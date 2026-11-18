استقبلت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، الأربعاء، وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث الذي أعلن إبرام البلدين اتفاقاً للتعاون العسكري، بعد أقل من عام على إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو في عملية للقوات الأميركية.

وبثّ التلفزيون الرسمي مشاهد للرئيسة ووزير الحرب جنباً إلى جنب في القصر الرئاسي في كراكاس، حيث حضر مسؤولون أميركيون كبار، قبيل زيارة مقررة لهيغسيث إلى كولومبيا في وقت لاحق.

وقال هيغسيث في تصريحات بثها التلفزيون: «نأمل أن نتمكن من وضع هذا موضع التنفيذ، من خلال تعميق تعاوننا وشراكتنا في مجال الدفاع».

وقبل هذا الإعلان، بثّ التلفزيون لقطات أظهرت وزير الخارجية أوليفر بلانكو وهو يستقبل هيغسيث، ومصافحة الأخير وزير الدفاع الفنزويلي غوستافو غونزاليس لوبيز.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، تحكم رودريغيز فنزويلا تحت رقابة واشنطن، منذ أن احتجزت قوات أميركية سلفها مادورو في عملية خاصة في كراكاس في مطلع يناير (كانون الثاني).

ومن فنزويلا، ينتقل هيغسيث إلى بوغوتا حيث بات لواشنطن حليف جديد، مع فوز المليونير اليميني أبيلاردو دي لا إيسبرييا بالرئاسة وتنصيبه في أغسطس (آب).

وتأتي زيارة هيغسيث إلى كولومبيا بعد أن ألغى نائب الرئيس جي دي فانس زيارة كانت مقررة هذا الشهر.

وأعلن وزير الدفاع الكولومبي خورخي إدواردو مورا، الثلاثاء، زيارةً مرتقبة لنظيره الأميركي، وأبلغ البرلمان أن بلاده ستتسلم خلالها طائرة عسكرية من طراز «سي - 130».

وتأتي جولة هيغسيث عقب محاولة لعزله بمبادرة من النائب الجمهوري توماس ماسي، المعروف بمعارضته الشديدة للرئيس دونالد ترمب.

واتهم ماسي وزير الدفاع بسوء إدارة الحرب على إيران، وتجاوز صلاحياته في التعيينات، وتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء من خلال هجمات استهدفت قوارب يُشتبه في استخدامها لنقل المخدرات في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

ونجح هيغسيث في التصدي لمحاولة عزله في الوقت الراهن، لكنها تنبئ بتعميق متاعب ترمب، مع حصد الديمقراطيين الغالبية في مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني).