سام ألتمان يعترف بتنامي الغضب الشعبي على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعيhttps://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5342190-%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
سام ألتمان يعترف بتنامي الغضب الشعبي على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي
شعار شركة «أوبن إيه آي» (رويترز)
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سام ألتمان يعترف بتنامي الغضب الشعبي على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي
شعار شركة «أوبن إيه آي» (رويترز)
أقرّ الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» سام ألتمان، أمس الأثنين، بأن وادي السيليكون أخفق في إقناع الرأي العام بجدوى الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أقل من أسبوعين على انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي وجّهت ضربة إلى مشاريع التوسّع في مراكز البيانات.وقال ألتمان، خلال مؤتمر تقني في مدينة مينلو بارك في ولاية كاليفورنيا: «أعتقد أن مراكز البيانات ستُبنى، لكن من الواضح أن الطريقة الحالية لبنائها وتشغيلها والتواصل مع المجتمعات المحلية في شأنها لا تلقى قبولاً»، مضيفاً: «سيتكيف هذا القطاع مع الواقع الجديد». وأشار إلى وجود مساحات شاسعة لإقامة مراكز بيانات في الولايات المتحدة.وجاءت تصريحات ألتمان خلال قمة «وادي السيليكون والعالم» التي نظمها موقع «سيمافور» الإعلامي في وادي السيليكون. وكان الناخبون الأميركيون أقروا في انتخابات التجديد النصفي نحو 40 إجراء جديداً يقيّد أو يحظر إقامة مراكز بيانات جديدة في أنحاء مختلفة من البلاد.من جهته، قدّر المحلل المختص في قطاع التكنولوجيا، دان آيفز، أن نحو 10 في المائة من بين 800 و1000 مركز بيانات كان مقرراً إنشاؤها في الولايات المتحدة «لن تبصر النور» بعد نتائج الانتخابات.وقال ألتمان إن هذه النتائج دفعت قطاع التكنولوجيا إلى إعادة النظر في استراتيجيته الإعلامية، معتبراً أن مراكز البيانات أصبحت رمزاً ملموساً للجدل الدائر حول الذكاء الاصطناعي.وأضاف: «إذا كان المقابل لعلاج السرطان وخفض أسعار المنتجات هو أن يفقد الناس مستقبلاً القدرة على التحكم أو التأثير أو التعبير عن رأيهم، فهذه بالتأكيد طريقة سيئة جداً لتسويق الفكرة».
اتضح، وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة بارعة إلى حد كبير في اكتشاف ثغرات البرمجيات، وفي إيجاد سبل لتجاوز دفاعات الأمن السيبراني.
وقد أثارت اختراقات واقعية غير مقصودة نفذتها نماذج تابعة لشركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، خلال عمليات تدريبية، قلقاً واسعاً. ومع أن هاتين الشركتين قيدتا الوصول إلى أكثر نماذجهما تطوراً، فإن بعض الخبراء أشاروا إلى أن الأمر لن يطول قبل أن تمتلك أنظمة ذكاء اصطناعي أقل تقييداً، قدرات مماثلة. وتشهد الشركات بالفعل ارتفاعاً في الهجمات السيبرانية، يُعزى جزء منه على الأقل إلى الاستعانة بالذكاء الاصطناعي.
سلاح ذو حدّين
لكن وفي المقابل، يتزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بوصفه خط الدفاع الأفضل. ويقول بارتلي ريتشاردسون، كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة في شركة الأمن السيبراني «كراود سترايك»: «نسمع كثيراً عن استخدام الخصوم والمهاجمين للذكاء الاصطناعي، وهذا صحيح بالتأكيد. لكن ما لا نسمع عنه بالقدر نفسه هو كيف نمنح المدافعين الأفضلية باستخدام الذكاء الاصطناعي».
