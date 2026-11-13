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تكنولوجيا

الاتحاد الأوروبي يبحث في أول قمة للذكاء الاصطناعي سبل اللحاق بأميركا والصين

رؤساء الدول والحكومات يلتقطون صورة جماعية في القمة التاسعة للمجموعة السياسية الأوروبية في دبلن عاصمة آيرلندا يوم 12 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
رؤساء الدول والحكومات يلتقطون صورة جماعية في القمة التاسعة للمجموعة السياسية الأوروبية في دبلن عاصمة آيرلندا يوم 12 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
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الاتحاد الأوروبي يبحث في أول قمة للذكاء الاصطناعي سبل اللحاق بأميركا والصين

رؤساء الدول والحكومات يلتقطون صورة جماعية في القمة التاسعة للمجموعة السياسية الأوروبية في دبلن عاصمة آيرلندا يوم 12 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
رؤساء الدول والحكومات يلتقطون صورة جماعية في القمة التاسعة للمجموعة السياسية الأوروبية في دبلن عاصمة آيرلندا يوم 12 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في دبلن، اليوم (الجمعة)، في أول قمة لهم على الإطلاق حول الذكاء الاصطناعي، لمناقشة كيف يمكن للتكتّل اللحاق بالولايات المتحدة والصين، ومعالجة قضايا التمويل ومشكلات أخرى، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

وتأتي هذه القمة وسط مخاوف متزايدة بشأن تقنية يمكنها أن تسبب تحولاً كبيراً في شكل الصناعات والمجتمعات، لكنها أثارت القلق في الأشهر القليلة الماضية بعد سلسلة من الوقائع التي حدثت بسبب أنظمة ذكاء اصطناعي خارجة عن السيطرة. وشهد هذا الأسبوع مزيداً من الاضطرابات مع استقالة جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»؛ ما حَرَم هذا القطاع من أحد أبرز رواده.

وسيقيّم القادة في دبلن سبل التغلّب على مشكلات أخرى، مثل الروتين الإداري ووضع ضوابط وقائية.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في رسالة دعوة وجّهها إلى قادة الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي: «في ظل الوتيرة السريعة لتطور الذكاء الاصطناعي. أعتقد أن هناك حاجة الآن إلى إجراء أول نقاش يركّز على هذا الملف على مستوى القادة حول الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، وكذلك حول تأثيره الذي يسبب تحولاً كبيراً في اقتصاداتنا ومجتمعاتنا».

ومن المقرَّر أن يشارك آرثر مينش الرئيس التنفيذي لشركة «ميسترال إيه آي»، وجيفري هينتون رائد الذكاء الاصطناعي الحائز على جائزة نوبل لإطلاع قادة الاتحاد الأوروبي على آخر المستجدات.

وتعمل أوروبا على تكثيف جهودها لتكون لاعباً بارزاً في مجال الذكاء الاصطناعي. ويبدو أن مبادرة تعرف باسم «قانون الرقائق»، التي تم تنفيذها قبل ثلاث سنوات، لن تحقق هدفها المتمثل في جذب الصناعات التحويلية المتقدمة ومضاعفة حصة الاتحاد الأوروبي في سوق الرقائق العالمية إلى 20 في المائة بحلول 2030.

ولم تنطلق بعد بشكل كامل خطة لبناء سبعة مصانع عملاقة للذكاء الاصطناعي تضم تحت سقف واحد معالجات الذكاء الاصطناعي المتطورة والبرمجيات والتكنولوجيا السحابية والاتصال عالي السرعة ومراكز البيانات، وذلك بسبب الخلاف بين دول الاتحاد الأوروبي حول الإنفاق على التنافسية في ميزانية الاتحاد للفترة 2028 - 2034.

