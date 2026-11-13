الاتحاد الأوروبي يبحث في أول قمة للذكاء الاصطناعي سبل اللحاق بأميركا والصين

يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في دبلن، اليوم (الجمعة)، في أول قمة لهم على الإطلاق حول الذكاء الاصطناعي، لمناقشة كيف يمكن للتكتّل اللحاق بالولايات المتحدة والصين، ومعالجة قضايا التمويل ومشكلات أخرى، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

وتأتي هذه القمة وسط مخاوف متزايدة بشأن تقنية يمكنها أن تسبب تحولاً كبيراً في شكل الصناعات والمجتمعات، لكنها أثارت القلق في الأشهر القليلة الماضية بعد سلسلة من الوقائع التي حدثت بسبب أنظمة ذكاء اصطناعي خارجة عن السيطرة. وشهد هذا الأسبوع مزيداً من الاضطرابات مع استقالة جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»؛ ما حَرَم هذا القطاع من أحد أبرز رواده.

وسيقيّم القادة في دبلن سبل التغلّب على مشكلات أخرى، مثل الروتين الإداري ووضع ضوابط وقائية.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في رسالة دعوة وجّهها إلى قادة الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي: «في ظل الوتيرة السريعة لتطور الذكاء الاصطناعي. أعتقد أن هناك حاجة الآن إلى إجراء أول نقاش يركّز على هذا الملف على مستوى القادة حول الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، وكذلك حول تأثيره الذي يسبب تحولاً كبيراً في اقتصاداتنا ومجتمعاتنا».

ومن المقرَّر أن يشارك آرثر مينش الرئيس التنفيذي لشركة «ميسترال إيه آي»، وجيفري هينتون رائد الذكاء الاصطناعي الحائز على جائزة نوبل لإطلاع قادة الاتحاد الأوروبي على آخر المستجدات.

وتعمل أوروبا على تكثيف جهودها لتكون لاعباً بارزاً في مجال الذكاء الاصطناعي. ويبدو أن مبادرة تعرف باسم «قانون الرقائق»، التي تم تنفيذها قبل ثلاث سنوات، لن تحقق هدفها المتمثل في جذب الصناعات التحويلية المتقدمة ومضاعفة حصة الاتحاد الأوروبي في سوق الرقائق العالمية إلى 20 في المائة بحلول 2030.

ولم تنطلق بعد بشكل كامل خطة لبناء سبعة مصانع عملاقة للذكاء الاصطناعي تضم تحت سقف واحد معالجات الذكاء الاصطناعي المتطورة والبرمجيات والتكنولوجيا السحابية والاتصال عالي السرعة ومراكز البيانات، وذلك بسبب الخلاف بين دول الاتحاد الأوروبي حول الإنفاق على التنافسية في ميزانية الاتحاد للفترة 2028 - 2034.

وإلى جانب الذكاء الاصطناعي، من المقرر أن يناقش القادة أيضا ملف أوكرانيا، الذي أُضيف على جدول الأعمال، بعد يوم من وصول المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى دبلن للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب محادثات أجرياها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وذكر مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي أنه من المرجَّح أن يبحث قادة الاتحاد مشاركتهم في مفاوضات إنهاء الحرب، والضمانات الأمنية المحتملة التي يمكن أن يقدّمها الاتحاد في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.