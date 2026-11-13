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العالم الولايات المتحدة​

ترمب بعد الهزيمة... مواجهة مفتوحة مع الديمقراطيين

لكن انقساماتهم تهدد وحدة الصف

ترمب في البيت الأبيض في 21 أكتوبر 2026 (د.ب.أ)
ترمب في البيت الأبيض في 21 أكتوبر 2026 (د.ب.أ)
TT
TT

ترمب بعد الهزيمة... مواجهة مفتوحة مع الديمقراطيين

ترمب في البيت الأبيض في 21 أكتوبر 2026 (د.ب.أ)
ترمب في البيت الأبيض في 21 أكتوبر 2026 (د.ب.أ)

لم تدفع الهزيمة الانتخابية المدوية للجمهوريين الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى التهدئة، بل يبدو أنه اختار التصعيد في مواجهة الديمقراطيين الذين يستعدون لتسلّم الأغلبية في الكونغرس مطلع العام المقبل؛ فتعيين ستيفن ميلر كبيراً لموظفي البيت الأبيض، رغم إقرار ترمب بأن صرامة سياسات الترحيل أسهمت في الخسارة الانتخابية، يعكس تناقضاً بين تصريحات الرئيس وخطواته، لكن الديمقراطيين بدورهم يواجهون تحديات داخلية قد تعرقل من قدرتهم على ترجمة انتصارهم الانتخابي إلى إنجازات تشريعية ورقابية.

يستعرض «تقرير واشنطن» وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق» هذه التناقضات ومستقبل المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

تناقضات ترمب

متظاهرة معارضة لـ«أيس» في نيويورك في 29 أكتوبر 2026 (د.ب.أ)

بعد الهزيمة الموجعة للجمهوريين في الانتخابات النصفية، قدّم ترمب قراءته لأسباب الخسارة. من الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود إلى سياسات الترحيل والموقف من إسرائيل في اعترافات لافتة لرئيس قلما يقر بالخسارة أو بالخطأ. ورأت لوري واتكينز، المسؤولة السابقة في إدارة باراك أوباما، أن إقرار ترمب بتأثير سياسات الهجرة على نتائج الانتخابات كان مفاجئاً، قائلة: «الرئيس لا يعترف أبداً بأنه فشل أو بأنه أسهم في سياسات سيئة»، مضيفة أن ما أذهلها هو التناقض في اعترافه بصرامة تطبيق سياسة الترحيل من جهة ثم تعيينه ستيفن ميلر، أحد أبرز مهندسي تلك السياسة، في منصب كبير موظفي البيت الأبيض من جهة أخرى.

واتفق معها ستيفن كينت، الخبير الاستراتيجي المحافظ، بشأن التناقض، معتبراً أن «ترمب تجسيد للتعارض في حديثه وتصرفاته».

وأوضح أن الرئيس نجح في ضبط الحدود، لكنه بالغ في تطبيق إجراءات الترحيل التي لم يتقبّلها الناخبون، خصوصاً في الضواحي، وقال إن ترمب يدرك أهمية العمالة المهاجرة للاقتصاد، لكنه «جازف لأن قاعدته كانت تريد أن ترى تشدداً في التعامل مع المهاجرين»؛ ما انعكس سلباً على الجمهوريين في صناديق الاقتراع.

إسرائيل عبء انتخابي؟

ترمب وفانس في فيرجينيا في 11 نوفمبر 2026 (رويترز)

وشكّل الموقف الأميركي من إسرائيل نقطة خلاف حول أسباب الهزيمة الجمهورية؛ فقد رأت واتكينز أن دعم إسرائيل أصبح عبئاً سياسياً على المرشحين، خصوصاً أولئك الذين تلقوا تمويلاً من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك). وقالت إن الناخبين باتوا يربطون بين المساعدات الأميركية لإسرائيل ومعاناتهم الاقتصادية، متسائلين عن سبب إنفاق مليارات الدولارات في الخارج بينما يواجه الأميركيون صعوبات معيشية في الداخل.

ورأت أن هذا التحوّل أسهم في إعادة تشكيل الكتلة الديمقراطية، وسيؤثر في انتخابات قيادتها المقبلة، خصوصاً مع تصاعد الاعتراضات داخل الحزب على نفوذ «أيباك» ودورها في دعم مرشحين ضد آخرين في الانتخابات التمهيدية.

