«شحاذون ونفتخر»... أول ترجمة كاملة للعربية

أحياناً أتساءل: ما علاقة رئيس وزراء فرنسا السابق دومينيك دو فيليبان بالشعر والشعراء؟ لماذا يتطفل عليهم؟ أما كان الأجدر به أن يترك هذه المهمة لغيره؟ نقول ذلك وبخاصة أن فرنسا مليئة بالنقاد والأدباء، ولا ينقصها شيء في هذا المجال. ثم لماذا يتطاول على مجال غير مجاله، وهو المشغول يومياً بشؤون السياسة الدولية وشجونها؟ لماذا يتحدث رجال السلطة عن مواضيع بعيدة جداً عن دائرة اهتماماتهم؟ باختصار شديد: لماذا يحشرون أنفسهم فيما لا يعنيهم؟ هل لكي يقال عنهم إنهم مثقفون، وليسوا فقط رجال سلطة؟ ما هذه العقدة تجاه الثقافة والمثقفين؟ ربما لكي ينالوا المجد من كلا طرفيه: مجد السلطة ومجد الفكر.. وهكذا يغتصبون العلم والشعر.. في الواقع أن الرجل جاد في محبته للشعر وتذوقه له. ولكن ينبغي العلم أنه ليس الوحيد في هذا المجال. فجورج بومبيدو كان مغرماً بالشعر، وقد خلَّف وراءه كتاباً بعنوان: «مختارات من الشعر الفرنسي». وكثيراً ما كان يترنم بأبيات من جيرار دو نيرفال أو بول إيلوار أمام معاونيه وهو في قصر الإليزيه. وفرانسوا ميتران كان يحب الأدب والرواية، وجاك شيراك نفسه من هواة الشعر ومحبيه. أما ديغول، فهو بحد ذاته كاتب محترف، بل وشاعر لا يشق له غبار... اقرأوا مذكراته... ولكن ميزة دو فيليبان هي أنه يتحدث عن شعراء الأمم الأخرى ومن بينهم شعراؤنا العرب. فهو يستشهد مثلاً بأدونيس أو بدر شاكر السياب أو محمود درويش، هكذا لكيلا نذكر إلا الكبار. وبالتالي فالرجل ليس عرقياً مركزياً أوروبياً أو فرنسياً فيما يخص الشعر. إنه يأخذه حيث وجده، لا فرق عنده بين شرقي وغربي، أو عربي وأجنبي... إن انفتاحه على الشعر العربي واستشهاده به في أكثر من موضع وبكل تفاعل ومودة، شيء يلفت الانتباه فعلاً.

لكن هناك نقطة أخرى تثير التساؤل والاهتمام إن لم نقل الاستغراب. فدومينيك دو فيليبان لا يركز الاهتمام على الشعراء الناجحين في الحياة، الشعراء الذين انتصروا ونالوا التشريفات والأمجاد، كما كنا نتوقع من رجل سلطة ينتمي إلى إحدى العائلات الأرستقراطية الفرنسية العريقة. إنه لا يركز على فيكتور هيغو مثلاً، بل ولا يكاد يذكره إلا مروراً، وإنما يركز على الشعراء «الملعونين» أو المنبوذين من أمثال جيرار دونيرفال أو شارل بودلير أو بول فيرلين أو آرثر رامبو أو حتى لوتريامون! هذا ناهيك عن أندريه بريتون والسورياليين.

وهنا وجدت نفسي أمام صعوبة جديدة ورحت أطرح هذا السؤال:

ما علاقة هذا الأرستقراطي النبيل المدلل الذي يعيش تحت الثريات المذهبة لقصر الإليزيه أو الكي دورسيه بأمثال هؤلاء الصعاليك المشردين الخارجين على المجتمع أو الذين يعيشون على هوامشه؟ ما علاقته بشارل بودلير الذي حاول الانتحار أو همَّ به أكثر من مرة، والذي كان ملاحَقاً من قبل الدائنين طيلة حياته كلها؟ ما علاقته بشخص فاشل في الحياة لا وظيفة له إلا التسكع في شوارع باريس واحتساء الخمرة في حاناتها وماخوراتها والسخرية من الوجود بكل ما هو موجود؟ ما علاقته بجيرار دونيرفال الذي ما كان يخرج من مصحٍ عقلي حتى يدخل في آخر، والذي انتحر فعلاً في نهاية المطاف؟ «هذه الليلة سوف تكون بيضاء وسوداء، لا تنتظريني»، قالها لعمته التي كان يسكن عندها، ثم ذهب لكي يشنق نفسه في أحد الشوارع الخلفية للعاصمة الفرنسية وفي ساحة شاتليه بالذات. لقد قرر أن يضع حداً لهذه المهزلة التي يتعلق بها الناس أحياناً أكثر مما يجب والتي تدعى: الحياة. كان الباهي محمد عندما يلتقي شخصاً ما بالصدفة يقول دائماً هذه العبارة: «لا نزال نمارس فضيحة الحياة». هذه الفضيحة التي لا تحتمل أحياناً من شدة جمالها وعبثيتها.

