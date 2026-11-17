شن مشرعون ديمقراطيون، الثلاثاء، هجوما لاذعا على هونغ كاو، القائم بأعمال وزير البحرية في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واتهموه بأنه «مطيع» لترمب فيما يتعلق بحرب إيران، وبتقليل أهمية تأثيرها على الصحة النفسية للبحارة بعد ثماني محاولات انتحار على متن حاملة طائرات.

القائم بأعمال وزير البحرية الأميركية هونغ كاو مع أحد أفراد قوات مشاة البحرية قبل الإدلاء بشهادته بمجلس الشيوخ (رويترز)

وقد تكون هذه الجلسة المثيرة للجدل، التي جرت في آخر أيام ولاية مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بمثابة لمحة عما سيحدث عندما يتولى الديمقراطيون زمام الأمور في يناير (كانون الثاني)، بعد فوزهم في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في وقت سابق من الشهر الحالي.

ولم يرد كاو بشكل مباشر على بعض الأسئلة الصعبة التي طرحت عليه أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ بشأن حرب إيران. وتضمنت تلك الأسئلة تكلفة الحصار البحري الأميركي على إيران والأضرار التي لحقت بمقر قيادة البحرية في الشرق الأوسط عقب هجمات شنتها طهران.

لكن دفاعه عن أوضاع البحرية على متن مجموعة حاملة الطائرات «إبراهام لينكولن»، وإشادته باستجابة البحرية لأزمة الصحة النفسية، هو ما أثار أشد الانتقادات من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين.

السناتور الديمقراطية كيرستن جيليبراند (رويترز)

ولدى سؤاله من السناتور كيرستن جيليبراند، وهي ديمقراطية من نيويورك، عن بحار سقط في البحر، رد كاو قائلا: «أيتها السناتور، ذلك البحار لم يكن يحاول الانتحار وقد اعترف بذلك»، مشيرا إلى أنه كان يرتدي سترة نجاة.

فردت جيليبراند قائلة: «ماذا كان يحاول أن يفعل إذا؟ السباحة إلى غوام؟».

وأضافت: «أعتقد أنك تقلل من شأن الضغط النفسي الذي يتعرض له أفراد القوات المسلحة هؤلاء»، مشيرة إلى أنها ترى أن رد كاو «لا إنساني» و«غير ملائم».