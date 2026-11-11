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تكنولوجيا

«ديلويت»: طموحات الذكاء الاصطناعي تتجاوز قدرات 42 % من قادة المالية

مسؤول في الشركة لـ«الشرق الأوسط»: الإدارات المالية السعودية تحقق فوائد ملموسة من الأتمتة ومطابقة الحسابات

يرى 42 % من قادة المالية أن طموحات الذكاء الاصطناعي تتجاوز قدراتهم التشغيلية الحالية (شاترستوك)
يرى 42 % من قادة المالية أن طموحات الذكاء الاصطناعي تتجاوز قدراتهم التشغيلية الحالية (شاترستوك)
TT
TT

«ديلويت»: طموحات الذكاء الاصطناعي تتجاوز قدرات 42 % من قادة المالية

يرى 42 % من قادة المالية أن طموحات الذكاء الاصطناعي تتجاوز قدراتهم التشغيلية الحالية (شاترستوك)
يرى 42 % من قادة المالية أن طموحات الذكاء الاصطناعي تتجاوز قدراتهم التشغيلية الحالية (شاترستوك)

تتصدر مطابقة المعاملات بين الشركات التابعة والتسويات المصرفية وعمليات الإقفال المالي، قائمة المجالات التي تحقق فيها الإدارات المالية السعودية فوائد ملموسة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة، وفقاً لأنور حديدي، مسؤول النمو في قطاع التدقيق والضمان، ومسؤول قطاع التدقيق في السعودية لدى «ديلويت» الشرق الأوسط.

ويوضح حديدي، في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أن هذه العمليات تتميز بكثافة المعاملات ووضوح إجراءاتها، ما يجعلها أكثر ملاءمة للأتمتة، بينما لا تزال تطبيقات أكثر تعقيداً، مثل التنبؤ المالي، تواجه تحديات تتعلق باتساق النتائج وقابليتها للتفسير وثقة الإدارات بها قبل التوسع في استخدامها.

وتعكس هذه الفجوة نتائج تقرير «اتجاهات المالية 2027» الصادر عن «ديلويت»، الذي أظهر أن 42 في المائة من قادة المالية المشاركين في استطلاع تناول طموحاتهم في الذكاء الاصطناعي الوكيل وجاهزيتهم للتوسع حتى عام 2027، يرون أن طموحاتهم تتجاوز القدرات المتاحة حالياً، بسبب الحاجة إلى ضوابط أقوى قبل توسيع نطاق الاستخدام.

ويشرح حديدي أن القيمة الأكثر وضوحاً في السوق السعودية تظهر في عمليات مطابقة الحسابات والإقفال المالي، لأنها تعتمد على معاملات كبيرة الحجم وبيانات منظمة نسبياً. أما التنبؤات المالية، فعلى الرغم من إمكاناتها، لا تزال مؤسسات كثيرة تعمل على إثبات اتساق نتائجها وقابليتها للتفسير، وبناء ثقة الإدارة بها، قبل عدّ فوائدها قابلة للتوسع والاعتماد عليها بصورة منتظمة.

أنور حديدي مسؤول النمو بقطاع التدقيق والضمان وقطاع التدقيق في السوق السعودي «ديلويت الشرق الأوسط»

الفجوة بين التجربة والتشغيل الفعلي

يوضح حديدي أن أحد الأسباب الرئيسية لتعثر الانتقال من التجارب الأولية إلى الأنظمة التشغيلية هو تصميم كثير من مشاريع الذكاء الاصطناعي لإثبات الإمكانات التقنية، بدلاً من اختبار قدرتها على العمل بصورة موثوقة ضمن العمليات المالية اليومية.

فقد تحقق التجربة نتائج جيدة اعتماداً على بيانات اختيرت ونُظمت مسبقاً، لكنها تواجه تحديات مختلفة عند التعامل مع بيانات المؤسسة الفعلية، بما تتضمنه من استثناءات وتفاوت في الجودة وتعقيدات تشغيلية.

كما تعمل بعض التطبيقات التجريبية بمعزل عن أنظمة الإدارة المالية الأساسية، دون تحديد واضح للجهة المسؤولة عن النتائج أو الضوابط المطلوبة أو إجراءات التصعيد عند اكتشاف أخطاء أو نتائج غير متوقعة.

وبالنسبة إلى المدير المالي، لا تكفي قدرة النموذج على تنفيذ المهمة في ظروف اختبار محددة. فالثقة التشغيلية تتطلب دمج النظام في سير العمل، واختباره بصورة مستمرة، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالمخرجات والاستثناءات والقرارات التي تتأثر بها.

ويلفت حديدي إلى أن المؤسسات تحتاج، قبل توسيع الاستخدام، إلى تحديد الجهة المالكة لكل عملية، والضوابط التي تحكم سير العمل الآلي، وكيفية انتقال الحالات الاستثنائية إلى الموظفين المخولين بمراجعتها واتخاذ القرارات بشأنها. وتبرز أهمية هذه المتطلبات عندما تنتقل التقنية من تقديم تحليلات مساعدة إلى إنتاج معلومات تُستخدم مباشرة في التقارير المالية أو القرارات الإدارية.

من المسؤول عن قرارات الذكاء الاصطناعي؟

مع ازدياد اعتماد الإدارات المالية على التحليلات التي تنتجها النماذج، تبرز مسألة المسؤولية عن القرارات المستندة إلى هذه التحليلات. ويرى حديدي أن المسؤولية يجب أن تبقى لدى الإدارة، وليس لدى التقنية، حتى عندما يؤدي الذكاء الاصطناعي دوراً مهماً في إعداد التوصية أو تحليل البيانات.

ويعني ذلك أن المسؤول المالي المختص يظل مطالباً بمراجعة النتائج وفهم الأساس الذي استندت إليه، وتحمل مسؤولية القرار النهائي وتبعاته. ولهذا ينبغي تحديد الحالات التي يُسمح فيها باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومستوى المراجعة البشرية المطلوب، والجهة المخولة باعتماد النتائج، وآلية توثيق الموافقات بحيث يمكن التحقق منها لاحقاً.

ويؤكد حديدي أن تسريع العمليات لا ينبغي أن يأتي على حساب الرقابة، مشدداً على ضرورة إمكان تتبع المخرجات إلى بياناتها الأصلية، والمنطق المستخدم في إنتاجها، وسجل إصدارات النموذج والتعديلات التي طرأت عليه، ومراجعات الإدارة. كما يدعو إلى إخضاع هذه التطبيقات لضوابط إدارة التغيير وصلاحيات الوصول ومعالجة الاستثناءات والاختبارات الدورية، على غرار الأنظمة المالية الأخرى. ويختصر المعيار الواجب تطبيقه على النتائج المالية بالقول إن الإدارة إذا لم تتمكن من تفسير رقم معين، فلا ينبغي إدراجه في التقارير الرسمية.

