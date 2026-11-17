في عصر أصبحت فيه المرونة والقدرة على إنجاز المهام من أي مكان ركيزة أساسية للعمل الحديث، برزت الحاجة إلى حلول طاقة موثوقة وتقنيات اتصال سلسة تواكب تطور الكمبيوترات والأجهزة المحمولة. ومع الانتشار الواسع لأجهزة «ماكبوك» ومنتجات شركة «أبل» (وغيرها من الشركات الأخرى) بين المبدعين والمحترفين، تظل مسألة إدارة الكابلات وتوفير الطاقة الكافية لأجهزة عدة في وقت واحد تحدياً يومياً.

ملحقات جديدة

وتأتي هنا مجموعة من الملحقات الجديدة التي تعزز الإنتاجية لتقدم إجابة عملية ومتكاملة تجمع بين الأداء المبهر والتصميم الأنيق لتلبية تطلعات المستخدمين المحترفين، سواء في مكاتبهم أو أثناء تنقلاتهم المستمرة. وتضم المجموعة 4 ملحقات تتكامل فيما بينها لتأسيس بيئة عمل خالية من الفوضى ومفعمة بالكفاءة، بدءاً من الشواحن الجدارية والمكتبية فائقة القدرة، مروراً ببطارية محمولة ذات سعة ضخمة، ووصولاً إلى محطة مكتبية توسع آفاق العرض ونقل البيانات. ومن خلال الاعتماد على تقنيات «نيتريد الغاليوم» GaN المتقدمة والشاشات الذكية التفاعلية، تمنح هذه المجموعة المستخدم تحكماً غير مسبوق ورؤية واضحة لحالة الطاقة في كل لحظة؛ ما يجعل تجربة العمل مع منظومة «أبل» وغيرها من الأجهزة المحمولة أكثر سلاسة وإنتاجية. واختبرت «الشرق الأوسط» هذه المجموعة، ونذكر ملخص التجربة.

شاحن جداري متعدد المنافذ بشاشة تفاعلية

شاحن جداري بكابل قابل للسحب وشاشة تفاعلية

يمثل «شاحن يوغرين نيكسود برو 160 واط مع كابل قابل للسحب» UGreen Nexode Pro 160W Charger with Retractable Cable رفيقاً مناسباً للمستخدمين كثيري التنقل الذين يعتمدون على أجهزة عدة في آن واحد. ويستطيع هذا الشاحن الجداري تقديم قدرة إجمالية تصل إلى 160 واط لشحن كمبيوتري «ماكبوك برو» محمولين في الوقت نفسه بكفاءة عالية ودون أي تراجع في سرعة الشحن، ضمن هيكل مدمج وأنيق وبوزن 347 غراماً فقط.

* قدرة شحن: يوفر الشاحن طاقة كبيرة تصل قدرتها إلى 160 واط مدعومة بتقنية «نيتريد الغاليوم» المتقدمة التي ترفع كفاءة تحويل الطاقة وتقلل من الانبعاث الحراري. وتتيح هذه القدرة تشغيل وشحن كمبيوترين محمولين معاً عبر منافذ «يو إس بي تايب-سي»، في حين يدعم المنفذ الأول والكابل المدمج قدرة تصل إلى 140 واط منفردة. ويضمن هذا الأداء حصول الأجهزة عالية الاستهلاك على أقصى سرعة شحن ممكنة دون أي تأخير أثناء العمل المكثف.

* شحن 4 أجهزة في وقت واحد: يضم الشاحن ثلاثة منافذ «يو إس بي تايب-سي» تشمل الكابل المدمج، بالإضافة إلى منفذ «يو إس بي تايب-إيه» بقدرة 22.5 واط. ويتيح هذا التوزيع للمنافذ إمداد كمبيوتر محمول وجهاز لوحي وهاتف ذكي وكاميرا رقمية بالطاقة في اللحظة ذاتها. وبفضل تقنية التوزيع الذكي للطاقة، يتعرف الشاحن تلقائياً على احتياجات كل جهاز متصل ويمنحه التيار المناسب بأمان تام.

* كابل مدمج قابل للسحب بـ8 أطوال: يأتي الشاحن مزوداً بكابل شحن مدمج يمتد بسلاسة حتى طول 70 سنتيمتراً، ثم يعود إلى مكانه بلمسة واحدة للحفاظ على ترتيب المكتب. ويدعم هذا الكابل ثمانية مستويات مختلفة من الطول القابل للتعديل؛ ما يمنح المستخدم مرونة كاملة لتكييفه مع أي مساحة عمل أو مقبس كهربائي. وتلغي هذه الميزة الحاجة إلى حمل كابلات إضافية وتحمي السلك من التشابك والتلف أثناء السفر.

