ترمب عن لقاء شي وبوتين: سنتحدث عن نزع السلاح النووي وإيران وأوكرانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5341997-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
ترمب عن لقاء شي وبوتين: سنتحدث عن نزع السلاح النووي وإيران وأوكرانيا
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (أ.ب)
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الاثنين)، إنه يعتزم التحدث عن حرب روسيا في أوكرانيا وملف إيران خلال لقائه نظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي بوتين في الصين.
وأضاف ترمب، خلال تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض: «سنتحدث عن نزع السلاح النووي وإيران وأوكرانيا، وعن الاقتصاد والتجارة أيضاً».
وأعلنت بكين، الاثنين، أن الرؤساء؛ الصيني شي جينبيغ، والأميركي دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين، سيبحثون «السلام العالمي» خلال أول قمة ثلاثية لهم في مدينة شنغن هذا الأسبوع.
ومن المقرر عقد الاجتماع الثلاثي يوم الخميس على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في المدينة الواقعة في جنوب الصين.
ولم تقدّم الصين تفاصيل كثيرة عن المواضيع التي سيناقشها الرؤساء الثلاثة، لكنَّ المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ، أوضحت بعد ساعات على تأكيد بكين الاجتماع، أنهم سيُجرون «حواراً معمقاً بشأن صون السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى»، معتبرةً أن اللقاء «سيحمل أهمية تاريخية».
بدوره، رأى الكرملين أن القمة على قدرٍ من الأهمية والرمزية.
وقال مستشار بوتين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف: «يصعب المبالغة في تقدير أهمية ورمزية هذا الاجتماع».
وذكر كبار الدبلوماسيين الصينيين والأميركيين في وقت سابق أن المحادثات الثلاثية يمكن أن تتطرّق إلى مسألة نزع الأسلحة النووية.
حذّر البيت الأبيض الديمقراطيين من أن تهديد مسؤولي إدارة ترمب قد يرقى إلى «سلوك إجرامي صارخ»، فيما شدد النائب روبرت غارسيا على صلاحيات الكونغرس الرقابية.
«الشرق الأوسط» (واشنطن)
ترمب عن لقاء شي وبوتين: سنتحدث عن نزع السلاح النووي وإيران وأوكرانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5341997-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
ترمب عن لقاء شي وبوتين: سنتحدث عن نزع السلاح النووي وإيران وأوكرانيا
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (أ.ب)
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الاثنين)، إنه يعتزم التحدث عن حرب روسيا في أوكرانيا وملف إيران خلال لقائه نظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي بوتين في الصين.
وأضاف ترمب، خلال تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض: «سنتحدث عن نزع السلاح النووي وإيران وأوكرانيا، وعن الاقتصاد والتجارة أيضاً».
وأعلنت بكين، الاثنين، أن الرؤساء؛ الصيني شي جينبيغ، والأميركي دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين، سيبحثون «السلام العالمي» خلال أول قمة ثلاثية لهم في مدينة شنغن هذا الأسبوع.
ومن المقرر عقد الاجتماع الثلاثي يوم الخميس على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في المدينة الواقعة في جنوب الصين.
ولم تقدّم الصين تفاصيل كثيرة عن المواضيع التي سيناقشها الرؤساء الثلاثة، لكنَّ المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ، أوضحت بعد ساعات على تأكيد بكين الاجتماع، أنهم سيُجرون «حواراً معمقاً بشأن صون السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى»، معتبرةً أن اللقاء «سيحمل أهمية تاريخية».
بدوره، رأى الكرملين أن القمة على قدرٍ من الأهمية والرمزية.
وقال مستشار بوتين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف: «يصعب المبالغة في تقدير أهمية ورمزية هذا الاجتماع».
وذكر كبار الدبلوماسيين الصينيين والأميركيين في وقت سابق أن المحادثات الثلاثية يمكن أن تتطرّق إلى مسألة نزع الأسلحة النووية.
