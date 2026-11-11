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العالم الولايات المتحدة​

ترمب يدافع عن حرب إيران خلال مراسم إحياء يوم المحاربين القدامى

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه جيه دي فانس يضعان إكليلاً من الزهور عند قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينغتون (ا.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه جيه دي فانس يضعان إكليلاً من الزهور عند قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينغتون (ا.ف.ب)
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ترمب يدافع عن حرب إيران خلال مراسم إحياء يوم المحاربين القدامى

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه جيه دي فانس يضعان إكليلاً من الزهور عند قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينغتون (ا.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه جيه دي فانس يضعان إكليلاً من الزهور عند قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينغتون (ا.ف.ب)

دافع الرئيس دونالد ترمب، عن الحرب ضد إيران رغم تزايد المعارضة الشعبية لها، وذلك خلال مراسم إحياء ذكرى المحاربين القدامى التي شهدت توبيخ حرس الجيش لوزير الدفاع بيت هيغسيث، لعدم إظهار الاحترام الواجب قرب ضريح الجندي المجهول.

وقال ترمب، في كلمة ألقاها في مقبرة أرلينغتون الوطنية قرب واشنطن، إن «شجاعة ومهارة محاربينا الأميركيين الرائعين كانتا استثنائيتين بكل المقاييس».

وأضاف «عندما تنتهي هذه الحرب، وهو ما سيحدث قريبا، سيصبح العالم بأسره مكانا أكثر أمانا وأفضل حالا، وأكثر سلاما وخاليا من الأخطار التي اضطررنا إلى معاناتها».

وأسفرت الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) بضربات أميركية-إسرائيلية ضد إيران، حتى الآن عن مقتل 23 جنديا أميركيا وإصابة المئات، وفق أرقام البنتاغون.

وأشار ترمب، في تصريحاته، إلى أن هذه الحرب لم تبدأها واشنطن بل طهران، التي قال إنها «تشن حربا على أميركا منذ العام 1979». وشدد على أن القوات الأميركية تعمل على منع إيران من امتلاك القدرة على صنع سلاح نووي.

وخلال كلمته أمام حشد من الجنود والمحاربين القدامى وكبار مسؤولي إدارته، خصّ ترمب، بالذكر وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي كان حاضرا، مشيدا بـ«عمله الرائع».

وكان أعضاء جمهوريون في مجلس النواب الأميركي عرقلوا الثلاثاء مسعى أطلقه مشرع جمهوري منتهية ولايته لعزل هيغسيث، بدعوى شنّه حربا دون تفويض من الكونغرس وإساءة استخدامه لصلاحياته كوزير للدفاع.

وأثار هيغسيث، مزيدا من الجدل خلال المراسم، إذ قام أحد عناصر الجيش المكلفين حراسة ضريح الجندي المجهول بتوبيخ مجموعة صغيرة من الأشخاص، من بينهم هيغسيث وزوجته وعدد من مساعديه، بعدما ضحك بعضهم عقب التقاطهم صورة أمام الضريح.

وقال الحارس، بعدما أوقف دوريته ليوجه نظره نحو المجموعة بينما كانوا يصعدون بعض الدرجات للمغادرة، «على جميع الزوار الحفاظ على أجواء من الهدوء والاحترام في كل الأوقات»، فيما التفت هيغسيث، لينظر إليه.

وشارك ترمب، (80 عاما) في مراسم وضع إكليل من الزهور عند «ضريح الجندي المجهول» في المقبرة، وهو صرح يكرّم الجنود الأميركيين الذين سقطوا في الحروب.

كما تناول ترمب، في كلمته، مشروع «قوس النصر» البالغ ارتفاعه 76 مترا ويأمل في تشييده قرب المقبرة، مشيرا إلى أنه سيتم تدشينه «قريبا».

وكانت عائلة جون إف كينيدي، طلبت من المحكمة الثلاثاء منع بناء هذا القوس بدعوى أن الهيكل الضخم سيحجب الرؤية ويلقي بظلاله على مدافن الرئيس الراحل وأفراد آخرين من عائلة كينيدي المدفونين في مقبرة أرلينغتون الوطنية.

ويواجه المشروع أيضا دعاوى قضائية من مجموعة من المحاربين القدامى ومدينة واشنطن وولاية فيرجينيا.

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العالم الولايات المتحدة​

ترمب يدافع عن حرب إيران خلال مراسم إحياء يوم المحاربين القدامى

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه جيه دي فانس يضعان إكليلاً من الزهور عند قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينغتون (ا.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه جيه دي فانس يضعان إكليلاً من الزهور عند قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينغتون (ا.ف.ب)
TT
TT

ترمب يدافع عن حرب إيران خلال مراسم إحياء يوم المحاربين القدامى

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه جيه دي فانس يضعان إكليلاً من الزهور عند قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينغتون (ا.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه جيه دي فانس يضعان إكليلاً من الزهور عند قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينغتون (ا.ف.ب)

دافع الرئيس دونالد ترمب، عن الحرب ضد إيران رغم تزايد المعارضة الشعبية لها، وذلك خلال مراسم إحياء ذكرى المحاربين القدامى التي شهدت توبيخ حرس الجيش لوزير الدفاع بيت هيغسيث، لعدم إظهار الاحترام الواجب قرب ضريح الجندي المجهول.