وتُعد «كراود سترايك» واحدة من عدة شركات للأمن السيبراني تنشر الذكاء الاصطناعي في الجانب الدفاعي؛ ففي سبتمبر (أيلول)، أعلنت الشركة عن أداة تُدعى «سيف مايند» (SafeMind)، تستفيد عن قصد من القدرات الهجومية للذكاء الاصطناعي، عبر نشر نماذج وأطر عمل مخصصة لاختبار نسخ محاكاة من البنية التحتية للعملاء. كما تنشر «سيف مايند» أيضاً أنظمة ذكاء اصطناعي دفاعية لرصد الهجمات وصدها وسد أي ثغرات أمنية يجري اكتشافها. ثم يتعلم الطرفان من التجربة ويحاولان الكرة مجدداً، بحسب ريتشاردسون. ويضيف: «نحن لا نُجري التغييرات في البيئة المدروسة قبل أن نعيدها مجدداً فحسب، بل إن لدينا أيضاً سجلاً شاملاً بكل تغيير أجريناه على البيئة. ونقدم هذا السجل كذلك إلى أدوات العمل الهجومية».
وقد تأتي هذه الأدوات في الوقت المناسب تماماً، فعلى غرار أنظمة البرمجة بالذكاء الاصطناعي، التي تطورت من الإجابة عن الأسئلة إلى توليد برمجيات معقدة واختبارها ونشرها، باتت أدوات وكلاء الاختراق العاملة بالذكاء الاصطناعي أشد فتكاً على نحو متزايد. فهي لا تكتفي بالتمشيط الدقيق للشفرات البرمجية بحثاً عن الأخطاء المنطقية، وإنما تختبر الأنظمة العاملة فعلياً بحثاً عن الثغرات، وقد تواصل تحسين هجماتها إلى أن تُحول مجموعات من الأخطاء الدقيقة إلى مسارات تفصيلية، خطوة بخطوة، للدخول إلى النظم بشكل غير مصرح به.
ويقول ديفيد كوبر مسؤول تفعيل الاستراتيجية السيبرانية في شركة «إي واي» للمحاسبة والاستشارات التقنية: «نشهد زيادة ملموسة في حجم وسرعة هذه الهجمات كلها. نرى ذلك في عملائنا المعنيين ببيانات الرصد الأمني عن بُعد، وفي مراكز العمليات الأمنية».
ويقول الخبراء إنه ما دامت هذه الأدوات من الوكلاء لا يجري رصدها، وما دام هناك من هو مستعد لدفع كلفة القدرة الحاسوبية اللازمة، فإنها تستطيع العمل بلا كلل تقريباً للعثور على منفذ إلى أنظمة العالم الحقيقي. كما تستطيع إيجاد السبل لربط عيوب بسيطة في البرمجيات بعضها ببعض للحصول على صلاحيات وصول واختراق متصاعدة باستمرار، ووضع عمليات استغلال معقدة للثغرات كان لا يمكن الوصول إليها في السابق سوى بواسطة خبراء بشريين مثابرين.
وتقول منى رحيمي، الأستاذة المشاركة في هندسة البرمجيات بقسم علوم الحاسوب في جامعة شمال إلينوي: «يمكنها تنفيذ سلسلة من الإجراءات، وهذا هو ما يهم حقاً في الأمن السيبراني، ولا سيما في حالات الهجمات التي تستغل ثغرات غير معروفة سابقاً (هجمات اليوم الصفر zero-day attacks).
10.5 تريليون دولار تكلفة الجرائم السيبرانية عالمياً عام 2025
ويُعد ذلك جزءاً من سبب لجوء فرق الدفاع أيضاً إلى الذكاء الاصطناعي. فإضافة إلى استغلاله الثغرات الأمنية، يمكنه أن يساعد في الإشارة إليها أمام خبراء الأمن لإصلاحها، أو أن يتولى إصلاحها بنفسه على نحو متزايد. وقد رافق الارتفاع في الهجمات السيبرانية ارتفاع موازٍ في عدد التحديثات الأمنية التي تصدرها شركات البرمجيات، إذ أفادت تقارير بأن «مايكروسوفت» كشفت أخيراً عن أكبر تحديث أمني في تاريخها، بحسب كوبر. وقد اعتمدت الشركات التي يتعامل معها الذكاء الاصطناعي بصورة شاملة تقريباً للمساعدة في اختبار أنظمتها وتحديثها، وعملت شركة «إي واي» مؤخراً مع «كراود سترايك» في قضايا أمنية، بما في ذلك بصفتها شريكاً في التصميم لأداة «سيف مايند». ويقول كوبر: «تتفاوت مستويات الاعتماد، لكن جميع الشركات التي نتعامل معها تستخدم مجموعة ما من أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تسريع ذلك».