* شاشة ذكية وتحكم عبر التطبيق: تعرض الشاشة المدمجة في واجهة الشاحن بيانات حية تشمل القدرة الكهربائية والجهد والتيار ودرجة الحرارة وحالة الشحن في الوقت الفعلي. وعلاوة على ذلك، يدعم الشاحن الاتصال اللاسلكي عبر تقنيتي «بلوتوث» و«واي فاي» ليتيح إدارته وتخصيص إعداداته عن بُعد من خلال تطبيق الهاتف الذكي لمنح المستخدم إشرافاً كاملاً وراحة بال تامة أثناء شحن أجهزته.

* التوافر والسعر: يتوافر هذا الشاحن في المنطقة العربية بسعر 459 ريالاً سعودياً (نحو 122 دولاراً أميركياً).

موزع شحن مكتبي: القوة المطلقة لتوحيد طاقة مكتبك الاحترافي

لأصحاب محطات العمل الاحترافية والاستوديوهات الإبداعية، يقدم «شاحن نيكسود برو 300 واط المكتبي» UGreen Nexode Pro 300W Desktop Charger حلاً جذرياً لتوحيد مصادر الطاقة على المكتب في وحدة مركزية واحدة. ويستطيع هذا الموزع القوي استيعاب احتياجات منظومة العمل المتكاملة كافة، حيث يغني عن استخدام محولات كهربائية متفرقة عدة، ويوفر طاقة مستقرة وعالية الكفاءة بفضل استخدام تقنية «نيتريد الغاليوم» التي تحافظ على برودة الموزع وصغر حجمه مقارنة بقدرته.

ويتميز التصميم الخارجي بقاعدة تثبيت أنيقة وواجهة أمامية تحتضن شاشة عرض ملونة متطورة تمنح المستخدم قراءة شاملة لكل منفذ على حدة دون الحاجة إلى فتح أي تطبيق. وبفضل دعمه خمسة أوضاع شحن ذكية وإمكانية التحكم اللاسلكي الكامل، يطور هذا الشاحن تجربة تنظيم المكتب إلى مستوى احترافي.

شاحن مكتبي ذكي لجميع أجهزتك وملحقاتك

* قدرة شحن كبيرة: يقدم الشاحن المكتبي طاقة قصوى تصل إلى 300 واط؛ ما يجعله قادراً على تشغيل وشحن أجهزة عدة عالية الاستهلاك في آن واحد دون أي انقطاع. وسواء كان المستخدم يعمل على مشاريع تحرير ضخمة أم ألعاب متطلبة أو مهام تصميم معقدة، يضمن الشاحن تدفقاً مستمراً ومستقراً للتيار الكهربائي. وتساعد تقنية «نيتريد الغاليوم» في تحسين كفاءة الطاقة وتبديد الحرارة بفاعلية لضمان أداء مستدام طوال اليوم.

* شحن سريع لـ3 كمبيوترات معاً: تتميز منافذ «يو إس بي تايب-سي» الثلاثة الأولى بدعمها لقدرة شحن تصل إلى 140 واط لكل منفذ، وهو ما يكفي لشحن كمبيوترات «ماكبوك برو» عالية الأداء بأقصى سرعة. وتتيح هذه المرونة إمكانية شحن ثلاثة كمبيوترات محمولة في الوقت نفسه بكفاءة فائقة ودون الحاجة إلى البحث عن منافذ مخصصة. كما يدعم منفذ جانبي قدرة تصل إلى 240 واط لتلبية متطلبات الأجهزة المتخصصة.

* 8 منافذ: يجمع الموزع ثمانية منافذ متنوعة تشمل ستة منافذ «يو إس بي تايب-سي» ومنفذ «يو إس بي تايب-إيه» بقدرة 22.5 واط، بالإضافة إلى مخرج للتيار المستمر DC. ويتيح هذا التنوع الهائل شحن الكمبيوترات المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية والسماعات اللاسلكية من مكان واحد منظم. ويسهِم هذا التصميم في القضاء التام على تكدس المقابس والأسلاك فوق سطح المكتب.

