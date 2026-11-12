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العالم الولايات المتحدة​

مجلس إدارة «إنفيديا» يجتمع للنظر في إقالة رئيسها التنفيذي

صورة أرشيفية لرئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ في مؤتمر لشركته (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لرئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ في مؤتمر لشركته (أ.ف.ب)
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مجلس إدارة «إنفيديا» يجتمع للنظر في إقالة رئيسها التنفيذي

صورة أرشيفية لرئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ في مؤتمر لشركته (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لرئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ في مؤتمر لشركته (أ.ف.ب)

قال مصدر لـ«رويترز» إنه من المقرر أن يجتمع مجلس إدارة شركة «إنفيديا» لاتخاذ قرار بشأن إقالة الرئيس التنفيذي، جنسن هوانغ، في وقت تواجه فيه الشركة الرائدة في توريد رقائق الذكاء الاصطناعي تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج تورط فيهما رئيسها التنفيذي.

ومن شأن رحيل هوانغ ترك فراغ في القيادة في الشركة البالغ قيمتها حوالي أربعة تريليونات دولار، والتي شارك في تأسيسها وبنائها على مدى أكثر من ثلاثة عقود حتى أصبحت المورد الأول للرقائق في قلب الطفرة العالمية للذكاء الاصطناعي والتنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين.

ويمتلك هوانغ (63 عاماً) حوالي 3.6 في المائة من أسهم «إنفيديا». كما أن لديه العشرات من المرؤوسين المباشرين، مما يبرز السيطرة المحكمة التي يمارسها على الشركة.

وانخفض سهم الشركة بنحو ثمانية في المائة في تعاملات ما بعد الإغلاق بعد أن أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» النبأ عن استعداد «إنفيديا» لإقالة هوانغ. وفقدت الشركة حوالي 600 مليار دولار من قيمتها السوقية هذا الأسبوع منذ أن أعلن مجلس الإدارة فتح تحقيق في علاقته بسيدة أعمال صينية.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن هوانغ كان على علاقة خارج إطار الزواج أيضاً مع إحدى المديرات التنفيذيات في الشركة تعمل تحت إشرافه.

ونقلت «نيويورك تايمز» عن خمسة أشخاص عملوا في الشركة أن العلاقة كانت مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس قسم الرعاية الصحية في «إنفيديا».

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العالم الولايات المتحدة​

مجلس إدارة «إنفيديا» يجتمع للنظر في إقالة رئيسها التنفيذي

صورة أرشيفية لرئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ في مؤتمر لشركته (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لرئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ في مؤتمر لشركته (أ.ف.ب)
TT
TT

مجلس إدارة «إنفيديا» يجتمع للنظر في إقالة رئيسها التنفيذي

صورة أرشيفية لرئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ في مؤتمر لشركته (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لرئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ في مؤتمر لشركته (أ.ف.ب)

قال مصدر لـ«رويترز» إنه من المقرر أن يجتمع مجلس إدارة شركة «إنفيديا» لاتخاذ قرار بشأن إقالة الرئيس التنفيذي، جنسن هوانغ، في وقت تواجه فيه الشركة الرائدة في توريد رقائق الذكاء الاصطناعي تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج تورط فيهما رئيسها التنفيذي.

ومن شأن رحيل هوانغ ترك فراغ في القيادة في الشركة البالغ قيمتها حوالي أربعة تريليونات دولار، والتي شارك في تأسيسها وبنائها على مدى أكثر من ثلاثة عقود حتى أصبحت المورد الأول للرقائق في قلب الطفرة العالمية للذكاء الاصطناعي والتنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين.

ويمتلك هوانغ (63 عاماً) حوالي 3.6 في المائة من أسهم «إنفيديا». كما أن لديه العشرات من المرؤوسين المباشرين، مما يبرز السيطرة المحكمة التي يمارسها على الشركة.

وانخفض سهم الشركة بنحو ثمانية في المائة في تعاملات ما بعد الإغلاق بعد أن أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» النبأ عن استعداد «إنفيديا» لإقالة هوانغ. وفقدت الشركة حوالي 600 مليار دولار من قيمتها السوقية هذا الأسبوع منذ أن أعلن مجلس الإدارة فتح تحقيق في علاقته بسيدة أعمال صينية.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن هوانغ كان على علاقة خارج إطار الزواج أيضاً مع إحدى المديرات التنفيذيات في الشركة تعمل تحت إشرافه.

ونقلت «نيويورك تايمز» عن خمسة أشخاص عملوا في الشركة أن العلاقة كانت مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس قسم الرعاية الصحية في «إنفيديا».