وتأتي هذه التطورات بعد أن قدّرت شركة الأبحاث «سايبرسكيوريتي فينتشرز» أن تكاليف الجرائم السيبرانية عالمياً ستبلغ 10.5 تريليون دولار في عام 2025، وبعد أن حذر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي في وقت سابق من هذا العام من أن «الذكاء الاصطناعي يضاعف من قوة سباق التسلح السيبراني».
طفرة هائلة في المعالجة السريعة
لم تكن «إي واي» و«كراود سترايك» الشركتين الوحيدتين اللتان تساعدان عملاءهما على معالجة المشكلات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. فقد أطلقت مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة، ومنها «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت» و«أنثروبيك»، مشاريع لاختبار الأنظمة الرقمية وتحصينها، فيما طوّرت شركات الأمن منتجاتها لتمكين الذكاء الاصطناعي من رصد الثغرات، بل وإصلاحها، قبل أن تستغلها أطراف خارجية. وتقول جوني كليبرت، المؤسِسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لشركة «ستاك هوك»: «نشهد طفرة هائلة في المعالجة السريعة، وهو أمر غريب، في تقديري، عن العالم الذي اعتدنا العيش فيه».
وحتى قبل ظهور الذكاء الاصطناعي الحديث، كانت «ستاك هوك» تركز على رصد الثغرات في البرمجيات أثناء تشغيلها فعلياً، لا في الشيفرة المصدرية وحدها. ويقول سكوت غيرلاش، المؤسس المشارك للشركة وكبير مسؤولي الأمن فيها: «إن الأمور التي لا يمكن اكتشافها إلا باختبار التطبيق أثناء تشغيله ذات قيمة كبيرة حقاً، وغالباً ما تكون مشكلات بالغة الأهمية للغاية». ويشير إلى أن من المزايا التي يتمتع بها المدافعون هي معرفة أكثر اكتمالا بالنظام، تشمل شيفرة المصدر الخاصة وتفاصيل البنى التحتية المختلفة وإعداداتها. ولا يشترط أن تبقى هذه المعرفة في عقول البشر، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي في الغالب أن يكون أسرع في فحص وإصلاح التطبيقات القديمة التي لم يلمسها أحد منذ مدة وإصلاحها، بحسب غيرلاش. ويضيف: «كلما زادت الأتمتة التي تضيفها إلى هذه العملية، زادت سرعتها، وزاد عدد المشكلات التي يجري إصلاحها».
إشراك العنصر البشري
ومع ذلك، تُفضل مؤسسات كثيرة بطبيعة الحال إشراك العنصر البشري قبل السماح للذكاء الاصطناعي بإجراء تغييرات جذرية في بيئاتها الحاسوبية، وذلك لأن الذكاء الاصطناعي قد يرتكب أخطاء، ولأن البشر قادرون على اتخاذ قرارات مستنيرة تراعي أولويات متباينة، مثل ضمان ألا تتوقف الأنظمة الحرجة عن العمل أو يتباطأ أداؤها إلى مستويات غير مقبولة بسبب تحديثات أمنية مقصودة. ويستطيع الذكاء الاصطناعي نفسه، في بعض الحالات، أن يقترح خطوات للموازنة بين هذه الاحتياجات أو أن ينفذها، مثل تقييد الوصول إلى البرمجيات بالغة الأهمية التي يتعذر تحديثها على الفور.
حماية الأدوات مفتوحة المصدر
لكن في حين قد يكون المهاجمون مستعدين لتعطيل الأنظمة أو خفض أدائها لتحقيق أهدافهم، فإن العاملين في مجال الأمن لا يملكون في الغالب هذا الترف. وتقول رحيمي، الأستاذة بجامعة شمال إلينوي: «لا يمكننا فعلا تعظيم مستوى الأمن بأي ثمن، لأننا ما زلنا نريد الحفاظ على عمل خدماتنا».
