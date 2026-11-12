تقرير يكشف تفاصيل «مشادة كلامية حادة للغاية» بين ترمب ونتنياهو بشأن استئناف حرب إيران

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دخلا في «مشادة كلامية حادة للغاية» خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما في عطلة نهاية الأسبوع، حيث اختلف الزعيمان حول مسألة استئناف الحرب مع إيران.

وذكر موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن نتنياهو ضغط خلال الاتصال من أجل استئناف الهجمات العسكرية على إيران، في حين تمسك ترمب بمواصلة المسار الدبلوماسي وإتاحة الفرصة أمام مفاوضات السلام مع طهران، وسط خلافات متزايدة بين واشنطن وتل أبيب بشأن مستقبل المواجهة.

ووصف أحد المصادر المحادثة بأنها كانت صعبة، بينما قال مصدر آخر إنها تحوّلت إلى «مشادة صراخ من جحيم»، في إشارة إلى حدة التوتر بين الزعيمين.

في المقابل، نفى مكتب نتنياهو أن يكون الاتصال قد اتسم بالمواجهة أو التوتر، بينما أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إجراء المكالمة، لكنه شدد على أنها «لم تكن بأي حال من الأحوال محادثة صعبة».

من جانبه، أكد البيت الأبيض لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية أن الولايات المتحدة تتمتع بموقف قوي في المواجهة مع إيران، قائلاً: «الولايات المتحدة في وضع قوي للغاية، مع سيطرتها على مضيق هرمز وانهيار الاقتصاد الإيراني».

وأضاف: «الرئيس ترمب يمسك بزمام الأمور ويمتلك جميع أوراق القوة، وسيفعل ما يصب في مصلحة الولايات المتحدة».

ويأتي هذا الخلاف في أعقاب توتر سابق بين ترمب ونتنياهو خلال يونيو (حزيران) الماضي، بعدما أفادت تقارير بأن الرئيس الأميركي وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بالجنون خلال اتصال هاتفي بينهما.

كما أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» بأن نتنياهو يتصل بترمب يومياً للضغط عليه من أجل استئناف الحرب مع إيران.