الديمقراطيون أمام اختبار القيادة بعد انتخابات الكونغرسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5341980-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3
الديمقراطيون أمام اختبار القيادة بعد انتخابات الكونغرس
حكيم جيفريز في الكونغرس يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ب)
لم يساعد فوز الديمقراطيين الكبير في الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي على رصّ صفوفهم الحزبية. فالحزب الذي نجح في انتزاع الغالبية من الجمهوريين في مجلسَي النواب والشيوخ، يجد نفسه اليوم أمام اختبار من نوع آخر في ظل انقسامات بشأن من يقود هذه الغالبية، والأجندة التي يسعى الحزب إلى تطبيقها؛ من الإصلاحات الاقتصادية، والرعاية الصحية، إلى إسرائيل، والحرب على إيران. ويستعد الديمقراطيون في مجلس النواب لإجراء انتخاباتهم القيادية يوم الأربعاء، حيث يسعى زعيمهم الحالي حكيم جيفريز إلى تعزيز موقعه على رأس الغالبية الجديدة في المجلس، بينما يعقد الحزب انتخابات القيادة في مجلس الشيوخ مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حين يواجه تشاك شومر تحدياً لزعامته في مجلس الشيوخ من زميله الديمقراطي كريس فان هولن.
ورغم اختلاف طبيعة المعركتين، فإن القاسم المشترك بينهما هو تصاعد نفوذ الجناح التقدمي، الذي يرى في نتائج الانتخابات تفويضاً لتغيير سياسات الحزب ويضغط لاستبدال القيادات.
جيفريز والطريق إلى رئاسة «النواب»
وتتجه الأنظار يوم الأربعاء إلى اجتماع الديمقراطيين في مجلس النواب لاختيار مرشحهم لرئاسة المجلس، في خطوة تمهد لانتخابه رسمياً في 3 يناير (كانون الثاني) 2027، مع بداية ولاية الكونغرس الجديد. ويعدّ حكيم جيفريز (56 عاماً) المرشح الأوفر حظاً لتولي المنصب، ليصبح أول أميركي من أصول أفريقية يترأس مجلس النواب في تاريخ الولايات المتحدة. لكن الانتصار الانتخابي الذي قاده جيفريز لا يعني حصوله على تأييد مطلق داخل حزبه، ولهذا؛ فهو ينوي عقد لقاءات مع كل الأعضاء المنتخبين حديثاً قبل التصويت، في محاولة لضمان أكبر تأييد ممكن من الأصوات.
ويواجه جيفريز تحديات من الجناح التقدمي الذي يسعى إلى انتزاع تعهدات سياسية منه قبل التصويت لمصلحته. وقد بدا هذا واضحاً في تصريحات النائب المنتخب دون ليونارد، الذي قال إنه طلب، مقابل دعمه جيفريز، السماح بالتصويت على وقف المساعدات الأميركية لإسرائيل بالكامل، إلى جانب التصويت على تعديل دستوري يهدف إلى إلغاء حكم «سيتيزنز يونايتد» الذي وسّع نطاق الإنفاق السياسي المستقل من جانب الشركات والنقابات. ولم يكتفِ ليونارد بطرح شروطه، بل اتهم، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، مسؤولين في الحزب بتهديده بعواقب سياسية إذا امتنع عن دعم جيفريز، تشمل عرقلة مشروعات القوانين التي يقدمها، وإسناد مهام غير مرغوبة إليه في اللجان، وحرمانه من الدعم في معركة إعادة انتخابه.
ولا يقتصر التردد في دعم جيفريز على التقدميين؛ فقد أبدى بعض الديمقراطيين المعتدلين المنتخبين رغبتهم في الحصول على ضمانات بشأن أولويات القيادة الجديدة، خصوصاً في الملفات الاقتصادية التي أسهمت في فوزهم.
ورغم أن هذه التحفظات لن تكون كافية لعرقلة وصول جيفريز إلى مقعد زعامة الحزب ومن ثم رئاسة المجلس في ظل غياب منافس له، فإنها تكشف عن طبيعة التحدي الذي ينتظره في رصّ صفوف حزبه.
معركة قيادة «الشيوخ»
أما في مجلس الشيوخ، فتتجسد المواجهة والانقسامات بشكل أوضح؛ اذ يواجه زعيم الحزب الحالي هناك، تشاك شومر، منافسة مباشرة من السيناتور كريس فان هولن، الذي يطالب بتغيير النهج الذي اتبعته القيادة الديمقراطية خلال السنوات الماضية.