«ديلويت»: تعوق جودة البيانات وضعف الحوكمة انتقال تطبيقات الذكاء الاصطناعي من التجارب إلى التشغيل الفعلي (أدوبي)

أتمتة الأعمال المتكررة وحدود الحكم المهني

حسب حديدي، تشمل العمليات الأكثر ملاءمة للأتمتة حالياً الحسابات الدائنة ومطابقة الفواتير والتسويات والتحقق من المصروفات ومعالجة القيود المحاسبية الروتينية. وتتميز هذه المجالات بتكرار المهام ووجود قواعد واضحة لتنفيذها، ما يسمح بتقليل التدخل اليدوي مع الاحتفاظ بآليات الرقابة والمراجعة. لكن ذلك لا يعني إمكان تطبيق المنهج نفسه على جميع الوظائف المالية، إذ تبقى الحاجة إلى الحكم المهني أساسية في العمليات التي تتضمن تقديرات أو تفسيرات محاسبية معقدة.

ومن أبرز الأمثلة تقييم انخفاض قيمة الأصول، وتكوين المخصصات، وتقدير خسائر الائتمان المتوقعة، والاعتراف بالإيرادات في الحالات المعقدة، وتقييم قدرة المنشأة على الاستمرار في أعمالها. وفي هذه المجالات، قد يوفر الذكاء الاصطناعي معلومات وتحليلات تدعم المختصين، لكنه لا يحل محل مسؤوليتهم عن تقييم الافتراضات وفهم السياق التجاري واتخاذ القرارات المحاسبية.

وفي المقابل، يمكن للتقنية أن تعزز الرقابة المالية من خلال فحص مجموعات البيانات بالكامل، بدلاً من الاقتصار على نطاقات محدودة، والكشف المبكر عن القيود المحاسبية غير المعتادة أو المخالفات المتعلقة بالفصل بين الصلاحيات وإجراءات الموافقة. غير أن هذه القدرات تقترن بمخاطر تشمل التغييرات التي تطرأ على النماذج، والوصول غير المصرح به إلى المعلومات، وضعف الإشراف، والاعتماد المفرط على النتائج الآلية. ولهذا يشدد حديدي على ضرورة إدماج الذكاء الاصطناعي في منظومة الرقابة الداخلية القائمة، وليس السماح له بالعمل خارجها.

مشكلة البيانات التي لا تحلها النماذج

يصف حديدي جودة البيانات بأنها العامل الأكثر أهمية في نجاح الذكاء الاصطناعي المالي، وفي الوقت نفسه أحد الجوانب التي تقلل المؤسسات غالباً من حجم التحديات المرتبطة بها. فمؤسسات كثيرة تستخدم أنظمة مختلفة لتخطيط موارد المؤسسة، وهياكل غير موحدة للحسابات، وبيانات مرجعية متفاوتة الجودة، وتعريفات متباينة للمؤشرات المستخدمة في التقارير. وتؤدي هذه الاختلافات إلى صعوبات في جمع المعلومات وتحليلها بصورة متسقة، خصوصاً عندما تعتمد النتائج على بيانات مستمدة من شركات تابعة أو إدارات متعددة.

ويحذر حديدي من الاعتقاد بأن الاستثمار في نماذج أكثر تقدماً سيعالج المشكلات الأساسية للبيانات، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي قد يكشف هذه المشكلات ويضاعف آثارها بدلاً من حلها. وينوه بأن الخطأ المتكرر هو شراء الأدوات المتقدمة قبل إنشاء قواعد واضحة لحوكمة البيانات وتحديد ملكيتها ومصادرها ومسارات انتقالها، والعمل على توحيدها. وتصبح هذه الأسس ضرورية عندما تنتقل المؤسسة من استخدام أدوات محدودة النطاق إلى تطبيقات مرتبطة مباشرة بإعداد الحسابات والتوقعات والتقارير.

خصوصية الحوكمة في السوق السعودية

تضيف متطلبات حماية البيانات والأمن السيبراني إلى قرارات تبني الذكاء الاصطناعي في السعودية اعتبارات تتجاوز كفاءة الأدوات وقدراتها التقنية. ويفسر حديدي أن المؤسسات تحتاج إلى تقييم شفافية النماذج وآليات التعامل مع المعلومات الحساسة وحوكمة التطبيقات السحابية، خصوصاً عندما تنطوي عمليات المعالجة على نقل بيانات أو التعامل معها عبر الحدود. وتبرز هذه التعقيدات في المجموعات الكبيرة التي تعمل من خلال شركات متعددة وضمن ولايات قضائية مختلفة، حيث يصبح تحديد مكان البيانات والجهات المخولة بمعالجتها والوصول إليها جزءاً من تصميم النظام المالي نفسه.

ويربط حديدي هذه التحديات بأهمية متطلبات إقامة البيانات، والحاجة إلى النظر في حلول الذكاء الاصطناعي السيادي، إلى جانب تعزيز دور مجالس الإدارة ولجان التدقيق في الإشراف على المخاطر والضوابط المرتبطة بالتقنية. ولا يقتصر الأمر على اختيار البيئة التقنية التي تُشغّل فيها النماذج؛ بل يمتد إلى التأكد من قدرة المؤسسة على توثيق عمليات المعالجة، وإدارة صلاحيات الوصول، وتتبع النتائج والتحقق من سلامة استخدامها.

ويؤكد ذلك أهمية التنسيق بين الإدارة المالية وفرق التقنية والأمن والمخاطر والتدقيق الداخلي، بدلاً من التعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه مشروعاً منفصلاً تتولى إدارته جهة واحدة.

يعزز الذكاء الاصطناعي الرقابة المالية وكشف الأخطاء لكن المسؤولية عن القرارات تبقى لدى الإدارة البشرية (شاترستوك)

كيف يُقاس العائد الفعلي؟

لا يرى حديدي أن الوقت الذي توفره الأتمتة يمثل وحده مقياساً كافياً لنجاح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. فالتقييم الأكثر دقة ينبغي أن يشمل تقصير دورات الإقفال المالي وتحسين موثوقيتها، وتقليل التدخل اليدوي، وخفض التعديلات الناتجة عن عمليات التدقيق، وتحسين دقة التوقعات. ويضيف إلى ذلك سرعة معالجة الحالات الاستثنائية، وخفض تكلفة المعاملة المالية الواحدة، وتحسين إدارة رأس المال العامل.

لكن المؤشر الأهم، وفق حديدي، هو مدى استفادة الإدارة المالية من القدرات التي وفرتها الأتمتة لتقديم تحليلات أكثر فائدة والمساهمة في تحسين القرارات، بدلاً من الاكتفاء بإنجاز العمل التقليدي بصورة أسرع.

وتشير نتائج تقرير «اتجاهات المالية 2027» الصادر عن «ديلويت» إلى أن 43 في المائة من المشاركين وضعوا دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لأتمتة العمليات ضمن أبرز أولوياتهم حتى السنة المالية 2027.

