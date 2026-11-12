«أدوبي» تكشف عن أداة لإزالة العناصر من الفيديو وتوسّع الذكاء الاصطناعي في برامجها

أعلنت شركة «أدوبي» حزمة من التحديثات الجديدة لبرامج التصميم وتحرير الصور والفيديو، خلال مؤتمرها «Adobe MAX 2026»، الذي أُقيم في مدينة ميامي بيتش الأميركية، تصدّرتها أداة «Generative Remove» في برنامج «Premiere»، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لإزالة العناصر غير المرغوبة من مقاطع الفيديو، إذ تتيح للمستخدم تحديد العنصر المراد حذفه بخطوات بسيطة، لتتولى الأداة تتبّع حركته عبر الإطارات وإزالته تلقائياً، ثم إعادة ملء المساحة الناتجة بتفاصيل تتوافق مع خلفية المشهد، دون الحاجة لتعديل كل إطار يدوياً.

وشملت التحديثات توسيع قدرات الوكيل الذكي «Adobe Creative Agent»، وإضافة أدوات لتحسين إضاءة الصور وتصحيح الألوان ومعالجة الصوت، إلى جانب تطوير منصة «Firefly» لتوليد المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تسريع عمليات الإنتاج الإبداعي وتقليل المهام التي تتطلب تدخلاً يدوياً.

أداة إزالة العناصر من الفيديو

تعالج أداة «Generative Remove» إحدى المشكلات المتكررة في المونتاج: ظهور عناصر داخل اللقطة يصعب تجنبها أثناء التصوير، مثل ميكروفون داخل إطار المشهد، أو حامل إضاءة في الخلفية، أو أشخاص لا يرغب المحرر في ظهورهم.

وتبدأ العملية بتحديد العنصر المطلوب حذفه وإنشاء قناع حوله، ثم تتبُّع حركته عبر إطارات الفيديو. وبعد ذلك، يعالج الذكاء الاصطناعي المنطقة المحددة ويملأ الفراغ بتفاصيل تتناسب مع بقية المشهد. وبذلك، تمتد الإزالة إلى حركة العنصر خلال اللقطة، بدلاً من الاقتصار على حذفه من صورة ثابتة.

وتُضاف النتيجة إلى الخط الزمني في «Premiere»، مع إمكانية إعادة المعالجة أو الرجوع إلى المقطع الأصلي إذا لم تكن النتيجة مناسبة. وتبقى مراجعة المشهد بعد الإزالة ضرورية للتأكد من اتساق التفاصيل المُعاد توليدها مع حركة الفيديو والخلفية.

وتتوفر «Generative Remove» حالياً ضمن النسخة التجريبية من «Premiere»، وتتطلب اتصالاً بالإنترنت؛ لأن معالجة الفيديو تجري عبر الخدمات السحابية للشركة.

يمكن حذف أي عنصر من الفيديو بالذكاء الاصطناعي بسهولة (أدوبي)

تحسين الألوان والصوت داخل «Premiere»

إلى جانب إزالة العناصر، أعلنت «أدوبي» نظام «Color Mode» لتصحيح الألوان، بهدف منح المحررين تحكماً أدق في مظهر المشاهد. كما قدمت أداة «Generative Media Tool» لإنشاء مقاطع فيديو ومؤثرات صوتية وموسيقى مباشرة من الخط الزمني للمشروع، بما يقلل الحاجة إلى التنقل بين تطبيقات متعددة.

وشملت التحديثات أدوات لتحسين جودة التسجيلات وفصل الأصوات المتداخلة وعزل مصادرها، وهي مهام تستهلك وقتاً في معالجة المقابلات والتسجيلات الميدانية.

