ترمب يدافع عن حرب إيران خلال مراسم إحياء يوم المحاربين القدامى

دافع الرئيس دونالد ترمب، عن الحرب ضد إيران رغم تزايد المعارضة الشعبية لها، وذلك خلال مراسم إحياء ذكرى المحاربين القدامى التي شهدت توبيخ حرس الجيش لوزير الدفاع بيت هيغسيث، لعدم إظهار الاحترام الواجب قرب ضريح الجندي المجهول.

وقال ترمب، في كلمة ألقاها في مقبرة أرلينغتون الوطنية قرب واشنطن، إن «شجاعة ومهارة محاربينا الأميركيين الرائعين كانتا استثنائيتين بكل المقاييس».

وأضاف «عندما تنتهي هذه الحرب، وهو ما سيحدث قريبا، سيصبح العالم بأسره مكانا أكثر أمانا وأفضل حالا، وأكثر سلاما وخاليا من الأخطار التي اضطررنا إلى معاناتها».

وأسفرت الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) بضربات أميركية-إسرائيلية ضد إيران، حتى الآن عن مقتل 23 جنديا أميركيا وإصابة المئات، وفق أرقام البنتاغون.

وأشار ترمب، في تصريحاته، إلى أن هذه الحرب لم تبدأها واشنطن بل طهران، التي قال إنها «تشن حربا على أميركا منذ العام 1979». وشدد على أن القوات الأميركية تعمل على منع إيران من امتلاك القدرة على صنع سلاح نووي.

وخلال كلمته أمام حشد من الجنود والمحاربين القدامى وكبار مسؤولي إدارته، خصّ ترمب، بالذكر وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي كان حاضرا، مشيدا بـ«عمله الرائع».

وكان أعضاء جمهوريون في مجلس النواب الأميركي عرقلوا الثلاثاء مسعى أطلقه مشرع جمهوري منتهية ولايته لعزل هيغسيث، بدعوى شنّه حربا دون تفويض من الكونغرس وإساءة استخدامه لصلاحياته كوزير للدفاع.

وأثار هيغسيث، مزيدا من الجدل خلال المراسم، إذ قام أحد عناصر الجيش المكلفين حراسة ضريح الجندي المجهول بتوبيخ مجموعة صغيرة من الأشخاص، من بينهم هيغسيث وزوجته وعدد من مساعديه، بعدما ضحك بعضهم عقب التقاطهم صورة أمام الضريح.

وقال الحارس، بعدما أوقف دوريته ليوجه نظره نحو المجموعة بينما كانوا يصعدون بعض الدرجات للمغادرة، «على جميع الزوار الحفاظ على أجواء من الهدوء والاحترام في كل الأوقات»، فيما التفت هيغسيث، لينظر إليه.

وشارك ترمب، (80 عاما) في مراسم وضع إكليل من الزهور عند «ضريح الجندي المجهول» في المقبرة، وهو صرح يكرّم الجنود الأميركيين الذين سقطوا في الحروب.

كما تناول ترمب، في كلمته، مشروع «قوس النصر» البالغ ارتفاعه 76 مترا ويأمل في تشييده قرب المقبرة، مشيرا إلى أنه سيتم تدشينه «قريبا».

وكانت عائلة جون إف كينيدي، طلبت من المحكمة الثلاثاء منع بناء هذا القوس بدعوى أن الهيكل الضخم سيحجب الرؤية ويلقي بظلاله على مدافن الرئيس الراحل وأفراد آخرين من عائلة كينيدي المدفونين في مقبرة أرلينغتون الوطنية.

ويواجه المشروع أيضا دعاوى قضائية من مجموعة من المحاربين القدامى ومدينة واشنطن وولاية فيرجينيا.