لكن كينت خالفها الرأي، معتبراً أن العامل الحاسم لم يكن موقف المرشحين من إسرائيل، بل الانتماء إلى الحزب الجمهوري نفسه، في انتخابات عاقب فيها الناخبون الحزب الحاكم. ومع ذلك، أقر بأن إسرائيل باتت تشكّل «عبئاً سياسياً» على الإدارة، وهو ما يفسّر برأيه حديث ترمب ونائبه جي دي فانس عن ضرورة مراجعة العلاقة معها وقطع المساعدات. أما البروفسور دانييل فريمان الزميل الأكاديمي في الدراسات التشريعية والرئاسية في الجامعة الأميركية والمستشار القانوني والبرلماني السابق للجنة القضائية في مجلس النواب فرأى أن الاقتصاد، وليس إسرائيل، كان العامل الأساسي وراء هزيمة الجمهوريين.

صراع على القيادة الديمقراطية

السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان في واشنطن في 7 نوفمبر 2026 (أ.ب)

بالمقابل، يواجه الديمقراطيون انقسامات داخلية قد تعرقل مساعيهم لمواجهة ترمب، وامتدت إلى صراع داخلي على قيادة الحزب في مجلس الشيوخ، تحوّل إلى مواجهة علنية مع إعلان السيناتور كريس فان هولان ترشّحه لمنافسة الزعيم الحالي تشاك شومر على منصب زعيم الأغلبية المقبلة.

ويأتي هذا التحدي بعد تصاعد الانتقادات لشومر من الجناح التقدمي، على خلفية دعمه مرشحين محسوبين على المؤسسة الحزبية في الانتخابات التمهيدية، ومواقفه من إسرائيل وعلاقته بمجموعات الضغط، وفي مقدمتها «أيباك»، وكان فان هولان قد انتقد تدخّل قيادة الحزب في السباقات التمهيدية، قائلاً إن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين حديثاً «ما كانا ليكونا هناك لو سارت الأمور كما أراد شومر ولجنة الحملات الانتخابية الديمقراطية لمجلس الشيوخ»، متهماً الطرفين بالانحياز إلى قطاع العملات المشفّرة و«أيباك» ضد المرشحين. وحذّرت واتكينز من هذه الانقسامات معتبرة أن على الديمقراطيين توحيد صفوفهم قبل مواجهة ترمب ومشدّدة على ضرورة إظهار هذه الوحدة كي لا يخسروا ثقة الناخب بهم.

عزل هيغسيث مضيعة للوقت؟

وزير الحرب بيت هيغسيث في البيت الأبيض في 3 مارس 2026 (د.ب.أ)

وقد شكّل فشل محاولة عزل وزير الحرب بيت هيغسيث في مجلس النواب اختباراً مبكراً لقدرة الديمقراطيين على مواجهة الإدارة. وانتقد فريمان طريقة إدارة التصويت، معتبراً أنها كشفت افتقار بعض المشرّعين إلى الخبرة السياسية والتنظيمية. وتساءل: «لماذا أقدم الديمقراطيون على خطوة من هذا النوع من دون التأكد من وجود الأصوات اللازمة؟»، مشدداً على أن العمل التشريعي يتطلّب بناء التحالفات وضمان الأغلبية قبل خوض المواجهات.

وأشار إلى أن نجاح الديمقراطيين مستقبلاً في إقرار عزل هيغسيث في مجلس النواب لن يعني إقالته، في ظل صعوبة تأمين أغلبية الثلثين اللازمة لإدانته في مجلس الشيوخ.

لكن واتكينز رفضت اعتبار المحاولة مضيعة للوقت، قائلة: «لا أعتقد أنها مضيعة للوقت لو نفّذها الديمقراطيون بشكل فعّال»، وأشارت إلى إخفاق القيادة في جمع الأصوات بسبب غياب 11 نائباً كان البعض منهم يحضرون فعالية لـ«إيباك» في واشنطن، أما كينت فتوقّع أن ينتهي الأمر باستقالة هيغسيث أو استبداله، معتبراً أن ظهوره الإعلامي المتكرر وتصريحاته المثيرة للجدل زادت من الضغوط عليه.

