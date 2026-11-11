وزير الخزانة الأميركي ينتقل للإقامة في قاعدة عسكرية بعد تهديدات إيرانية

ذكر مصدران مطلعان لوكالة «رويترز» للأنباء، الأربعاء، أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت انتقل في الآونة الأخيرة من مقر إقامته في واشنطن ​إلى قاعدة عسكرية، عقب تهديدات إيرانية استهدفت حياته.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» أول من أورد هذا النبأ أمس (الثلاثاء). وحذَّر مسؤول كبير بالمخابرات في إدارة الرئيس دونالد ترمب في مذكرة اطلعت عليها «رويترز» أواخر الشهر الماضي، من أن مؤامرات إيرانية تستهدف الأميركيين وصلت إلى مرحلة متقدمة.

ويقود بيسنت حملة العقوبات والضغوط الاقتصادية التي تشنها واشنطن على طهران، والتي تعرف بعملية الإقصاء ‌الاقتصادي، منذ أغسطس (آب)، ‌في محاولة لدفع طهران إلى ​وقف ‌الهجمات ⁠على السفن ​وإعادة ⁠فتح مضيق هرمز. ولا يزال هذا الممر المائي الحيوي شبه مغلق منذ أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 فبراير (شباط).

وشملت حملة الضغوط الاقتصادية التي تتزامن مع الحصار البحري الأميركي للموانئ الإيرانية، فرض عقوبات على فروع بنوك في الشرق الأوسط، وشركات أخرى للخدمات المالية تسهل المعاملات مع إيران.

وقال متحدث ⁠باسم وزارة الخزانة الأميركية، في بيان أُرسل ‌عبر البريد الإلكتروني: «لن يثني النظام الإيراني ‌الوزير الذي لا يزال ملتزماً بتنفيذ عملية ​الإقصاء الاقتصادي ومواصلة الحصار، ‌اللذين يسببان معاً انهيار الاقتصاد الإيراني».

وذكرت «نيويورك تايمز» أنه لم ‌يتضح بعد مدى خطورة التهديدات الموجهة إلى بيسنت. وقال مصدر مطلع إن المخاوف الأمنية المحيطة ببيسنت ازدادت عندما نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» صورة من الجو للقصر الواقع في جورجتاون الذي اشتراه بيسنت مقابل ‌12.5 مليون دولار، بعد فترة وجيزة من تأكيد تعيينه وزيراً للخزانة في يناير (كانون الثاني) ⁠2025.

وأضاف المصدر ⁠أن الصورة سمحت بتحديد الموقع الجغرافي لمكان إقامة بيسنت، ونُقل بيسنت إلى قاعدة عسكرية حفاظاً على سلامته. وتابع: «يقع على عاتق وسائل الإعلام واجب التصرف بمسؤولية في ظل ازدياد التهديدات الموجهة للمسؤولين الحكوميين».

وكانت إيران قد نفت في السابق التخطيط لمهاجمة مسؤولين وأفراد على الأراضي الأميركية. وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن مسؤولين أميركيين أشاروا إلى أن قدرة إيران على تنفيذ هجمات واسعة النطاق في الولايات المتحدة ومناطق أخرى في الخارج محدودة.

وبيسنت هو الوجه البارز لحملة ⁠الضغط ⁠الاقتصادي التي تشنها واشنطن على طهران، خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير.

وأسفرت الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال الحرب عن مقتل آلاف وتشريد ملايين.

كما أسفرت الهجمات الأميركية والإسرائيلية عن ​مقتل مسؤولين إيرانيين ​كبار، من بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي.