ترمب يصف وزير الدفاع الأميركي بـ«الوطني» العظيم بعد فشل مسعى عزله

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوزير دفاعه بيت هيغسيث، واصفًا إياه بأنه «وطني أميركي عظيم»، بعد إسقاط إجراءات العزل بحق الأخير في مجلس النواب الأميركي.

وفي منشور على منصة «تروث سوشال»، وصف ترمب هذه الهزيمة الإجرائية بأنها «تبرئة وطني أميركي عظيم».

وأحبط الجمهوريون مسعى لعزل هيغسيث على خلفية الحرب مع إيران، ما يمثل انتصارًا للرئيس ترمب بعد أيام قليلة من الهزيمة التي مُني بها حزبه في انتخابات منتصف الولاية.

وصوّت مجلس النواب بأغلبية 211 صوتًا مقابل 204 أصوات لصالح إحالة قرار العزل على اللجنة القضائية، ما يؤدي فعليًا إلى عرقلة تصويت كان مقررًا الأربعاء حول توجيه اتهامات رسمية إلى وزير الدفاع.

والاثنين، أطلق النائب الجمهوري توماس ماسي إجراءً لعزل هيغسيث على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.

النائب الجمهوري توماس ماسي عقب التصويت لصالح إحالة قرار عزل هيغسيث على اللجنة القضائية (رويترز)

ويأتي ذلك عقب هزيمة الحزب الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية، والتي أرجعها الرئيس دونالد ترمب ونائبه جاي دي فانس إلى تداعيات الحرب ضد إيران.

وفي وقت سابق الثلاثاء، ندد هيغسيث بمحاولة عزله ووصفها بأنها «مهزلة»، مدافعًا عن سجله في قيادة العديد من العمليات العسكرية التي رافقتها انتقادات.

وأثناء حديثه عن إجراءات العزل، قال هيغسيث للصحافيين: «إنها مهزلة، إنها حيلة، والجميع يعلم ذلك»، مضيفًا: «ما يحاول القيام به عضو واحد ساخط ومهزوم في الكونغرس ليس رقابة، ولا محاسبة. إنه مجرد استعراض سياسي».

ويغادر ماسي، وهو ناقد شرس لترمب، منصبه بعد خسارته في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري أمام مرشح دعمه الرئيس.

وأبدى ترمب تأييده لهيغسيث، وقال الثلاثاء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه «يحصل على علامة A+++ لدفاعه».

ودافع هيغسيث، الثلاثاء، عن التدخلات العسكرية في اليمن وإيران وفنزويلا، فضلًا عن الضربات التي استهدفت قوارب يُشتبه في أنها تعود إلى مهرّبي المخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

وقال: «أنا أؤيد كل واحدة من هذه العمليات. لقد كنت فخورًا بتنفيذها»، مقارنًا محاولة عزله بهجوم على القوات الأميركية.

وأضاف وزير الدفاع الأميركي: «هذه البنود (لإجراء العزل) تخبر كل واحد منهم (الجنود الأميركيين) بأن خدمتهم كانت عبارة عن جريمة. لم تكن خدمتهم جريمة، إنهم أبطال».

بدوره، أعرب جاي دي فانس عن دعمه لهيغسيث، قائلًا إنه «من الواضح أنه لم» يرتكب أي مخالفات تستوجب العزل.

وتتعلق العديد من بنود العزل بالحرب على إيران، إذ تتهم هيغسيث بانتهاك قانون صلاحيات الحرب الذي يشترط التشاور مع الكونغرس بشأن التدخلات العسكرية الأميركية.

ويُعد هيغسيث مدافعًا قويًا عن الحرب على إيران، التي لا تحظى بشعبية في الولايات المتحدة، والتي وصفها بأنها عمل «شجاع وتاريخي».