ولا تقتصر المشكلة على البرمجيات التجارية فحسب، فقد برزت جهود عدة للمساعدة في اكتشاف الثغرات وإصلاحها في البرمجيات مفتوحة المصدر، وهي الشيفرات (الرموز الكومبيوترية) التي يتولى صيانتها في الغالب متطوعون، وتُعد حيوية للإنترنت والأنظمة العاملة عليه. ومن بين هذه الجهود مبادرة «أكريتس» التي أعلنت عنها «مؤسسة لينكس» وشركاء من القطاع في يونيو (حزيران)، وتهدف إلى تنسيق التقارير الأمنية المتعلقة بالأدوات مفتوحة المصدر، وتوفير وثائق موثوقة وأمثلة عملية، وأحياناً حتى شيفرات تصحيحية يستطيع قادة المشاريع الأصلية دمجها لإصلاح شيفراتهم البرمجية. وجاء ظهور «أكريتس» بعد أن أفادت مشاريع مفتوحة المصدر متنوعة بأنها غُمرت بتقارير الأخطاء والتعديلات المقترحة على الشيفرة، من بينها إصلاحات أمنية متفاوتة الجودة، من توليد الذكاء الاصطناعي.
ويقول كريستوفر روبنسون، كبير مسؤولي التقنية وكبير المهندسين في «أكريتس» ومؤسسة أمن المصادر المفتوحة: «كان هذا عبئاً كبيراً للغاية على المشاريع الأصلية، التي يكاد يكون القائمون عليها جميعاً متطوعين بلا أجر». ويضيف أن «أكريتس» تمنح الأولوية للمشاريع مفتوحة المصدر المستخدمة في البنى التحتية الحيوية، ومنها الخدمات المالية والاتصالات، فأنظمة التشغيل وقواعد البيانات ولغات البرمجة وغيرها من الأدوات مفتوحة المصدر شكلت منذ زمن طويل العمود الفقري للعديد من أنظمة العمل الفعلية، وأصبحت في حالات عديدة معايير فعلية، وتوفر قوة ومرونة لا تضاهيها الأدوات التجارية.
غير أن هذه المشاريع كثيراً ما تعتمد على عمل مجموعات صغيرة من المبرمجين أو حتى أفراد لإبقائها مُحدّثة، وقد يتوقف تحديثها إذا تقاعد القائمون عليها أو انشغلوا بأعمال أخرى. وفي الحالات التي لا يكون فيها للمشروع مشرف نشط أو لا يكون في وضع يسمح له بقبول التعديلات، تستطيع «أكريتس» العمل على إصدار نسخة متفرعة، أي نسخة معدلة، والبحث عن شخص يتولى دور ما يشبه مشرف الملاذ الأخير، بحسب روبنسون.
قدرات الذكاء الاصطناعي في الاختراق تواصل النمو
ولا يزال من غير الواضح إلى متى ستستمر موجة العيوب الأمنية المكتشفة وما يرافقها من إصلاحات، أو ما إذا كانت ستتباطأ بعد أن تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة في تصفية تراكم الأخطاء غير المكتشفة. ومن المرجح أيضاً أن يزداد استخدام المطورين لأدوات الذكاء الاصطناعي في اختبار شيفراتهم قبل إصدارها. وكما يشير روبنسون، فإن أدوات البرمجة بالذكاء الاصطناعي وحدها ليست حلاً متكاملاً، إذ قد تتسبب بنفسها في ظهور ثغرات جديدة.
ويقول آمي لوتواك، المؤسس المشارك وكبير مسؤولي التقنية في «ويز»، وهي شركة للأمن السيبراني استحوذت عليها «غوغل» في وقت سابق من العام الحالي، إن قدرات الذكاء الاصطناعي في الاختراق ما زالت تنمو في الوقت الراهن، وهو أشبه بلص يستطيع في أسبوع ما الدخول عبر نافذة الطابق الأرضي، ثم يجد بعد أسبوعين طريقاً إلى الطابق الثاني. ويضيف لوتواك: «كل يوم وكل أسبوع وكل شهر، تظهر قدرات جديدة يستطيع الذكاء الاصطناعي القيام بها».
وتدير شركة «ويز» مبادرتها الخاصة بعنوان «سكان فور غود» بالتعاون مع «غوغل ديب مايند»، مستخدمة الذكاء الاصطناعي لمساعدة مؤسسات البنى التحتية الحيوية والحكومات والمؤسسات الصحية والمنظمات غير الربحية على اكتشاف الثغرات الأمنية وإصلاحها. ويرى أنه مع استمرار تنامي قوة الذكاء الاصطناعي، سيصبح إجراء مثل هذه الفحوص حاجة منتظمة لمختلف أنواع المؤسسات والشركات.