هذه المرأة اللعوب المدللة التي ما إن تعطيك شيئاً ما من جهة حتى تسمك سماً من جهة أخرى، ولكن شاعر فرنسا المريض نفسياً وعقلياً ترك وراءه قبل أن يرحل بعضاً من أجمل نصوص الشعر الفرنسي والعالمي. تحية إذن إلى جيرار دو نيرفال.

ما علاقة دو فيليبان بآرثر رامبو الذي كان يمثل أكبر «زعرنة» في تاريخ الشعر الفرنسي وربما العالمي؟ ما علاقته بلوتريامون الذي تفوح رائحته المرعبة والشنيعة على مسافة مائة كيلومتر على الأقل؟! من يستطيع أن يقترب من هؤلاء أو أن يستقبلهم في بيته، وبخاصة إذا كان وزير خارجية فرنسا؟

قد يقولون: إنه انبهار النقيض بالنقيض! فأنت تبحث عما ينقصك في نهاية المطاف. ثم إنه حتى الجنة يمل الإنسان منها... يضاف إلى ذلك أن هؤلاء أصبحوا يمثلون الآن مجد الشعر الفرنسي. صحيح أن أفعالهم أو تصرفاتهم العشوائية كانت تصدم الناس في وقتهم، ولكنهم ذهبوا الآن، ولم يبق منهم إلا أفضل ما فيهم: أي قصائد عبقرية تبقى على الدهر.. ما معنى فرنسا من دون رامبو أو بودلير أو بول فيرلين؟

ولكن الشعر أصبح ثانوياً في بلدان أوروبا الصناعية المتقدمة، لقد انقرض أو كاد ولا ينبغي أن نتخيل أن مكانته في فرنسا تشبه مكانته في العالم العربي، حيث لا يزال يحتل المرتبة الأولى. فالشاعر عندنا نجم، وأي نجم! إنه نجم النجوم. ولكنه عند الأوروبيين أصبح شخصاً هامشياً ثانوياً إلى أقصى حد ممكن. لقد حل محله المطرب أو الموسيقار أو الرقاص... إلخ، لقد انتهى الشعر، مات الشعر في الغرب أو كاد.

نقول ذلك على الرغم من أن اللغة الشعرية ذات مكانة خاصة جداً. نحن يومياً بحاجة إلى شحنات شعرية. الشعر لغة أخرى أو «لغة عليا» كما يقول الناقد جان كوهين في دراسة حاسمة. أو قل إنه استخدام آخر للغة، صحيح أنه غير عقلاني أو غير منطقي، ولكنه يؤدي إلى استكشاف الواقع وسبر أغواره بطريقة أخرى. فيما يخص هذه النقطة اسألوا هيدغر... بهذا المعنى فإن الشعر معرفة، ولكن من نوع آخر غير المعرفة المنطقية الفلسفية الثقيلة المرهقة... الشعر بهجة العالم، نور العالم، معجزة الوجود. قبل أن يجيء الشعر، كان العالم بارداً، نثرياً، جافاً ثم جاء الشعر فاشتعل العالم فجأة وتوهج.

منذ البداية نلاحظ أن دومينيك دو فيليبان اختار معسكره إذا جاز التعبير. إنه ليس معسكر الشعراء المقبولين أو المرضي عنهم من قِبَل المجتمع، وإنما أولئك الذين لفظهم المجتمع فعاشوا على هامشه أو حتى على هامش هوامشه. وهم الذين ذكرناهم آنفاً. ولكن الشاعر الهامشي المنبوذ يعرف كيف يستغل نقاط ضعفه وهامشيته وجنونه لكي يحولها إلى أكبر انتصار في التاريخ. القصيدة هي أكبر انتصار. هي أكبر تعويض عن فشل الشاعر في الحياة. القصيدة هي أكبر انتصار على الجنون الداخلي الذي يتهدده في كل لحظة. القصيدة تنقله فجأة من أسفل سافلين إلى أعلى عليين. كل حياة بودلير عبارة عن هزائم متتالية، ولكنها مصحوبة بقصائد عبقرية تبقى على الدهر.. وماذا عن رامبو؟ حدث ولا حرج.

الشعر لا يجيء إلا على أنقاض الاحتراق، على أنقاض التدمير الذاتي للذات! هذا شيء لم يعلمنا إياه فيكتور هوغو (على الرغم من عظمة هوغو) وإنما تعلمناه من بودلير ورامبو ولوتريامون وقبلهم جيرار دونيرفال. ولا أنسى بول فيرلين ولا ذلك المجنون الكبير: هولدرلين! هذا شيء تعلمناه من الشعراء المنحوسين «الملعونين» المدانين الذين لم يحتفل بهم شخص واحد في حياتهم. ولم يستقبلهم أي وزير في مكتبه أو صالوناته. وحتى دو فيليبان، هل كان سيقبل بأن يستقبل بودلير في مكتبه الفخم في قصر الإليزيه؟ أشك في ذلك كل الشك. ولكن بالمقابل هل كان بودلير سيقبل بأن يتلقى من يد ساركوزي أو ماكرون وسام الشرف الفرنسي من الدرجة الأولى؟ من رابع المستحيلات.