وقد قرر فان هولن الترشح ضد شومر بسبب استيائه من أسلوبه في مواجهة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وموقف القيادة من الحرب على إيران، ودورها في اختيار المرشحين ودعمهم خلال الانتخابات التمهيدية. فقد دعا فان هولن، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، إلى استخدام كل الصلاحيات الآن لمنع تمويل الحرب على إيران، مشيراً إلى اختلافه مع شومر بشأن هذه المسألة. كما انتقد امتناع شومر عن تأييد المرشحَين الديمقراطيين التقدميين عبد الرحمن السيد وبيغي فلاناغين في الانتخابات التمهيدية، مشيراً إلى علاقاته الوطيدة مع اللوبي الإسرائيلي «إيباك».
لكن شومر الذي يجلس في مقعده منذ عام 2017 لا يبدو مستعداً للتنازل عن موقعه. فقد أعلن أنه حشد الأصوات اللازمة للفوز في انتخابات الحزب الداخلية في حين لا يزال فان هولان يسعى إلى حشد مزيد من الدعم.
وبغض النظر عن النتيجة، فإن هذه المواجهة بين شومر وفان هولن تحمل بُعداً تاريخياً مهماً. فهي أول منافسة فعلية على قيادة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ منذ 32 عاماً، عندما تنافس توم داشل وكريس دود على المنصب في عام 1994. ومنذ ذلك الحين، اعتاد الديمقراطيون حسم اختيار زعيمهم من دون منافسة مباشرة؛ مما يجعل التحدي الذي يواجهه شومر اليوم مؤشراً على عمق التحولات داخل الحزب، رغم انتصاره الانتخابي الكبير.
شرطة إندونيسيا داهمت فرعاً لـ«ميغاسبيد» أوائل 2026 بطلب أميركي
جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» (Nvidia) يتحدث للصحافيين عقب حضوره حفل استقبال خاصاً بمنظومة الذكاء الاصطناعي في طوكيو باليابان (أرشيفية - رويترز)
نقلت صحيفة «ذا ستريتس تايمز»، ومقرها سنغافورة، اليوم عن مصدر القول إن الشرطة الإندونيسية داهمت الفرع المحلي لشركة «ميغاسبيد» المتخصصة في الحوسبة السحابية والشريكة لشركة «إنفيديا» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في وقت سابق من هذا العام بناء على طلب من السلطات الأميركية.
وتخضع «ميغاسبيد» للتدقيق للاشتباه في قيامها بتقديم المساعدة لشركات صينية للحصول على رقائق «إنفيديا» المتطورة الخاضعة لقيود أميركية على التصدير، لكن لم يصدر أي إعلان رسمي يفيد بانتهاكها لهذه القواعد، وفقاً لما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء فقد جرت المداهمة في أوائل عام 2026، قبل أن تنكشف للعلن فضيحة وجود علاقة بين الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا» جنسن هوانج وأليس هوانغ المسؤولة التنفيذية في «ميغاسبيد».
وذكرت «ذا ستريتس تايمز» أن المداهمة كانت جزءاً من تحقيق طلبه مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي إندونيسي لم تذكر اسمه أن الشرطة الإندونيسية عثرت في الموقع على خزائن معدنية لخوادم لم يسبق فتحها، لكنها لم تعثر على أي وحدات لمعالجة الرسومات.
وقال مصدر الصحيفة إن معظم معدات «إنفيديا» التي اشترتها كيانات تابعة لـ«ميغاسبيد» نُقلت على الأرجح إلى الصين، ربما عبر طائرة خاصة بعد وصولها إلى إندونيسيا.
وتظهر سجلات شحن راجعتها «رويترز» من مزود البيانات التجارية «إمبورت جينيوس» أن الشركة التابعة لـ«ميغاسبيد» في إندونيسيا استوردت معدات من «إنفيديا» بين عامي 2024 و2026، بما في ذلك معالجات إتش100، ومكونات ذات صلة.
ووفقاً لملف تعريفي للشركة صادر عن وزارة العدل، فقد تأسست الشركة التابعة لـ«ميغاسبيد» في إندونيسيا في مايو (أيار) 2024.