ويقول لوتواك: «إن مفهوم ضوابط الأمن الثابتة قد ولّى. سيكون الأمر أشبه بلعبة القط والفأر، ونعتقد أن على كل شركة أن تجري فحوصاً بالذكاء الاصطناعي بصورة مستمرة من أجل الحماية».
سام ألتمان يعترف بتنامي الغضب الشعبي على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعيhttps://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5342190-%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
سام ألتمان يعترف بتنامي الغضب الشعبي على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي
شعار شركة «أوبن إيه آي» (رويترز)
أقرّ الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» سام ألتمان، أمس الأثنين، بأن وادي السيليكون أخفق في إقناع الرأي العام بجدوى الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أقل من أسبوعين على انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي وجّهت ضربة إلى مشاريع التوسّع في مراكز البيانات.وقال ألتمان، خلال مؤتمر تقني في مدينة مينلو بارك في ولاية كاليفورنيا: «أعتقد أن مراكز البيانات ستُبنى، لكن من الواضح أن الطريقة الحالية لبنائها وتشغيلها والتواصل مع المجتمعات المحلية في شأنها لا تلقى قبولاً»، مضيفاً: «سيتكيف هذا القطاع مع الواقع الجديد». وأشار إلى وجود مساحات شاسعة لإقامة مراكز بيانات في الولايات المتحدة.وجاءت تصريحات ألتمان خلال قمة «وادي السيليكون والعالم» التي نظمها موقع «سيمافور» الإعلامي في وادي السيليكون. وكان الناخبون الأميركيون أقروا في انتخابات التجديد النصفي نحو 40 إجراء جديداً يقيّد أو يحظر إقامة مراكز بيانات جديدة في أنحاء مختلفة من البلاد.من جهته، قدّر المحلل المختص في قطاع التكنولوجيا، دان آيفز، أن نحو 10 في المائة من بين 800 و1000 مركز بيانات كان مقرراً إنشاؤها في الولايات المتحدة «لن تبصر النور» بعد نتائج الانتخابات.وقال ألتمان إن هذه النتائج دفعت قطاع التكنولوجيا إلى إعادة النظر في استراتيجيته الإعلامية، معتبراً أن مراكز البيانات أصبحت رمزاً ملموساً للجدل الدائر حول الذكاء الاصطناعي.وأضاف: «إذا كان المقابل لعلاج السرطان وخفض أسعار المنتجات هو أن يفقد الناس مستقبلاً القدرة على التحكم أو التأثير أو التعبير عن رأيهم، فهذه بالتأكيد طريقة سيئة جداً لتسويق الفكرة».
لعبة «أسطورة زيلدا: مزمار الزمان»: الأسطورة تتجدد على جهاز «نينتندو سويتش 2»https://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5342057-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4-2
لعبة «أسطورة زيلدا: مزمار الزمان»: الأسطورة تتجدد على جهاز «نينتندو سويتش 2»
إعادة تصميم كاملة لواحدة من أفضل ألعاب المغامرات بعد مرور 28 عاماً
تعود إحدى أعظم الألعاب إلى الأجهزة الحديثة بعد مرور 28 عاماً على إطلاقها وإعادة بنائها بالكامل من الصفر لجهاز «نينتندو سويتش 2» حصرياً. وتضع لعبة «أسطورة زيلدا: مزمار الزمان» (The Legend of Zelda Ocarina of Time) المعايير الرائدة لألعاب المغامرات في قالب بصري وصوتي مبهر يدمج بين جمال الإصدار الكلاسيكي والتقنيات المعاصرة التي تجعل اللعبة تتألق مجدداً. وما يتجلى في هذا الإصدار هو التوازن الدقيق بين صون هوية اللعبة الأصلية وتحديث جوانبها المعقدة لتلائم تطلعات اللاعبين اليوم.
وهذه التطويرات ليست مجرد تحسينات سطحية؛ بل إعادة صياغة جذرية تعزز من عالم اللعبة وتضمن تجربة مليئة بالمشاعر والاستكشاف العميق دون المساس بروح الإبداع الكلاسيكي. اختبرت «الشرق الأوسط» اللعبة، ونذكر ملخص التجربة.
