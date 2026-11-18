قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه لا يوجد تهديد «وشيك» من إيران على الأراضي الأميركية.

وأضاف روبيو، الذي يرافق الرئيس الأميركي دونالد ترمب في جولته الآسيوية، أنه لا توجد أي معلومات تشير إلى أن انقطاعات المعلومات والأعطال التقنية التي شهدتها مناطق مختلفة في الولايات المتحدة مرتبطة ببعضها البعض، أو أن جهة خبيثة تقف وراءها.

جاءت تصريحات روبيو على هامش مشاركته في اجتماعات قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» المنعقدة في مانيلا، بعد سلسلة أعطال طالت عمليات الملاحة الجوية الأميركية وخدمات البريد الإلكتروني والمراسلة التابعة لشركة مايكروسوفت، فضلاً عن خدمات مصرفية وأنظمة دفع عبر الهاتف، إضافة إلى شبكة اتصالات حكومية أميركية شديدة السرية.

وقال روبيو، للصحافيين: «أول ما أريد توضيحه هو أننا لا نملك أي دليل، على الإطلاق، ولا أي مؤشر أو سبب يدعونا إلى اعتقاد أن أياً من هذه الحوادث مرتبط بالآخر».

أيقونة تطبيق «مايكروسوفت أوتلوك» في رسم توضيحي (رويترز)

وأضاف: «وثانياً، ليس لدينا أي دليل أو سبب لاعتقاد أن أياً من هذه الحوادث المنفصلة أو الفردية له علاقة بجهات خبيثة أو قراصنة إلكترونيين أو مجرمين أو دولة أجنبية أو أي طرف مُعادٍ من أي نوع».

واقتطع روبيو وقتاً من جدول أعماله الدبلوماسي؛ في محاولة لتهدئة المخاوف داخل الولايات المتحدة، بعدما تعطلت رحلات آلاف الأميركيين، وتعرضت خدمات مصرفية واتصالات لأعطال.

من جهة أخرى، أكد روبيو أنه لم يجرِ بعدُ تحديد موعد لاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، خلال زيارة ترمب للصين، مضيفاً، في الوقت نفسه، أن الرئيس «مستعد» للحوار.