وإلى جانب الذكاء الاصطناعي، من المقرر أن يناقش القادة أيضا ملف أوكرانيا، الذي أُضيف على جدول الأعمال، بعد يوم من وصول المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى دبلن للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب محادثات أجرياها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وذكر مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي أنه من المرجَّح أن يبحث قادة الاتحاد مشاركتهم في مفاوضات إنهاء الحرب، والضمانات الأمنية المحتملة التي يمكن أن يقدّمها الاتحاد في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

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الذكاء الاصطناعي قمة تكنولوجيا الاتحاد الأوروبي أوروبا آيرلندا

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الاتحاد الأوروبي يبحث في أول قمة للذكاء الاصطناعي سبل اللحاق بأميركا والصين

رؤساء الدول والحكومات يلتقطون صورة جماعية في القمة التاسعة للمجموعة السياسية الأوروبية في دبلن عاصمة آيرلندا يوم 12 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
رؤساء الدول والحكومات يلتقطون صورة جماعية في القمة التاسعة للمجموعة السياسية الأوروبية في دبلن عاصمة آيرلندا يوم 12 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
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TT

الاتحاد الأوروبي يبحث في أول قمة للذكاء الاصطناعي سبل اللحاق بأميركا والصين

رؤساء الدول والحكومات يلتقطون صورة جماعية في القمة التاسعة للمجموعة السياسية الأوروبية في دبلن عاصمة آيرلندا يوم 12 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
رؤساء الدول والحكومات يلتقطون صورة جماعية في القمة التاسعة للمجموعة السياسية الأوروبية في دبلن عاصمة آيرلندا يوم 12 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في دبلن، اليوم (الجمعة)، في أول قمة لهم على الإطلاق حول الذكاء الاصطناعي، لمناقشة كيف يمكن للتكتّل اللحاق بالولايات المتحدة والصين، ومعالجة قضايا التمويل ومشكلات أخرى، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

وتأتي هذه القمة وسط مخاوف متزايدة بشأن تقنية يمكنها أن تسبب تحولاً كبيراً في شكل الصناعات والمجتمعات، لكنها أثارت القلق في الأشهر القليلة الماضية بعد سلسلة من الوقائع التي حدثت بسبب أنظمة ذكاء اصطناعي خارجة عن السيطرة. وشهد هذا الأسبوع مزيداً من الاضطرابات مع استقالة جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»؛ ما حَرَم هذا القطاع من أحد أبرز رواده.

وسيقيّم القادة في دبلن سبل التغلّب على مشكلات أخرى، مثل الروتين الإداري ووضع ضوابط وقائية.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في رسالة دعوة وجّهها إلى قادة الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي: «في ظل الوتيرة السريعة لتطور الذكاء الاصطناعي. أعتقد أن هناك حاجة الآن إلى إجراء أول نقاش يركّز على هذا الملف على مستوى القادة حول الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، وكذلك حول تأثيره الذي يسبب تحولاً كبيراً في اقتصاداتنا ومجتمعاتنا».

ومن المقرَّر أن يشارك آرثر مينش الرئيس التنفيذي لشركة «ميسترال إيه آي»، وجيفري هينتون رائد الذكاء الاصطناعي الحائز على جائزة نوبل لإطلاع قادة الاتحاد الأوروبي على آخر المستجدات.

وتعمل أوروبا على تكثيف جهودها لتكون لاعباً بارزاً في مجال الذكاء الاصطناعي. ويبدو أن مبادرة تعرف باسم «قانون الرقائق»، التي تم تنفيذها قبل ثلاث سنوات، لن تحقق هدفها المتمثل في جذب الصناعات التحويلية المتقدمة ومضاعفة حصة الاتحاد الأوروبي في سوق الرقائق العالمية إلى 20 في المائة بحلول 2030.

ولم تنطلق بعد بشكل كامل خطة لبناء سبعة مصانع عملاقة للذكاء الاصطناعي تضم تحت سقف واحد معالجات الذكاء الاصطناعي المتطورة والبرمجيات والتكنولوجيا السحابية والاتصال عالي السرعة ومراكز البيانات، وذلك بسبب الخلاف بين دول الاتحاد الأوروبي حول الإنفاق على التنافسية في ميزانية الاتحاد للفترة 2028 - 2034.

