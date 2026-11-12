تقرير يكشف تفاصيل «مشادة كلامية حادة للغاية» بين ترمب ونتنياهو بشأن استئناف حرب إيرانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5340370-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86
تقرير يكشف تفاصيل «مشادة كلامية حادة للغاية» بين ترمب ونتنياهو بشأن استئناف حرب إيران
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دخلا في «مشادة كلامية حادة للغاية» خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما في عطلة نهاية الأسبوع، حيث اختلف الزعيمان حول مسألة استئناف الحرب مع إيران.
وذكر موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن نتنياهو ضغط خلال الاتصال من أجل استئناف الهجمات العسكرية على إيران، في حين تمسك ترمب بمواصلة المسار الدبلوماسي وإتاحة الفرصة أمام مفاوضات السلام مع طهران، وسط خلافات متزايدة بين واشنطن وتل أبيب بشأن مستقبل المواجهة.
ووصف أحد المصادر المحادثة بأنها كانت صعبة، بينما قال مصدر آخر إنها تحوّلت إلى «مشادة صراخ من جحيم»، في إشارة إلى حدة التوتر بين الزعيمين.
في المقابل، نفى مكتب نتنياهو أن يكون الاتصال قد اتسم بالمواجهة أو التوتر، بينما أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إجراء المكالمة، لكنه شدد على أنها «لم تكن بأي حال من الأحوال محادثة صعبة».
من جانبه، أكد البيت الأبيض لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية أن الولايات المتحدة تتمتع بموقف قوي في المواجهة مع إيران، قائلاً: «الولايات المتحدة في وضع قوي للغاية، مع سيطرتها على مضيق هرمز وانهيار الاقتصاد الإيراني».
وأضاف: «الرئيس ترمب يمسك بزمام الأمور ويمتلك جميع أوراق القوة، وسيفعل ما يصب في مصلحة الولايات المتحدة».
ويأتي هذا الخلاف في أعقاب توتر سابق بين ترمب ونتنياهو خلال يونيو (حزيران) الماضي، بعدما أفادت تقارير بأن الرئيس الأميركي وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بالجنون خلال اتصال هاتفي بينهما.
كما أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» بأن نتنياهو يتصل بترمب يومياً للضغط عليه من أجل استئناف الحرب مع إيران.
يدرس نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس عقد محادثات مباشرة مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، بعدما برز مفاوضاً رئيسياً مع طهران.
«الشرق الأوسط» (لندن)
اتهامات لإدارة ترمب بإتلاف وثائق قبل تسلّم الديمقراطيين السيطرة على الكونغرسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5340391-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%91%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9
اتهامات لإدارة ترمب بإتلاف وثائق قبل تسلّم الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
واجه مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتهامات بإتلاف وثائق بهدف تجنّب التدقيق والرقابة، قبيل انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الحزب الديمقراطي، وفقاً لصحيفة «التليغراف».
وذكر مُبلّغون عن مخالفات أن وزارة الداخلية الأميركية تخلّصت من سجلات تتعلق بمشاريع إنشائية نُفّذت في العاصمة واشنطن، في إطار مساعي ترمب لترك بصمته على المدينة، وذلك قبل أداء أعضاء الكونغرس الجديد اليمين الدستورية في يناير (كانون الثاني).
من جانبها، نفت وزارة الداخلية هذه المزاعم، ووصفتها بأنها «خاطئة تماماً».
وأفادت شبكة «سي إن إن» بأن الديمقراطيين في مجلس النواب طالبوا الوزارة، التي سرّعت وتيرة تنفيذ عدد من مشاريع ترمب، بالحفاظ على السجلات المتعلقة بأعمال البناء التي شهدتها العاصمة.
وتُقدَّر تكلفة هذه المشاريع، التي تشمل إقامة قوس نصر، وإنشاء قاعة احتفالات في البيت الأبيض، وإعادة تصميم ملعب للغولف، وترميم حوض «نصب لينكولن التذكاري»، وإعادة رصف «حديقة الورود»، بأكثر من 900 مليون دولار (676 مليون جنيه إسترليني).
ووجّه جاريد هوفمان، أبرز الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الموارد الطبيعية بمجلس النواب، الثلاثاء، خطابات إلى شركات خاصة ووكالات فيدرالية، طالبها فيها بالاحتفاظ بجميع السجلات التي قد تحتاج إليها اللجنة لأغراض الرقابة.
وأوضح هوفمان أن عدداً من المُبلّغين عن مخالفات تواصلوا معه خلال الأسابيع الأخيرة بشأن هذه الوثائق.
وأكدت وزارة الداخلية أنها اتبعت جميع الإجراءات الفيدرالية المعمول بها لإدارة السجلات، «وفقاً لتوجيهات مسؤولي الأخلاقيات في الوزارة».
