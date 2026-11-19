غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
نوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على لسان المتحدث باسمه، بدور المحكمة الجنائية الدولية بعد انتقادات وجهها إليها الرؤساء الصيني والأميركي والروسي في الإعلان المشترك الصادر عن قمتهم التاريخية.
وقال المتحدث فرحان حق: «يرى الأمين العام أن المحكمة الجنائية الدولية هي إحدى الهيئات المحورية للعدالة الدولية في العالم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضاف: «نريد لعملها أن يحظى بدعم الدول الأعضاء. ركيزة حكم القانون هي إحدى الركائز المؤسسة للاستقرار في العالم، ويجب أن يتم تعزيزها لا إضعافها».
وكان القادة الثلاثة أقروا في إعلانهم المشترك بأن «مبدئي موافقة الدول واحترام حصانات مسؤولي الدولة يكتسبان أهمية قصوى، واتفقوا على أن المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة الأخرى يجب ألا تسيء استخدام ولايتها القضائية».
غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
نوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على لسان المتحدث باسمه، بدور المحكمة الجنائية الدولية بعد انتقادات وجهها إليها الرؤساء الصيني والأميركي والروسي في الإعلان المشترك الصادر عن قمتهم التاريخية.
وقال المتحدث فرحان حق: «يرى الأمين العام أن المحكمة الجنائية الدولية هي إحدى الهيئات المحورية للعدالة الدولية في العالم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضاف: «نريد لعملها أن يحظى بدعم الدول الأعضاء. ركيزة حكم القانون هي إحدى الركائز المؤسسة للاستقرار في العالم، ويجب أن يتم تعزيزها لا إضعافها».
وكان القادة الثلاثة أقروا في إعلانهم المشترك بأن «مبدئي موافقة الدول واحترام حصانات مسؤولي الدولة يكتسبان أهمية قصوى، واتفقوا على أن المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة الأخرى يجب ألا تسيء استخدام ولايتها القضائية».
قمة شنجن الثلاثية تعزّز موقف بوتين وتكسر عزلة روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسير إلى جانب نظيريه الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (إ.ب.أ-الكرملين)
بدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرتاحاً وهو يقف في الصف الأمامي من أجل صورة جماعية إلى جانب «صديقيه»؛ الأميركي دونالد ترمب، والصيني شي جينبينغ، ولم يُخف سعادته بالعودة إلى صدارة المشهد الدولي أثناء زيارته إلى الصين.
وطغى الاجتماع، الذي عُقد، الخميس، بين الرؤساء الأميركي والصيني والروسي، على قمة قادة منطقة آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في شنجن، ومثّل مكسباً كبيراً لبوتين، الذي تقول وسائل الإعلام الأميركية إنه كان المحرِّك الأساسي وراءه في إطار تحدّيه مساعي عزل روسيا.
وكانت هذه المشاركة الأولى لبوتين في اجتماع دولي، بحضور قادة بلدان؛ بينها كندا واليابان وأستراليا، التي فرضت عقوبات على بلاده، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو خمس سنوات، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
لكن قادة تلك البلدان وجدوا أنفسهم مهمّشين في الصف الثاني وعلى أطراف الصورة الجماعية التقليدية لقمة «أبيك».
في المقابل، وقف بوتين في الوسط وفي الصف الأول، إلى جانب شي وترمب، في حين هيمنت المحادثات بين الرؤساء الثلاثة على القمة التي استمرت يومين.
وقال الخبير لدى «مجموعة دي جي إيه - أولبرايت ستونبريدج» يورغ فوتكه: «إنه مكسب هائل لبوتين، وكأن العالم غفر له» حربه على أوكرانيا.
وأضاف: «كان شخصاً غير مرغوب فيه في أجزاء واسعة من العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، وهاهو يعود، الآن، إلى الواجهة ويُقدَّم إلى قادة آخرين».
العقوبات
وبينما كثَّف بوتين تواصله مع شي في السنوات الأخيرة (50 مرة منذ عام 2013 إما شخصياً وإما عبر الإنترنت، وفق ما أفاد الرئيس الصيني، الأربعاء)، إلا أنه لم يلتق ترمب منذ قمة ألاسكا، التي طغى عليها البرود في أغسطس (آب) 2025.