في المقابل، حدد 34 في المائة تعزيز كفاءة التكاليف على مستوى المؤسسة، و33 في المائة تحسين تخصيص رأس المال والقرارات الاستثمارية، و32 في المائة تقوية التأثير الاستراتيجي للإدارة المالية.

وتعكس هذه الأرقام أولويات المشاركين في الاستطلاع الذي يستند إليه التقرير، ولا تمثل نسباً خاصة بالمؤسسات السعودية.

من إعداد الأرقام إلى تفسيرها

يرى حديدي أن أحد أبرز التغيرات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على المهن المالية يتمثل في انتقال دور الموظف من إنتاج الأرقام ومعالجة المعاملات إلى تفسير النتائج وفحص الافتراضات ودعم القرارات.

ومع أتمتة الأعمال المتكررة، تزداد الحاجة إلى متخصصين قادرين على التحقيق في النتائج غير المعتادة، وتقييم دقة التحليلات، وفهم دلالاتها على الأداء المالي والتجاري للمؤسسة. ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة في السعودية، حيث يشير حديدي إلى فرصة تطوير كفاءات وطنية في التحليلات والتنبؤ المالي والشراكة مع قطاعات الأعمال، بدلاً من الاعتماد على المسارات الوظيفية التي تتركز على تنفيذ العمليات المحاسبية التقليدية. ويربط هذا الاتجاه بأهداف الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.

وتكشف بيانات تقرير «حالة الذكاء الاصطناعي في المؤسسات 2026» الصادر عن «ديلويت» أن 60 في المائة من المشاركين أفادوا بإعادة تصميم وظائف حول الذكاء الاصطناعي بدرجات متفاوتة.

وتشير النسبة إلى المؤسسات المشمولة بالدراسة التي أبلغت عن تغييرات في تصميم الوظائف، وليس إلى نسبة الوظائف التي استُبدلت أو تغيرت، كما لا تمثل قياساً مستقلاً لسوق العمل السعودية.

كما يقول حديدي إن احتياجات الإدارات المالية تتجه نحو مزيج جديد من المهارات، يجمع المعرفة المحاسبية والمالية بفهم البيانات والضوابط والتقنية، بما يسمح للموظفين بمراجعة النتائج الآلية وتفسيرها والمشاركة في القرارات المؤسسية.

الإدارة المالية الناضجة بحلول 2027

مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، يربط حديدي نضج الإدارة المالية بقدرتها على الجمع بين سرعة تنفيذ العمليات وقوة الرقابة والاستعداد للتعامل مع المتغيرات المستقبلية. وفي هذا النموذج، تتولى الأنظمة الآلية نسبة أكبر من المهام الروتينية، وتصبح البيانات أكثر ترابطاً وموثوقية، بينما يخصص الموظفون وقتاً أكبر للتحليل وبناء السيناريوهات والتعاون مع الإدارات الأخرى. لكن الفارق بين المؤسسات التي بلغت هذه المرحلة وتلك التي لا تزال تختبر إمكانات التقنية لا يُقاس بعدد النماذج المستخدمة أو حجم الإنفاق عليها.

فحسب حديدي، تتطلب المرحلة الأكثر تقدماً تحديداً واضحاً لملكية العمليات، وسجلاً بالنماذج المستخدمة، وإمكان تتبع مخرجاتها، واختبارات منتظمة للضوابط، وثقة الإدارة التنفيذية في طريقة الاستفادة من نتائجها.

كما تحتاج المؤسسات إلى بيانات موثوقة، وإجراءات تشغيل محددة، وتوزيع للمسؤوليات يسمح باكتشاف الأخطاء ومعالجتها قبل أن تنتقل آثارها إلى التقارير والقرارات. ويحذر حديدي من أن توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي دون معالجة هذه الأسس قد يؤدي إلى توسيع نطاق أوجه القصور الموجودة أصلاً، بدلاً من تحسين الأداء.

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تكنولوجيا

«ديلويت»: طموحات الذكاء الاصطناعي تتجاوز قدرات 42 % من قادة المالية

يرى 42 % من قادة المالية أن طموحات الذكاء الاصطناعي تتجاوز قدراتهم التشغيلية الحالية (شاترستوك)
يرى 42 % من قادة المالية أن طموحات الذكاء الاصطناعي تتجاوز قدراتهم التشغيلية الحالية (شاترستوك)
TT
TT

«ديلويت»: طموحات الذكاء الاصطناعي تتجاوز قدرات 42 % من قادة المالية

يرى 42 % من قادة المالية أن طموحات الذكاء الاصطناعي تتجاوز قدراتهم التشغيلية الحالية (شاترستوك)
يرى 42 % من قادة المالية أن طموحات الذكاء الاصطناعي تتجاوز قدراتهم التشغيلية الحالية (شاترستوك)

تتصدر مطابقة المعاملات بين الشركات التابعة والتسويات المصرفية وعمليات الإقفال المالي، قائمة المجالات التي تحقق فيها الإدارات المالية السعودية فوائد ملموسة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة، وفقاً لأنور حديدي، مسؤول النمو في قطاع التدقيق والضمان، ومسؤول قطاع التدقيق في السعودية لدى «ديلويت» الشرق الأوسط.

ويوضح حديدي، في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أن هذه العمليات تتميز بكثافة المعاملات ووضوح إجراءاتها، ما يجعلها أكثر ملاءمة للأتمتة، بينما لا تزال تطبيقات أكثر تعقيداً، مثل التنبؤ المالي، تواجه تحديات تتعلق باتساق النتائج وقابليتها للتفسير وثقة الإدارات بها قبل التوسع في استخدامها.

وتعكس هذه الفجوة نتائج تقرير «اتجاهات المالية 2027» الصادر عن «ديلويت»، الذي أظهر أن 42 في المائة من قادة المالية المشاركين في استطلاع تناول طموحاتهم في الذكاء الاصطناعي الوكيل وجاهزيتهم للتوسع حتى عام 2027، يرون أن طموحاتهم تتجاوز القدرات المتاحة حالياً، بسبب الحاجة إلى ضوابط أقوى قبل توسيع نطاق الاستخدام.

ويشرح حديدي أن القيمة الأكثر وضوحاً في السوق السعودية تظهر في عمليات مطابقة الحسابات والإقفال المالي، لأنها تعتمد على معاملات كبيرة الحجم وبيانات منظمة نسبياً. أما التنبؤات المالية، فعلى الرغم من إمكاناتها، لا تزال مؤسسات كثيرة تعمل على إثبات اتساق نتائجها وقابليتها للتفسير، وبناء ثقة الإدارة بها، قبل عدّ فوائدها قابلة للتوسع والاعتماد عليها بصورة منتظمة.