ومن المتوقع أن تتولى لجنة الموارد الطبيعية، المسؤولة عن الإشراف على المتنزهات الوطنية والأراضي الفيدرالية، قيادة عملية التدقيق في مشاريع ترمب الإنشائية، بالتعاون مع لجنتي الرقابة والقضاء في مجلس النواب.
وأفاد موقع «أكسيوس» بوجود نقاشات بشأن عقد جلسات استماع رفيعة المستوى لمناقشة عدد من المشاريع، من بينها ملعب للغولف وقوس نصر يبلغ ارتفاعه 250 قدماً (نحو 76 متراً)، وقد تصل تكلفتها إلى 100 مليون دولار.
وقال هوفمان لشبكة «سي إن إن»: «كل شيء قادم؛ كل شيء في طريقه إلينا. إنها ببساطة بداية مرحلة جديدة تماماً».
الإدارة تتحرك «بسرعة البرق»
وتشير التقارير إلى أن إدارة ترمب تسارع وتيرة أعمال البناء لإنجاز أكبر قدر ممكن من الأعمال التمهيدية، قبل أن يتولى الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس في يناير.
وقال ديفيس إنغل، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الإدارة تتحرك «بسرعة البرق»، مؤكداً أنه «ليس لدينا وقت لنضيعه في مهمتنا لجعل أميركا أعظم مما كانت عليه في أي وقت مضى».
من جانبه، توقّع تشارلز بيرنباوم، رئيس «مؤسسة المشهد الثقافي (Cultural Landscape Foundation)»، المضي قدماً في تنفيذ عديد من المشاريع «في وقت واحد».
وقال: «سيكون الأمر أشبه بعاصفة تستمر في هبوبها حتى يتولى الكونغرس الجديد مهامه».
وأثارت مشاريع ترمب الإنشائية، التي تشمل إعادة بناء الجناح الشرقي للبيت الأبيض، بما في ذلك إنشاء مهبط جديد للمروحية الرئاسية «مارين وان (Marine One)»، انتقادات واسعة النطاق.
فيديو بفندق واتفاقية عدم إفصاح... علاقة سرّية ثانية تلاحق رئيس «إنفيديا» مع مسؤولة في شركتهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5340371-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A8%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A5%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%91%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
فيديو بفندق واتفاقية عدم إفصاح... علاقة سرّية ثانية تلاحق رئيس «إنفيديا» مع مسؤولة في شركته
جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» (د.ب.أ)
كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن خمسة موظفين في شركة «إنفيديا» تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي للشركة، أقام علاقة خارج إطار الزواج مع مسؤولة تنفيذية تعمل تحت إدارته مباشرة، في تطور جديد يضاف إلى التحقيق الجاري بشأن علاقته بامرأة قالت السلطات الأميركية إنها عميلة استخبارات صينية.
وبحسب الموظفين، فإن العلاقة التي لم يسبق الكشف عنها كانت مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس «إنفيديا» لشؤون الرعاية الصحية. وتأتي هذه المعلومات في وقت يخضع فيه هوانغ، البالغ 63 عاماً، لتدقيق متزايد بشأن علاقاته الشخصية، بعدما أفادت الصحيفة الشهر الماضي بأن مسؤولين أميركيين حددوا امرأة صينية مقربة منه بوصفها عنصراً استخباراتياً يعمل لمصلحة بكين.
علاقة في الخفاء داخل «إنفيديا»
وقال خمسة أشخاص عملوا في الشركة إن علاقة هوانغ بباول كانت موضع تداول داخل «إنفيديا». وأوضح اثنان منهم أن مقطع فيديو التقط لهما وهما يتبادلان تصرفات ودية في أحد فنادق مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، خلال مؤتمر للشركة في مارس (آذار) الماضي.
ويبلغ هوانغ 63 عاماً، بينما تبلغ باول 48 عاماً، وكلاهما متزوج من شخص آخر.
وتنص مدونة السلوك المهني في «إنفيديا» على ضرورة تجنب الموظفين المواقف التي قد تؤدي فيها تصرفاتهم إلى تضارب المصالح، بما في ذلك العلاقات الشخصية، كما تؤكد الشركة أنها تحقق سريعاً في البلاغات المتعلقة بسوء السلوك. وتتبنى شركات كثيرة سياسات تمنع المديرين من إقامة علاقات مع موظفين يعملون تحت إشرافهم.
وعندما اتصلت «نيويورك تايمز» بهوانغ هاتفياً الأربعاء وسألته عن علاقته بباول، قال: «لا أعتقد أنه ينبغي لك التحدث معي مباشرة»، ثم أنهى المكالمة.
ورفضت «إنفيديا» تقديم تعليق، بينما لم ترد باول فوراً على طلب للتعليق. وتراجعت أسهم الشركة بنحو 8 في المائة في التداولات التي أعقبت إغلاق السوق.