في المقابل، بدت محادثاتهما، الأربعاء والخميس، وديّة إذ خاطب ترمب نظيره الروسي بـ«صديقي»، أثناء اجتماعهما الثنائي.
كما هنّأ ترمب الناطق باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف على عمله المستمر منذ سنوات طويلة، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية، في وقت لا يزال المنصب نفسه شاغراً في البيت الأبيض.
وأثناء اجتماعات «أبيك»، حظي بوتين، الصادرة بحقّه مذكرة توقيف عن المحكمة الجنائية الدولية بتُهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، بمنصة غير مسبوقة ندّد عبرها بالعقوبات الغربية.
وقال إن هذه العقوبات باتت «شيئاً من الماضي» و«فقدت إلى حد كبير تأثيرها المُربك» على الاقتصاد الروسي، حتى إنه عدَّ أن العقوبات الغربية أسهمت في الصعوبات الاقتصادية «المهينة» التي يواجهها الاتحاد الأوروبي.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الزعيم الوحيد الذي انتقد روسيا علناً أثناء القمة، في تصريحات، للصحافيين، أن العقوبات «ستزداد شدّة ما دامت هذه الحرب (في أوكرانيا) مستمرة»، في وقت تُكثّف روسيا قصف البنى التحتية المدنية الأوكرانية مع حلول الشتاء.
نجاح على صعيد العلاقات العامة؟
وأكد ترمب، الذي تقارب مع بوتين، في الأسابيع الأخيرة، عبر توقيع اتفاق للطاقة وأعفى روسيا من مجموعة عقوبات، استعداده للعمل مع الصين لوضع حد للنزاع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
يأتي ذلك في وقت جرى تهميش الأوروبيين في آخِر محادثات دبلوماسية جرت لبحث إنهاء الحرب.
ومن المقرر بأن يؤدي الكونغرس الأميركي الجديد الذي يهيمن عليه الديمقراطيون اليمين الدستورية في يناير (كانون الثاني) المقبل، وسيتبنى، على الأرجح، موقفاً أكثر تشدداً حيال روسيا.
لكن قبل ذلك، دعا ترمب الرئيس الروسي لحضور قمة مجموعة العشرين، المقررة الشهر المقبل، في ميامي، حيث قد يلتقي بوتين عدداً من القادة الأوروبيين.
وقال المحلل السياسي الروسي كونستانتين كالاشيف إنه بالنسبة لموسكو، فإن قمة الخميس الثلاثية «لا تعني أن جميع مطالبها ورغباتها ستتحقق»، لكنها مع ذلك تخدم صورتها.
وأضاف كالاشيف: «في روسيا، على سبيل المثال، سيقول الناس، بعد هذا الاجتماع، إن بلادهم تُعد من بين الفاعلين الرئيسيين على الساحة الدولية، على عكس دول الاتحاد الأوروبي».
الإطراءات المتبادلة في قمة ترمب وشي وبوتين لا تحدث «اختراقات كبيرة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5343265-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9
الإطراءات المتبادلة في قمة ترمب وشي وبوتين لا تحدث «اختراقات كبيرة»
الرؤساء الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين حول طاولة مستديرة في قصر كيلين بالصين (أ.ب)
غادر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصين، الخميس، بعد قمة ثلاثية هي الأولى من نوعها مع الرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تبادلوا فيها عبارات الإطراء رغم تضارب رؤاهم للنظام الدولي، وناقشوا خلالها «إعلان سلام» في شأن خفض الأخطار النووية وحل النزاعات، من دون تحقيق أي اختراقات كبيرة، أو إعلان خطوات ملموسة لوقف حربي أوكرانيا وإيران، أو تحديد مستقبل تايوان.
وعقدت القمة، التي استمرت أقل من 90 دقيقة خلف أبواب مغلقة، في فيلا كيلين المعزولة على ضفاف بحيرة في مدينة شنجن الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك». وجلس الزعماء الثلاثة حول طاولة مستديرة كبيرة، وألقوا بكلمات افتتاحية مقتضبة قبل خروج الصحافيين.
واكتفى الزعماء الثلاثة بإصدار بيان مقتضب من أربع نقاط نشره البيت الأبيض ووكالة أنباء «شينخوا» الصينية والكرملين، متعهدين فيه تعزيز إصلاح الأمم المتحدة، وحماية الحصانة التي يتمتع بها مسؤولو الدول من المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وزيادة إنتاج المشتقات النفطية وحماية سلاسل الإمداد، وإجراء حوار حول الحد من الأخطار النووية.