حكاية الزمان والمكان
تبدأ أحداث اللعبة في غابة منعزلة يقطنها فتى يبدأ يومه برؤية كوابيس تُنذر بشرور مقبلة تستهدف المملكة. ويجد الفتى نفسه بعد حمايته من قبل شجرة سحرية تُعدّ حامية الغابة، مكلفاً بمغادرة وطنه الصغير لخوض مغامرة أكبر تبدأ بلقاء الأميرة الشابة لتنبيهها من خطر شخص جشع وشرير. ويتعين على البطل الجمع بين 3 أحجار كوكبية لفتح بوابة المعبد القديم للوصول إلى السيف الأسطوري. غير أن السحب المفاجئ للسيف يُدخل البطل في نوم عميق لـ7 سنوات، ليجد فور استيقاظه أن الشرير قد حول المملكة المزدهرة إلى خرابة تحت قوى الظلام.
وينتقل البطل المستيقظ في جسمه البالغ بين الحاضر والمستقبل، مستخدماً المزمار الموسيقي الأسطوري لحل الألغاز وتغيير أحداث العالم عبر الزمان. وترافقه في هذه الرحلة شخصية تساعده في كشف الأسرار وتوجيه النصح أثناء خوض النزاعات واستكشاف الأماكن الغامضة. وتكتسب الحكاية عمقاً عاطفياً استثنائياً بفضل تفاعل البطل مع سكان الأقاليم المختلفة؛ بدءاً من عمالقة الجبال وصولاً إلى سكان الأعماق والبحيرات. وتتكلل هذه المغامرة بمواجهة ملحمية ضد القوى المظلمة لإنقاذ الحكماء السبعة وإعادة السلام إلى الأرض.
وتتميز القصة في هذا الإصدار بتركيزها على العُمق الشعوري وتأثير الزمن في الشخصيات والبيئات المحيطة بها. ما يُكسب هذا السرد جودته الكبيرة هو الطريقة التي تربط بين الماضي والمستقبل بأسلوب يتيح للاعب الشعور بالتغير الشامل الذي يطرأ على كل شبر من أراضي المملكة مع مرور السنوات.
أبرز التحديثات والتطويرات
يحمل هذا الإصدار في طياته تطويرات شاملة لم تقتصر على الرسومات فحسب؛ بل امتدت لتشمل إعادة هندسة أنظمة التحكم والقوائم وشاشات التفاعل. وتقدم هذه التعديلات قيمة كبيرة بسبب قدرتها على معالجة المآخذ على الإصدار الكلاسيكي دون التضحية بالهوية العامة للتجربة. وأدى إدخال آليات الحركة المباشرة وتحسين حركة الكاميرا الحرة إلى إيجاد بيئة استكشاف أكثر ملاءمة للتطلعات الحديثة. ويظهر هذا التطوير الجلي في قائمة العناصر البارزة التالية:
* إلغاء التحكم القديم بالكاميرا: جرى التخلي الكامل عن نظام التوجيه الثابت القديم واستبدال كاميرا حرة تدار بالكامل عبر عصا التحكم، به. ويضمن هذا الأمر سلاسة فائقة أثناء تصفح العالم المفتوح، واستكشاف القرى والمتاهات بمرونة تامة دون الحاجة إلى التعديل المستمر.
* إضافة زر للقفز: تخلت اللعبة عن آلية القفز التلقائي القديمة، وأضافت زراً مخصصاً يتيح للاعب القفز في أي وقت وحسب الرغبة. ويمنح هذا التغيير البطل حرية أكبر في منصات القفز وتجاوز العقبات البيئية بأسلوب أكثر ملاءمة للألعاب المعاصرة.
* خيار الانقضاض والركض: أصبح بإمكان اللاعب ضغط زر الحركة المخصص للركض والتفادي المباشر بأسلوب سلس. وتمت زيادة سرعة البطل بشكل ملحوظ، ما يوفر وقت التنقل السريع بين أرجاء السهول.
