السعودية تتقدم عالمياً بمعايير الذكاء الاصطناعي

حقَّقت السعودية مراتب عالمية متقدمة في محاور ومعايير مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بين 70 دولة، وذلك وفق نتائج تصنيف التنافسية الرقمية والذكاء الاصطناعي العالمي، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، الأربعاء.
وجاءت السعودية الثانية عالمياً في معياري وعي الشركات بمخاطر الأمن السيبراني المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وحماية البيانات الحساسة في أنظمته لدى الشركات.
وأظهرت نتائج التصنيف حصول السعودية على المرتبة الرابعة عالمياً في ثلاثة معايير، شملت تطبيق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتبنّي الشركات له، وإتاحة تقنياته لأفراد المجتمع.
وحققت المملكة المرتبة الخامسة عالمياً في محور تبنّي الذكاء الاصطناعي، وفي ثلاثة معايير فرعية، شملت مستوى ثقة المواطنين به، والأطر التنظيمية للقضايا المرتبطة به، واستثمارات الشركات فيه.
وحلَّت السعودية السابعة عالمياً في ثلاثة معايير، هي مهارات الذكاء الاصطناعي، واستخدام المدن له لتحسين جودة الخدمات، ومدى معالجة الشركات للتحيز في خوارزمياته، فيما حلت في المرتبة الثامنة عالمياً في محور الجاهزية له.
استثمارات القطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي
جاءت المملكة التاسعة عالمياً في معيار استثمارات القطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي، والحادية عشرة عالمياً بمحور الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ورأس المال.
وتعكس هذه النتائج التقدم الذي تحرزه السعودية في تطوير منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز جاهزيتها وتوسيع نطاق تبنّي تقنياته بمختلف القطاعات، إلى جانب تنمية القدرات الوطنية وتحفيز الاستثمارات وتطوير الأطر التنظيمية، بما يُعزِّز تنافسيتها العالمية، ويُسهِم في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
من جانب آخر، استعرضت دراسة أصدرتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» جهود المملكة وتقدمها في المجال عبر 7 ركائز أساسية و15 فرعية، تشمل السياسات والتنظيمات، والاستثمار، والبنية التحتية، والبيانات، والمواهب والقدرات البشرية، والبحث والتطوير والابتكار، والجاهزية المؤسسية والتبني، مسلطةً الضوء على تقدم البلاد في المؤشرات العالمية وتطور قدراتها الوطنية.
وأبرزت دراسة بعنوان «حالة الذكاء الاصطناعي في المملكة»، تقدم السعودية في المؤشرات العالمية، بحصولها على المرتبة الثالثة عالمياً في نسبة نمو كفاءات الذكاء الاصطناعي وفق مؤشر معهد ستانفورد لعام 2026، والثالثة عالمياً والأولى عربياً وإقليمياً في تطوير النماذج الرائدة وفق المؤشر ذاته لعام 2025، والخامسة عالمياً والأولى عربياً في نمو القطاع وفق مؤشر «ذا أوبزرفر» لعام 2025، وحصولها على الأول عالمياً بعد تحقيق 26 جائزة في مسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية للشباب لعام 2025، وانضمامها عام 2026 إلى الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي (GPAI).
البنية التحتية والبيانات
كشفت الدراسة عن ارتفاع إجمالي سعة مراكز البيانات في المملكة بنسبة 115.8في المائة بين عامي 2023 و2025، وتصدر الحاسب فائق الأداء «شاهين 3» دول الخليج وفق قائمة أفضل 500 حاسب فائق الأداء عالمياً لعام 2026، إلى جانب مركز البيانات «هيكساجون»، أكبر مركز بيانات حكومي عالمياً بتصنيف (Tier IV) وبسعة إجمالية تصل إلى 480 ميجاواط، فضلاً عن وجود 9 مناطق سحابية في المملكة حتى منتصف عام 2026، من بينها 4 مناطق تحت الإنشاء يطورها مقدمو خدمات سحابية عالميون.