وترتبط مساعي عزل هيغسيث بانتقاد الديمقراطيين لحرب إيران في وقت يسعون لوقف الحرب عبر صلاحياتهم التشريعية، وأكد فريمان أن الكونغرس يستطيع نظرياً التحرّك تشريعياً للحد من الحرب، لكن نجاح ذلك يتطلّب وحدة الديمقراطيين وقدرتهم على التعامل مع الانقسامات داخل المجلس.

تحديات ديمقراطية

شومر مع الديمقراطيين الجدد في مجلس الشيوخ في 9 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ومع اقتراب تسلّم الأغلبية الجديدة يكمن التحدي الأكبر أمام الديمقراطيين في إثبات قدرتهم على الحكم. ودعا كينت الحزب إلى التركيز على مشاريع الإسكان والبنية التحتية وخفض تكاليف المعيشة، بدلاً من الانشغال بالمواجهات الشخصية مع مسؤولي الإدارة. ومن جهتها، وافقت واتكينز على ضرورة إعطاء الأولوية للملفات المعيشية، معتبرة أن الرعاية الصحية والرسوم الجمركية يجب أن تتصدّر الأجندة التشريعية. أما فريمان فاختصر التحدي بالتشديد على أن الناخبين لا ينتظرون استعراضات سياسية، بل ينتظرون حلولاً ملموسة لمشكلاتهم الاقتصادية.

مواضيع
دونالد ترمب البيت الأبيض الكونغرس انتخابات التجديد النصفي الأميركية أميركا إسرائيل

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العالم الولايات المتحدة​

ترمب بعد الهزيمة... مواجهة مفتوحة مع الديمقراطيين

ترمب في البيت الأبيض في 21 أكتوبر 2026 (د.ب.أ)
ترمب في البيت الأبيض في 21 أكتوبر 2026 (د.ب.أ)
TT
TT

ترمب بعد الهزيمة... مواجهة مفتوحة مع الديمقراطيين

ترمب في البيت الأبيض في 21 أكتوبر 2026 (د.ب.أ)
ترمب في البيت الأبيض في 21 أكتوبر 2026 (د.ب.أ)

لم تدفع الهزيمة الانتخابية المدوية للجمهوريين الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى التهدئة، بل يبدو أنه اختار التصعيد في مواجهة الديمقراطيين الذين يستعدون لتسلّم الأغلبية في الكونغرس مطلع العام المقبل؛ فتعيين ستيفن ميلر كبيراً لموظفي البيت الأبيض، رغم إقرار ترمب بأن صرامة سياسات الترحيل أسهمت في الخسارة الانتخابية، يعكس تناقضاً بين تصريحات الرئيس وخطواته، لكن الديمقراطيين بدورهم يواجهون تحديات داخلية قد تعرقل من قدرتهم على ترجمة انتصارهم الانتخابي إلى إنجازات تشريعية ورقابية.

يستعرض «تقرير واشنطن» وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق» هذه التناقضات ومستقبل المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

تناقضات ترمب

متظاهرة معارضة لـ«أيس» في نيويورك في 29 أكتوبر 2026 (د.ب.أ)

بعد الهزيمة الموجعة للجمهوريين في الانتخابات النصفية، قدّم ترمب قراءته لأسباب الخسارة. من الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود إلى سياسات الترحيل والموقف من إسرائيل في اعترافات لافتة لرئيس قلما يقر بالخسارة أو بالخطأ. ورأت لوري واتكينز، المسؤولة السابقة في إدارة باراك أوباما، أن إقرار ترمب بتأثير سياسات الهجرة على نتائج الانتخابات كان مفاجئاً، قائلة: «الرئيس لا يعترف أبداً بأنه فشل أو بأنه أسهم في سياسات سيئة»، مضيفة أن ما أذهلها هو التناقض في اعترافه بصرامة تطبيق سياسة الترحيل من جهة ثم تعيينه ستيفن ميلر، أحد أبرز مهندسي تلك السياسة، في منصب كبير موظفي البيت الأبيض من جهة أخرى.

واتفق معها ستيفن كينت، الخبير الاستراتيجي المحافظ، بشأن التناقض، معتبراً أن «ترمب تجسيد للتعارض في حديثه وتصرفاته».

