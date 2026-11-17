أفادت شبكة «سي إن إن» الأميركية، نقلاً عن 7 مسؤولين أميركيين، بأن هناك معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن إيران تُعدّ خططاً لاستهداف مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتفجير ما تُسمى بـ«القنبلة القذرة»، أو سلاح كيميائي في واشنطن العاصمة، في الوقت الذي لا يزال فيه المسؤولون يناقشون ما إذا كانت إيران قادرة على تنفيذ مثل هذه الخطة، أو ستُقدم عليها.

وبحسب مصادر مطلعة على أحدث المعلومات الاستخباراتية، فإن التحركات الإيرانية لا تعني بالضرورة وجود هجوم وشيك، وإنما تعكس سعي طهران إلى امتلاك خيارات تصعيدية عدة.

لكنّ التخطيط الذي رصدته الولايات المتحدة كان دقيقاً للغاية، ويتضمن مواقع وأهدافاً محتملة داخل الولايات المتحدة، بحسب اثنين من المصادر، وقد أثار موجة من خطط الطوارئ الأميركية.

وتعليقاً على الأمر، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، لورين بيس، في بيان أن الولايات المتحدة «تتابع جميع التهديدات المحتملة، لكن في الوقت الحالي لا توجد تهديدات موثوقة للوطن».

وفي المقابل، يرى مسؤولون أميركيون أن المعلومات الجديدة تعكس استعداداً إيرانياً متزايداً للتصعيد، في ظل الضغوط الشديدة التي تواجهها من الضربات العسكرية الأميركية المستمرة، والحصار الاقتصادي الخانق الذي وصفه كبار مسؤولي الإدارة بأنه «يدمر» البلاد، رغم استمرار الخلافات بشأن قدرة طهران الفعلية على تنفيذ هجوم من هذا النوع.

ونقل التقرير عن أحد المسؤولين قوله: «ما إذا كانوا يمتلكون بالفعل العناصر البشرية اللازمة للتنفيذ، فهذا أمر لا يزال محل نقاش».

وأفاد مصدران بأن المسؤولين عقدوا عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي لمناقشة كيفية مواجهة هذا التهديد. ويأتي هذا في الوقت الذي دفعت فيه التهديدات الإيرانية جهاز الخدمة السرية إلى نقل وزير الخزانة سكوت بيسنت للإقامة في منشأة عسكرية الأسبوع الماضي.

وحذر مسؤولون من أن الولايات المتحدة معرضة بشدة لهجوم بأسلحة غير تقليدية. فالقنابل القذرة -التي تُصنع من مواد مشعة داخل قنبلة تقليدية- سهلة التجميع نسبياً. ولا تحتاج إيران بالضرورة إلى تهريب عناصر مدربة إلى البلاد، بل يكفيها إقناع شخص مقيم في الولايات المتحدة بتنفيذ الهجوم.

ووفقاً لأحد المصادر، رصدت الاستخبارات الأميركية نقاشات إيرانية تزعم تخزين مواد تستخدم في صنع القنابل داخل الولايات المتحدة.

ورغم انقسام المسؤولين حول مدى مصداقية هذه المعلومات الاستخباراتية، فإنّ هناك اعتقاداً سائداً بأن إيران ربما تكون قد وضعت بالفعل مواد نووية أو عوامل كيميائية يمكن دمجها في أسلحة تقليدية، وهو أمر يُنظر إليه على أنه سهل التنفيذ للغاية، بل ومرجح الحدوث.

وقال مصدر مقرب من الدوائر الاستخباراتية: «نظراً لحالة الانفلات التي شهدتها حدودنا على مدى السنوات العشر الماضية تقريباً، كان من السهل جداً إدخال عناصر إلى البلاد يمكنهم الحصول على مكونات القنابل، ووضعها في مواقع محددة».

وأوضح مصدر آخر «بعبارة أخرى، لم تتطور قدرة إيران على شن هذا النوع من الهجمات، ما تغير هو الحافز الإيراني».

وأحالت وزارة الدفاع الأمر إلى مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، الذي امتنع عن التعليق.

من جانبه، صرح متحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك في بيان بأن إيران «تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف من الظروف أمراً غير شرعي على الإطلاق، وترفض بشكل قاطع ومطلق الادعاءات الكاذبة والمختلقة المتداولة في هذا الشأن». ولم يتطرق المتحدث صراحةً إلى المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بمخطط محتمل لقنبلة قذرة.

ما خطورة «القنبلة القذرة»؟

تختلف القنبلة القذرة اختلافاً كبيراً عن القنبلة النووية، التي تعتمد على تفاعل الانشطار النووي، وتكون أكثر تدميراً بشكل هائل. لكن لا تزال القنابل القذرة قادرة على نشر إشعاعات خطيرة محمولة جواً لمسافات طويلة، لكن الخبراء يؤكدون أن أي إصابات ستكون على الأرجح ناجمة عن انفجار القنبلة، وليس عن الإشعاع.

وقد يؤدي انتشار المواد المشعة إلى تلوث مناطق واسعة وإثارة حالة من الذعر، فضلاً عن احتمالات فرض قيود على استخدام بعض المناطق لفترات طويلة.

وفي هذا السياق، وصف أحد المصادر المطلعة على المعلومات الاستخباراتية هذا النوع من الأسلحة بأنه «سلاح لبث الرعب، وليس سلاحاً دقيقاً»، مشيراً إلى قدرته على التسبب في أمراض خطيرة، وجعل بعض المناطق غير صالحة للسكن.

ورغم أن تجميع القنبلة القذرة ليس أصعب من أي قنبلة تقليدية، فإنّ الصعوبة تكمن في الحصول على المواد المشعة.

تهديدات تطال القوات الأميركية في الشرق الأوسط

ولا تقتصر المخاوف على العاصمة واشنطن، فوفقاً لمسؤولين أميركيين اثنين، يراقب المسؤولون في الولايات المتحدة عن كثب معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال لجوء إيران لاستخدام أسلحة كيميائية ضد القوات الأميركية المتمركزة في الشرق الأوسط.

وبحسب مسؤولين، أثارت هذه المعلومات مخاوف بشأن عدم كفاية معدات الحماية، والتدريبات المتاحة للقوات الأميركية لمواجهة مثل هذه الهجمات.

كما دفعت هذه التهديدات إلى إطلاق ترتيبات احترازية موازية لتوفير المعدات والتدريب اللازمين للعاملين في البعثات الدبلوماسية والاستخباراتية الأميركية بالمنطقة، لحماية أنفسهم في حال تعرضهم لهجوم بأسلحة كيميائية إيرانية.