وإلى جانب الذكاء الاصطناعي، من المقرر أن يناقش القادة أيضا ملف أوكرانيا، الذي أُضيف على جدول الأعمال، بعد يوم من وصول المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى دبلن للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب محادثات أجرياها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وذكر مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي أنه من المرجَّح أن يبحث قادة الاتحاد مشاركتهم في مفاوضات إنهاء الحرب، والضمانات الأمنية المحتملة التي يمكن أن يقدّمها الاتحاد في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

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الذكاء الاصطناعي قمة تكنولوجيا الاتحاد الأوروبي أوروبا آيرلندا
تكنولوجيا

عطل «مايكروسوفت» يمتد من أميركا إلى آسيا والمحيط الهادئ

رسالة خطأ تظهر عند محاولة فتح «أوتلوك» في صورة توضيحية التُقطت في شيكاغو يوم 12 نوفمبر 2026 خلال عطل واسع طال خدمات «مايكروسوفت» (أ.ف.ب)
رسالة خطأ تظهر عند محاولة فتح «أوتلوك» في صورة توضيحية التُقطت في شيكاغو يوم 12 نوفمبر 2026 خلال عطل واسع طال خدمات «مايكروسوفت» (أ.ف.ب)
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عطل «مايكروسوفت» يمتد من أميركا إلى آسيا والمحيط الهادئ

رسالة خطأ تظهر عند محاولة فتح «أوتلوك» في صورة توضيحية التُقطت في شيكاغو يوم 12 نوفمبر 2026 خلال عطل واسع طال خدمات «مايكروسوفت» (أ.ف.ب)
رسالة خطأ تظهر عند محاولة فتح «أوتلوك» في صورة توضيحية التُقطت في شيكاغو يوم 12 نوفمبر 2026 خلال عطل واسع طال خدمات «مايكروسوفت» (أ.ف.ب)

امتد تعطّل خدمات «مايكروسوفت»، مثل «أوتلوك» و«تيمز» و«كوبايلوت»، إلى ساعات العمل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، اليوم الجمعة، بعدما طال آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة، فيما واجهت عملاقة التكنولوجيا صعوبات في إصلاح مشكلات في الخوادم ألقت باللوم عليها في الانقطاع.

وضرب العطل هيئات حكومية في أستراليا واليابان والولايات المتحدة، إلى جانب شركات منها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك». وهذا هو ثاني تعطّل لخدمات «مايكروسوفت 365» هذا العام، ما يثير مخاوف من أن تدفع الأعطال المتكررة العملاء من الشركات إلى التشكيك في موثوقية «مايكروسوفت».

شعار «مايكروسوفت» خارج مكتب الشركة في بكين يوم 22 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)

تحسّن جزئي في خدمات «مايكروسوفت»

وقالت «مايكروسوفت» في أحدث بيان لها إنها أجرت تعديلات على الخوادم المتأثرة، لكن هذه الخطوة لم تنجح في إعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي بشكل مستقر. وأشارت إلى تحسن جزئي في المناطق التي نُفذت فيها هذه التعديلات.

وقالت الشركة على منصة «إكس»: «نراجع الإجراءات الإضافية التي يمكننا اتخاذها لتحسين استقرار البنية التحتية بشكل عام».

وأفاد موقع «داون ديتكتور»، الذي يتتبع حالات الانقطاع من خلال تجميع تقارير الحالة من عدد من المصادر، بتسجيل أكثر من 18 ألف بلاغ عن مشكلات في «أوتلوك» في الولايات المتحدة عند الساعة 11:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0430 بتوقيت غرينتش). كما رصد انقطاعات في عدد من خدمات «مايكروسوفت» بمنطقة آسيا والمحيط الهادي، بما في ذلك الهند وأستراليا واليابان، في وقت مبكر من اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

وفي ذروة العطل، رصد «داون ديتكتور» أكثر من 130 ألف بلاغ عن مشكلات في «أوتلوك» في الولايات المتحدة نحو الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أمس الخميس. واستمر العطل لنحو 12 ساعة.

وقالت «مايكروسوفت» في إشعار عن حالة الخدمة إن ميزات خدمات «مايكروسوفت 365» التي تعتمد على «إكستشينج أونلاين» والبريد الإلكتروني تأثرت، في حين ظلت العناصر التي لا تعتمد على «إكستشينج أونلاين» تعمل. و«إكستشينج أونلاين» هو منصة المراسلة السحابية التابعة للشركة، التي توفر خدمات البريد الإلكتروني والتقويم وجهات الاتصال والمهام.