أنور حديدي مسؤول النمو بقطاع التدقيق والضمان وقطاع التدقيق في السوق السعودي «ديلويت الشرق الأوسط»

الفجوة بين التجربة والتشغيل الفعلي

يوضح حديدي أن أحد الأسباب الرئيسية لتعثر الانتقال من التجارب الأولية إلى الأنظمة التشغيلية هو تصميم كثير من مشاريع الذكاء الاصطناعي لإثبات الإمكانات التقنية، بدلاً من اختبار قدرتها على العمل بصورة موثوقة ضمن العمليات المالية اليومية.

فقد تحقق التجربة نتائج جيدة اعتماداً على بيانات اختيرت ونُظمت مسبقاً، لكنها تواجه تحديات مختلفة عند التعامل مع بيانات المؤسسة الفعلية، بما تتضمنه من استثناءات وتفاوت في الجودة وتعقيدات تشغيلية.

كما تعمل بعض التطبيقات التجريبية بمعزل عن أنظمة الإدارة المالية الأساسية، دون تحديد واضح للجهة المسؤولة عن النتائج أو الضوابط المطلوبة أو إجراءات التصعيد عند اكتشاف أخطاء أو نتائج غير متوقعة.

وبالنسبة إلى المدير المالي، لا تكفي قدرة النموذج على تنفيذ المهمة في ظروف اختبار محددة. فالثقة التشغيلية تتطلب دمج النظام في سير العمل، واختباره بصورة مستمرة، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالمخرجات والاستثناءات والقرارات التي تتأثر بها.

ويلفت حديدي إلى أن المؤسسات تحتاج، قبل توسيع الاستخدام، إلى تحديد الجهة المالكة لكل عملية، والضوابط التي تحكم سير العمل الآلي، وكيفية انتقال الحالات الاستثنائية إلى الموظفين المخولين بمراجعتها واتخاذ القرارات بشأنها. وتبرز أهمية هذه المتطلبات عندما تنتقل التقنية من تقديم تحليلات مساعدة إلى إنتاج معلومات تُستخدم مباشرة في التقارير المالية أو القرارات الإدارية.

من المسؤول عن قرارات الذكاء الاصطناعي؟

مع ازدياد اعتماد الإدارات المالية على التحليلات التي تنتجها النماذج، تبرز مسألة المسؤولية عن القرارات المستندة إلى هذه التحليلات. ويرى حديدي أن المسؤولية يجب أن تبقى لدى الإدارة، وليس لدى التقنية، حتى عندما يؤدي الذكاء الاصطناعي دوراً مهماً في إعداد التوصية أو تحليل البيانات.

ويعني ذلك أن المسؤول المالي المختص يظل مطالباً بمراجعة النتائج وفهم الأساس الذي استندت إليه، وتحمل مسؤولية القرار النهائي وتبعاته. ولهذا ينبغي تحديد الحالات التي يُسمح فيها باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومستوى المراجعة البشرية المطلوب، والجهة المخولة باعتماد النتائج، وآلية توثيق الموافقات بحيث يمكن التحقق منها لاحقاً.

ويؤكد حديدي أن تسريع العمليات لا ينبغي أن يأتي على حساب الرقابة، مشدداً على ضرورة إمكان تتبع المخرجات إلى بياناتها الأصلية، والمنطق المستخدم في إنتاجها، وسجل إصدارات النموذج والتعديلات التي طرأت عليه، ومراجعات الإدارة. كما يدعو إلى إخضاع هذه التطبيقات لضوابط إدارة التغيير وصلاحيات الوصول ومعالجة الاستثناءات والاختبارات الدورية، على غرار الأنظمة المالية الأخرى. ويختصر المعيار الواجب تطبيقه على النتائج المالية بالقول إن الإدارة إذا لم تتمكن من تفسير رقم معين، فلا ينبغي إدراجه في التقارير الرسمية.

«ديلويت»: تعوق جودة البيانات وضعف الحوكمة انتقال تطبيقات الذكاء الاصطناعي من التجارب إلى التشغيل الفعلي (أدوبي)

أتمتة الأعمال المتكررة وحدود الحكم المهني

حسب حديدي، تشمل العمليات الأكثر ملاءمة للأتمتة حالياً الحسابات الدائنة ومطابقة الفواتير والتسويات والتحقق من المصروفات ومعالجة القيود المحاسبية الروتينية. وتتميز هذه المجالات بتكرار المهام ووجود قواعد واضحة لتنفيذها، ما يسمح بتقليل التدخل اليدوي مع الاحتفاظ بآليات الرقابة والمراجعة. لكن ذلك لا يعني إمكان تطبيق المنهج نفسه على جميع الوظائف المالية، إذ تبقى الحاجة إلى الحكم المهني أساسية في العمليات التي تتضمن تقديرات أو تفسيرات محاسبية معقدة.

ومن أبرز الأمثلة تقييم انخفاض قيمة الأصول، وتكوين المخصصات، وتقدير خسائر الائتمان المتوقعة، والاعتراف بالإيرادات في الحالات المعقدة، وتقييم قدرة المنشأة على الاستمرار في أعمالها. وفي هذه المجالات، قد يوفر الذكاء الاصطناعي معلومات وتحليلات تدعم المختصين، لكنه لا يحل محل مسؤوليتهم عن تقييم الافتراضات وفهم السياق التجاري واتخاذ القرارات المحاسبية.

وفي المقابل، يمكن للتقنية أن تعزز الرقابة المالية من خلال فحص مجموعات البيانات بالكامل، بدلاً من الاقتصار على نطاقات محدودة، والكشف المبكر عن القيود المحاسبية غير المعتادة أو المخالفات المتعلقة بالفصل بين الصلاحيات وإجراءات الموافقة. غير أن هذه القدرات تقترن بمخاطر تشمل التغييرات التي تطرأ على النماذج، والوصول غير المصرح به إلى المعلومات، وضعف الإشراف، والاعتماد المفرط على النتائج الآلية. ولهذا يشدد حديدي على ضرورة إدماج الذكاء الاصطناعي في منظومة الرقابة الداخلية القائمة، وليس السماح له بالعمل خارجها.

مشكلة البيانات التي لا تحلها النماذج

يصف حديدي جودة البيانات بأنها العامل الأكثر أهمية في نجاح الذكاء الاصطناعي المالي، وفي الوقت نفسه أحد الجوانب التي تقلل المؤسسات غالباً من حجم التحديات المرتبطة بها. فمؤسسات كثيرة تستخدم أنظمة مختلفة لتخطيط موارد المؤسسة، وهياكل غير موحدة للحسابات، وبيانات مرجعية متفاوتة الجودة، وتعريفات متباينة للمؤشرات المستخدمة في التقارير. وتؤدي هذه الاختلافات إلى صعوبات في جمع المعلومات وتحليلها بصورة متسقة، خصوصاً عندما تعتمد النتائج على بيانات مستمدة من شركات تابعة أو إدارات متعددة.