وأوضحت الدراسة دمج بيانات أكثر من 515 نظاماً حكومياً في بحيرة البيانات الوطنية التابعة لبنك البيانات الوطني، بحجم بيانات مستضافة يتجاوز 5.87 بيتابايت، مقدمة من نحو 90 جهة حكومية خلال عام 2026، فيما تجاوز عدد مجموعات البيانات المفتوحة 21.8 ألف مجموعة نشرتها 346 جهة حكومية وخاصة خلال العام ذاته، إلى جانب استخدام أكثر من 500 مليار وحدة بيانات عربية لتطوير النموذج اللغوي «علّام» (ALLaM 34B) عام 2025، ووصول إجمالي الكلمات اللغوية والصوتية بمنصة «فلك» التابعة لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية إلى 2.2 مليار كلمة خلال العام نفسه.
ركيزة المواهب والبحث والابتكار
أظهرت الدراسة أنَّ 84 في المائة من العامة في السعودية لديهم معرفة بمفهوم الذكاء الاصطناعي، و74 في المائة لديهم وعي بتطبيقاته الواقعية، فيما تجاوز إجمالي المستفيدين من مبادرة «سماي» في نسختها الأولى 1.2 مليون حتى يوليو (تموز) 2026، وبلغ عدد الخريجين الحاصلين على درجات علمية تقنية في تخصصات تشمل علوم الحاسب وتقنية المعلومات أكثر من 69.3 ألف خريج بين عامي 2021 و2025، مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب بلغ 15 في المائة لكثافة مواهب الذكاء الاصطناعي في السوق السعودية خلال الفترة ذاتها.
رصدت الدراسة متوسط معدل نمو سنوي بلغ 37.4 في المائة في عدد المنشورات العلمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بين عامي 2021 و2025، و34.52 في المائة في عدد براءات الاختراع بين عامي 2020 و2024، إلى جانب تطوير 8 نماذج لغوية ضخمة و58 تطبيقاً للذكاء الاصطناعي محلياً، وفق التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2026، وتطوير 5 نماذج رائدة داخل المملكة وفق مؤشر معهد ستانفورد لعام 2025.
الجاهزية المؤسسية والتبني
كشفت الدراسة عن أن 90 في المائة من الجهات الحكومية في السعودية تمتلك استراتيجية للذكاء الاصطناعي وإطار عمل موحد لقياس نجاح مشاريعها وأثرها، فيما تستخدم 97 في المائة من الجهات الحكومية نماذج الذكاء الاصطناعي وأدواته أو تطورها، وتعتمد 77 في المائة منها ممارسات لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بينما تلتزم 63 في المائة بوضع إجراءات رسمية للامتثال للمبادئ الوطنية الصادرة عن «سدايا»، في حين سجلت 48 في المائة من الجهات الحكومية التي تتبنى التقنيات زيادة في كفاءة عملياتها الداخلية تتجاوز 10 في المائة.
واستعرضت الدراسة مراتب المملكة المتقدمة في المؤشرات العالمية المتخصصة ضمن أربعة محاور؛ إذ حققت في محور البيئة التنظيمية المرتبة السادسة عالمياً في الاستراتيجية الحكومية، والسابعة في الحوكمة، والثالثة في مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي، والثانية عشرة عالمياً والأولى محلياً وإقليمياً في سلامة الذكاء الاصطناعي، فيما جاءت في محور رأس المال البشري بالمرتبة الأولى عالمياً في تمكين المرأة في المجال، والثالثة في نسبة الطلاب المستخدمين للذكاء الاصطناعي التوليدي، والرابعة في استقطاب الكفاءات.
وحلت السعودية الأولى عالمياً في الأمن والخصوصية والتشفير في الذكاء الاصطناعي، والأولى في الجاهزية الرقمية، والثامنة في الاستشهادات العلمية بالذكاء الاصطناعي، فيما حققت في محور التنافسية الاقتصادية المرتبة السابعة عالمياً في تمويل القطاع المالي، إلى جانب المراتب المتقدمة في نمو الذكاء الاصطناعي وتطوير نماذجه الرائدة ونمو كفاءاته، التي استعرضتها الدراسة ضمن مؤشرات تقدم المملكة عالمياً.
وتأتي هذه الدراسة ضمن جهود «سدايا» في إبراز تقدم السعودية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على المنجزات الوطنية والمراكز المتقدمة في المؤشرات العالمية، والتعريف بالقدرات والإمكانات الوطنية في مجالات البنية التحتية والبيانات والمواهب والبحث والابتكار والتبني المؤسسي، مما يعكس تطور منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة ونمو قدراتها.