وأضافت الشركة أنها «لا تملك أي معلومات» تشير إلى أن العطل ناتج عن نشاط إلكتروني خبيث أو هجوم سيبراني.

وقال وزير الشؤون الداخلية والأمن الإلكتروني الأسترالي توني بيرك، إن «مايكروسوفت» لا تعتقد أنها تتعامل مع هجوم إلكتروني.

وأوضح بيرك في مؤتمر صحافي: «إنهم يعتقدون أنهم يتعاملون، من بعض النواحي، مع أمر مشابه لما شهدناه فيما يتعلق بكراود سترايك، إذ أدى تحديث برمجيات إلى حدوث خلل».

وأضاف: «التأثير الذي يتعاملون معه... يتركز إلى حد كبير على أنظمة البريد الإلكتروني».

شعار «أوتلوك» على هاتف ذكي وخلفه شعار «مايكروسوفت» في صورة توضيحية التُقطت في نيودلهي يوم 13 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

العطل يطول جهات حكومية وشركات طيران وذكاء اصطناعي

وكانت وكالة الاستخبارات الأسترالية والشرطة الاتحادية من بين الجهات التي تأثرت بهذا الانقطاع اليوم الجمعة.

وكان العطل الذي أصاب «كراود سترايك» في عام 2024 من أكبر اضطرابات الإنترنت، إذ أعاق أنظمة التكنولوجيا في المستشفيات والبنوك والمطارات، مسلّطاً الضوء على هشاشة التقنيات المترابطة حول العالم.

وأشار مجلس النواب الأميركي إلى أن العطل أثّر على مستخدميه، وأن مهندسيه يعملون مع «مايكروسوفت».

وقال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ماساناو أوزاكي للصحافيين، إن العطل يؤثر على البنية التحتية لنظم المعلومات الحكومية.

وذكرت شركتا الذكاء الاصطناعي الأميركيتان «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» أنهما واجهتا مشكلات في خدمات الربط الخاصة بـ«مايكروسوفت»، فيما قالت شركتا الطيران الهنديتان «إنديجو» و«أكاسا إير» إن خدمات دعم البريد الإلكتروني لديهما تأثرت.

ولفت جوش جيلبرت، محلل الأسواق في منصة التداول «إي تورو»، إلى أنه من المرجح أن يتجاوز المستثمرون أثر العطل، لكن الانقطاعات المتكررة قد تضر بـ«مايكروسوفت» في الأمد الطويل.

وواجهت «مايكروسوفت» عطلاً في خدمات 365 في يناير (كانون الثاني) الماضي، وكذلك في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

وأفادت «مايكروسوفت» الشهر الماضي بوقوع عطل في منصتها السحابية (آزور) أثر على حزمة برامج الإنتاجية التابعة لها ومجموعة من الصناعات حول العالم.

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مايكروسوفت تكنولوجيا آسيا أميركا
تكنولوجيا

دعوى قضائية في أميركا تطالب بوقف تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة

هاتف ذكي يعرض شعار شركة «أنثروبيك» الأميركية المتخصصة في سلامة وأبحاث الذكاء الاصطناعي (أ.ف.ب)
هاتف ذكي يعرض شعار شركة «أنثروبيك» الأميركية المتخصصة في سلامة وأبحاث الذكاء الاصطناعي (أ.ف.ب)
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دعوى قضائية في أميركا تطالب بوقف تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة

هاتف ذكي يعرض شعار شركة «أنثروبيك» الأميركية المتخصصة في سلامة وأبحاث الذكاء الاصطناعي (أ.ف.ب)
هاتف ذكي يعرض شعار شركة «أنثروبيك» الأميركية المتخصصة في سلامة وأبحاث الذكاء الاصطناعي (أ.ف.ب)

رفعت مجموعة من المنظمات غير الهادفة ‌للربح دعوى قضائية، اليوم الخميس، ضد شركات «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«ميتا بلاتفورمز» و«غوغل» وقسم الذكاء الاصطناعي في شركة «سبايس إكس»، سعياً إلى وقف تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً، استناداً إلى ​مخاوف عبر عنها قادة هذه الشركات أنفسهم من أن تشكل هذه التكنولوجيا تهديداً للبشرية.