ويحذر حديدي من الاعتقاد بأن الاستثمار في نماذج أكثر تقدماً سيعالج المشكلات الأساسية للبيانات، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي قد يكشف هذه المشكلات ويضاعف آثارها بدلاً من حلها. وينوه بأن الخطأ المتكرر هو شراء الأدوات المتقدمة قبل إنشاء قواعد واضحة لحوكمة البيانات وتحديد ملكيتها ومصادرها ومسارات انتقالها، والعمل على توحيدها. وتصبح هذه الأسس ضرورية عندما تنتقل المؤسسة من استخدام أدوات محدودة النطاق إلى تطبيقات مرتبطة مباشرة بإعداد الحسابات والتوقعات والتقارير.

خصوصية الحوكمة في السوق السعودية

تضيف متطلبات حماية البيانات والأمن السيبراني إلى قرارات تبني الذكاء الاصطناعي في السعودية اعتبارات تتجاوز كفاءة الأدوات وقدراتها التقنية. ويفسر حديدي أن المؤسسات تحتاج إلى تقييم شفافية النماذج وآليات التعامل مع المعلومات الحساسة وحوكمة التطبيقات السحابية، خصوصاً عندما تنطوي عمليات المعالجة على نقل بيانات أو التعامل معها عبر الحدود. وتبرز هذه التعقيدات في المجموعات الكبيرة التي تعمل من خلال شركات متعددة وضمن ولايات قضائية مختلفة، حيث يصبح تحديد مكان البيانات والجهات المخولة بمعالجتها والوصول إليها جزءاً من تصميم النظام المالي نفسه.

ويربط حديدي هذه التحديات بأهمية متطلبات إقامة البيانات، والحاجة إلى النظر في حلول الذكاء الاصطناعي السيادي، إلى جانب تعزيز دور مجالس الإدارة ولجان التدقيق في الإشراف على المخاطر والضوابط المرتبطة بالتقنية. ولا يقتصر الأمر على اختيار البيئة التقنية التي تُشغّل فيها النماذج؛ بل يمتد إلى التأكد من قدرة المؤسسة على توثيق عمليات المعالجة، وإدارة صلاحيات الوصول، وتتبع النتائج والتحقق من سلامة استخدامها.

ويؤكد ذلك أهمية التنسيق بين الإدارة المالية وفرق التقنية والأمن والمخاطر والتدقيق الداخلي، بدلاً من التعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه مشروعاً منفصلاً تتولى إدارته جهة واحدة.

يعزز الذكاء الاصطناعي الرقابة المالية وكشف الأخطاء لكن المسؤولية عن القرارات تبقى لدى الإدارة البشرية (شاترستوك)

كيف يُقاس العائد الفعلي؟

لا يرى حديدي أن الوقت الذي توفره الأتمتة يمثل وحده مقياساً كافياً لنجاح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. فالتقييم الأكثر دقة ينبغي أن يشمل تقصير دورات الإقفال المالي وتحسين موثوقيتها، وتقليل التدخل اليدوي، وخفض التعديلات الناتجة عن عمليات التدقيق، وتحسين دقة التوقعات. ويضيف إلى ذلك سرعة معالجة الحالات الاستثنائية، وخفض تكلفة المعاملة المالية الواحدة، وتحسين إدارة رأس المال العامل.

لكن المؤشر الأهم، وفق حديدي، هو مدى استفادة الإدارة المالية من القدرات التي وفرتها الأتمتة لتقديم تحليلات أكثر فائدة والمساهمة في تحسين القرارات، بدلاً من الاكتفاء بإنجاز العمل التقليدي بصورة أسرع.

وتشير نتائج تقرير «اتجاهات المالية 2027» الصادر عن «ديلويت» إلى أن 43 في المائة من المشاركين وضعوا دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لأتمتة العمليات ضمن أبرز أولوياتهم حتى السنة المالية 2027.

في المقابل، حدد 34 في المائة تعزيز كفاءة التكاليف على مستوى المؤسسة، و33 في المائة تحسين تخصيص رأس المال والقرارات الاستثمارية، و32 في المائة تقوية التأثير الاستراتيجي للإدارة المالية.

وتعكس هذه الأرقام أولويات المشاركين في الاستطلاع الذي يستند إليه التقرير، ولا تمثل نسباً خاصة بالمؤسسات السعودية.

من إعداد الأرقام إلى تفسيرها

يرى حديدي أن أحد أبرز التغيرات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على المهن المالية يتمثل في انتقال دور الموظف من إنتاج الأرقام ومعالجة المعاملات إلى تفسير النتائج وفحص الافتراضات ودعم القرارات.

ومع أتمتة الأعمال المتكررة، تزداد الحاجة إلى متخصصين قادرين على التحقيق في النتائج غير المعتادة، وتقييم دقة التحليلات، وفهم دلالاتها على الأداء المالي والتجاري للمؤسسة. ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة في السعودية، حيث يشير حديدي إلى فرصة تطوير كفاءات وطنية في التحليلات والتنبؤ المالي والشراكة مع قطاعات الأعمال، بدلاً من الاعتماد على المسارات الوظيفية التي تتركز على تنفيذ العمليات المحاسبية التقليدية. ويربط هذا الاتجاه بأهداف الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.

وتكشف بيانات تقرير «حالة الذكاء الاصطناعي في المؤسسات 2026» الصادر عن «ديلويت» أن 60 في المائة من المشاركين أفادوا بإعادة تصميم وظائف حول الذكاء الاصطناعي بدرجات متفاوتة.

وتشير النسبة إلى المؤسسات المشمولة بالدراسة التي أبلغت عن تغييرات في تصميم الوظائف، وليس إلى نسبة الوظائف التي استُبدلت أو تغيرت، كما لا تمثل قياساً مستقلاً لسوق العمل السعودية.

كما يقول حديدي إن احتياجات الإدارات المالية تتجه نحو مزيج جديد من المهارات، يجمع المعرفة المحاسبية والمالية بفهم البيانات والضوابط والتقنية، بما يسمح للموظفين بمراجعة النتائج الآلية وتفسيرها والمشاركة في القرارات المؤسسية.

الإدارة المالية الناضجة بحلول 2027

مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، يربط حديدي نضج الإدارة المالية بقدرتها على الجمع بين سرعة تنفيذ العمليات وقوة الرقابة والاستعداد للتعامل مع المتغيرات المستقبلية. وفي هذا النموذج، تتولى الأنظمة الآلية نسبة أكبر من المهام الروتينية، وتصبح البيانات أكثر ترابطاً وموثوقية، بينما يخصص الموظفون وقتاً أكبر للتحليل وبناء السيناريوهات والتعاون مع الإدارات الأخرى. لكن الفارق بين المؤسسات التي بلغت هذه المرحلة وتلك التي لا تزال تختبر إمكانات التقنية لا يُقاس بعدد النماذج المستخدمة أو حجم الإنفاق عليها.

فحسب حديدي، تتطلب المرحلة الأكثر تقدماً تحديداً واضحاً لملكية العمليات، وسجلاً بالنماذج المستخدمة، وإمكان تتبع مخرجاتها، واختبارات منتظمة للضوابط، وثقة الإدارة التنفيذية في طريقة الاستفادة من نتائجها.

