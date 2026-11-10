أعضاء الكنيست الإسرائيلي الجديد يؤدون اليمين مع سعي آيزنكوت لتشكيل حكومة

أدى أعضاء الكنيست الإسرائيلي اليمين، ​الثلاثاء، دون تشكيل حكومة جديدة، بعد أن جردت انتخابات عامة غير حاسمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أغلبيته البرلمانية، دون أن تتيح لمنافسيه الرئيسيين مساراً واضحاً للوصول إلى السلطة.

وأدى النواب المنتخَبون في اقتراع 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اليمين، في الوقت الذي يسعى فيه غادي آيزنكوت، وهو جنرال سابق، إلى تشكيل ائتلاف بعد أن كلّفه الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، يوم الأحد، بمهمة تشكيل الحكومة.

ويفتقر آيزنكوت وحلفاؤه أيضاً إلى الأغلبية، ولم يتوصل بعد إلى اتفاقات مع الأحزاب التي يمكن أن توصله إلى السلطة. وزاد هذا المأزق من خطر أن تكون مدة ولاية البرلمان الجديد قصيرة للغاية. فإذا فشل كل من آيزنكوت ‌ونتنياهو في تشكيل ‌ائتلاف، فقد تتبع ذلك جولة أخرى من الانتخابات.

وقال هرتسوغ، الذي ترأس ​مراسم ‌أداء ⁠اليمين، للنواب: «عليكم ​أن تبذلوا ⁠قصارى جهدكم لتجنب إجراء انتخابات جديدة».

وأضاف: «مدوا أيديكم لبعضكم للتوصل إلى حل وسط، حتى بين الخصوم... انظروا إلى بعضكم بروح من السماحة. هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به هنا، وهو يتطلب القدرة والخبرة الموجودة في كل ركن من أركان هذا المجلس».

غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» خلال مراسم أداء أعضاء الكنيست الجدد اليمين في القدس يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ب)

التحقيق في أحداث 7 أكتوبر

يظل نتنياهو قائماً بأعمال رئيس الوزراء إلى أن يتمكن مرشح جديد من تشكيل ائتلاف. وفاق تحالف حزب «الليكود» اليميني الذي ينتمي إليه نتنياهو مع أحزاب اليمين المتطرف والمتزمتة دينياً التوقعات الانتخابية، لكنه خسر مع ذلك أغلبيته؛ إذ يشغل الآن 53 مقعداً ⁠من أصل 120 في الكنيست.

ويحتل حزب يسار الوسط (يشار) الذي ينتمي إليه آيزنكوت ‌والأحزاب الأخرى التي يتحالف معها 48 مقعداً فقط. ومع ذلك، ‌فإن لديهم حلفاء محتملين في الأحزاب الإسرائيلية التي يقودها العرب، والتي ​تشغل 19 مقعداً، وتقف إلى جانب آيزنكوت في ‌معارضتها الشديدة لنتنياهو.

ويعني هذا أن الكنيست لا يزال بإمكانه الوفاء ببعض وعود حملة آيزنكوت الانتخابية، مثل ‌احتمال تشكيل لجنة تحقيق في هجمات حركة «حماس» التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023، وهو أمر تدعمه الأحزاب العربية، لكن نتنياهو يعارضه بشدة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة أداء أعضاء الكنيست الجدد اليمين في القدس يوم 10 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وقد يتيح ذلك لآيزنكوت استبدال رئيس الكنيست الحالي، وهو عضو في حزب «الليكود».

وقال هرتسوغ للنواب، إن الكنيست «ملزم ببذل كل جهد ممكن» للتحقيق في «كارثة» السابع من أكتوبر، واستيعاب ما ‌حدث، في الوقت الذي لا تزال فيه إسرائيل تواجه تهديدات من إيران والجماعات المتحالفة معها.

وأمام آيزنكوت مهلة أولية حتى السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل لتشكيل ⁠حكومة، لكنه يمكنه طلب ⁠تمديدها أسبوعين حتى 20 ديسمبر. وقد أقر بأن طريقه إلى السلطة «معقّد للغاية».

وتشمل المسارات المحتملة التي يمكن أن يسلكها محاولة تشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية، أو تشكيل ائتلاف مع الأحزاب الدينية المتزمتة التي كان هو وحلفاؤه يتجنبونها في الماضي، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو. وتواجه الخيارات الثلاثة جميعها عقبات هائلة.

وأعلنت الأحزاب الدينية المتزمتة حتى الآن أنها لن تنضم إلى حكومة يقودها آيزنكوت.

أما نتنياهو فشكك في نتائج الانتخابات من خلال التأكيد دون أساس على حدوث تزوير في التصويت من قبل العرب الذين يشكّلون خُمس السكان. وقال مسؤولو الانتخابات إنهم يحققون في احتمال وقوع مخالفات، لكنهم لم يروا أي دليل على تزوير من شأنه أن يؤثر في نتيجة التصويت.

وإذا أخفق آيزنكوت في تشكيل حكومة، فمن المرجح أن يختار هرتسوغ نتنياهو لمحاولة تشكيل ائتلاف بعد ذلك. وإذا لم يتمكّن نتنياهو، فيمكن لمرشح آخر ​أن يحاول، وإذا فشل ذلك الشخص أيضاً، فسُيدعى ​إلى جولة جديدة من الانتخابات.

ومن بين الذين أدوا اليمين، الثلاثاء، إليشا مدان، وهو جندي احتياط فقد ساقيه في أثناء القتال في غزة، وحظي بتصفيق حار من القاعة عندما وقف على ساقيه الصناعيتين.