ترمب عن لقاء شي وبوتين: سنتحدث عن نزع السلاح النووي وإيران وأوكرانيا

لم يساعد فوز الديمقراطيين الكبير في الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي على رصّ صفوفهم الحزبية. فالحزب الذي نجح في انتزاع الغالبية من الجمهوريين في مجلسَي النواب والشيوخ، يجد نفسه اليوم أمام اختبار من نوع آخر في ظل انقسامات بشأن من يقود هذه الغالبية، والأجندة التي يسعى الحزب إلى تطبيقها؛ من الإصلاحات الاقتصادية، والرعاية الصحية، إلى إسرائيل، والحرب على إيران. ويستعد الديمقراطيون في مجلس النواب لإجراء انتخاباتهم القيادية يوم الأربعاء، حيث يسعى زعيمهم الحالي حكيم جيفريز إلى تعزيز موقعه على رأس الغالبية الجديدة في المجلس، بينما يعقد الحزب انتخابات القيادة في مجلس الشيوخ مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حين يواجه تشاك شومر تحدياً لزعامته في مجلس الشيوخ من زميله الديمقراطي كريس فان هولن.

ورغم اختلاف طبيعة المعركتين، فإن القاسم المشترك بينهما هو تصاعد نفوذ الجناح التقدمي، الذي يرى في نتائج الانتخابات تفويضاً لتغيير سياسات الحزب ويضغط لاستبدال القيادات.

جيفريز والطريق إلى رئاسة «النواب»

حكيم جيفريز خلال مؤتمر حزبي في مدينة دنفر بولاية كولورادو يوم 13 نوفمبر 2026 (رويترز)

وتتجه الأنظار يوم الأربعاء إلى اجتماع الديمقراطيين في مجلس النواب لاختيار مرشحهم لرئاسة المجلس، في خطوة تمهد لانتخابه رسمياً في 3 يناير (كانون الثاني) 2027، مع بداية ولاية الكونغرس الجديد. ويعدّ حكيم جيفريز (56 عاماً) المرشح الأوفر حظاً لتولي المنصب، ليصبح أول أميركي من أصول أفريقية يترأس مجلس النواب في تاريخ الولايات المتحدة. لكن الانتصار الانتخابي الذي قاده جيفريز لا يعني حصوله على تأييد مطلق داخل حزبه، ولهذا؛ فهو ينوي عقد لقاءات مع كل الأعضاء المنتخبين حديثاً قبل التصويت، في محاولة لضمان أكبر تأييد ممكن من الأصوات.

النائبة التقدمية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز في الكونغرس يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ويواجه جيفريز تحديات من الجناح التقدمي الذي يسعى إلى انتزاع تعهدات سياسية منه قبل التصويت لمصلحته. وقد بدا هذا واضحاً في تصريحات النائب المنتخب دون ليونارد، الذي قال إنه طلب، مقابل دعمه جيفريز، السماح بالتصويت على وقف المساعدات الأميركية لإسرائيل بالكامل، إلى جانب التصويت على تعديل دستوري يهدف إلى إلغاء حكم «سيتيزنز يونايتد» الذي وسّع نطاق الإنفاق السياسي المستقل من جانب الشركات والنقابات. ولم يكتفِ ليونارد بطرح شروطه، بل اتهم، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، مسؤولين في الحزب بتهديده بعواقب سياسية إذا امتنع عن دعم جيفريز، تشمل عرقلة مشروعات القوانين التي يقدمها، وإسناد مهام غير مرغوبة إليه في اللجان، وحرمانه من الدعم في معركة إعادة انتخابه.

ولا يقتصر التردد في دعم جيفريز على التقدميين؛ فقد أبدى بعض الديمقراطيين المعتدلين المنتخبين رغبتهم في الحصول على ضمانات بشأن أولويات القيادة الجديدة، خصوصاً في الملفات الاقتصادية التي أسهمت في فوزهم.

ورغم أن هذه التحفظات لن تكون كافية لعرقلة وصول جيفريز إلى مقعد زعامة الحزب ومن ثم رئاسة المجلس في ظل غياب منافس له، فإنها تكشف عن طبيعة التحدي الذي ينتظره في رصّ صفوف حزبه.

معركة قيادة «الشيوخ»

كريس فان هولن خلال مؤتمر حزبي في مدينة دنفر بولاية كولورادو يوم 13 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

أما في مجلس الشيوخ، فتتجسد المواجهة والانقسامات بشكل أوضح؛ اذ يواجه زعيم الحزب الحالي هناك، تشاك شومر، منافسة مباشرة من السيناتور كريس فان هولن، الذي يطالب بتغيير النهج الذي اتبعته القيادة الديمقراطية خلال السنوات الماضية.

وقد قرر فان هولن الترشح ضد شومر بسبب استيائه من أسلوبه في مواجهة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وموقف القيادة من الحرب على إيران، ودورها في اختيار المرشحين ودعمهم خلال الانتخابات التمهيدية. فقد دعا فان هولن، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، إلى استخدام كل الصلاحيات الآن لمنع تمويل الحرب على إيران، مشيراً إلى اختلافه مع شومر بشأن هذه المسألة. كما انتقد امتناع شومر عن تأييد المرشحَين الديمقراطيين التقدميين عبد الرحمن السيد وبيغي فلاناغين في الانتخابات التمهيدية، مشيراً إلى علاقاته الوطيدة مع اللوبي الإسرائيلي «إيباك».

تشاك شومر مع الديمقراطيين الجدد في مجلس الشيوخ يوم 9 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

لكن شومر الذي يجلس في مقعده منذ عام 2017 لا يبدو مستعداً للتنازل عن موقعه. فقد أعلن أنه حشد الأصوات اللازمة للفوز في انتخابات الحزب الداخلية في حين لا يزال فان هولان يسعى إلى حشد مزيد من الدعم.

وبغض النظر عن النتيجة، فإن هذه المواجهة بين شومر وفان هولن تحمل بُعداً تاريخياً مهماً. فهي أول منافسة فعلية على قيادة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ منذ 32 عاماً، عندما تنافس توم داشل وكريس دود على المنصب في عام 1994. ومنذ ذلك الحين، اعتاد الديمقراطيون حسم اختيار زعيمهم من دون منافسة مباشرة؛ مما يجعل التحدي الذي يواجهه شومر اليوم مؤشراً على عمق التحولات داخل الحزب، رغم انتصاره الانتخابي الكبير.