وجاء في النص، أولاً أنه «بصفتها دولاً دائمة العضوية في مجلس الأمن، تلتزم الولايات المتحدة وروسيا والصين إصلاح الأمم المتحدة لتمكينها من الاستجابة بفاعلية أكبر للتحديات العالمية، بما يتوافق مع مهمتها الأساسية المتمثلة في تحقيق السلام والأمن الدوليين». وثانياً: «تعتزم الدول الثلاث زيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة لصالح كل الدول، مؤكدة على أهمية استقرار تدفقات الطاقة». وثالثاً: «يقر رؤساء الدول الثلاث بأهمية مبدأ موافقة الدول واحترام حصانات مسؤوليها، واتفقوا على ضرورة عدم إساءة استخدام المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الهيئات المماثلة لاختصاصها». وأكد رؤساء الدول الثلاث رابعاً أنه «لا يمكن كسب حرب نووية، ويجب ألا تشن أبداً. وستجري الدول الثلاث حواراً حول الحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية».
«صفحة جديدة»
ورغم هذه العبارات الفضفاضة في البيان، عبر الزعماء الثلاثة في خطاباتهم عن المودة والدفء في العلاقات. وقال ترمب في كلمته الافتتاحية: «نحن نصنع التاريخ حقاً»، عادّاً أن الزعماء الثلاثة يخرجون عن نهج الدبلوماسية القديمة التي كانت تتجنب الحوار مع الخصوم. وأضاف: «لم تُحل أي مشكلة قط بالأسلوب القديم، برفض مناقشتها. ولم يُصنع سلام قط بتقليص فرص الحوار والتواصل. معاً نختار مساراً مختلفاً».
ومن جهته، رأى بوتين أن الرؤساء الثلاثة يكتبون «صفحة جديدة في تاريخ الدبلوماسية». وقال: «تتلاقى مصالح بلداننا في حل النزاعات الإقليمية، بما في ذلك، بالطبع، النزاع في أوكرانيا»، مضيفاً أن على الدول الثلاث «مسؤولية مشتركة في صون السلم والأمن الدوليين». وفيما بدا أنه مسعى إلى تقديم روسيا شريكاً جيوسياسياً للولايات المتحدة والصين، قال إن الدول الثلاث تتقاسم مسؤولية «حماية وتعزيز» نظام القانون الدولي.
أما شي، فأكد أن «الدول الثلاث تتقاسم رؤية مشتركة لحماية السلام العالمي»، لافتاً إلى المسؤوليات الخاصة التي تقع على عاتق الزعماء في «قرية عالمية». وحض على «التخلي عن عقلية الحرب الباردة»، ولكنه لم يُشر إلى أوكرانيا، بل قال: «يُخبرنا التاريخ أنه عندما تعيش القوى الكبرى في وئام يسود السلام العالم، وعندما تتصادم يغرق العالم في الفوضى».
وبعد الاجتماع، وصف الرئيس الصيني المحادثات بأنها «إيجابية» و«بناءة ومثمرة»، فيما وصفها بوتين بأنها «مفتوحة وصريحة». أما ترمب فغادر على متن طائرته عائداً إلى الولايات المتحدة من دون الإدلاء بأي تعليق.
الحوار النووي
وأصر ترمب على أن يكون الحد من التسلح النووي موضوعاً محورياً في القمة، وقال: «تتمتع دول الولايات المتحدة وروسيا والصين بموقع فريد يمكنها من مناقشة كيفية خفض عدد الأسلحة النووية على الأرض، والحد من مخاطر استخدامها»، علماً بأنه «ليس من السهل التخلي عنها».أما شي فقال إن هذه الأسلحة يجب «حظرها تماماً وتدميرها بالكامل».
