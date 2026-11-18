قال الكرملين، الأربعاء، إن القمة التاريخية المرتقبة بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جينبينغ، والأميركي دونالد ترمب، الخميس، لن تمتد لأكثر من ساعة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ونقلت وكالة أنباء روسية عن المتحدث باسم الرئاسة، ديمتري بيسكوف قوله: «لم يتم تخصيص أكثر من ساعة» لهذه القمة المرتقبة في مدينة شنجن بجنوب الصين.

والتقى رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا، الأربعاء، في شنجن، حيث تبادلوا التحيّة في أجواء بدت وديّة، عشية اجتماع ثلاثي تاريخي على هامش «قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)» في شنجن.

واستقبل الرئيس شي شخصياً نظيره الأميركي ترمب، الأربعاء، على مدرج مطار في الصين، حيث تعانقا. وأظهرت لقطات مصوّرة الرئيس الروسي لاحقاً وهو يصافح ترمب، في حين تبادلا عبارات المجاملة مع شي قبل التقاط صورة جماعية في قمة «أبيك».

وتثير قمة الخميس مخاوف من أن يقرِّر الزعماء الثلاثة مصير أوكرانيا دون إشراك كييف وأوروبا، ومن أن يعملوا على إعادة توزيع مناطق النفوذ في القرن الحادي والعشرين.

وأشارت واشنطن إلى أن القمة لن تتطرّق إلى حرب أوكرانيا، التي يرى شي أنها ليست مشكلة صينية، قبل أن يعلن ترمب لاحقاً عكس ذلك. ورحَّب الرئيس الصيني بترمب، لدى وصوله إلى مطار باوان الدولي في شنجن، رداً على بادرة استثنائية من جانب ترمب، إذ استقبل شي شخصياً في قاعدة أندروز المشتركة، خلال زيارته الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن شي قوله لترمب: «أتطلع إلى تبادل معمّق في وجهات النظر معكم بشأن قضايا كبرى مرتبطة بالعلاقات بين الصين والولايات المتحدة، والتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والمشهد العالمي؛ بهدف الدفع قُدماً بعلاقة بنّاءة ومستقرة استراتيجياً بين بلدينا».

وتستضيف الصين قمة «أبيك» السنوية، التي تجمع 21 دولة مُطلة على المحيط الهادئ.

شي وترمب وبوتين يتبادلون التحية في الصين (إ.ب.أ)

وجرى تشديد الإجراءات الأمنية قبيل قمة الخميس الثلاثية التي يُتوقع أن تتطرّق إلى حرب إيران ونزع الأسلحة النووية، وفق واشنطن، بعدما انقضت مدة معاهدة أميركية - روسية تتعلّق بالأسلحة النووية في فبراير (شباط) الماضي.

ولطالما أصرّت بكين على ضرورة خفض الولايات المتحدة وروسيا ترسانتيهما النوويتين الضخمتين، قبل الخوض في أي مباحثات بشأن مخزونها هي الأصغر.

وفي وقت سابق، الأربعاء، تبنّى بوتين نبرة متشددة فيما يتعلّق بحرب أوكرانيا، قائلاً إن العقوبات الغربية التي أثارها غزو عام 2022 «فشلت».

وعن احتمال إجراء محادثات ثنائية بين ترمب وبوتين، اللذين لم يلتقيا منذ اجتماعهما في أغسطس (آب) 2025، في ألاسكا، قال بيسكوف للتلفزيون الروسي الرسمي، إن تواصلهما سيجري، على الأرجح، «بشكل غير رسمي».