كما تحتاج المؤسسات إلى بيانات موثوقة، وإجراءات تشغيل محددة، وتوزيع للمسؤوليات يسمح باكتشاف الأخطاء ومعالجتها قبل أن تنتقل آثارها إلى التقارير والقرارات. ويحذر حديدي من أن توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي دون معالجة هذه الأسس قد يؤدي إلى توسيع نطاق أوجه القصور الموجودة أصلاً، بدلاً من تحسين الأداء.

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عقول رقمية مصغرة في الملحقات المقبلة لمواكبة عصر السرعة الفائقة

سرعات نقل بيانات غير مسبوقة تصل إلى 1 تيرابايت في الثانية في الأجهزة الشخصية ومراكز البيانات
سرعات نقل بيانات غير مسبوقة تصل إلى 1 تيرابايت في الثانية في الأجهزة الشخصية ومراكز البيانات
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عقول رقمية مصغرة في الملحقات المقبلة لمواكبة عصر السرعة الفائقة

سرعات نقل بيانات غير مسبوقة تصل إلى 1 تيرابايت في الثانية في الأجهزة الشخصية ومراكز البيانات
سرعات نقل بيانات غير مسبوقة تصل إلى 1 تيرابايت في الثانية في الأجهزة الشخصية ومراكز البيانات

تمثل هذه التقنية معالجات دقيقة جداً ومخصصة وقابلة للبرمجة بشكل كامل تواصل الشركات العالمية المتخصصة بقطاع العتاد الصلب دفع حدود الأداء التقني إلى آفاق غير مسبوقة لمواجهة الانفجار الرقمي الناجم عن الاعتماد المفرط على البيانات في مختلف مجالات الحياة اليومية والصناعية. وفي هذا السياق المحوري، تطور شركة «إس كيه هاينكس» SK Hynix الكورية ابتكاراً تقنياً من شأنه إعادة صياغة المفاهيم الهندسية التقليدية بهدف إحداث تغيير جذري في كيفية إدارة وتنفيذ المهام المعقدة داخل الملحقات المقبلة. ويتم في هذه التقنية استخدام مئات المعالجات المصغرة داخل وحدات التحكم للملحقات المختلفة للقيام بالمهمة المطلوبة بسرعات عالية واستهلاك أقل للطاقة وبحجم أصغر (نحو 4 في المائة من حجم المعالج التقليدي)، عوضاً عن استخدام معالج متخصص كبير الحجم؛ ما يخفف العبء الكبير والمستمر على المعالج الكبير ويعيد توزيع أدوار المعالجة بشكل يرفع الكفاءة التشغيلية إلى أقصى مستوياتها الممكنة. وأطلقت الشركة اسم «إتش تي بي يو» Hynix Transaction Processing Unit H-TPU على هذه التقنية التي سنتعرف عليها.

تقنية المعالجات المصغرة

• كيف تعمل تقنية المعالجات المصغرة؟ بداية، تمثل هذه التقنية معالجات دقيقة جداً ومخصصة وقابلة للبرمجة بشكل كامل، حيث تم تصميمها لتولي إدارة المهام الروتينية ومتكررة الحدوث بدلاً من ترك هذه الأعباء الإدارية الصغيرة تلتهم قدرات المعالجات المركزية التقليدية. وتعتمد البنية التشغيلية الجديدة على تفكيك الأحمال الضخمة للبيانات إلى أكثر من مائة عملية مصغرة ونشطة، حيث تتم معالجتها وتوجيهها بشكل متوازٍ ومستقل ومنظم للغاية داخل شريحة التحكم الخاصة بالملحق دون الحاجة إلى إشراك المعالج الأساسي للجهاز في التفاصيل الصغيرة.

هذا، وتم تصميم وحدات المعالجة المصغرة لتكون مستعدة بشكل كامل للتعامل مع البروتوكولات المقبلة عالية السرعة لنقل البيانات، مثل الجيل الثامن من ناقل المكونات المحيطية السريع PCIe 8 للذاكرة والسعات التخزينية، والذي يتطلب قدرات معالجة فائقة الاستجابة داخل العتاد ذاته لمواكبة تضاعف عرض النطاق التبادلي للبيانات الذي تصل سرعة نقل البيانات فيه إلى 1 تيرابايت في الثانية (1024 غيغابايت في الثانية).

• قدرات استثنائية. وتكمن أهمية هذه التقنية الحديثة في قدرتها الاستثنائية على مواكبة القفزات الهائلة التي تشهدها سرعات نقل البيانات ومعدلات التدفق اليومية، وهي القفزات التي فرضتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة السحابية المتقدمة وتحليل البيانات الضخمة. وبعدما أصبحت البنى الهندسية السابقة تواجه اختناقات واضحة وملموسة تحد من استغلال كامل طاقات الأجهزة الحديثة، تتطلب هذه المرحلة الانتقالية التاريخية حلولاً جذرية ومبتكرة تضمن استمرار تدفق الكميات المهولة من المعلومات بسلاسة فائقة، ودون التسبب بإهدار مستويات الطاقة الكهربائية أو رفع الحرارة التشغيلية للملحقات، ومنها:

- تجاوز عقبة اختناق حركة البيانات. مع الارتفاع المذهل في سرعة قراءة وكتابة البيانات والسعات المتزايدة لوحدات التخزين الحديثة، أصبحت المعالجات المركزية التقليدية تشكل عائقاً يحد من استغلال أقصى طاقة تشغيلية لوسائط التخزين، لتأتي هذه التقنية وتزيل هذا العائق عبر تولي المعالجات المصغرة تنظيم التدفقات الداخلية بمرونة متكاملة.

- ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية. تستهلك كل وحدة من المعالجات المصغرة نسبة ضئيلة جداً من الطاقة الكهربائية تصل إلى 2.5 في المائة من استهلاك نواة المعالج الرئيسي؛ ما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على خفض الاستهلاك الكلي للطاقة الكهربائية داخل الملحقات المختلفة.

- التكامل المباشر مع تقنيات الذاكرة فائقة النطاق: تمهد هذه البنية الجديدة الطريق لتكامل سلس وعميق مع المعايير المستقبلية للذاكرة المتقدمة فائقة النطاق التبادلي والمخصصة لتغذية نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة بالبيانات المطلوبة دون حدوث أي تأخير في معالجة الأوامر.

- المرونة البرمجية والتكيّف مع بروتوكولات التخزين: تتميز هذه المعالجات المتخصصة بقابليتها للبرمجة والتحديث المستمر؛ ما يسمح بتعديل طريقة إدارتها للبيانات وتحديث خوارزمياتها التشغيلية لتتوافق مع التطورات المستمرة في نظم الملفات وقواعد البيانات المؤسسية دون الحاجة إلى تغيير العتاد الصلب.