* إعادة تصميم واجهة المستخدم: تمت إعادة تنظيم القوائم وتسهيل الوصول إلى الأسلحة والأدوات عبر شاشات سريعة الاستجابة. ويتسنى للاعب الآن تبديل المعدات مثل الأحذية الثقيلة أو الأقنعة فوراً دون إيقاف اللعبة.
* تحسين تصميم بعض المتاهات: شهدت متاهات معروفة، مثل متاهة المياه، تعديلات هيكلية وإشارات توجيهية وظيفية أكثر وضوحاً. ويساعد هذا التحديث في خفض التخبط والارتباك الذهني القديم مع الحفاظ على المستوى المطلوب من تحدي الألغاز.
* إضافة تمثيل صوتي كامل للقصة: تم تعزيز المشاهد السينمائية الرئيسية بتمثيل صوتي متكامل للشخصيات الرئيسية. ويُضفي هذا العنصر بُعداً درامياً أعمق يُبرز المشاعر في اللحظات المفصلية للقصة بشكل أكثر تأثيراً.
* نظام التوجيه والخرائط المحدث: حصلت الخريطة على تحسينات شاملة تشمل علامات ملونة وإشارات مرجعية واضحة للبيئات. ويُسهّل هذا الأمر تتبع المهام الجانبية ومعرفة الأهداف التالية دون الضياع في أرجاء العالم الشاسع.
* إلغاء أزمنة التحميل الدقيقة: يستفيد الإصدار الحديث من السرعات العالية لنقل المعلومات في «نينتندو سويتش 2» لإلغاء شاشات الانتظار لدى الانتقال بين المناطق، ما يتيح الدخول الفوري للبيوت والمتاهات والسهول بأسلوب متصل يزيد من مستويات الانغماس.
مزايا اللعب والمعارك
يرتكز أسلوب اللعب على تقديم تجربة استكشاف وقتال متكافئين يجمعان بين الألغاز المبتكرة والمعارك الحماسية. وتزداد متعة اللعب في هذا الإصدار بسبب استجابة بيئة اللعب لكل حركة يصدرها اللاعب، وذلك بفضل المحرك الفيزيائي المطور. ويتيح التنوع الكبير في الأدوات المتاحة وطرق دمجها حلولاً متعددة لمواجهة العقبات وهزيمة الأعداء بأساليب مبتكرة.
ونذكر بعضاً من أبرز مزايا أسلوب اللعب المحدث:
* نظام التصويب والقتال المطور: تم تحديث آلية التثبيت على الأعداء لتصبح أكثر مرونة ودقة، مع إضافة حركات دفاع هجومية جديدة. ويضمن هذا الأمر تحكماً كاملاً بالسيف والدرع في المواجهات القريبة والبعيدة ضد مختلف أنواع الأعداء.
* عناصر تحكم بيئية تفاعلية: أصبح بإمكان اللاعب التفاعل بشكل مباشر مع عناصر البيئة المختلفة؛ مثل إشعال النيران والسباحة الحرة بفيزياء واقعية. وتؤثر أدوات اللاعب مثل القنابل والأسهم بشكل مباشر في الأجسام المحيطة به، ما يزيد من عمق التجربة ومستويات الانغماس.
* التنقل الحر على ظهر الحصان: تم تحسين آلية ركوب الخيل لتكون أكثر سهولة وسلاسة في التوجيه عبر السهول الشاسعة. ويستطيع اللاعب استخدام القوس والسهم أثناء ركض الحصان وتخطي الحواجز الطبيعية ببراعة.
* عزف موسيقي تفاعلي: يتيح النظام الجديد استخدام المزمار الأسطوري بأسلوب عزف حر يعتمد على مدخلات الصوت واستجابة اللمس. ويستطيع المزمار التأثير بشكل مباشر في الطقس والزمن والتنقل السريع بين مناطق خريطة اللعبة.
* تنوع بيئات الزنزانات والألغاز: تضم اللعبة زنزانات متعددة تفرض على اللاعب تسخير الفكر التحليلي المبتكر لاستخدام الأدوات المكتسبة. وتتطلب كل منطقة استغلال عناصر محددة؛ مثل خطاف السحب والأحذية السحرية، لحل لغز الوصول إلى زعيم الزنزانة.