غير أن جهود ترمب لإقناع موسكو وبكين بتقليص ترسانتيهما لم تؤد إلا إلى اتفاق على بدء حوار، إذ نصّ البيان على أن «الدول الثلاث ستجري حواراً حول الحد من المخاطر النووية ومنع الانتشار النووي»، في ضوء انتهاء العمل بمعاهدة «ستارت الجديدة» بين واشنطن وموسكو في فبراير (شباط) الماضي. ويريد ترمب «معاهدة جديدة ومحسنة وحديثة» تشمل الصين، التي تضم ترسانتها أكثر من 600 رأس حربي، مقابل أكثر من خمسة آلاف لدى كل من الولايات المتحدة وروسيا.
ونجح شي في تجنب تقديم تنازلات في هذا الملف، لكنه بدا منفتحاً على إنشاء خط اتصال للأزمات، قائلاً إن الدول الثلاث تحتاج إلى «آليات للتواصل والوقاية في الأزمات لضمان تقليل الأخطاء إلى الحد الأدنى».
واتفق الزعماء الثلاثة على أنه «يجب ألا تُسيء المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات المماثلة الأخرى استخدام اختصاصها»، مؤكدين «الأهمية البالغة لمبدأ موافقة الدول واحترام الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها المسؤولون الحكوميون».
وقال ترمب إن الدول الثلاث ستناقش سبل «حماية سيادة بلادنا من المنظمات العالمية المارقة، مثل المحكمة الجنائية الدولية». وفي ملف الطاقة، أعلنت الدول الثلاث أنها «تعتزم زيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة»، مؤكدة «أهمية التدفق المستقر للطاقة»، في ظل ضغوط الحربين في أوكرانيا والشرق الأوسط على الإمدادات العالمية. وأشار ترمب إلى مصلحة مشتركة مع بكين في نقل النفط عبر مضيق هرمز، الذي أُغلق مراراً بسبب الهجمات في الحرب الإيرانية.
عبارات الإطراء
وقبيل القمة، عقد ترمب اجتماعاً ثنائياً مع بوتين استمر نحو 40 دقيقة، هو الأول بينهما منذ قمة ألاسكا في أغسطس (آب) 2025 التي لم تفض إلى اتفاق في شأن أوكرانيا. ووصف ترمب بوتين بأنه «صديقي»، قائلاً: «تربطنا علاقة ممتازة منذ سنوات طويلة. نعرف بعضنا منذ زمن، وأعتقد أن كثيراً من الأمور الرائعة يمكن أن تنجم عن هذا اللقاء، أو على الأقل أن تبدأ». ورد بوتين بالإنجليزية: «تشرفت بلقائك».
ثم اجتمع ترمب وشي في محادثات ثنائية تخللها غداء، وقال ترمب لنظيره: «تربطنا علاقة مميزة للغاية، وأعتقد أنه ما دام أننا في موقع المسؤولية، فلن نواجه أي مشكلة. لن نواجه أي مشكلة على الإطلاق».
وقال شي إن العلاقات بين البلدين كانت «مستقرة بشكل عام ومتحسنة» خلال ولاية ترمب.
وأفادت «شينخوا» بأن الرئيس الصيني ناقش ملف تايوان، داعياً واشنطن إلى «فعل الصواب» لتجنب انتكاسات كبيرة في العلاقات.
وكان شي كسر البروتوكول باستقباله ترمب في المطار. وقال ترمب: «هذا رئيس عظيم، أحد أعظم رؤساء الصين، ولم يسبق له أن ذهب إلى المطار لاستقبال أحد». وأضاف عن شي وبوتين: «هل لي أن أخبركم؟ كلاهما معجب بترمب. أما ماذا سيحدث بعدي؟ فلا أستطيع إخباركم بذلك».
ومع ذلك، تبدو العلاقة بين شي وبوتين أعمق، إذ عقدا الأربعاء لقاءهما الخمسين. واستقبل شي «صديقي القديم» بوتين، الذي رد على «الصديق العزيز» بعبارات ودية، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وبكين حول رقائق الذكاء الاصطناعي والرسوم الجمركية وضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة.
«يالطا جديدة»
وسعت موسكو إلى تصوير الاجتماع على أنه «يالطا جديدة وعصرية»، في إشارة إلى مؤتمر فبراير (شباط) 1945 الذي جمع الرئيس الأميركي فرنكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والزعيم السوفياتي جوزيف ستالين، ورسم انقسام أوروبا بعد الحرب. ومن المقرر أن يلتقي ترمب وشي مجدداً في قمة «مجموعة العشرين» للدول الغنية المقررة في فلوريدا في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.