مئات النوى الصغيرة المتخصصة ترفع سرعة الأداء وتخفض استهلاك الطاقة

مكاسب ملموسة للمنتجات ومراكز البيانات

وستسهم هذه التقنية المبتكرة بتقديم مستويات أداء استثنائية وغير مسبوقة لجميع شرائح المستخدمين والقطاعات المؤسسية الكبرى على حد سواء، وذلك من خلال خفض فترات الانتظار وتسريع زمن استجابة التطبيقات الثقيلة وخفض تكاليف التشغيل والصيانة المرتبطة بمراكز البيانات الضخمة والبيئات السحابية المتقدمة. وتستعد الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة لاستقبال جيل جديد كلياً من الذاكرة ومنتجات التخزين الذكية التي تعتمد بشكل كامل على هذه الهندسة المبتكرة؛ ما يغير قواعد اللعبة في كيفية معالجة البيانات وتخزينها بأعلى درجات الأمان والكفاءة؛ لذا فإنها ستلعب دورها في:

- تعزيز أداء النظم المؤسسية ومراكز البيانات. تستهدف المرحلة الأولى من تطبيق هذه التقنية قطاع التخزين المؤسسي الضخم، حيث تتطلب خوادم الشركات ومراكز المعالجة السحابية استجابة فورية ومعالجة فائقة السرعة لمليارات العمليات المتزامنة في الثانية الواحدة، وهو ما توفره هذه البنية بكفاءة عالية.

- إدارة الحرارة الذكية وزيادة العمر الافتراضي للمكونات: يتيح نظام إدارة الطاقة المتقدم في المعالجات المصغرة إمكانية تشغيل أو إيقاف النوى بشكل ديناميكي حسب حاجة العمل الحالية؛ ما يخفض الانبعاث الحراري بشكل ملحوظ ويحافظ على استقرار الذاكرة ووسائط التخزين ويزيد من عمرها التشغيلي الافتراضي.

- تحسين تجربة الألعاب والتطبيقات المتقدمة: ستنعكس هذه التطورات مستقبلاً على منصات الألعاب الحديثة والكمبيوترات الاحترافية، حيث سيلاحظ المستخدمون انخفاضاً كبيراً في أوقات تحميل الألعاب؛ ما يلغي تماماً ظاهرة التقطيع أو التأخير في ظهور العناصر ويخلق تجربة غامرة ومستقرة، مع تقديم تجاوب أسرع لدى معالجة عروض الفيديو فائقة الدقة والمجسمات ثلاثية الأبعاد.

- الانتقال التدريجي للأجهزة الشخصية والمحمولة: من المقرر أن تتوسع نطاقات استخدام هذه الأنوية المصغرة لتصل إلى الكمبيوترات المحمولة والأجهزة الشخصية ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة؛ ما يعزز أداء بطارياتها ويسمح بإجراء عمليات معالجة معقدة محلياً دون إجهاد مكونات الجهاز الأساسية.

قفزة برمجية شاملة

ويتجاوز الأثر الإيجابي لهذه التقنية حدود العتاد الصلب ليكمل طريقه نحو إحداث ثورة حقيقية في عالم البرمجيات والتطبيقات الذكية، حيث تفتح إزالة مهام إدارة التخزين ومعالجة الملفات الضخمة عن عاتق المعالج المركزي آفاقاً غير مسبوقة أمام المطورين لتحسين كفاءة النظم والبرامج المختلفة؛ ما ينعكس بشكل مباشر وفوري على تجربة الاستخدام عبر مجموعة واسعة من التطبيقات الاحترافية والتعليمية والترفيهية التي تتطلب سرعات فائقة:

- نظم التشغيل واستقرار المنظومة. تسهِم هذه التقنية بتسريع عمليات بدء التشغيل وتحميل التحديثات والاستجابة للأوامر المتعددة؛ ما يمنح نظم التشغيل قدرة فريدة على التعامل مع المهام المتعددة الثقيلة دون أي تباطؤ ملحوظ.

- برامج تحرير عروض الفيديو والوسائط المتعددة. تتيح أدوات تحرير وفحص عروض الفيديو بالدقة الفائقة جداً معالجة الملفات الضخمة والمؤثرات البصرية المعقدة بسلاسة مطلقة، حيث يتم جلب ونقل الصور المتسلسلة من وإلى وحدة الذاكرة ووحدات التخزين دون حدوث أي اختناقات في التدفق.

- دعم طلاب التخصصات العلمية والتطبيقية. سيستفيد طلبة التخصصات التقنية والعلمية والهندسية من القدرة على تشغيل محاكيات البيانات الضخمة والمختبرات الافتراضية وبرمجيات التحليل الرياضي المعقدة بكفاءة عالية على أجهزتهم الشخصية دون الحاجة للكمبيوترات السحابية الخارقة والاتصال بها طوال الوقت للدراسة أو العمل.

- برمجيات الإنتاجية والأعمال المكتبية: ترفع هذه التقنية من كفاءة برامج إدارة قواعد البيانات وتحليل الجداول المالية الكبرى وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المكتبية، ما يضاعف من إنتاجية المحترفين ويوفر وقتاً قياسياً في إنجاز المهام اليومية.

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تكنولوجيا

هل تصبح تطبيقات الذكاء الاصطناعي «عقلاً ثانياً» للأمهات؟

الذكاء الاصطناعي يوفر الوقت للأمهات لمساعدة أبنائهن في الواجبات المدرسية
الذكاء الاصطناعي يوفر الوقت للأمهات لمساعدة أبنائهن في الواجبات المدرسية
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هل تصبح تطبيقات الذكاء الاصطناعي «عقلاً ثانياً» للأمهات؟

الذكاء الاصطناعي يوفر الوقت للأمهات لمساعدة أبنائهن في الواجبات المدرسية
الذكاء الاصطناعي يوفر الوقت للأمهات لمساعدة أبنائهن في الواجبات المدرسية

في إحدى الأمسيات الأخيرة، عاد فيتز، نجل ليزا غرين البالغ من العمر 5 سنوات، من مدرسته حزيناً؛ فقد مُنع من استعارة كتاب من مكتبة المدرسة لأنه لم يُرجِع الكتاب السابق بعد. وأوضحت والدته، الطبيبة المقيمة في طب الأطفال وتبلغ من العمر 34 عاماً، أن أسرتها المقيمة في مدينة كانساس سيتي بولاية كانساس لم تكن تعلم أن الكتب يجب تسليمها في أيام مختلفة كل أسبوع وفق جدول مطبوع أحضره فيتز من روضة الأطفال.

أدوات ذكاء اصطناعي «تربوية»

ولحل هذه المشكلة، عثرت غرين على الجدول والتقطت له صورة ورفعتها إلى وكيل ذكاء اصطناعي يدعى «أولي». Ollie، وباتت غرين تتلقى الآن رسالة نصية تذكرها بتحضير كتاب مكتبة فيتز قبل موعد إعادته. وتقول غرين: «كنت قد وصلت إلى النقطة التي بدأت فيها الأمور تنفلت، وبدت المهام التي أُخفق فيها ليست مهام عادية وإنما كانت مهمات بالغة الأهمية، وتبدو لي كأنها كرات زجاجية إذا سقطت تحطمت، وكان ذلك بمثابة لحظة فارقة بالنسبة لي».

