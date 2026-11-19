أعلنت شركة «هيوماين» (HUMAIN) السعودية، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، إطلاق منصة «HUMAIN Voice» للذكاء الاصطناعي الصوتي، التي طُورت انطلاقاً من اللغة العربية، بهدف تمكين الأنظمة الذكية من فهم اللهجات المحلية والتفاعل مع المستخدمين بطريقة أقرب إلى المحادثات البشرية الطبيعية، بما في ذلك الانتقال بين العربية والإنجليزية خلال الحديث نفسه.

وتجمع المنصة، التي أعلنت الشركة إطلاقها من الرياض في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، تقنيات التعرف الآلي على الكلام وتحويل النصوص إلى أصوات، إلى جانب وكلاء صوتيين أذكياء يمكن توظيفهم في خدمات العملاء والعمليات المؤسسية. وتدعم اللهجات السعودية، ومنها النجدية والحجازية، إضافة إلى اللهجات الخليجية والعربية الأخرى.

العربية أساس التطوير

تختلف المنصة الجديدة، وفق «هيوماين»، في اعتماد العربية نقطة انطلاق لتطوير نماذجها الصوتية، بدلاً من إضافتها لاحقاً إلى أنظمة صُممت أساساً للإنجليزية أو لغات أخرى تتوافر لها موارد لغوية أوسع.

ويستهدف هذا النهج التعامل مع التباينات في النطق والمفردات والسياق بين المناطق العربية، فضلاً عن الاستخدام المتداخل للعربية والإنجليزية، الذي قد يحدث بصورة طبيعية خلال المحادثة الواحدة.

وقال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، إن أكثر من 450 مليون شخص يتحدثون العربية حول العالم، إلا أن التنوع اللغوي واللهجي لا يزال غير ممثل بالقدر الكافي في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الشركة تسعى إلى تطوير أنظمة تتكيف مع طريقة حديث المستخدمين، بدلاً من مطالبتهم بتغيير أسلوب كلامهم حتى تتمكن التقنية من فهمهم، مشيراً إلى أن المنصة طُورت في السعودية مع استهداف استخدامها على نطاق عالمي.

تستهدف الشركة تمكين المطورين والمؤسسات من بناء تطبيقات صوتية عربية مع نشر اختبارات أداء النموذج لاحقاً (غيتي)

وكلاء صوتيون للمحادثات المباشرة

تتيح «HUMAIN Voice» للمؤسسات بناء أنظمة محادثة صوتية تعتمد على ما يُعرف بتقنية الاتصال ثنائي الاتجاه المتزامن (Full-Duplex)، التي تسمح للنظام بالاستماع والفهم والاستجابة ضمن تفاعل صوتي متواصل، بدلاً من الاعتماد حصراً على تبادل الأدوار المنفصلة بين المستخدم والمساعد الرقمي.

وتقول الشركة إن الوكلاء الصوتيين يستطيعون الرد باللهجة نفسها التي يستخدمها المتصل، مع زمن استجابة منخفض، بما يدعم تطوير تطبيقات لخدمة العملاء والتواصل مع المستخدمين وتنفيذ بعض العمليات المؤسسية.

كما توفر المنصة تقنيات مستقلة للتعرف الآلي على الكلام (ASR)، وتحويل النص إلى كلام (TTS)، يمكن للمطورين استخدامها لبناء منتجات صوتية تتجاوز تطبيقات المحادثة المباشرة.

وأوضح الدكتور أحمد علي، نائب رئيس «HUMAIN Voice»، أن معالجة العربية المنطوقة تمثل تحدياً تقنياً بسبب اختلاف اللهجات واللكنات والسياقات، مؤكداً أن نماذج المنصة صُممت للتعامل مع هذه الاختلافات باعتبارها خصائص أساسية للغة، وليست حالات استثنائية تستدعي التصحيح.

نموذج مفتوح يضم 80 مليون مُعامل

بالتزامن مع إطلاق المنصة، أعلنت «هيوماين» طرح نموذج «HUMAIN-Voice-Lite-80M» مفتوح الأوزان، والمخصص للتعرف الآلي على الكلام بالعربية والإنجليزية، بما يشمل الانتقال بين اللغتين أثناء الحديث.

ويضم النموذج 80 مليون مُعامل، ويعتمد على بنية تقنية تُعرف باسم «Transducer»، ويُطرح بموجب ترخيص «Apache 2.0»، الذي يتيح للمطورين استخدامه وتعديله وتوزيعه وفق شروط الترخيص.

وجرى تحسين النموذج للعمل على المعالجات المركزية (CPU) والرسومية (GPU)، بما يمنح المؤسسات خيارات مختلفة لنشر التطبيقات بحسب متطلبات التكلفة وسرعة الاستجابة والبنية التحتية المتاحة.

ويشمل ذلك إمكانية تشغيل التطبيقات على الأجهزة نفسها أو عند أطراف الشبكات، بدلاً من الاعتماد حصراً على المعالجة داخل مراكز البيانات البعيدة.

وتعتزم الشركة إتاحة نتائج تقييم أداء النموذج عبر منصة «Open Universal Arabic ASR Leaderboard»، إلى جانب نشر أمثلة توضح قدرته على التعامل مع أنماط مختلفة من الكلام بالعربية والإنجليزية. ولم يتضمن إعلان الإطلاق أرقاماً محددة لدقة التعرف على الكلام أو مقارنات كمية مع النماذج المنافسة.

طرحت «هيوماين» نموذجاً مفتوح الأوزان يضم 80 مليون مُعامل ويعمل على المعالجات المركزية والرسومية (أدوبي)

توسيع محفظة الذكاء الاصطناعي السعودية

تأتي «HUMAIN Voice» ضمن محفظة الشركة التي تشمل مراكز البيانات والبنية التحتية عالية الأداء والمنصات السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي والحلول الموجهة للمؤسسات. ويمثل إطلاق المنصة توسعاً في أنشطة «هيوماين» نحو التقنيات التي تتيح التفاعل المباشر بين المستخدمين وأنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير النماذج والبنية اللازمة لتشغيلها.

ومن خلال إتاحة النموذج مفتوح الأوزان، تستهدف الشركة تمكين الباحثين والمطورين والمؤسسات من تطوير تطبيقات صوتية جديدة تستفيد من معالجة العربية ولهجاتها، في حين ستشكل نتائج الاختبارات المقرر نشرها مؤشراً على مستوى أداء النموذج في التعرف على الكلام عبر البيئات اللغوية المختلفة.