* شاشة عرض ذكية وتحكم لاسلكي متطور: تستعرض الشاشة الأمامية عالية الوضوح إجمالي الطاقة المستهلكة وقدرة كل منفذ بشكل مستقل والجهد والتيار وبروتوكول الشحن النشط بنظرة واحدة. كما يدعم الموزع الاتصال عبر شبكات «واي فاي» و«بلوتوث» لتعديل إعدادات الشاشة وسطوعها واختيار أحد أوضاع الشحن الذكية الخمسة عبر الهاتف. وتوفر الأزرار العلوية أيضاً وسيلة سريعة ومباشرة للتنقل بين قوائم العرض بسهولة.

* التوافر والسعر: يتوافر الشاحن في المنطقة العربية بسعر 699 ريالاً سعودياً (نحو 186 دولاراً أميركياً).

طاقة جبارة واستقلالية تامة خارج المكتب

عندما يتطلب العمل مغادرة المكتب والانطلاق في رحلات عمل أو العمل في الهواء الطلق، تبرز «بطارية يوغرين نيكسود برو بشحنة 25000 مللي أمبير - ساعة وقدرة 200 واط» UGreen Nexode Pro Power Bank 25000mAh 200W كمحطة طاقة متنقلة لا غنى عنها. وتمنح هذه السعة الضخمة استقلالية تامة عن مقابس الجدار لأيام متواصلة؛ ما يتيح للمستخدم مواصلة العمل على كمبيوتره المحمول وهاتفه الذكي دون القلق من نفاد البطارية في الأوقات الحرجة.

وتجمع هذا البطارية المحمولة بين الأداء الفائق والتصميم العملي المبتكر، حيث تقدم كابلي «يو إس بي تايب-سي» مدمجين بقدرة 100 واط لكل منهما، أحدهما قابل للسحب، والآخر مصمم بمتانة فائقة ليعمل كحزام حمل مريح.، وهي مناسبة للمسافرين بفضل تقديم شاشة رقمية تعرض نسبة الشحن والوقت المتبقي بدقة.

بطارية محمولة بشحنة عالية وسرعة شحن فائقة

* شحنة ضخمة وقدرة فائقة: توفر البطارية مخزوناً وفيراً من الطاقة يكفي لتشغيل الأجهزة طوال أيام العمل الطويلة والرحلات البعيدة. وبفضل قدرتها الإجمالية البالغة 200 واط، تستطيع البطارية شحن جهازين بقدرة 100 واط لكل منهما في الوقت ذاته بسرعة مذهلة للمحافظة على وتيرة الإنتاجية العالية أثناء التنقل أو السفر.

* كابلان مدمجان: البطارية مزودة بكابلي «يو إس بي تايب-سي» مدمجين يوفر كل منهما طاقة كاملة تصل إلى 100 واط لشحن الكمبيوترات المحمولة بسرعة كبيرة. ويتميز الكابل الأول بآلية سحب سلسة تمنح طولاً إضافياً عند الحاجة وتعيده داخل الهيكل بسهولة بعد الانتهاء. وتم تصميم الكابل الآخر بضفائر متينة ليعمل كحزام حمل عملي يسهل الإمساك بالبطارية أثناء التنقل.

* شحن 4 أجهزة في آن واحد: وتقدم البطارية (إلى جانب الكابلين المدمجين) منفذ «يو إس بي تايب-سي» إضافياً بقدرة 100 واط ومنفذ «يو إس بي تايب-إيه» لتوسيع خيارات التوصيل. ويتيح هذا التوزيع شحن كمبيوتر «ماكبوك» وهاتف «آيفون» وسماعات «إيربودز» وكاميرا تصوير في وقت واحد، وبكل سلاسة.

* خلايا بطارية بمعايير أمان فائقة: تم بناء البطارية باستخدام خلايا من الدرجة المستخدمة في صناعة السيارات لضمان أعلى مستويات الأمان والموثوقية. وتوفر النظم الداخلية حماية شاملة ضد التيار الزائد وارتفاع درجات الحرارة وحدوث ماس كهربائي للحفاظ على سلامة أجهزة المستخدم. كما تضمن جودة هذه الخلايا احتفاظ البطارية بسعتها القصوى وكفاءتها العالية لسنوات طويلة من الاستخدام اليومي المكثف.

* التوافر والسعر: البطارية متوافرة في المنطقة العربية بسعر 399 ريالاً سعودياً (نحو 109 دولارات أميركية).