وأوضح أن الرئيس نجح في ضبط الحدود، لكنه بالغ في تطبيق إجراءات الترحيل التي لم يتقبّلها الناخبون، خصوصاً في الضواحي، وقال إن ترمب يدرك أهمية العمالة المهاجرة للاقتصاد، لكنه «جازف لأن قاعدته كانت تريد أن ترى تشدداً في التعامل مع المهاجرين»؛ ما انعكس سلباً على الجمهوريين في صناديق الاقتراع.

إسرائيل عبء انتخابي؟

ترمب وفانس في فيرجينيا في 11 نوفمبر 2026 (رويترز)

وشكّل الموقف الأميركي من إسرائيل نقطة خلاف حول أسباب الهزيمة الجمهورية؛ فقد رأت واتكينز أن دعم إسرائيل أصبح عبئاً سياسياً على المرشحين، خصوصاً أولئك الذين تلقوا تمويلاً من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك). وقالت إن الناخبين باتوا يربطون بين المساعدات الأميركية لإسرائيل ومعاناتهم الاقتصادية، متسائلين عن سبب إنفاق مليارات الدولارات في الخارج بينما يواجه الأميركيون صعوبات معيشية في الداخل.

ورأت أن هذا التحوّل أسهم في إعادة تشكيل الكتلة الديمقراطية، وسيؤثر في انتخابات قيادتها المقبلة، خصوصاً مع تصاعد الاعتراضات داخل الحزب على نفوذ «أيباك» ودورها في دعم مرشحين ضد آخرين في الانتخابات التمهيدية.

لكن كينت خالفها الرأي، معتبراً أن العامل الحاسم لم يكن موقف المرشحين من إسرائيل، بل الانتماء إلى الحزب الجمهوري نفسه، في انتخابات عاقب فيها الناخبون الحزب الحاكم. ومع ذلك، أقر بأن إسرائيل باتت تشكّل «عبئاً سياسياً» على الإدارة، وهو ما يفسّر برأيه حديث ترمب ونائبه جي دي فانس عن ضرورة مراجعة العلاقة معها وقطع المساعدات. أما البروفسور دانييل فريمان الزميل الأكاديمي في الدراسات التشريعية والرئاسية في الجامعة الأميركية والمستشار القانوني والبرلماني السابق للجنة القضائية في مجلس النواب فرأى أن الاقتصاد، وليس إسرائيل، كان العامل الأساسي وراء هزيمة الجمهوريين.

صراع على القيادة الديمقراطية

السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان في واشنطن في 7 نوفمبر 2026 (أ.ب)

بالمقابل، يواجه الديمقراطيون انقسامات داخلية قد تعرقل مساعيهم لمواجهة ترمب، وامتدت إلى صراع داخلي على قيادة الحزب في مجلس الشيوخ، تحوّل إلى مواجهة علنية مع إعلان السيناتور كريس فان هولان ترشّحه لمنافسة الزعيم الحالي تشاك شومر على منصب زعيم الأغلبية المقبلة.

ويأتي هذا التحدي بعد تصاعد الانتقادات لشومر من الجناح التقدمي، على خلفية دعمه مرشحين محسوبين على المؤسسة الحزبية في الانتخابات التمهيدية، ومواقفه من إسرائيل وعلاقته بمجموعات الضغط، وفي مقدمتها «أيباك»، وكان فان هولان قد انتقد تدخّل قيادة الحزب في السباقات التمهيدية، قائلاً إن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين حديثاً «ما كانا ليكونا هناك لو سارت الأمور كما أراد شومر ولجنة الحملات الانتخابية الديمقراطية لمجلس الشيوخ»، متهماً الطرفين بالانحياز إلى قطاع العملات المشفّرة و«أيباك» ضد المرشحين. وحذّرت واتكينز من هذه الانقسامات معتبرة أن على الديمقراطيين توحيد صفوفهم قبل مواجهة ترمب ومشدّدة على ضرورة إظهار هذه الوحدة كي لا يخسروا ثقة الناخب بهم.

عزل هيغسيث مضيعة للوقت؟

وزير الحرب بيت هيغسيث في البيت الأبيض في 3 مارس 2026 (د.ب.أ)

وقد شكّل فشل محاولة عزل وزير الحرب بيت هيغسيث في مجلس النواب اختباراً مبكراً لقدرة الديمقراطيين على مواجهة الإدارة. وانتقد فريمان طريقة إدارة التصويت، معتبراً أنها كشفت افتقار بعض المشرّعين إلى الخبرة السياسية والتنظيمية. وتساءل: «لماذا أقدم الديمقراطيون على خطوة من هذا النوع من دون التأكد من وجود الأصوات اللازمة؟»، مشدداً على أن العمل التشريعي يتطلّب بناء التحالفات وضمان الأغلبية قبل خوض المواجهات.