ويدعم الوكيل الذكي «Adobe Creative Agent» تنفيذ تعديلات على مجموعة من المقاطع بأوامر باللغة الطبيعية. ويمكن للمستخدم، مثلاً، طلب تطبيق تأثير أو تعديل الألوان والتعريض الضوئي على عدة مشاهد دفعة واحدة، ثم مراجعة النتائج وضبطها يدوياً. كما يستطيع الوكيل تتبع العناصر المحددة بأقنعة التحرير عبر إطارات الفيديو.

وتتوفر المساعدات المعتمَدة على الوكيل بنُسخ تجريبية في عدد من برامج الشركة، من بينها «بريمير» و«إليستريتور» و«إن ديزاين» و«أفتر إفكتس» ومنصة «فريم دوت آي أو»، إضافة إلى النسخة التجريبية من «فوتوشوب».

تتيح أداة «Generative Media Tool» إنشاء وتعديل الوسائط بالذكاء الاصطناعي (أدوبي)

أدوات للإضاءة وتحرير الصور

حصل برنامج «فوتوشوب» (Photoshop) على أداة «Relight»، التي تتيح إضافة مصادر إضاءة افتراضية على الصور والتحكم في موقعها وخصائصها وألوانها، لتغيير إضاءة المشهد دون إعادة تصويره.

وتتيح أداة «Generative Restyle» تحويل التعديلات المطلوبة بالأوامر النصية إلى عناصر تحكم قابلة للضبط. كما تحسنت أداة «Remove Tool» للتعامل مع الظلال والانعكاسات المرتبطة بالجسم المحذوف، إلى جانب ميزة «Quick Compare» لمقارنة الصورة قبل التعديل وبعده، وواجهة «AI Assisted Editor» للتحرير بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وفي برنامج «Lightroom»، أضافت الشركة أداة «Glow» لتأثيرات الإضاءة الناعمة بخمسة أنماط، وأداة لمعالجة العيوب البسيطة، وميزة «Open Eyes» التجريبية لتصحيح الصور التي يظهر فيها الأشخاص بأعين مغلقة، اعتماداً على صورة مرجعية.

وامتدت التحديثات إلى «Illustrator» بمكتبات جديدة للفرش والأنماط والتدرجات وأدوات أكثر مرونة للمزج، وإلى «InDesign» بميزة تحرير مشترك تجريبية تتيح العمل على المستند نفسه في الوقت الفعلي، وأدوات لضبط إطارات النصوص ومراجعة التنسيق وإمكانية الوصول.

ميزة «Relight» في فوتوشوب تتيح تغيير اتجاه الإضاءة وشدتها بعد التقاط الصورة (أدوبي)

وكلاء خارجيون وتوسّع منصة «فايرفلاي»

أعلنت «أدوبي» أيضاً العمل على دعم بروتوكول «MCP»، لتمكين وكلاء ذكاء اصطناعي خارجيين من تنفيذ تعديلات داخل برامجها. وستُجرى التعديلات على ملفات المشاريع الأصلية، مع الاحتفاظ بالطبقات والعناصر والتسلسلات قابلة للتحرير. ومن المقرر طرح هذه الإمكانات في نسخة تجريبية خاصة، مطلع 2027.

كما وسّعت الشركة منصة «Firefly» لتجمع أدوات إنشاء الصور والفيديو والصوت والتصميم. وتشمل الإضافات «Firefly Design» للتصميم وتحرير الصور والرسوم والتحريك، و«Firefly Video» لإنشاء المقاطع وتجميعها وتحريرها، و«Firefly Graph» لبناء مسارات عمل متكررة، إلى جانب «Firefly Builder» التجريبية الخاصة لتحويل الأوامر النصية إلى نماذج تفاعلية للمواقع والتطبيقات.

ووفق الشركة، أصبح كثير من تحديثات «Creative Cloud» متاحاً، ابتداءً من 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بينما لا تزال أدوات أخرى في مراحل تجريبية؛ من بينها إزالة العناصر في «Premiere»، وتصحيح الأعين المغلقة في «Lightroom»، والتحرير المشترك في «InDesign».