كتلة نتنياهو تعزز تقدمها في إسرائيل مع فرز نحو 80% من الأصوات

عززت الكتلة اليمينية والدينية التي يتزعمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقدمها في الانتخابات البرلمانية في البلاد، بعد فرز نحو 77 في المائة من الأصوات، لكنها لا تزال دون الأغلبية المطلقة، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وتشير التقديرات الحالية إلى أن معسكر نتنياهو سيحصل على 54 مقعداً في الكنيست، المؤلَّف من 120 مقعداً، مقابل 49 مقعداً لمعسكر المعارضة بقيادة رئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت. ويتطلب الحصول على الأغلبية 61 مقعداً.

وتشير التقديرات إلى أن حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو تصدر الأحزاب منفردة بحصوله على 27 مقعداً، يليه حزب «ياشار» الذي ينتمي لتيار الوسط بزعامة أيزنكوت بـ22 مقعداً.

ومن المتوقع أن تحصل الأحزاب العربية مجتمعة على 17 مقعداً.

وسيحتاج أيزنكوت إلى دعم الأحزاب العربية لتشكيل حكومة، وهو احتمال رفضته حتى الآن أحزاب عدة في المعارضة.

ومع عدم حصول أي من المعسكرين على أغلبية واضحة، لا يزال من غير المؤكد مَن سيتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة وتولي منصب رئيس الوزراء، وسط توقعات بأن تستمر مفاوضات ائتلافية شاقة لأسابيع.

من جهته، شدد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأربعاء، على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتجنّب إجراء انتخابات جديدة، بعدما أظهرت النتائج الأولية للانتخابات عدم حصول أيّ من المعسكرين الرئيسيين على أغلبية مقاعد الكنيست.

وقال هرتسوغ: «ثمة أمر واحد يجب أن يكون واضحاً، وقلت ذلك قبل الانتخابات أيضاً، علينا أن نبذل كل ما في وسعنا، ولا سيما بعد انتخابات الثلاثاء؛ لتجنّب جولة انتخابية أخرى».

وتوكَل إلى الرئيس هرتسوغ مهمة تحديد المرشح الذي سيكلّفه تشكيل الحكومة.

وتقدّم ائتلاف بنيامين نتنياهو على كتلة المعارضة، بعد فرز نصف الأصوات، وفق بيانات نشرتها لجنة الانتخابات الإسرائيلية، الأربعاء، غداة انتخابات تشريعية يخوض فيها رئيس الوزراء المنتهية ولايته معركة بقائه السياسي.

وبعد فرز 50.1 في المائة من الأصوات، أظهرت النتائج حصول حزب «الليكود» اليميني، بزعامة نتنياهو، والأحزاب الحليفة له، على 56 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، مقابل 49 لكتلة المعارضة، و15 للأحزاب العربية.

في سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن دعمه ساعد «كثيراً» رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات التي أُجريت في اليوم السابق، ولا يزال فرز أصوات المقترعين فيها مستمراً.

وأضاف ترمب، في تصريح لوسائل الإعلام في الطائرة الرئاسية، عن نتنياهو: «أعتقد أن التأييد عندما أُعلِن ساعده كثيراً»، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».