وأشار إلى أن نجاح الديمقراطيين مستقبلاً في إقرار عزل هيغسيث في مجلس النواب لن يعني إقالته، في ظل صعوبة تأمين أغلبية الثلثين اللازمة لإدانته في مجلس الشيوخ.

لكن واتكينز رفضت اعتبار المحاولة مضيعة للوقت، قائلة: «لا أعتقد أنها مضيعة للوقت لو نفّذها الديمقراطيون بشكل فعّال»، وأشارت إلى إخفاق القيادة في جمع الأصوات بسبب غياب 11 نائباً كان البعض منهم يحضرون فعالية لـ«إيباك» في واشنطن، أما كينت فتوقّع أن ينتهي الأمر باستقالة هيغسيث أو استبداله، معتبراً أن ظهوره الإعلامي المتكرر وتصريحاته المثيرة للجدل زادت من الضغوط عليه.

وترتبط مساعي عزل هيغسيث بانتقاد الديمقراطيين لحرب إيران في وقت يسعون لوقف الحرب عبر صلاحياتهم التشريعية، وأكد فريمان أن الكونغرس يستطيع نظرياً التحرّك تشريعياً للحد من الحرب، لكن نجاح ذلك يتطلّب وحدة الديمقراطيين وقدرتهم على التعامل مع الانقسامات داخل المجلس.

تحديات ديمقراطية

شومر مع الديمقراطيين الجدد في مجلس الشيوخ في 9 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ومع اقتراب تسلّم الأغلبية الجديدة يكمن التحدي الأكبر أمام الديمقراطيين في إثبات قدرتهم على الحكم. ودعا كينت الحزب إلى التركيز على مشاريع الإسكان والبنية التحتية وخفض تكاليف المعيشة، بدلاً من الانشغال بالمواجهات الشخصية مع مسؤولي الإدارة. ومن جهتها، وافقت واتكينز على ضرورة إعطاء الأولوية للملفات المعيشية، معتبرة أن الرعاية الصحية والرسوم الجمركية يجب أن تتصدّر الأجندة التشريعية. أما فريمان فاختصر التحدي بالتشديد على أن الناخبين لا ينتظرون استعراضات سياسية، بل ينتظرون حلولاً ملموسة لمشكلاتهم الاقتصادية.

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دونالد ترمب البيت الأبيض الكونغرس انتخابات التجديد النصفي الأميركية أميركا إسرائيل
العالم الولايات المتحدة​

وزير التجارة الأميركي سيدلي بشهادته أمام الكونغرس في قضية «إنفيديا»

وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (يمين) يتحدث إلى جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» آنذاك خلال اجتماع وزاري لمجموعة العشرين بشأن الابتكار في ولاية كارولاينا الشمالية يوم 2 سبتمبر 2026 (رويترز)
وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (يمين) يتحدث إلى جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» آنذاك خلال اجتماع وزاري لمجموعة العشرين بشأن الابتكار في ولاية كارولاينا الشمالية يوم 2 سبتمبر 2026 (رويترز)
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TT

وزير التجارة الأميركي سيدلي بشهادته أمام الكونغرس في قضية «إنفيديا»

وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (يمين) يتحدث إلى جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» آنذاك خلال اجتماع وزاري لمجموعة العشرين بشأن الابتكار في ولاية كارولاينا الشمالية يوم 2 سبتمبر 2026 (رويترز)
وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (يمين) يتحدث إلى جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» آنذاك خلال اجتماع وزاري لمجموعة العشرين بشأن الابتكار في ولاية كارولاينا الشمالية يوم 2 سبتمبر 2026 (رويترز)

أفادت وسائل إعلام أميركية، الخميس، أن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك سيدلي بشهادته أمام الكونغرس بشأن فضيحة شركة «إنفيديا»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وطالب مشرّعون أميركيون بتوضيح ما كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على علم بعلاقة جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، بامرأة يُشتبه في تجسسها لصالح الصين.