لقاء في فندق خلال مؤتمر الشركة... وشخص يوثِّق ما حدث بهاتفه
وخلال المؤتمر، كان عدد من مسؤولي الشركة يعقدون اجتماعات في فندق قريب، حيث شوهد هوانغ وباول وهما يتصرفان بودية، وفقاً لثلاثة أشخاص أُطلعوا على تفاصيل الواقعة. وقال هؤلاء إن أحد الحاضرين سجَّل التفاعل بهاتفه.
وأضافوا أن أفراد الحماية المرافقين لهوانغ لاحظوا الشخص الذي كان يحمل الهاتف، فعزلوه عن الآخرين، ثم طلبوا منه توقيع اتفاقية عدم إفصاح.
من هي كيمبرلي باول؟
وانضمت باول إلى «إنفيديا» عام 2008، وتشرف على برامج تهدف إلى توظيف تقنيات رقائق الشركة في مجالي التعليم العالي والرعاية الصحية، ولا سيما أجهزة التصوير الطبي، وفقاً للموقع الإلكتروني للشركة.
وتدرجت في المناصب داخل الشركة، إذ رُقيت عام 2016 إلى منصب المديرة الأولى لتطوير الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، قبل تعيينها نائبة للرئيس لشؤون الرعاية الصحية في أواخر عام 2017، وفق حسابها على منصة «لينكد إن».
وتشارك باول في مؤتمرات تقنية حول العالم، وتلقي كلمات وعروضاً باسم الشركة. وفي مارس الماضي، ظهرت خلال مؤتمر «جي تي سي» السنوي للمطورين التابع لـ«إنفيديا» في سان خوسيه، حيث تحدثت عن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق اختراقات في مجالي الرعاية الصحية والبيولوجيا. وتضمن عرضها رسوماً كرتونية تصور هوانغ.
الفضيحة الأولى مع أليس هوانغ المتهمة بالتجسس للصين
تأتي هذه المعلومات في وقت يواجه فيه هوانغ تدقيقاً متزايداً بشأن علاقته بامرأة صينية تدعى أليس هوانغ، لا تربطها به صلة قرابة، وكانت تعمل في منصب تنفيذي بإحدى الشركات الصينية.
وكانت «نيويورك تايمز» قد كشفت الشهر الماضي أن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية حددوا المرأة بوصفها عنصراً استخباراتياً صينياً. وبعد إقرار جنسن هوانغ بوجود علاقة معها، فتح مجلس إدارة «إنفيديا» تحقيقاً في القضية هذا الشهر، تتولاه شركة المحاماة «واختل ليبتون روزن وكاتز».
تقرير يكشف تفاصيل «مشادة كلامية حادة للغاية» بين ترمب ونتنياهو بشأن استئناف حرب إيرانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5340370-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86
تقرير يكشف تفاصيل «مشادة كلامية حادة للغاية» بين ترمب ونتنياهو بشأن استئناف حرب إيران
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دخلا في «مشادة كلامية حادة للغاية» خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما في عطلة نهاية الأسبوع، حيث اختلف الزعيمان حول مسألة استئناف الحرب مع إيران.
وذكر موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن نتنياهو ضغط خلال الاتصال من أجل استئناف الهجمات العسكرية على إيران، في حين تمسك ترمب بمواصلة المسار الدبلوماسي وإتاحة الفرصة أمام مفاوضات السلام مع طهران، وسط خلافات متزايدة بين واشنطن وتل أبيب بشأن مستقبل المواجهة.
ووصف أحد المصادر المحادثة بأنها كانت صعبة، بينما قال مصدر آخر إنها تحوّلت إلى «مشادة صراخ من جحيم»، في إشارة إلى حدة التوتر بين الزعيمين.
في المقابل، نفى مكتب نتنياهو أن يكون الاتصال قد اتسم بالمواجهة أو التوتر، بينما أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إجراء المكالمة، لكنه شدد على أنها «لم تكن بأي حال من الأحوال محادثة صعبة».
من جانبه، أكد البيت الأبيض لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية أن الولايات المتحدة تتمتع بموقف قوي في المواجهة مع إيران، قائلاً: «الولايات المتحدة في وضع قوي للغاية، مع سيطرتها على مضيق هرمز وانهيار الاقتصاد الإيراني».
وأضاف: «الرئيس ترمب يمسك بزمام الأمور ويمتلك جميع أوراق القوة، وسيفعل ما يصب في مصلحة الولايات المتحدة».
ويأتي هذا الخلاف في أعقاب توتر سابق بين ترمب ونتنياهو خلال يونيو (حزيران) الماضي، بعدما أفادت تقارير بأن الرئيس الأميركي وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بالجنون خلال اتصال هاتفي بينهما.
كما أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» بأن نتنياهو يتصل بترمب يومياً للضغط عليه من أجل استئناف الحرب مع إيران.