وقال ترمب، في كلمة ألقاها في مقبرة أرلينغتون الوطنية قرب واشنطن، إن «شجاعة ومهارة محاربينا الأميركيين الرائعين كانتا استثنائيتين بكل المقاييس».

وأضاف «عندما تنتهي هذه الحرب، وهو ما سيحدث قريبا، سيصبح العالم بأسره مكانا أكثر أمانا وأفضل حالا، وأكثر سلاما وخاليا من الأخطار التي اضطررنا إلى معاناتها».

وأسفرت الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) بضربات أميركية-إسرائيلية ضد إيران، حتى الآن عن مقتل 23 جنديا أميركيا وإصابة المئات، وفق أرقام البنتاغون.

وأشار ترمب، في تصريحاته، إلى أن هذه الحرب لم تبدأها واشنطن بل طهران، التي قال إنها «تشن حربا على أميركا منذ العام 1979». وشدد على أن القوات الأميركية تعمل على منع إيران من امتلاك القدرة على صنع سلاح نووي.

وخلال كلمته أمام حشد من الجنود والمحاربين القدامى وكبار مسؤولي إدارته، خصّ ترمب، بالذكر وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي كان حاضرا، مشيدا بـ«عمله الرائع».

وكان أعضاء جمهوريون في مجلس النواب الأميركي عرقلوا الثلاثاء مسعى أطلقه مشرع جمهوري منتهية ولايته لعزل هيغسيث، بدعوى شنّه حربا دون تفويض من الكونغرس وإساءة استخدامه لصلاحياته كوزير للدفاع.

وأثار هيغسيث، مزيدا من الجدل خلال المراسم، إذ قام أحد عناصر الجيش المكلفين حراسة ضريح الجندي المجهول بتوبيخ مجموعة صغيرة من الأشخاص، من بينهم هيغسيث وزوجته وعدد من مساعديه، بعدما ضحك بعضهم عقب التقاطهم صورة أمام الضريح.

وقال الحارس، بعدما أوقف دوريته ليوجه نظره نحو المجموعة بينما كانوا يصعدون بعض الدرجات للمغادرة، «على جميع الزوار الحفاظ على أجواء من الهدوء والاحترام في كل الأوقات»، فيما التفت هيغسيث، لينظر إليه.

وشارك ترمب، (80 عاما) في مراسم وضع إكليل من الزهور عند «ضريح الجندي المجهول» في المقبرة، وهو صرح يكرّم الجنود الأميركيين الذين سقطوا في الحروب.

كما تناول ترمب، في كلمته، مشروع «قوس النصر» البالغ ارتفاعه 76 مترا ويأمل في تشييده قرب المقبرة، مشيرا إلى أنه سيتم تدشينه «قريبا».

وكانت عائلة جون إف كينيدي، طلبت من المحكمة الثلاثاء منع بناء هذا القوس بدعوى أن الهيكل الضخم سيحجب الرؤية ويلقي بظلاله على مدافن الرئيس الراحل وأفراد آخرين من عائلة كينيدي المدفونين في مقبرة أرلينغتون الوطنية.

ويواجه المشروع أيضا دعاوى قضائية من مجموعة من المحاربين القدامى ومدينة واشنطن وولاية فيرجينيا.

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حرب إيران أميركا إيران
العالم الولايات المتحدة​

بايدن: لم أكن لأخوض انتخابات 2024 لو علمت بإصابتي بالسرطان

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال فعالية في رالي بولاية كارولاينا الشمالية يوم 26 مارس 2024 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال فعالية في رالي بولاية كارولاينا الشمالية يوم 26 مارس 2024 (رويترز)
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بايدن: لم أكن لأخوض انتخابات 2024 لو علمت بإصابتي بالسرطان

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال فعالية في رالي بولاية كارولاينا الشمالية يوم 26 مارس 2024 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال فعالية في رالي بولاية كارولاينا الشمالية يوم 26 مارس 2024 (رويترز)

قال الرئيس الأميركي السابق جو بايدن إنه لم يكن يعلم أنه مصاب بالسرطان أثناء توليه الرئاسة، وإنه ما كان ليسعى إلى الترشح لفترة رئاسية ثانية لو تم تشخيصه بالمرض في ذلك الوقت، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وجاءت تصريحات الرئيس الديمقراطي السابق خلال مقابلة أجرتها معه مجلة «بيبول» قبل صدور مذكراته عن فترته في البيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل.

