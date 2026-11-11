أنباء عن انتقال وزير الخزانة الأميركي لقاعدة عسكرية عقب تهديدات إيرانية

أنباء عن انتقال وزير الخزانة الأميركي لقاعدة عسكرية عقب تهديدات إيرانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5339941-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA
تصدّر مصير الحرب «المجمدة» بين الولايات المتحدة وإيران ملفات الشرق الأوسط التي بحثها وزراء خارجية «مجموعة السبع» في اليوم الثاني من اجتماعاتهم في باريس.
ميشال أبونجم (باريس)
أنباء عن انتقال وزير الخزانة الأميركي لقاعدة عسكرية عقب تهديدات إيرانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5339941-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA
أميركا: أكثر من 12 سباقاً انتخابياً مهماً لم تحسم نتائجها بعد أسبوع من الانتخاباتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5339940-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-12-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
أميركا: أكثر من 12 سباقاً انتخابياً مهماً لم تحسم نتائجها بعد أسبوع من الانتخابات
مسؤولو انتخابات في ألاسكا يعالجون بطاقات الاقتراع من الانتخابات النصفية (رويترز)
لا يزال حجم الأغلبية التي سيحصل عليها الديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ غير محسوم، بعد أسبوع من يوم الانتخابات، إذ لا يزال من المبكر حسم أكثر من 12 سباقا انتخابيا حتى الثلاثاء.
ويتجه الديمقراطيون إلى شغل 54 مقعدا في مجلس الشيوخ اعتبارا من يناير (كانون الثاني)، لكنهم قد ينتزعون مقعدا أو مقعدين إضافيين من الجمهوريين مع استمرار فرز الأصوات في ألاسكا وميسيسيبي.
وفي مجلس النواب، سيحصل الديمقراطيون، بعد فوزهم بـ255 مقعدا، على أكبر أغلبية انتخابية لهم في المجلس منذ عام 2008، مع إمكانية حصد عدة مقاعد إضافية مع إعلان نتائج السباقات المتبقية.
وفيما يلي استعراض لآخر المستجدات في بعض السباقات الانتخابية التي لم تُحسم نتائجها بعد:
مقعد ميسيسيبي في مجلس الشيوخ لا يزال غير محسوم
بحلول وقت متأخر من بعد ظهر الثلاثاء، كان المرشح الديمقراطي سكوت كولوم متقدما بنحو 2600 صوت على السيناتورة الجمهورية، سيندي هايد سميث، في السباق على مقعد الولاية بمجلس الشيوخ.
وهناك موعدان نهائيان مهمان في عملية فرز الأصوات بولاية ميسيسيبي خلال الأسبوع الحالي، إذ يجب وصول بطاقات الاقتراع الغيابي المرسلة عبر البريد بحلول الثلاثاء، كما يتعين على المقاطعات تقديم النتائج الانتخابية المعتمدة، بما يشمل أصوات بطاقات الاقتراع المؤقتة، إلى سلطات الولاية بحلول الجمعة.
ولا يزال العدد الدقيق لبطاقات الاقتراع التي لم تُفرز بعد غير واضح.
استمرار فرز الأصوات في سباق مجلس الشيوخ بألاسكا
تقدمت الديمقراطية، ماري بيلتولا، بنحو 2500 صوت على السيناتور الجمهوري، دان سوليفان، بعد فرز نحو 76 في المائة من الأصوات في سباق مجلس الشيوخ بألاسكا.
وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية، فسيُطبق نظام التصويت بالاختيار الترتيبي في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، على أن تعتمد النتائج رسميا في 25 نوفمبر.
أكثر من 12 سباقا لمجلس النواب لا تزال غير محسومة
في معظم السباقات غير المحسومة لمجلس النواب، يقل الفارق بين المرشحين المتقدمين عن نقطة مئوية واحدة.
ولا تزال أربعة سباقات غير محسومة في نورث كارولاينا، وهو العدد الأكبر بين الولايات. وفي كاليفورنيا، يؤثر سباق واحد فقط، في الدائرة الـ23، في توازن القوى بمجلس النواب.
وفي الدائرة الثانية بولاية ساوث كارولاينا، تتواصل إعادة فرز الأصوات في السباق بين الجمهوري، جو ويلسون، والديمقراطي، زيون خاليا، بعدما تقدم ويلسون بنحو 3000 صوت مع فرز 99 في المائة من الأصوات.