ومع تغلغل الذكاء الاصطناعي في كل جوانب الحياة اليومية تقريباً، لجأت الأسر إلى هذه التكنولوجيا لإدارة المهام الإدارية المتزايدة التي تشكل جزءاً كبيراً من متطلبات التربية في العصر الحديث. وحتى في ظل تنامي القلق إزاء السلامة الرقمية والسيناريوهات المخيفة، يرى بعض الآباء أن الراحة المحتملة التي يوفرها المساعد العائلي الرقمي تفوق المخاطر التي تهدد الوجود.

وفي استطلاع رأي أجراه مستشفى «لوري» للأطفال في شيكاغو أخيراً، أفاد اثنان من كل ثلاثة آباء بأن الذكاء الاصطناعي خفف من ثقل العبء الذهني عليهم، موفراً لهم في المتوسط أكثر من 58 دقيقة أسبوعياً. وحسب تقرير صادر عن شركة «مينلو فنتشرز» لرأس المال المخاطر المستثمرة في الذكاء الاصطناعي، فإن 84 في المائة من الآباء يستخدمونه حالياً «في مجالات الحياة اليومية كافة، من تخطيط الوجبات ودفع الفواتير إلى إدارة الشؤون المنزلية وغيرها من الأعمال الروتينية»، مقارنة بـ56 في المائة فقط ممن ليس لديهم أطفال.وتقول غرين: «لا اعتراض لديّ على الذكاء الاصطناعي إذا كان بمقدوره مساعدتي وأسرتي وإتاحة الفرصة لي لأكون أكثر حضوراً معهم»، مضيفة أنها واعية تماماً بالمخاطر التي ينطوي عليها.

التقنيات الرقمية تساعد الآباء بإرسال التنبيهات العائلية في أوقاتها

تطبيقات منزلية عائلية

• برامج لإدارة الشؤون العائلية. وتقول آنا ستيفيني، المديرة التنفيذية لمنظمة «فام تيك»، الرابطة المعنية بشركات الرعاية في قطاع التكنولوجيا، إن نحو 700 شركة تسعى إلى الابتكار في اقتصاد الرعاية الشامل. وأشارت ستيفيني إلى أن سوقاً ناشئة تتبلور داخل هذا القطاع تستهدف الآباء تحديداً، وكثيراً ما يؤسسها آباء منهكون من أعباء التربية والمسؤوليات اليومية بأنفسهم.

وتهدف تطبيقات من قبيل «أولي Ollie» و«فامبوت Fambot» و«أوهاي Ohai» و«آفا Ava» إلى العمل بوصفها مديرة للشؤون المنزلية. وغالبية مستخدميها حتى الآن هم من الأمهات، وفق ما يؤكده الرؤساء التنفيذيون لهذه الشركات الناشئة. ويلجأ آباء آخرون إلى ابتكار أنظمة خاصة بهم بالاستعانة بتطبيقات ذكاء اصطناعي للاستخدام العام مثل «تشات جي بي تي» و«كلود» وأحدثها «ميوز»، وهي أدوات أكثر قدرة، لكنها تستلزم مهارة أعلى في صياغة الأوامر.

وتتطلب أدوات الوكلاء الرقميين عادة الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني، وجداول المواعيد، ومنصات التواصل الأخرى للمستخدم، لتتمكن من إضافة الأحداث إلى التقويم الرقمي، وتنبيه المستخدمين بتغييرات الجداول، والإشارة إلى المهام المنسية، أو تعارضات المواعيد المحتملة مع المواعيد المعتمدة. وبينما يعمل بعضها عبر الرسائل النصية، يوفر بعضها الآخر لوحات تحكم. غير أن هذه التكنولوجيا عرضة للأخطاء؛ إذ أشارت إحدى الأمهات إلى أن زوجها وجد نفسه ذات مرة عن غير قصد في فعالية مدرسية مخصصة لصف دراسي آخر.

ومع ذلك، يرى بعض الآباء أن هذا ثمن يسير مقابل وكيل يعفيهم من الوطأة العاطفية لدور «الزعيم»، إن كان هذا الزعيم يملك الوقت والطاقة الذهنية اللازمين لإعداد هذه الأدوات بالأساس.

• الاستعانة ببرامج الدردشة المعروفة. أما تارا يوكاوا، ربة المنزل البالغة من العمر 42 عاماً من أوستن بولاية تكساس والعاملة في مجال التخطيط العقاري، فقد جمعت حلولاً مبتكرة لإدارة منزلها بالاستعانة بـ«كلود» و«تشات جي بي تي». وقد أدركت أنها تستطيع توظيف «تشات جي بي تي» لمساعدة ابنها في مذاكرة الكلمات الإملائية على طاولة المطبخ فيما تُعد العشاء؛ إذ كانت تصور الكلمات من قائمته الإملائية وترفعها إلى التطبيق وتأمره بقراءتها بصوت عالٍ، فيتهجاها ابنها. وقالت يوكاوا: «إنه يتأثر عاطفياً كثيراً حين يتعلق الأمر بهذا النوع من الأشياء»، لكن استخدام «تشات جي بي تي» «أزال العنصر العاطفي من المعادلة».

تطبيق «أولي» العائلي

وعود ومخاطر

ويثير رفع البيانات المتعلقة بالأطفال إلى هذه التطبيقات مخاوف جدية، نظراً لغياب الوضوح الكافي حول كيفية استخدام هذه البيانات أو تخزينها، وفق ما أوضحته جوليا ستويانوفيتش، مديرة مركز الذكاء الاصطناعي المسؤول في جامعة نيويورك. وتقول ستويانوفيتش: «بوصفي أماً، أفهم أن هذه المنتجات قد تكون مفيدة». غير أنها أضافت أن الوكلاء الرقميين يصلون إلى معلومات خاصة يستخدمونها في التصرف نيابة عن الآباء، دون أن يتيحوا لهم خياراً سهلاً لوضع ضوابط واقية، مما يكشف عن «ثغرة أمنية كبيرة». فعلى سبيل المثال، قد يتلقى الوكيل الرقمي بريداً إلكترونياً من دوري كرة القدم يحتوي على مرفق بتنسيق «بي دي إف» يتضمن أمراً مخفياً مثل «اشترِ نصف منتجات أمازون» أو «ألغِ جميع المواعيد يوم الاثنين»، فينفذ الوكيل هذا الأمر بهدوء دون تنبيه الوالد وعلى نحو لا يمكن السيطرة عليه. وتتساءل ستويانوفيتش: «تصور لو نسي التطبيق ببساطة إخطارك بموعد اصطحاب طفلك؟».

* خدمة «نيويورك تايمز».

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