وأقامت هذه المنظمات، التي تركز على المساءلة في مجال التكنولوجيا، الدعوى في سان فرانسيسكو. وقالت إن قوانين ولاية كاليفورنيا لمكافحة الممارسات التجارية الجائرة توفر الأساس لاستصدار أمر قضائي يمنع الشركات من مواصلة تطوير منتجات، مثل «تشات جي بي تي» و«جيميناي» و«كلود».

وتستشهد المنظمات في الدعوى بتصريحات قادة، مثل داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، وإيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «سبايس إكس»، حول قدرة الذكاء الاصطناعي على تدمير ‌الحضارات. كما ‌تشير الدعوى إلى وقائع حدثت في الآونة الأخيرة وخرجت ​فيها ‌النماذج عن بيئات ​الاختبار وهاجمت تلقائياً مواقع إلكترونية حكومية.

وجاء في نص الدعوى، وفقاً لوكالة «رويترز»: «لا يُسمح لأي قطاع آخر بأن يعتبر تطوير منتجات غير آمنة، ناهيك عن تلك التي قد تقتلنا جميعاً، أمراً لا مفر منه... كما لا يُمنح أي قطاع الحق في أن ينظم من تلقاء نفسه تطوير مثل هذه المنتجات الخطيرة».

وتتهم المنظمات، في الدعوى، الشركات بالانخراط في ممارسات تجارية تتسبب في الضرر العام أو تمس الصحة العامة ورفاهية المجتمع، مشيرة إلى وقائع سابقة حدثت بالفعل واحتمال حدوث أضرار في المستقبل.

ورفض متحدث باسم شركة «‌ميتا» التعليق. ولم يرد ممثلو الشركات الأخرى على ‌طلبات للتعقيب.

دعاوى قضائية أخرى

ترفض إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترمب حتى الآن السعي ‌إلى فرض لوائح تنظيمية على نطاق واسع للذكاء الاصطناعي، خوفاً من أن ‌يضر ذلك بقدرة الولايات المتحدة على منافسة الصين، لكن ولايات وكيانات خاصة سعت إلى استخدام الدعاوى القضائية لإجبار الشركات على إجراء تغييرات.

ورفع جيمس أوثماير المدعي العام لولاية فلوريدا دعوى قضائية ضد «أوبن إيه آي» في يونيو (حزيران). واتهم الشركة بتضليل الجمهور بشأن سلامة منصتها «تشات جي بي تي»، ‌وقال إنها أضرت بالأطفال من خلال تزويد مرتكبي حوادث إطلاق النار في المدارس بالمعلومات وتقديم إرشادات عن إيذاء النفس إضافة إلى التسبب في إدمان المستخدمين الشبان.

وطلبت ولاية فلوريدا من القاضي الذي ينظر الدعوى في سبتمبر (أيلول) منع «أوبن إيه آي» من تطوير نماذج ذكاء اصطناعي جديدة دون رقابة خارجية. ولا يزال هذا الطلب قيد النظر، وفقاً لسجلات المحكمة.

وبعدما رفعت الولاية الدعوى، قال درو بوساتيري، المتحدث باسم «أوبن إيه آي»، إن الشركة أوقفت مؤقتاً تدريب نماذجها الأكثر كفاءة ولن تستأنف ذلك حتى يتم وضع ضمانات إضافية.

ورفعت مجموعة من ثماني ولايات دعاوى قضائية أخرى ضد «أوبن إيه آي» الشهر الماضي في محاكم مختلفة بأنحاء البلاد. وقالت إن «تشات جي بي تي» وجه مستخدميه، ومن بينهم مراهقون، إلى إيذاء أنفسهم أو الآخرين. ولم ترد «أوبن إيه آي» على طلبات للتعليق بعد رفع الدعاوى.

وتسعى الولايات عن طريق ​الدعاوى التي رفعتها إلى فرض ​عقوبات مالية واستصدار أمر يمنع الشركة من تطوير نماذج ذكاء اصطناعي ذاتية التطوير ما لم تتمكن من ضمان توافق تلك النماذج مع القيم الإنسانية.

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