وفي الدائرة الأولى بولاية مينيسوتا، ظل السباق غير محسوم، مع فارق نحو 300 صوت بين المرشحين المتقدمين، بعد فرز 99 في المائة من الأصوات.
وفي الدائرة الرابعة بولاية تينيسي، بلغ الفارق نحو 300 صوت بين الديمقراطية، فيكتوريا برودريك، والجمهوري شاغل المقعد، سكوت ديجارليه.
سباقان على منصب حاكم الولاية لا يزالان غير محسومين
تقدمت الديمقراطية، سيندي هولشر، بأقل من نقطة مئوية واحدة على الجمهوري، تاي ماسترسون، في سباق حاكم ولاية كانساس.
وفي سباق حاكم ألاسكا، تقدم الديمقراطي، جوناثان إس. كرايس تومكينز، بنحو 45 ألف صوت على بيرناديت إم. ويلسون، بنسبة 49.6 في المائة مقابل 28.9 في المائة، بعد فرز نحو 76 في المائة من الأصوات، على أن يُطبق نظام الاختيار الترتيبي إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المائة من الأصوات.
ترمب يصف وزير الدفاع الأميركي بـ«الوطني» العظيم بعد فشل مسعى عزلهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5339939-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%B9%D8%B2%D9%84%D9%87
وأحبط الجمهوريون مسعى لعزل هيغسيث على خلفية الحرب مع إيران، ما يمثل انتصارًا للرئيس ترمب بعد أيام قليلة من الهزيمة التي مُني بها حزبه في انتخابات منتصف الولاية.
وصوّت مجلس النواب بأغلبية 211 صوتًا مقابل 204 أصوات لصالح إحالة قرار العزل على اللجنة القضائية، ما يؤدي فعليًا إلى عرقلة تصويت كان مقررًا الأربعاء حول توجيه اتهامات رسمية إلى وزير الدفاع.
والاثنين، أطلق النائب الجمهوري توماس ماسي إجراءً لعزل هيغسيث على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.
ويأتي ذلك عقب هزيمة الحزب الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية، والتي أرجعها الرئيس دونالد ترمب ونائبه جاي دي فانس إلى تداعيات الحرب ضد إيران.
وفي وقت سابق الثلاثاء، ندد هيغسيث بمحاولة عزله ووصفها بأنها «مهزلة»، مدافعًا عن سجله في قيادة العديد من العمليات العسكرية التي رافقتها انتقادات.
وأثناء حديثه عن إجراءات العزل، قال هيغسيث للصحافيين: «إنها مهزلة، إنها حيلة، والجميع يعلم ذلك»، مضيفًا: «ما يحاول القيام به عضو واحد ساخط ومهزوم في الكونغرس ليس رقابة، ولا محاسبة. إنه مجرد استعراض سياسي».
ويغادر ماسي، وهو ناقد شرس لترمب، منصبه بعد خسارته في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري أمام مرشح دعمه الرئيس.
وأبدى ترمب تأييده لهيغسيث، وقال الثلاثاء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه «يحصل على علامة A+++ لدفاعه».
ودافع هيغسيث، الثلاثاء، عن التدخلات العسكرية في اليمن وإيران وفنزويلا، فضلًا عن الضربات التي استهدفت قوارب يُشتبه في أنها تعود إلى مهرّبي المخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.
وقال: «أنا أؤيد كل واحدة من هذه العمليات. لقد كنت فخورًا بتنفيذها»، مقارنًا محاولة عزله بهجوم على القوات الأميركية.
وأضاف وزير الدفاع الأميركي: «هذه البنود (لإجراء العزل) تخبر كل واحد منهم (الجنود الأميركيين) بأن خدمتهم كانت عبارة عن جريمة. لم تكن خدمتهم جريمة، إنهم أبطال».
بدوره، أعرب جاي دي فانس عن دعمه لهيغسيث، قائلًا إنه «من الواضح أنه لم» يرتكب أي مخالفات تستوجب العزل.
وتتعلق العديد من بنود العزل بالحرب على إيران، إذ تتهم هيغسيث بانتهاك قانون صلاحيات الحرب الذي يشترط التشاور مع الكونغرس بشأن التدخلات العسكرية الأميركية.
ويُعد هيغسيث مدافعًا قويًا عن الحرب على إيران، التي لا تحظى بشعبية في الولايات المتحدة، والتي وصفها بأنها عمل «شجاع وتاريخي».