مواضيع
أميركا
العالم الولايات المتحدة​

الديموقراطي سكوت كولوم يفوز بالمقعد الـ55 في مجلس الشيوخ الأميركي

السناتور الديموقراطي سكوت كولوم (ا.ف.ب)
السناتور الديموقراطي سكوت كولوم (ا.ف.ب)
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الديموقراطي سكوت كولوم يفوز بالمقعد الـ55 في مجلس الشيوخ الأميركي

السناتور الديموقراطي سكوت كولوم (ا.ف.ب)
السناتور الديموقراطي سكوت كولوم (ا.ف.ب)

فاز الديموقراطي سكوت كولوم، بمقعد في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية ميسيسيبي ذات التوجه المحافظ تقليديا، وفق تقديرات لشبكات إعلامية الأربعاء، ليصبح بذلك أول أميركي من أصول إفريقية ينتخب لعضوية المجلس عن هذه الولاية الجنوبية منذ أكثر من 140 عاما.

وتمكّن كولوم، وهو مدعٍ عام يبلغ 43 عاما، من التغلب على السيناتورة الجمهورية الحالية سيندي هايد-سميث، في انتخابات منتصف الولاية التي حقق فيها الديموقراطيون فوزا ساحقا على الجمهوريين، مستعيدين بذلك الأغلبية في مجلسَي الكونغرس.

ويأتي فوز كولوم، ليزيد من حدة الصفعة التي تلقاها الرئيس دونالد ترمب، إذ أدار الناخبون في مختلف أنحاء البلاد ظهورهم لحزبه الجمهوري، حتى في ولايات لم تنتخب أي ديموقراطي لمجلسي النواب أو الشيوخ في واشنطن منذ عقود.

وهذا الفوز الأخير الذي أعلنته وسائل إعلام أميركية الأربعاء، من بينها «سي إن إن» و«إن بي سي» و«سي بي إس»، سيمنح الديموقراطيين 55 مقعدا في مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد، مقابل 44 مقعدا للجمهوريين، في انتظار نتيجة ولاية ألاسكا التي لم تُحسم بعد.

وأقرت هايد-سميث، التي تشغل منصبها منذ العام 2018، بهزيمتها في السباق الانتخابي بمقطع فيديو نشرته على «إكس».

وقالت السيناتورة البالغة 67 عاما: «رغم أن هذه ليست النتيجة التي عملنا من أجلها أو تمنيناها، أنا أحترم قرار ناخبي ولاية ميسيسيبي. أريد أن أهنئ سكوت كولوم، متمنية له التوفيق وهو يتولى المسؤولية الجسيمة المتمثلة في تمثيل ولايتنا العظيمة».

وسيصبح كولوم، أول سيناتور ديموقراطي من ولاية ميسيسيبي منذ 40 عاما، وأول سيناتور أسود يمثل الولاية منذ حقبة إعادة الإعمار التي تلت الحرب الأهلية.

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انتخابات التجديد النصفي الأميركية أميركا
العالم الولايات المتحدة​

مقتل شخص وإصابة آخرين إثر انهيار مبنى في نيويورك

انتشال طفل من تحت الأنقاض بعد انهيار مبنى في حي بروكلين بمدينة نيويورك (رويترز)
انتشال طفل من تحت الأنقاض بعد انهيار مبنى في حي بروكلين بمدينة نيويورك (رويترز)
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مقتل شخص وإصابة آخرين إثر انهيار مبنى في نيويورك

انتشال طفل من تحت الأنقاض بعد انهيار مبنى في حي بروكلين بمدينة نيويورك (رويترز)
انتشال طفل من تحت الأنقاض بعد انهيار مبنى في حي بروكلين بمدينة نيويورك (رويترز)

قُتل شخص وأصيب آخرون، الأربعاء، إثر انهيار مبنى مكون من ثلاثة طوابق قرب موقع بناء في نيويورك، وفق ما ذكرت سلطات المدينة.

وأظهرت صور من الموقع رجال إطفاء وهم ينقبون في كومة من الأنقاض أمام ما بدا أنه عقار سكني وقد انهارت جدرانه.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأنه تم انتشال بعض الأشخاص من تحت الأنقاض، من بينهم طفل أُخرج على حمالة.

رجال إنقاذ في موقع الحادث بعد انهيار مبنى في حي بروكلين بمدينة نيويورك (ا.ب)

وقالت إدارة الإطفاء في نيويورك إنها تلقت بلاغات عن وجود أشخاص عالقين إثر انهيار مبنى قرابة الرابعة بعد الظهر (21:00 بتوقيت غرينتش) في حي فلاتبوش في بروكلين.

وأُعلنت وفاة شخص واحد عند الوصول، بحسب إدارة الإطفاء، بينما نُقل أربعة إلى المستشفى في حالة حرجة، في حين أصيب ستة أشخاص بجروح طفيفة.

ولم يُعرف سبب انهيار المبنى على الفور.

وذكرت إدارة المباني في المدينة أن مفتشيها هرعوا إلى الموقع «للمساعدة في عمليات الإنقاذ وإجراء فحوص للسلامة الإنشائية للمباني المجاورة».

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