وقالت كريستن إيتشامر، المتحدثة باسم لوتنيك، لشبكة «إن بي سي نيوز»: «وافق الوزير لوتنيك بتحضير مسبق على المثول طواعية أمام اللجنة المصرفية للإجابة عن أسئلتهم».

واستقال هوانغ، الشخصية المحورية في طفرة الذكاء الاصطناعي، من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا»، الخميس، بعد الكشف عن علاقتين له خارج نطاق الزواج، إحداهما مع أليس هوانغ، المشتبه في تجسسها لصالح الصين، التي لا تربطه بها أي صلة قرابة.

ويخضع لوتنيك للتدقيق باعتبار أن وزارة التجارة تم تكليفها بمراجعة الشركات للتأكد من عدم وجود أي مخاطر تتعلق بالأمن القومي قبل إعطاء إدارة ترمب الضوء الأخضر لشركة «إنفيديا» لبيع رقائق متطورة إلى الصين.

وتتنافس بكين مع الولايات المتحدة على الهيمنة التكنولوجية، إذ تفرض الأخيرة قيوداً على تصدير أحدث رقائق السيليكون إلى الصين.

وتُعدّ شركة «إنفيديا»، الرائدة عالمياً في إنتاج الرقائق المستخدمة في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، من بين أغلى الشركات في العالم.

وذكرت شبكة «إن بي سي» أن رئيس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، تيم سكوت، طلب من لوتنيك الإدلاء بشهادته «في جلسة استماع علنية بشأن التقارير العامة الأخيرة حول (إنفيديا) ودور وزارة التجارة، الأمر الذي يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي».

وأضافت «إن بي سي» أن سكوت طلب أيضاً من جنسن هوانغ الإدلاء بشهادته أمام اللجنة.

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الكونغرس تجسس دونالد ترمب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أميركا الصين
العالم الولايات المتحدة​

فان هولن سينافس تشاك شومر على زعامة الأغلبية الديمقراطية في «الشيوخ» الأميركي

تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ (أ.ب)
تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ (أ.ب)
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فان هولن سينافس تشاك شومر على زعامة الأغلبية الديمقراطية في «الشيوخ» الأميركي

تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ (أ.ب)
تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ (أ.ب)

أعلن السيناتور كريس فان هولن، الخميس، ترشحه لمنافسة تشاك شومر على منصب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، متعهداً بتجديد قيادة الغرفة العليا في الكونغرس في أعقاب الفوز الساحق الذي حققه الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي.

ويُمهد هذا الإعلان الصادر عن السيناتور ذي التوجهات التقدمية الطريق لمنافسة داخلية داخل الحزب، بعد أيام فقط من استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس.

وكتب فان هولن البالغ 67 عاماً على منصة «إكس»: «في هذه الانتخابات، دعانا الأميركيون إلى إصلاح اقتصاد جرى التلاعب به ضد العمال ويغذيه الفساد السياسي. ولتحقيق ذلك، نحن بحاجة إلى قيادة جديدة»، وأضاف: «لهذا السبب، أعلن ترشحي لمنصب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ».

وكان تشاك شومر البالغ 75 عاماً، الذي يشغل منصب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ منذ فترة طويلة، قد واجه دعوات من بعض أعضاء حزبه للتنحي وإفساح المجال لقيادة جديدة، وذلك بعد استعادة الحزب السيطرة على المجلس المكون من 100 مقعد في انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).

ويُعد فان هولن أول سيناتور يتحدى شومر علناً، وهو يحظى بدعم بعض الشخصيات التقدمية البارزة داخل الحزب. وصرح السيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل ذو توجهات يسارية ويصطف سياسياً مع الديمقراطيين، هذا الأسبوع، بأنه لن يدعم استمرار شومر في منصبه. كما أعلن السيناتور المنتخب حديثاً عن ولاية ميشيغان، عبد الرحمن السيد، عبر منصة «إكس» دعمه لفان هولن.

من جانبه، رحب شومر بفتح نقاش حول مستقبل الحزب، لكنه أكد في الوقت ذاته قائلاً: «أمتلك الأصوات اللازمة للاستمرار في دوري كزعيم للديمقراطيين». وكتب على منصة «إكس»: «أتطلع إلى قيادة أغلبيتنا الديمقراطية الجديدة وتحقيق تطلعات الشعب الأميركي».

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