يمكنك وصل 11 ملحقاً بكمبيوترك وشحنه من خلال منفذ واحد فقط

محطة مكتبية بـ11 منفذاً: بوابتك الفائقة للاتصال

وتحول محطة «يوغرين ريفودوك ماكس 11-في-1 بتقنية يو إس بي4» UGreen Revodok Max 11-in-1 Docking Station USB4 منفذاً واحداً في الكمبيوتر المحمول إلى مركز اتصال متكامل يجمع كل ما يحتاج إليه المستخدم على مكتبه. وصُممت هذه المحطة بهيكل معدني أنيق وخفيف الوزن يبلغ 327 غراماً لتوفر لمستخدمي كمبيوترات «ماكبوك» و«ويندوز» سرعات نقل بيانات فائقة وقدرات عرض بصري مذهلة تلبي متطلبات المصممين والمبرمجين وصناع المحتوى.

وتمنح هذه المحطة حرية توسيع مساحة عمل المستخدم عبر توصيل شاشتين خارجيتين بدقة عالية ومعدل تحديث سلس، مع توفير طاقة شحن مستمرة للكمبيوتر تصل إلى 140 واط، إضافة إلى تقديم المنافذ الأساسية كافة من قارئ بطاقات الذاكرة المحمولة إلى منفذ الشبكات السلكية فائقة السرعة، وغيرها.

* اتصال فائق السرعة بتقنية «يو إس بي 4»: تدعم المحطة سرعات نقل بيانات تصل إلى 40 غيغابت في الثانية (5 غيغابايت في الثانية، ذلك أن الغيغابايت الواحد يساوي 8 غيغابت) وتضم منفذ «يو إس بي 4» خلفي يوفر سرعة نقل بيانات تصل إلى 20 غيغابت في الثانية (2.5 غيغابايت في الثانية). وتتيح هذه السرعات الفائقة نقل ملفات الفيديو الضخمة والمشاريع الإبداعية في ثوانٍ معدودة دون أي اختناق في البيانات.

* دعم الشاشات فائقة الوضوح والعرض الممتد: توفر المحطة إمكانية تشغيل شاشة خارجية واحدة بدقة «4 كيه» ومعدل تحديث يبلغ 240 هرتز، أو تشغيل شاشتين معاً بدقة «4 كيه» ومعدل تحديث 120 هرتز. كما يدعم المنفذ إخراج الفيديو بدقة تصل إلى «8 كيه» 8K بمعدل تحديث يبلغ 60 هرتز. وبالنسبة لمستخدمي «ماك او إس»، تدعم المحطة نمط العرض الممتد لشاشتين مستقلتين تعرض كل منهما محتوى مختلفاً تماماً بدلاً من تكرار الشاشة. ويعزز هذا التوسع البصري من كفاءة تعدد المهام ويمنح المحترفين مساحة رحبة لإدارة التطبيقات والنوافذ في آن واحد.

* منافذ يو إس بي سريعة لنقل البيانات: تقدم المحطة منفذين من الجيل الثاني بسرعة نقل تصل إلى 10 غيغابت في الثانية (1.25 غيغابايت في الثانية) لتوصيل وحدات التخزين الخارجية السريعة والأقراص الصلبة. وتضم المحطة خمسة منافذ «يو إس بي» متنوعة تضمن توافقاً سلساً مع جميع الملحقات المكتبية القديمة والحديثة على حد سواء. ويُسرّع هذا الأداء من وتيرة النسخ الاحتياطي والوصول المباشر إلى الملفات المخزنة خارجياً.

* تشكيلة شاملة من 11 منفذاً مع شحن بقدرة 140 واط: تجمع المحطة 11 منفذاً في هيكل واحد، تشمل منفذ HDMI والشبكة السلكية بسرعة 2.5 غيغابت في الثانية (320 ميغابايت في الثانية) وقارئ بطاقات ذاكرة محمولة ومنفذ صوت قياسي. وبالإضافة إلى قدرات التوصيل، تدعم المحطة تمرير الطاقة بقدرة تصل إلى 140 واط لشحن الكمبيوتر المحمول بأقصى كفاءة أثناء استخدام المنافذ كافة، كل ذلك من خلال كابل واحد متصل بكمبيوتر المستخدم.

* التوافر والسعر: المحطة متوافرة في المنطقة العربية بسعر 529 ريالاً سعودياً (نحو 141 دولاراً أميركياً).