البيت الأبيض: قمة ثلاثية غير مسبوقة بين ترمب وشي وبوتين في الصين

أعلن البيت الأبيض الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، سيعقدون اجتماعاً ثلاثياً الأسبوع المقبل على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، التي تستضيفها مدينة شنتشن الصينية.

وصرحت أوليفيا ويلز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحافيين بشأن المحادثات المقررة الخميس، قائلة: «أوضح الرئيس أنه سيناقش، من بين موضوعات أخرى، مسألة خفض الأسلحة النووية في العالم»، مضيفة أن «الرئيس ترمب يعتقد بأن هذا الانتشار يشكل خطورة بالغة».

ورغم أن اجتماع القادة لإجراء محادثات مشتركة سيشكّل حدثاً استثنائياً، يقول محللون إن التوقعات ضعيفة في أن تسفر المحادثات عن اختراقات كبيرة، وإن طابعها الرمزي سيطغى على مضمونها الفعلي.

وأبدى ترمب تقارباً كبيراً مع شي بعد التوصل إلى هدنة في حربهما التجارية القصيرة العام الماضي، رغم الخلافات بشأن الحرب الأميركية مع إيران وغيرها من التوترات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحث حرب إيران مع نظيريه الصيني والروسي، لكن من غير المتوقع أن يتطرق إلى الحرب في أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤول أميركي رفيع الجمعة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته خلال مكالمة هاتفية مع صحافيين: «أعتقد أن الرئيس ينوي التحدث عن إيران خلال الاجتماع الثلاثي الذي سيجمعه بكل من شي جين بينغ وفلاديمير بوتين».

وأضاف أن واشنطن لديها «مسار مختلف تماماً» للمفاوضات مع كييف وموسكو، مشيراً إلى أن «الصين ليست في الحقيقة جزءاً من هذا المسار، لذا لا يبدو من المناسب إجراء نقاش حول أوكرانيا هناك».

كما استبعد المسؤول الأميركي أن يتناول الرئيس ترمب مسألة أليس هوانغ، التي يُشتبه بكونها جاسوسة صينية، والتي تشير مزاعم إلى أنها كانت على علاقة بالرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، عندما يزور الصين في الأيام المقبلة لحضور مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).