً فوق رؤوس الإيرانيين.
ومن هنا، يأتي تذبذب مواقف ترمب، المتأرجحة بين القول إن الاتفاق قريب من جهة، والتهديد بضربات ماحقة من جهة ثانية.
نتنياهو يدعو إلى حكومة وحدة وطنية لمواجهة التهديد الإيرانيhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5339791-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
نتنياهو يدعو إلى حكومة وحدة وطنية لمواجهة التهديد الإيراني
رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو في البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» خلال اليوم الافتتاحي للبرلمان الجديد في القدس يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مجدداً، الثلاثاء، عقب أداء نواب الكنيست الجديد اليمين الدستورية، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة التهديد الذي تمثّله إيران للدولة العبرية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال نتنياهو، في خطاب أمام الكنيست: «تعمل إيران على إعادة بناء التهديد النووي... وفي المستقبل القريب جداً، سنواجه ضغوطاً دولية للقبول بإيران مسلَّحة نووياً».
وأضاف: «في مواجهة هذه التهديدات، لا بد لنا من القيام بأمر واحد فقط تحت هذه القبة: تنحية كل الاعتبارات الأخرى جانباً، وتشكيل حكومة وحدة وطنية»، واصفاً التهديد الإيراني بأنه «وجودي».