الرئيس الأميركي جو بايدن يخرج ليتحدث في حديقة الورود بالبيت الأبيض في واشنطن يوم 26 نوفمبر 2024 (أ.ب)

وقال بايدن، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ84 يوم 20 نوفمبر : «لو كنت أعلم أن سبب شعوري بالاعتلال يعود لإصابتي بالسرطان، لما مضيت قدماً» في سباق إعادة الانتخابات لعام 2024، وهو السباق الذي انتهى بعد أداء كارثي في المناظرة أمام المنافس الجمهوري دونالد ترمب.

يُذكر أنه تم تشخيص بايدن بمرض سرطان البروستاتا بعد أشهر قليلة من مغادرته البيت الأبيض في عام 2025.

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العالم الولايات المتحدة​

البيت الأبيض يصف التحقيقات التي يعتزم الديمقراطيون إجراءها بأنها ترقى إلى «الإجرام الصارخ»

مستشار البيت الأبيض ويل شارف خلال فعالية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن يوم 6 أغسطس 2026 (أ.ب)
مستشار البيت الأبيض ويل شارف خلال فعالية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن يوم 6 أغسطس 2026 (أ.ب)
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البيت الأبيض يصف التحقيقات التي يعتزم الديمقراطيون إجراءها بأنها ترقى إلى «الإجرام الصارخ»

مستشار البيت الأبيض ويل شارف خلال فعالية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن يوم 6 أغسطس 2026 (أ.ب)
مستشار البيت الأبيض ويل شارف خلال فعالية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن يوم 6 أغسطس 2026 (أ.ب)

وجّه البيت الأبيض تحذيراً للديمقراطيين بشأن التحقيقات التي يخططون لإجرائها حول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث ذهب إلى حد الادعاء بأن مثل هذه التحقيقات - التي تُعد جزءاً من مهام الرقابة التقليدية للكونغرس - قد ترقى إلى مستوى «سلوك إجرامي صارخ»، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وأصدر مستشار البيت الأبيض، ويل شارف، هذا التحذير في خطاب مؤرخ يوم الاثنين، موجه إلى النائب روبرت غارسيا، وهو أبرز عضو ديمقراطي في لجنة الرقابة بمجلس النواب.

ومن المرجح أن يتولى غارسيا رئاسة هذه اللجنة النافذة في الكونغرس الجديد الذي سيبدأ أعماله في يناير (كانون الثاني)، حيث يمتلك الديمقراطيون الأغلبية. وكان غارسيا قد نصح مسؤولي إدارة ترمب بـ«الاستعانة بمحامين» عقب الانتصارات الكبيرة المفاجئة التي حققها حزبه في انتخابات التجديد النصفي، الأسبوع الماضي.

وفي معرض ردّه، كتب شارف في خطاب يوم الاثنين أن «التهديدات الموجهة لمسؤولي السلطة التنفيذية، والتي تهدف إلى ثنيهم عن الخدمة العامة، أو أي إجراءات لا تهدف إلا إلى الإساءة أو بث الخوف في نفوس المتلقين، قد تتجاوز الحدود لتصبح سلوكاً إجرامياً صارخاً».

ومن جانبه، علّق غارسيا على الخطاب قائلاً: «يبدو أن دونالد ترمب لديه ما يخفيه»، مؤكداً أن سلطات التحقيق التي يتمتع بها الكونغرس لا تتطلب «إذناً من البيت الأبيض».

النائب الديمقراطي روبرت غارسيا يتحدث للصحافيين في واشنطن يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وأضاف غارسيا: «يتمتع الكونغرس بصلاحيات واسعة لإجراء التحقيقات وممارسة الرقابة، وهي سلطة متأصلة في صلاحية التشريع. لقد صوّت الشعب الأميركي بأغلبية ساحقة لصالحنا كي نسن قوانين تهدف إلى اجتثاث الفساد وإساءة استخدام السلطة».

وفي مقابلة مع شبكة «سي إن إن» بُثت يوم الأحد، صرّح تود بلانش، الذي يشغل منصب المدعي العام، بأنه «قد تكون هناك» جريمة تستدعي التحقيق إذا تحوّلت تصريحات الديمقراطيين إلى تهديدات. ومع ذلك، بدا أنه يتبنى لهجة أكثر تصالحية خلال ظهور له في ولاية ميسوري هذا الأسبوع، حيث قال: «يمتلك الكونغرس سلطة رقابية؛ فقد كانت لديه دائماً، وستظل كذلك. وتعمل وزارة العدل والحكومة الفيدرالية مع الكونغرس للرد على استفساراته - سواء عبر مذكرات الاستدعاء أو الخطابات الرسمية - لذا فنحن لن نتوقف عن التعاون مع الكونغرس».

وأضاف: «لا يوجد شيء قلته في عطلة نهاية الأسبوع هذه، أو في الماضي، يشير إلى خلاف ذلك».

يُذكر أن الديمقراطيين أعربوا عن رغبتهم في فحص مشاريع ترمب العقارية في محيط العاصمة الأميركية، بالإضافة إلى تعاملاته في مجال العملات المشفرة بالتعاون مع مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف.

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