* أنشطة فرعية متنوعة: تقدم الخريطة عدداً كبيراً من الأنشطة الترفيهية والتحديات الفردية بعيداً عن القصة الرئيسية، تشمل مسابقات صيد الأسماك المحدثة وألعاب الرماية وتبادل الأقنعة العجيبة مع سكان العالم.
التصميم البصري والأداء الصوتي
تتألق اللعبة بفضل تقنيات الإضاءة والإكساء (Texture) الحديثة على جهاز «نينتندو سويتس 2»، ما يجعل المملكة تنبض بالحياة والجمال. وسينبهر اللاعب فور الدخول إلى هذا العالم بسبب الدقة المتناهية والتفاصيل البصرية الأخاذة التي أضفت حيوية غير مسبوقة على البيئات الطبيعية والمعالم العمرانية. ويندمج المستوى البصري المبهر مع الأداء الصوتي الموسيقي ليوجدا معاً لوحة فنية تشد الأبصار وتطرب الآذان في كل لحظة.
ونذكر فيما يلي أبرز التحديثات المتعلقة بصوتيات ورسومات اللعبة:
* رسومات عالية الدقة والأداء: تقدم اللعبة مخرجات بصرية فائقة الجودة بدقة عرض عالية ومعدل 60 صورة في الثانية، ما يقدم سلاسة متناهية في المعارك وخلال التنقل دون حدوث أي هبوط في الأداء.
* إعادة تسجيل الألحان بأوركسترا حقيقية: تم استبدال تسجيلات حية عُزفت بواسطة أوركسترا موسيقية كاملة بالنغمات الإلكترونية القديمة. وتمنح هذه المقطوعات المحدثة مشاهد القصة والقتال هيبة وعُمقاً عاطفياً يزيد من اندماج اللاعب في الأحداث.
* مؤثرات إضاءة متقدمة وتظليل واقعي: يعتمد هذا الإصدار على تقنيات تتبع الأشعة الضوئية من مصدرها (Ray Tracing) والإضاءة الديناميكية التي تتغير بتغير الوقت. ويتجلى ما تقدمه هذه التقنية بانعكاسات الظلال والضوء على المياه وأشعة الشمس التي تتخلل أوراق الأشجار.
* تصميم فني مُستحدث للشخصيات: جرت إعادة بناء مجسمات الشخصيات الرئيسية والثانوية بتفاصيل دقيقة تُبرز الملامح وحركات الوجه. ويمنح هذا التوجه الرسومي الشخصيات طابعاً حيوياً مدروساً يجمع بين الفن الكلاسيكي واللمسات المعاصرة.
* مؤثرات صوتية محيطية: يدعم المحرك الصوتي تقنيات تجسيم الصوتيات التي تحدد مصادر الصوت بدقة متناهية في البيئة. ويستطيع اللاعب سماع خطوات الأعداء وصوت جريان المياه ومرور الرياح في المتاهات بجودة فائقة.
* دورة ليل ونهار ديناميكية: تم تحسين التحول بين أوقات اليوم لتصبح الانتقالات أكثر واقعية؛ مثل تغير لون السماء وتأثير الغروب في المباني والسهول بشكل يسحر الألباب.
* مؤثرات بيئية وملموسة ممتازة: تظهر التأثيرات البصرية، مثل حركة الرياح على الأعشاب والتفاعل المائي، بشكل مجسد وعالي الجودة، حيث تضمن هذه الإضافات الرسومية شعوراً مستمراً بحيوية البيئة خلال مجريات المغامرة.
* تفاصيل رسومية دقيقة للمتاهات: تم تصميم الجدران والأرضيات والآثار القديمة برسومات غنية بالدقة والتفاصيل البصرية، ما يضفي طابعاً غامضاً ومهيباً على كل متاهة يدخلها البطل.
معلومات عن اللعبة
-الشركة المبرمجة: «نينتندو» Nintendo www.Nintendo.com
-الشركة الناشرة: «نينتندو» Nintendo www.Nintendo.com
-موقع اللعبة: www.Nintendo.com
-نوع اللعبة: قتال ومغامرات Action-adventure
-أجهزة اللعب: «نينتندو سويتش 2» حصرياً
-تاريخ الإطلاق: 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026
-تصنيف مجلس البرامج الترفيهية ESRB: لمن هم أكبر من 10 أعوام E 10 Plus